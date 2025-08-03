16 жизненных историй о семейном отдыхе, который люди еще весь год вспоминать будут
Истории
21 минута назад
Отдыха мы ждем с вожделением. И он всегда приносит массу впечатлений. Иногда крутых, иногда не очень, но всегда незабываемых. Герои нашей подборки рассказали о своих самых запоминающихся отпусках.
- Сын в этом году весь июнь прожил у бабушки, мамы мужа, потому что она живет возле моря, да и он сам давно хотел к ней поехать. Море, конечно, хорошо, но в городе сын уже несколько лет ходит на секцию самбо. Поэтому я нашла один клуб недалеко от дома свекрови и договорилась, что два раза в неделю она будет его туда водить. Сводила она его всего один раз, а потом пришла за пять минут до конца тренировки, увидела нечто страшное, а потом позвонила мне и спросила: «А ты вообще в курсе, что они тут дерутся?!» Говорю: «А что они она там должны делать, танцевать?» Мы потом еще долго смеялись, когда поняли, что она самбо и самбу перепутала. Думала, растет танцор. © Мамдаринка / VK
- Были с мужем в отпуске, ну, думаю, хоть отдохнем нормально, а то весь год пахали. Едва приехали — он сразу на шезлонг, мол, солнце, море, буду лежать и ничего не делать. Через день уже разболтался с какими-то соседями, целыми днями с ними тусит. Оставил меня ездить на экскурсии и изучать архитектуру. Для меня отдых полностью провалился! Приползал в номер поздно, сгоревший на солнце. Вырвались, называется, впервые за пять лет. © Мамдаринка / VK
По-моему, все правильно. Муж хотел валяться на пляже с видом на море, жена хотела экскурсии. Хотя я бы тоже предпочла после пяти лет работы без отдыха прикинуться морским котиком на пляже
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- Отдыхали с мужем на море. Решили, что крабики и камешки — лишний хлам. Пока я на дне моря не увидела морскую звезду! Ныряла за ней минут 30. Наконец достала. Протягиваю к ней руку и вдруг вижу, что там дешевая брошка из тяжелого пластика в виде звездочки. Но этот трофей мы привезли с собой. Занимает почетное место на полке с отпускными фотографиями. © Подслушано / Ideer
- Впервые за два года решили с мужем уехать в отпуск без ребенка, провести, так сказать, второй медовый месяц. Сына оставила у своей мамы, но договорилась, что через неделю она его передаст маме мужа. В первые дни было все идеально, ребенок счастлив, бабушка его балует, но потом все пошло не по плану. Моя свекровь решила приехать к маме и вместе заботиться о внуке. Вечером они уже поссорились из-за того, что решали, какой кашей накормить ребенка и кто будет купать, утром спорили, во что одеть его, в итоге каждое решение принималось только после долгих скандалов и споров. Закончилось все тем, что, пока моя мама ходила в магазин, свекровь забрала моего сына и увезла с собой в село, а сейчас звонит в истерике моему мужу и настаивает на нашем разводе, потому что не хочет иметь ничего общего с нашей семьей и ребенка отдавать не будет. Сижу рыдаю и не могу понять, как отдых мог привести к такому. © Мамдаринка / VK
Зачем рыдать? Отключить телефон и продолжать отдых. Сами разберутся.
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- Отдыхали на озере на севере в конце мая, еще прохладно для этого края, но день выдался солнечный. Лес, красота, сосны, валуны, звенящая тишина. Прилегла на огромном замшелом валуне, солнце в глаза, наслаждаюсь, улыбаюсь. Поворачиваю голову, а на соседнем валуне греется здоровенная гадюка ровно с таким же блаженным выражением «лица». Посмотрели друг на друга. Она уползла, я стекла с камня, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Единение с природой — оно такое! © Подслушано / Ideer
- В отпуске с мужем оказались в Греции. Решили взять напрокат лодку, чтобы покататься у побережья. Договорились с местным лодочником за 40 евро. Плавали, наслаждались видами, даже дельфинов увидели. Но, когда пришло время возвращаться, лодочник заявил, что это цена только за час, а нам нужно доплатить еще 60 евро, чтобы он довез нас обратно на берег. Муж уже достал кошелек, но я, вспыхнув от возмущения, категорично сказала: «Ни копейки больше!» И, несмотря на его уговоры, сняла сандалии, подняла платье и полезла в воду, показывая, что лучше доплыву сама. Лодочник растерялся. Муж за мной в воду не полез, а только с ужасом смотрел, как я иду все дальше. Через минуту лодочник начал кричать: «Окей, окей! Возвращаю за 40 евро, садитесь обратно!» Вот так я не только сэкономила деньги, но и доказала, что, когда речь идет о справедливости, со мной лучше не спорить. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 12 лет, поехали всей семьей на море. Где-то в восемь-девять утра мы пошли искупаться. Я плавал, нырял, дурачился и в один момент увидел плавник, который направлялся в сторону берега. Я рванул, было трудно в воде передвигаться, я молча, как только мог, шел в сторону берега, кричать было стыдно. И тут я замечаю, что все бегут в воду, радостные такие, с криками: «Дельфин!» А я че? Я тоже развернулся как ни в чем не бывало и тоже направился вслед. © Подслушано / Ideer
- В прошлом году у нас с мужем в квартире разверзлась финансовая яма. Сначала затопило всю квартиру, поплыл ламинат и все шкафы, чудом выжил компьютер мужа, но сломались пылесос и мой планшет. Следом, видимо, от влажности друг за другом с разницей в неделю нас покинули микроволновка и холодильник. Пришлось первым делом заказывать сушку квартиры и оплатить ремонт соседям. Потом купили самые дешевые б/у холодильник и пылесос, и тут подошло время отпуска. Билеты у нас были на самолет невозвратные. Не ехать — потерять и отпуск, и деньги за билеты. Взяли палатку, котелок и полетели. Жили в лесу рядом с пляжем, купались и загорали до одурения, готовили на костре, на предпоследние деньги накупили книжек на барахолке. Это был первый мой отпуск без суеты, экскурсий, кафе и дискотек. За 10 дней отдохнули так, как раньше и за месяц не получалось. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали семьей за границей. В отеле была терраса на берегу реки со столиками и зонтами, а мы облюбовали один из них. Каждый вечер под нашим зонтом появлялся жирный паук, мы даже его Гошей назвали. Как-то приходим, а наш стол немцы заняли. Делать нечего, поздоровались с Гошей и пошли за другой стол. После нашего приветствия младший немец все-таки обнаружил Гошу, старший от этого подавился блюдом, и буквально через две минуты стол был свободен. © Подслушано / Ideer
- Вырвались с мужем в первый за много лет мини-отпуск. Поехали в другой город на четыре дня. Уже предвкушала самый незабываемый отдых в моей жизни. И вдруг на вторые сутки у меня раньше положенного срока начались месячные. Живот болел дико, таблетки почти не действовали, мутило, с кровати встать не могла. Очухалась только в последний день пребывания в городе. Увидела его в итоге мельком. М-да уж, и впрямь незабываемый отдых.
- У нас с мужем никогда не совпадают отпуска, но в том году мы забили и просто поехали на море на три дня на выходных. Не зря мы зовемся семьей, потому что все мы одинаково невезучие, и отдохнуть, конечно, не получилось. В первый же день муж случайно уснул на пляже, сгорел так, что почти два дня стоял на месте, потому что было больно даже просто двигаться. Сына укусила пчела, меня ужалила медуза, а завершающим бонусом стало общее отравление креветками. Отдых на 10 из 10, поэтому вернулись домой, отошли и просто поехали за город на речку и отлично провели время. © Мамдаринка / VK
- Приехали погостить всей семьей к родителям мужа. Взяли отпуска, чтобы отдохнуть от города в деревне. Поначалу все было прекрасно: приветливая свекровь, которая все пыталась меня накормить, и не менее приветливый свекор, который закидывал меня комплиментами с утра до ночи. Но вот прошло три дня, и я уже не такая красивая, есть не готовлю, деньги трачу не пойми на что и вообще не достойна их сыночка. Самое обидное, что муж молчит и не заступается. Говорит, что у нее такой характер. А я типа должна потерпеть. Собрала вещи, взяла дочку и в тот же вечер поехала домой. Через два дня приезжает любимый и золотой сыночек своих родителей. И начинает мне рассказывать, как он послал маму после того, как я уехала. И тут ему звонит мама. Муж уходит на кухню, и я слышу: «Да мамулечка, я доехал нормально, колбаску по дороге всю твою съел». Вот у меня теперь диссонанс. Отец и муж он хороший, но вот то, что мужик в 35 лет так и остался маменькиным сынком, меня дико бесит. © Мамдаринка / VK
- В детстве мы с братом отдыхали у бабушки в деревне. Приехали родственники издалека, привезли гостинцы. Среди гостинцев был огромный пакет ирисок. Родители дали нам штук по пять и спрятали, мол, слипнется. Все наши попытки найти этот заветный пакет не увенчались успехом. Вечером нас положили спать на перине возле печки и, чтобы не биться головой о трубу, повесили на нее фуфайку. И в ее кармане были эти самые ириски. © Подслушано / Ideer
- В детстве отдыхали на турбазе. Мы с родителями и их друзьями, они тоже с детьми. Однажды утром один из друзей мамы и папы, дядя Дима, собрал всю детвору (семь человек) и повел «в поход» за родниковой водой. Вернулись только к обеду, устали страшно, было полное ощущение, что ходили ну очень далеко. Только лет 10 спустя узнала, что родник был в 300 метрах от забора, просто дядя Дима подошел к делу творчески и повел нас в обход. И ведь получилось, до сих пор вспоминаю это как чуть ли не главное приключение детства! © Подслушано / Ideer
- Отдыхаем на море. Муж на пляже, телефон забыл. Тот пиликнул, и на экране всплыло: «Спасибо за чудесный вечер!» И смайлик поцелуйчика. Номер незнакомый. Звоню по нему, а сама уже раздумываю о разводе. А на том конце мне вдруг ответили голосом мужа: «Программу „Розыгрыш“ заказывали? Так и знал, что позвонишь!» И ржет в трубку. Оказалось, он решил подшутить надо мной. Оставил телефон в номере специально, сам попросил у кого-то на пляже мобильный и отправил смску. До конца отпуска дулась на него за такой прикол.
- Сестра с племянницей поехали на море. Идут по набережной. Палаточники продают сувениры, среди них Лабубу. Продавец смекнул, что может втюхать втридорога из-за ребенка, и начал зазывать. А племяша выдала: «Дядя, да я лучше на эти деньги шашлык съем». Так мы поняли, что пошла она в нашу породу.
Есть такая категория людей — трудоголики. Они не забывают о работе даже в отпуске. И порой из-за этого случаются курьезные истории.
Фото на превью Jeffrey Clayton / Unsplash
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