15+ историй о семейных поездках, которые подарили впечатлений больше, чем все ожидали

Надежды на отпуск возлагаются большие и малые, оправдываются не все, но зато всегда есть, что рассказать на семейном празднике, чтобы посмеяться. Будь это трудности перевода или встреча с неизведанными ранее животными и последующие приключения. Но куда ж в наши дни и без отпуска? Во-во! Отдыхайте с чувством, юмором и с умом, и будет вам счастье!

Приключения из семейного отпуска, о которых хочется рассказывать, у нас еще есть: