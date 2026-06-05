Плохо вы сына воспитали. Если он совсем малыш, то не придумал бы, такое сказать. Получается, решил глупо и при всех пошутить и оскорбил музыканта. Вам и сейчас смешно? Это же ваше зеркало!
20 теплых историй о концертах и фестивалях, которые согревают не хуже любимой песни из юности
Вот и лето пришло! А вместе с ним — сезон фестивалей под открытым небом и живых концертов. Герои наших сегодняшних историй не просто сходили послушать музыку: кто-то обрел родного человека, кто-то узнал, как добры могут быть абсолютно незнакомые люди, а кто-то просто смог от души посмеяться. Так или иначе, эти события оставили в их душах свой яркий след, и им так и хочется поделиться!
- Выбрались с семьей на фестиваль классической музыки в парке. Муж с сыном поближе встали, я под деревом сижу. Играют Вивальди, атмосфера возвышенная, скрипач одухотворенно машет смычком. И тут мой сын на весь парк: «Мам, давай дяде дадим дедушкину бензопилу? А то он долго еще будет эту деревяшку пилить!» Дирижер чуть палочку не выронил, а половина зрителей забыла, какую часть «Времен года» они слушают, пытаясь сдержать смех.
- Проходил у нас джазовый фестиваль, а завершал его банкет на теплоходе. Пригласили двух почетных гостей, зарубежных джазменов. И вот гости прибывают, но не одни, а со своей командой. Плюс 50 человек! Чем кормить? И тут шеф-повар додумался — снарядил двух поваров в ближайший супермаркет с наказом купить 30 кило самых дорогих пельменей и сырного соуса к ним. Для дорогих музыкантов на верхней палубе был организован специальный ужин с национальным колоритом от шеф-повара. Пельмени подали с салатом и украшениями. Гости были в восторге!
- В Норвегии я как-то попала на фестиваль баянистов. Если вы думаете, что рок-фестивали — это мощь, значит, вы просто никогда не были на фестивале норвежских баянистов. Вот где настоящий тестостерон! Вокруг стоял оглушительный гул, соревновались виртуозы, меха ходили ходуном, а воздух был пропитан безудержным норвежским весельем.
В какой-то момент я решила тихонько ретироваться на свежий воздух — поближе к природе. Неподалеку от эпицентра баянного веселья стояла лошадь. Вид у нее был уставший и глубоко философский — видимо, она слушала этот концерт с самого утра. Я, как человек доброй души, решила проявить женскую солидарность и наладить с животным дипломатические отношения. План был надежный: подойти, ласково заглянуть в эти огромные грустные глаза, погладить по шелковому носу и показать, что не все люди пришли сюда исключительно растягивать меха.
Я протянула руку, а лошадь коварно схватила ее зубами и держит. Я стою посреди норвежского поля, моя рука в пасти у лошади. Орала я так, что мой ультразвук напрочь перекрыл мощный финальный аккорд главного баяниста фестиваля. Весь ансамбль вздрогнул. Музыка смолкла. Норвежцы замерли. Лошадь выплюнула мою руку.
Мораль: норвежская фауна беспощадна, особенно если ее целый день изводить баяном!
«Услышал, как у сына играет „Кино“. Как так? Парню 10 лет, а в его комнате поет Виктор Цой»
«Я не особо погружал его в рок-музыку, думал, вырастет, познакомлю с этим жанром. Захожу, спрашиваю, откуда он про „Кино“ узнал. Отвечает, что в школе Цоя все слушают. Вышел с довольной улыбкой.
Спустя время едем в школу, видим афишу „Кино“. Тим сразу выдал: „Пап, купи билеты, у меня в копилке есть деньги“. Копилку не тронул, на такое событие, да еще и с сыном. Это было нереально круто. Ребенок подпевал! Кстати, любимая песня сына у Цоя — „Бездельник“, что тоже удивительно. Так что нормальное поколение растет. И думаю, что музыка „Кино“ воспитает еще много таких ребят».
- Я встретила своего мужа на рок-фестивале «Нашествие» в 2014 году. Но познакомились мы с ним только через год, и то по большой случайности. Обычно в группе «Нашествия» перед фестивалем все начинали делиться интересными историями с прошлогодних фестов, я тоже решила, что история моя забавная. И рассказала в посте на стене группы про то, как в 5 утра шла к себе в палатку с друзьями и встретила двух парней, один из которых был в маске лошади и пальто.
Я тут же попросила друга наиграть на гитаре «Мы идем с конем по полю вдвоем». Орали мы эти песни долго и весело. Затем попрощались и пошли спать. И в конце поста я попросила этого парня отозваться, ведь я так и не увидела его лица. Позвала его снова на фестиваль в этом году: «Песни петь-то будем?» И вот этот пост на стене многотысячной группы увидел его друг и написал ему: «Слушай, ну, только ты в таком наряде по всему „Нашествию“ ходил, тебя там девушка какая-то ищет».
Стас мне написал в личное сообщение: «Привет, это я — конь в пальто». И спустя год я увидела своего будущего мужа. Под маской лошади скрывался классный парень с двумя высшими образованиями и отменным чувством юмора. Никогда не знаешь, где ждет тебя твоя судьба.
- Когда мне было 17 лет, мама решила выдать меня замуж за сына друзей семьи. Привезла на выданье из Москвы в Сочи, и вот пришли мы всей компанией на концерт Баскова. Как я знала, там мне должны были торжественно сделать предложение. На какой-то песне я картинно пустила слезу — мол, как трогательно поет Николай. Ушла припудрить носик и больше меня никто не видел. Отправилась прямиком в аэропорт. Родителей, конечно, предупредила.
«„Тайбола“ — уютный и добрый фестиваль под открытым небом в Архангельской области»
- Есть у вас история, в которую никто не поверит? Я пела в караоке с Патрисией Каас. Она отдыхала с командой в караоке напротив концертного зала. Они сидели в темном углу, и их было не видно. Я выбрала песню «Mon mec à moi», и тут она вышла из сумрака. Сказала потом, что просто не ожидала, что ее песни у нас даже поют в караоке. Наутро я даже думала, что это мне приснилось, но, благо, сделала пару размытых фото на память.
"Мне посчастливилось однажды,.. нет, даже дважды, слышать, как эту песню поют в караоке. Было очень душевно..."
Из интервью Вакарчука лет -надцать назад, речь шла о песне "Видпусти".
- Очень хотела пойти на концерт — возвращение группы спустя 20 лет. Только открыла свое дело, заказов мало, денег нет, концерт все ближе и ближе. И вот до концерта 3 часа, билеты не куплены, я стою на кухне, рыдаю.
Проходит час, и мне поступают деньги от одного заказчика. Причем он еще сказал: «Уже час пытаюсь вам отправить деньги, интернета нет, банк не загружался». И я просто с круглыми глазами смотрю на это денежное поступление... Хватило даже на билет с автограф-сессией и плакаты. Так быстро я еще никуда не собиралась. В тот момент я поняла, что такое чудо.
«Международный фестиваль уличных театров в Архангельске»
- Мой самый необычный запрос на съемку — 2 девушки наняли меня как мобилографа на концерт XOLIDAYBOY. Чтобы я поснимала его, потому что у них закончилась память на телефоне с прошлых концертов... Они купили мне билет в фанзону и оплатили мою работу... Я снимала, а они наслаждались концертом. Как вам такое?
- Когда-то давно мы с мужем выезжали на фестиваль ставить кухню. Фест небольшой, но долгий, и чем-то нужно было людей кормить, чем мы и занялись по полной программе. Основной популярностью у нас пользовались комплексные обеды, состоящие из первого, второго и компота, ценой по 250 рублей.
И вот в предпоследний день приезжают на фест мой двоюродный брат с женой. Немного потусили, помогли нам подправить торговую палатку, по мелочи тоже кое-где посильную помощь оказали. Надо ребят покормить и напоить. Поели, а брат в кошелек лезет. Ну, я сказала, что денег не возьмем, чтобы даже не думал об этом. А брат и спрашивает, что, мол, еще для вас можно сделать. Мы в лесу, фест подходит к концу. А забери, говорю, у нас выручку, а то мы без сейфа. Мне так спокойней будет.
Отдала выручку, мелочь на сдачу оставила только. Брат достает из рюкзака конверт и устраивает целый спектакль. Вот, говорит, кладу в конверт, закрываю и не открываю, в таком виде и верну. Какой-то странной мне показалась эта сцена, но значения не придала.
Закончился фестиваль, мы вернулись домой. Встретились с братом и его женой, посидели, обсудили впечатления. Брат отдал конверт и поехали они домой. Сидим с мужем, чай пьем, и тут меня начинают распирать сомнения. Достаю конверт и начинаю пересчитывать. И ведь как чувствовала, не подвели подозрения!
В сердцах кидаю конверт на стол. Муж меняется в лице:
— Да неужели не хватает?!
— Неа. На 500 рублей больше. Пихнули-таки...
- Пару лет назад полетели на свадьбу подружки моей жены. Весь город был оклеен афишами джаз-фестиваля, главной звездой которого была одна из моих любимых певиц — Zaz. Местные сказали, что билеты раскупили за 2 дня, ажиотаж небывалый. Уже ночью вернулись в отель, я смотрю — справа от входа прямо на бордюре расположились какие-то люди. Насколько мог, вгляделся и говорю жене: «Смотри, а вон же Zaz сидит!» И кричу: «Хеллоу, Zaz, итс фо ю!» — и цветы протягиваю, которые на свадьбе достались нам.
Она засмеялась, подвинулась и говорит: «Садись со мной, спасибо за цветы!» Тут я решил блеснуть и начал петь ее песню. А она подозвала какого-то парня, что-то сказала по-французски, тот достал блокнот, и я вписал туда свою фамилию. Так мы стали обладателями 2 билетов в первые ряды.
- Съехались с парнем. Жили очень скромно. Как-то в магазине передо мной стояла дилемма: купить курицу или чистящее средство с тряпкой, потому что денег хватало на что-то одно. Я в итоге купила полкурицы и средство, а на тряпки разорвала старую футболку.
В декабре того года мы узнали, что в Орел приезжает Кипелов. А Валерий Саныч для меня, не побоюсь этого слова, кумир детства и юности. И я никогда не была на тот момент вообще ни на каком концерте, не считая скудных развлекательных мероприятий на День города. Реклама была повсюду — на радио, на плакатах...
На носу был Новый год. Серьезных подарков друг другу мы дарить не собирались. Я приготовила Жене его любимый салат, а он в ответ протянул мне киндер-сюрприз. Я разворачиваю шоколадное яйцо, открываю пластиковую капсулу и вижу туго сложенный листочек. Разворачиваю его и вижу огромные буквы «Кипелов».
Гневно отбрасываю листок в сторону и возмущаюсь: «Ну ты представляешь, совсем офигели! Уже из киндеров игрушки вытаскивают и рекламу концерта вставляют!»
«Посмотри получше», — смеется Женя.
Я беру в руки уже скомканную бумажку и до меня наконец доходит. Два билета на Кипелова! Мой подарок на Новый год... Знаете, у нас с Женей были потом десятки разных концертов, фестивалей, поездок и съемных квартир. Но именно тогда, в далеком 2012-м, держа в руках эти билеты, я точно поняла, что сделала правильный выбор — не в музыкальных предпочтениях, а в спутнике жизни...
- Бывал много раз на метал-фестивалях в Европе. Там здоровых ребят с татухами и в черных футболках половина публики, если не больше. Так более доброго и отзывчивого народа поискать надо.
Как-то устал после длинного стояния на концертном поле, присел на ступеньку у летнего кафе. Минут 15 сидел. За это время как раз такие патлатые-татуированные «шкафы» всех мастей раз десять на трех языках спросили, все ли со мной в порядке, может, водички дать попить.
На другом фесте телефон потерял, позвонил на него с мобилы жены. Отозвался нашедший, говорит: «Стою в очереди в бюро находок сдать твой телефон, подходи, забирай». Аргентинец, типажом как Дэнни Трехо, только молодой и с длинными волосами. От денег в награду категорически отказался, еле уболтал его напитком угостить. А очередь из сдающих всякие потеряшки там приличная была, да.
Еще по утрам забавно было наблюдать сочетание несочетаемого — как брутальные металлюги все в тех же татуировках и черных футболках выходят из душа с тюрбанами из разноцветных веселеньких (розовеньких, желтеньких, оранжевых) полотенец на головах.
- Во мне всего 153 сантиметра, поэтому любой человек среднестатистического роста для меня уже высокий. Но как-то на одном рок-фестивале передо мной в толпе встал парень действительно внушительного роста. А я со своей камерой на носочках еле-еле пытаюсь что-то там над головами снять. Так он не только подвинулся. Он посадил меня себе на плечи, чтобы я могла сделать хорошие снимки, спросив перед этим, не против ли я. Так что бывает и такое. Спасибо тебе, добрый человек!
Вот поэтому я и не хожу на танцполы - я 156 см, меня если не запинают, то обзор закроют в любом случае. А для сажания на плечи я уже слишком старенькая, воуруг много девчат в 2 раза моложе...
- Несколько лет назад довелось мне поехать на один фестиваль. Друг из Ростова любезно согласился на время фестиваля приютить меня и еще несколько, что-то около пятнадцати, человек из Краснодара и Адыгеи. Жили тесно, спали вповалку, было весело. А чего еще от жизни в двадцать три года надо?
Ну, в общем, слово за слово, задружился я с одной девушкой из этой компании. Вместе пообедали, вместе пошли на один из концертов, вместе отправились на танцы после. Но вот что конкретно нас сблизило. На том самом концерте устроители не поскупились на спецэффекты, в частности, одно из выступлений сопровождалось такой красивой штукой, когда лампа создает в зале полную иллюзию солнечной системы с солнцем в центре и планетами, летающими вокруг.
После концерта мы взахлеб кинулись обсуждать эту самую красоту, перебивая друг друга, чуть ли не хором:
— А ты заметила, что...
— Орбит планет...
— Было восемь...
— А Плутон-таки уже исключили.
И тут я понял, что это судьба.
- Приехали на бардовский фестиваль под открытым небом. У меня в машине, как всегда, куча вещей для удобного отдыха на природе — складные стол и стулья, печка, тенты, всяческий инструмент.
С соседней поляны пришел мужик. Просит: «Можете дать топорик?» Выдал ему топорик туристический. Компактный такой.
Слышу — с той поляны долго и упорно тюкают этим топориком. Часа два стучали. Видимо, менялись, потому что одному человеку не под силу так долго им махать. Потом этот мужик возвращается, отдает топорик, начинает благодарить... И замолкает. Смотрит на полноразмерный топор, что лежит у палатки.
— Так что, у вас и нормальный топор был?
— Ну да, а что?
— Да у нас там дерево поперек поляны лежало, здоровенное. А другие места уже заняты. Вот мы и решили этот ствол перерубить. Если б знали, что у вас нормальный топор есть!
— Ну так надо было просить топор, а не топорик!
Мужик был изрядно опечален. И это еще хорошо, что он бензопилу в багажнике не заметил.
«Супруга моя ненаглядная работает в бюджетной организации. Предложили ей на работе бесплатные билетики в филармонию. В общем, вот мое место»
- Звонит мой сын (24 года) и рассказывает.
Сидим с бабушкой, смотрим концерт «Scorpions» с симфоническим оркестром. Бабушка говорит:
— Я под их музыку впервые влюбилась.
А внук ей и отвечает:
— И я тоже.
- В школьные годы довольно часто был ведущим концертов местного ДК. На одном из них по сценарию выходил, говорил: «Кстати, я тут один анекдот вспомнил... Ой, забыл». Потом шел номер и уже после него я рассказывал тот анекдот.
В зале была моя учитель по физике. После очередного концерта рассказала мне, что рядом сидел какой-то парень и после моих слов об анекдоте прошептал соседу: «Вот балбес! Вчера этот же анекдот на том же самом месте забыл».
- Алтайский край. Фестиваль авторской песни «Повалиха-94». Фестиваль проходил на поляне соснового леса, недалеко от брошенного детского лагеря. На поляне была небольшая сцена, место для зрителей перед ней, а вокруг в живописном хаосе, располагались палатки. Туалет имелся только дамский, он был в лесу подальше, и к нему вела тропинка. Так вот, гуляя в поисках сушняка для костра, мы с друзьями нашли разломанную статую гипсового мальчика. У статуи отсутствовали ноги ниже голени, кисти рук и голова. Солнце уже садилось, и в начинающихся сумерках белая статуя выглядела очень живописно. Мы не придумали ничего лучше, как оттащить ее к тропинке женского туалета. Всю ночь с той стороны периодически раздавались визги и был слышен шум ломающихся веток...
«Разбираю завалы пленок. Фотографирую давно, в 90-х зависал в Ленинградском Рок-Клубе. Вот, например, „Пикник“»
- Германия. Крупный рок-фестиваль. Выдал 10-летней на тот момент дочери сотку евро и отпустил на фестивальный рынок купить себе немного тематического шмота. Естественно, снабдив мобильником, договорившись на созвон каждые 15-20 минут и встретиться в определенном месте через полтора часа.
Порядок цен был такой — футболка 20-25 евро, толстовки 50, нашивки и значки по 3-7. На сотку не разгуляешься. Я в прошлые поездки торговаться пытался — фиг там, скидывали очень мало, и только если берешь хорошо, на пару-тройку сотен в одном месте. На 1-2 вещи скидку просить был дохлый номер.
Знаний немецкого у дочери ноль, английский тогда на очень начальном уровне. Через полтора часа ребенок явился с пятью футболками, толстовкой и пучком нашивок. И у нее еще осталась какая-то мелочь. На мои вылупленные глаза и вопрос, как так получилось, пояснила: «Во-первых, я покупала только у девчонок, нам девочкам проще между собой. Во-вторых, я торговалась, говорила, что я приехала из Сибири и просила продать подешевле».
Торговалась, судя по всему, отчаянно. На следующий день, когда мы уже вместе шли по тому же рынку, ей пару раз с улыбками махали девчонки-продавцы и восклицали «Хэй, Сибириен!»
Дети способны удивить.
- Однажды я наткнулся на домашний онлайн-концерт Леонида Агутина. А мне очень нравится старый фильм «Выше радуги» и песня «Зурбаган». Когда я ее слышу, во мне бурлит водопад ностальгии, счастья и любви.
Так вот, на домашнем концерте Леонида можно было писать комментарии и заказывать песни. Ну, я и начал спамить: «Спой Зурбаган!»
И тут Леонид говорит: «Зурбаган поет Володя Пресняков». Я их перепутал! Хорошо, что это было не вживую, иначе я бы провалился сквозь землю.
А вот и еще несколько наших подборок о летних развлечениях и ностальгических воспоминаниях:
- 17 историй о дружбе, которая крепче с каждым годом
- 19 живых историй о путешествиях, которые любителям ленивого пляжного отдыха и не снились
- 14 душевных историй про соседей по даче, с которыми не жизнь, а малина