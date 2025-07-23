17 историй о том, как обычный выезд на природу обернулся сюжетом для комедии

Как-то стукнуло мне, что ни разу не была в походе. Даже стала искать, есть ли где клубы, где новичку можно напроситься в поход с опытными гуру. А потом представила как я, совершенно городской житель, иду в поход с такими же лопушками под снисходительными взглядами профи и попытками лопушков показать свою крутизну. Поняла, что не выдержу такого щастья.