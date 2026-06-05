20 теплых историй о концертах и фестивалях, которые согревают не хуже любимой песни из юности

«Я не особо погружал его в рок-музыку, думал, вырастет, познакомлю с этим жанром. Захожу, спрашиваю, откуда он про „Кино“ узнал. Отвечает, что в школе Цоя все слушают. Вышел с довольной улыбкой.

Спустя время едем в школу, видим афишу „Кино“. Тим сразу выдал: „Пап, купи билеты, у меня в копилке есть деньги“. Копилку не тронул, на такое событие, да еще и с сыном. Это было нереально круто. Ребенок подпевал! Кстати, любимая песня сына у Цоя — „Бездельник“, что тоже удивительно. Так что нормальное поколение растет. И думаю, что музыка „Кино“ воспитает еще много таких ребят».