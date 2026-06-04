15+ историй о семейных поездках, которые подарили впечатлений больше, чем все ожидали
Долгожданный отпуск с семьей — всегда событие эпохальное. В голове рисуется идеальная картинка: дети в чистом и послушные, муж покладистый, но брутальный, а все вокруг радует душу и глаз. Однако в реальной жизни так бывает нечасто: то погода придумает полить дождем, то внезапно дальние родственники нарисуются, в общем, человеческие истории прямиком из нашей с вами жизни. Здесь собраны как раз такие. Вы уже сложили вещи? А паспорт не забыли? Тогда поехали!
- Жена очень хотела в Турцию, теща тоже, и я сдался. Единственное условие — теща не мешает отдыхать. Номера взяли на разных этажах, чтоб спокойнее. Ах, если б мы знали, чем это обернется! Итак, 6 утра, а мы с женой проснулись от того, что прямо с потолка почти сыпалась штукатурка — в номере над нами грохот стоял невыносимый. Мы перепугались, ведь там номер тещи. Поднимаемся, а она открывает бодрая, в шляпе и с полотенцем через плечо. «О, уже встали? А я как раз собиралась на пляж». А на наше красноречивое молчание выдала: «Я же слово держу — к вам в номер ни ногой. Но разбудить вас пораньше — моя обязанность!»
- Мы во Вьетнаме в историю попали. Ехали на байке, смотрим вроде уютное местечко, и мужик за стойкой стоит. Попросили меню, он не дал, но за стол усадил. Через полчаса нам подали лапшу с морепродуктами, мы сидели и удивлялись тихонько, что нас даже не спросили, что мы хотим. Попросили напитков, мужик сходил в магазин и купил нам колу. Мы удивились, что опять не спросили, и даже воды нет обычной. А в конце, когда попросили счет, выяснилось, что это вообще не кафе, а мы приперлись в частный дом какого-то мужика.
- Отдыхали летом на море, плавали с женой на матрасе и под жаркими лучами солнца уснули. Проснулся от того, что она меня ожесточенно трясла. Оглядываюсь, а вокруг лишь сплошная гладь воды. Начали паниковать, ведь даже неизвестно, в какую сторону грести. Решили двигаться хоть куда-то, уже плыли полчаса, когда к нам подплыли два торчащих из воды плавника. От неожиданности испугались, думали, что к нам уже акулы приближаются, а потом поняли, что у нас в море нет акул, а это самые настоящие дельфины. Эти умнички стали толкать носами наш матрас, и уже минут через 15 мы увидели берег. Дельфины начали прыгать поблизости, дали себя погладить и уплыли, а мы уже сами догребли до берега.
Где-то слышал, что о помощи со стороны дельфинов, говорят только те кого толкали в сторону берега.
«Я летел двумя самолетами, ехал в такси, поездом, автобусом и совершил пеший поход, чтобы увидеть Мачу-Пикчу. Вот такой вид открылся мне»
- В этом году ездили на Байкал на остров Ольхон дикарями. Три семьи. Наша семья: муж, я и трое детей (13, 7, 1). Погода стояла прекрасная, на третий день резко пошел дождь, вот буквально солнце, через пять секунд налетает ветер, тучи заполняют небо и ливень! Я с детьми при первых каплях залезли в палатку. И тут начинается страшный ветер, ливень просто как из ведра. Палатку качает, ветер закидал воду внутрь, снаружи молнии и гром, жуть. Младший боится, среднего тоже храбрость покинула, залезли под одеяло вчетвером и сидим. Муж бегает с другими снаружи, лагерь спасает. Буквально через час погода как ни в чем не бывало, солнце выглянуло, дождь и ветер резко прекратился, а вода вся ушла в песчаную почву.
- Отдыхала во Вьетнаме. Сидела в лобби отеля и свайпала ленту. Ко мне подходит мальчик лет 12 и по-английски спрашивает: «Excuse me, ma’am! Can I take your phone to call my mom?» (можно телефон позвонить маме?) Я ему, мол, sure! (конечно!) Даю ему телефон и дальше диалог на чистом русском: «Мама! Вы где? Я уже час сижу на ресепшене без карточки от номера — не могу попасть. Вы че там с папой забыли, что со мной приехали?»
- Отдыхали с семьей на море дикарями, в палатках. С дочкой подружился мальчик лет двенадцати из соседнего лагеря. Приходит к нам на обед, а у меня суп с говядиной и макароны со свининой, все из консервов. Все поели, а он добавки просит. Я ему арбуз предложил, а он только поморщился, попросил разрешения оба котла доскрести. Ушел счастливый.
«Спустя 4 часа из 13-часовой поездки на машине к семье на их трехнедельный отпуск я вдруг понял, что с собой у меня только эта обувь»
- Мы летели из России в Турцию с дочкой одни. Я ничего хорошего не ожидала от этого полета. Это был наш первый раз в самолете без папы. В арсенале много игрушек, книжек и прочего. Очень хотелось, чтобы нам никого не подсадили. Но увы, села с нами женщина лет 50. Грустно так посмотрела, вздохнула, улыбнулась. Летим! Дочка любит самолеты, ей интересно на взлете. Полет был 4.5 часа. Все это время женщина рядом читала, изредка поглядывая на нас. Через часа два она стала мне помогать, хотела увлечь дочку. На посадке, когда этого энерджайзера удалось пристегнуть к креслу, женщина говорит: «Как у вас с английским? Вы не хотите поработать у нас в детском саду? Я впервые вижу такую терпеливую маму. Я лечу в Англию, у меня там онлайн-школа для малышей. Нам бы пригодился такой сотрудник». Мы обменялись контактами, она выслала мне данные своей школы. Я отказалась, так как удаленная работа у меня уже есть. Но было очень забавно.
- Стоим с сестрой на пляже, оцениваем вход в воду. Был шторм накануне, на берег нанесло много. Вдруг по моей ноге что-то ползет. Смотрю — а там тварь какая-то большая, многощетинковая, длинная и очень страшная. Я завизжала. Присел весь пляж, замолчали дети, стихли волны, чайки зависли в воздухе. Сестра глянула вниз и тоже завизжала. Спасатель ошалело рухнул с вышки и побежал в нашу сторону, но споткнулся и часть пути скакал на четвереньках. Добежал, и я просто взлетела ему на плечи. Вокруг прыгает сестра, высоко вскидывая ноги, тапки фейерверком улетели в небеса. Наконец спасатель рассмотрел под ногами ту тварь и тоже поскакал, как породистый жеребец, ойкая и всхрапывая, только он забыл, что я у него на плечах сижу и визжу, как сирена, да пятками по бокам погоняю. До вышки галопом он меня и донес. Весь пляж нас точно запомнил.
- Как-то отдыхали с семьей в Турции. Подошла одна женщина и когда узнала, что мы из Казахстана, то очень удивилась: «Как вы добрались сюда?» Мама ответила: «Ну, неделю на верблюдах до Екатеринбурга, оттуда на самолете». Женщина в ответ: «Неделю? Ужас, так долго!»
«Когда боишься, что семья уедет в горы без тебя»
И у моей собаки глаза как бы черным карандашом аккуратно обрисованы.Красота!
- Когда-то поехали с бабушкой на море, ей тогда уже под семьдесят было, но энергии у нее хоть отбавляй. В один из дней решили сходить в аквапарк — мол, почему бы и нет, пусть будет веселое воспоминание. Все горки изучили, и тут бабуля вдруг заявляет, что хочет прокатиться с самой высокой и самой экстремальной. Я, конечно, попыталась ее отговорить, но куда там — эта женщина ничего не боится! Встала в очередь, и когда дошло до нее, с криком «Учитесь, сынки!» сиганула вниз. Я, стоя внизу, наблюдала, как бабушка благополучно плюхается в воду, а за ней спускается ее вставная челюсть. Бабуля достала ее из воды, вставила и, как ни в чем не бывало, пошла на второй заход.
- Ездили в Ереван и сняли квартиру у милой бабулечки. Внутри настоящий музей: ковры, кружевные салфетки и старая швейная машинка. Дочки сразу начали с ней возиться. Через пять минут крик: «Ма-а-ам!» Смотрю, они нашли в машинке потайной ящичек. А внутри старые выкройки. Когда выезжали, показали их хозяйке — она засияла от радости. Это были вещи ее мамы-швеи, которые считались потерянными.
- Мне 33 года, родом из Санкт-Петербурга, живу в Германии 22 года. Поехали мы с мужем и сыном в июле на Майорку. В отеле на дискотеке познакомились с семьей из Питера. Обменялись телефонами. В октябре они приехали к нам в гости. Спрашиваю просто так девичью фамилию гостьи. Отвечает. Такая же фамилия есть в нашем роду по моему отцу. Далее начинаем перечислять поименно всех, оказывается, у гостьи такие же имена всех родственников. Ну не может быть такого количества совпадений! Достаю СD с нашего детства, которые привезены в Германию с собой. Итог — мы родственники по линии бабушки! И на всех ДР и свадьбах родни мы были вместе, только тогда детьми по 8-12 лет. (Всегда собиралось много гостей и все с детьми). Всю ночь смотрели CD, обнимались и плакали. И шокировали всю родню такой новостью. Вот так мы съездили в отпуск на Майорку.
«Наконец-то отправился в отпуск, показать в первый раз сыну море»
- Ездили мы, значит, лет 7 назад на отдых в Испанию со своими друзьями, которые состоятельнее нас. После тяжелой дороги приехали в отель. У нас с мужем был обычный стандартный номер, а у той семьи — пентхаус. Все такие довольные, радостные пошли по комнатам, а потом мы — к ним в гости. Зашли мы в эти двухэтажные апартаменты и почувствовали ужасный запах! Хозяева говорили, что привыкли, но мой муж же изведется весь и будет играть всем на нервах, пока не найдет источник этого «благоухания». Спустя две недели, в день отъезда, Андрей (муж) пошел искать со словами: «Я отсюда не уеду, пока не обесточу это!» За час он перерыл все шкафчики, канализации и ничего не нашел, но тут из самой дальней комнаты слышатся крики. Я на них прибегаю, и оказывается, что бывшие хозяева пентхауса в шкафу на верхней полке, между двумя пуховыми одеялами, оставили курицу в фольге, чтобы не остыла. Мы узнали, когда гости проживали в этом номере, и нам сказали, что месяц назад! Вы представляете себе запах курицы, которая 30 дней лежит при температуре +30? В общем, мы повеселились на славу!
- Однажды мы всей семьей поехали на юг. Владельцы отеля, в котором мы поселились, рассказали нам одну историю: несколько лет назад к ним приезжали муж и жена. Было видно, что очень любят друг друга, счастливы вместе и все такое. Но на отдыхе они по непонятной причине поссорились и очень сильно. И в самом разгаре ссоры жена психанула и выбросила обручальное кольцо в унитаз, сказав при этом, что не собирается с ним больше жить. Уехали они, так и не помирившись. После их отъезда, в этот номер заехали новые люди. Они, найдя в унитазе кольцо, тут же отнесли его хозяевам и спросили, не теряли ли они. Те тут же догадались в чем дело, ведь они знали об этой ссоре. Кольцо они решили сохранить, мало ли... И что вы думаете? На следующий год к ним в отель приезжает та же самая пара, только теперь уже с маленькой дочкой. Хозяева решили рассказать им о своей случайной находке и вернули владельцам старое кольцо. Молодая пара забрала его с собой и теперь хранит, как память о бывшей ссоре.
Ещё одни без уборки в номере, раз никто кольца не заметил. И писали и какали видимо по кустам если не разу не сдергивали воду. Потрясающие не выдуманные истории.
Надежды на отпуск возлагаются большие и малые, оправдываются не все, но зато всегда есть, что рассказать на семейном празднике, чтобы посмеяться. Будь это трудности перевода или встреча с неизведанными ранее животными и последующие приключения. Но куда ж в наши дни и без отпуска? Во-во! Отдыхайте с чувством, юмором и с умом, и будет вам счастье!
Приключения из семейного отпуска, о которых хочется рассказывать, у нас еще есть:
Комментарии
'Муж покладистый, но брутальный'..🤔 Что-то не вяжется в этом предложении.. 🤣