Это она так начеку была, что овца успела отжать яйцо, чипсы и батончик?)
17 историй о том, как обычный выезд на природу обернулся сюжетом для комедии
Прогулки в горы, шашлыки и поездки с палатками — это незабываемый досуг, когда можно не только весело провести время с друзьями, но и почувствовать себя частью дикой природы. Герои нашей подборки попадали в самые разные приключения. Кто-то встретил свою бывшую девушку в походе спустя 15 лет, а кто-то даже умудрился подружиться с енотом.
- Не так давно обмолвилась подруге, что у отца имеется катер и можно отдохнуть на островах. Подруга загорелась, попросила свозить ее с компанией. Ок, договорилась с отцом. О деньгах за бензин и еще за что-либо речи не шло, подруга же. И вот приехали на остров, все здорово, мы с отцом искупались и уехали, угостились шашлыком. Ребята в своей компании остались на ночевку с палатками. На следующий день мы их забрали с острова. Через пару дней подруга попросила деньги за шашлык, которым ребята нас с отцом «угощали». © Подслушано / Ideer
- Отдыхали на озере в конце мая, еще прохладно для этого края, но день выдался солнечный. Лес, красота, сосны, валуны, звенящая тишина. Прилегла на огромном замшелом валуне, солнце в глаз, наслаждаюсь, улыбаюсь, не с кем поделиться этими ощущениями. Поворачиваю голову, а на соседнем валуне греется здоровенная гадюка с ровно таким же блаженным выражением «лица». Посмотрели друг на друга. Она уползла, я стекла с камня, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Единение с природой — оно такое! © Подслушано / Ideer
- Я поднялась на вершину Кадаир-Идрис в Сноудонии и встретила там самую наглую овцу в мире — она поджидала туристов прямо на вершине. Все, кто бывал в походах рядом со скотом, знают, что обычно животные пугливы или просто не обращают на нас внимания. Но эта овца с ягненком всерьез подходила к людям и выхватывала еду прямо из рук. Она украла у нас яйцо по-шотландски, пакет чипсов, целое яблоко и мой еще не открытый батончик. Забрала бы и бутерброд, если бы я не была начеку. А ее ягненок тем временем гонялся за чайкой. Перед спуском успела сделать с ней селфи. © hiking / Reddit
- Поехали мы с друзьями на природу. Все как положено: мангал, мясо, гитара. Я решил в туалет отойти. Нашел место подальше, и тут слышу голос: «Здравствуйте, лесная охрана. Что тут происходит?» Я чуть под землю не провалился. А дядька невозмутимо выдает: «Вы это, отошли бы немного дальше, а то тут камеру недавно поставили, кабанов снимали, а вы прям напротив нее». Я чуть не поседел! Потом друзьям рассказывал — они надо мной три дня орали. © Не все поймут / VK
- Пошли с друзьями в поход, но все омрачил клещ, который присосался к товарищу. Он в панике, надо в больницу. Хотели снять — он не дается, место пикантное. Поход свернули. Выходит друг от врача и хохочет. Спрашиваем: «Вытащили?» А товарищ как выдаст: «Врач рекомендовал чаще мыться!» Прилипла какая-то дрянь к ноге. © Подслушано / Ideer
- Муж со своим братом как-то решили взять детей в поход в лес. Ночевка в палатках, еда на костре, рыбалка, озеро. Говорили, что будут объяснять детям, как выживать в лесу, и что делать при непредвиденных обстоятельствах. «Мои выживальщики» вернулись вечером в тот же день. Палатку умудрились сломать, когда устанавливали, костер не разожгли, потому что ветки мокрые, а с «лекцией» не вышло вовсе. Не могли найти мох в лесу, чтобы поведать о том, что он всегда растет к северу. Муж с братом злые и уставшие, а детям понравилось, они в озере покупались. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было пять лет, мы с семьей часто ходили в походы. Я обычно убегал вперед по тропинке, прятался за камень или дерево и выпрыгивал, чтобы «напугать» родителей. В очередной раз я побежал вперед. Залез на холм и спрятался за деревом. Слышу, кто-то приближается. И вот, в самый подходящий момент, выпрыгиваю, чтобы эффектно испугать своих, но там была не моя семья. Просто какие-то незнакомцы. В панике пытаюсь остановиться, хватаюсь за ветку — и в итоге повисаю вниз головой прямо перед удивленной парой незнакомцев. Мне было ужасно стыдно. Зато все вокруг от души посмеялись. © ignorantwanderer / Reddit
- Самое смешное для меня в походах — каждый раз, когда я, запыхавшись и задыхаясь, пытаюсь справиться с крутым подъемом в Корее, мимо меня спокойно и легко, словно просто прогуливаясь, проходит какой-нибудь кореец лет восьмидесяти, двигаясь в два раза быстрее меня. © freddythedinosaur1 / Reddit
- Был в походе один и вдруг встретил бывшую, с которой встречался 15 лет назад. Она тоже была одна. Я прошел мимо нее, оглянулся и подумал: «Мэдди?!» Она в замешательстве, как в мультфильме, запрокинула голову назад и воскликнула: «Ого, вот это да, привет из прошлого!» Это было скорее неловко, чем смешно. Как же тесен мир. © psparks / Reddit
- Мы с женой были в походе и дошли до узкой тропы. Навстречу нам пошла пара. Когда они поравнялись с нами, мы прижались к стене, чтобы их пропустить. И в этот момент у меня громко заурчал живот, мы как раз собирались пообедать после похода. Женщина вдруг резко остановилась, схватила мужа за руку и в панике прошептала: «Дорогой, по-моему, я слышала пуму!» Я тихо извинился и сказал, что это просто мой голодный живот так возмущается. Мы все дружно посмеялись над этой ситуацией. © blahdre / Reddit
- Решили с парнем пойти в поход. И вот идем по тропинке к озеру, а впереди видим вереницу людей на лошадях на экскурсии. Мой парень говорит: «Давай свернем с тропы ненадолго». Я согласилась, думаю, ну как раз перекушу. Мы отошли метров на десять, и я достаю из рюкзака пакет с морковкой, которую купила в супермаркете. Проходит группа, и один из коней, уловив запах моркови, сходит с тропы и направляется к нам. Любимый с криком маленького ребенка бросается наутек, а женщина на лошади начинает извиняться. Она просто не могла усмирить своего коня, который был готов снести меня с ног ради лакомства. Пришлось спрятать морковь обратно в рюкзак. В итоге к нам подъехал гид на лошади и как-то сумел вернуть любителя морковки обратно на тропу. Мне вся ситуация показалась безумно смешной. А вот моему парню это совсем не понравилось. Он заставил меня подождать минут пять, пока все лошади не ушли, и только потом вышел из леса ко мне. Только тогда я смогла поесть. © Lady_Ange / Reddit
- Мой самый необдуманный поступок — это то, что я поехала в поход в горы с парнем, с которым была знакома всего день. Просто потому что захотела. Да, было немного страшно, но я слишком устала от всей этой рутины, чтобы протестовать. Я давно поняла, что даже с близкими людьми порой трудно провести весь день наедине, но не с ним. Это было просто незабываемо. Мы шли, шутили, смеялись, разговаривали обо всем, отдыхали, готовили на костре и купались в водопаде. За все это время даже не возникло мысли, что я его не знаю, так хорошо мы понимали друг друга. И вот уже год как мы лучшие друзья. Мораль такова: не бойтесь пускать людей в свою жизнь. Да, многие уйдут и оставят рану в душе, но ради тех, кто останется, стоит рисковать. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Не так давно была в походе. Выползла под утро из палатки, смотрю — енот стоит. Взяла одну печеньку и решила его угостить. Держу ее и зову зверюшку, мол, угощайся. Он быстренько подбежал, взял печенюшку, схватил наш чайник и сбежал в лес. Чайник-то не особо жалко, можно воду и в котелке нагреть. Но больше другое интересует: чего он убежал-то? Я бы ему и здесь чаю налила. Или ему больше дома нравится? Типа, заварит чай, будет есть печенье и думать о том, как ловко человека обманул. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
А потом другой турЫст увидит енота с чайником и решит, что все, "надо меньше пить" 🤣
- Недавно была в походе с друзьями. У них двое детей. Поначалу они разрядили свои гаджеты, потом им надоело лазать по скалам, и они обратили внимание на меня. А я читала с планшета «Котов-воителей» и предложила им почитать вместе. Кто бы мог подумать, что современных детей можно три дня развлекать просто чтением сказки вслух! © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Эту поездку на природу я запомнила на всю жизнь. Жарили шашлыки и сосиски — все было вроде как обычно. Вдруг мой парень раздает всем шампуры, доходит очередь до меня. Он протягивает мне жареные сосиски, и я сначала несколько секунд удивленно на них смотрела. А потом как закричу — и прыгаю ему на шею. Оказалось, на одной из сосисок было надето кольцо. И я теперь невеста. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Много лет назад мы с мамой отправились в поход, с нами была ее собака — мягкий, пушистый терьер весом около 16 килограммов. Был уже вечер. И вдруг эта собака срывается с места, как сумасшедшая. Мы только успели увидеть, как она мчится за взрослым черным медведем. Эта милая и ласковая собачка, в которой нет ни капли агрессии, взяла и загнала медведя на дерево. Я был в таком шоке, что даже не смог позвать ее обратно. © MeanSecurity / Reddit
- Несколько лет назад мы с друзьями забрались на вершину горы. Решили немного отдохнуть. Сидим, расслабляемся, и вдруг кому-то приходит в голову идея спуститься вниз наперегонки. Ну мы и побежали. Забегаем за поворот, а навстречу нам идет семья. Отец, завидев нас, с лицом, полным ужаса, начинает орать: «Медведь?! Медведь?!» Я кричу в ответ: «Нет, мы просто наперегонки!» Мы проносимся мимо. А он нам вслед кричит и ругается, мол, напугали его детей. Самое забавное, что дети выглядели вполне спокойно, пока он сам не начал паниковать и кричать про медведя. © lostalaska / Reddit
После комичных историй героев нашей статьи прямо хочется уехать на природу, пожить немного в палатках, насладиться вкусным шашлыком и песнями у костра. Ох уж эта походная романтика! Самое приятное, что поездка на природу может быть приятна не только в кругу друзей, но и в одиночку. Это отличный способ развеяться и перезагрузить голову от лишних мыслей.
Еще несколько интересных историй про путешествия и посиделки с шашлыками:
Комментарии
Как-то стукнуло мне, что ни разу не была в походе. Даже стала искать, есть ли где клубы, где новичку можно напроситься в поход с опытными гуру. А потом представила как я, совершенно городской житель, иду в поход с такими же лопушками под снисходительными взглядами профи и попытками лопушков показать свою крутизну. Поняла, что не выдержу такого щастья.