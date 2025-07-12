15+ человек, которые лично убедились, что для совместного отпуска нужны железные нервы

Меня как-то в Италии в музее пыток пытались оштрафовать за несанкционированную экскурсию. На самом деле мы просто ходили с мужем по залам и я ему рассказывала всякие интересности, а к нам хвостом стали цепляться соотечественники, которым мой рассказ тоже понравился.



В позапрошлом году отдыхали на Азовском море: сняли домик с кухней на первой линии, чтобы глядя на море наслаждаться тёплыми вечерами с бокальчиком вина, а засыпать под шум волн. От пляжа отделяла только узенькая дорожка и решетчатый забор. Уже на третий день настолько заколебали отдыхающие с вопросами, что я попросила хозяина повесить на забор огроменное объявление, что "гости справок не дают " и своим номером телефона. Причём, люди какие-то вообще беспалевные: нас принимали за ресторан и пытались вломиться поесть, просились в туалет, просились дать детям посмотреть мультики, почти каждый считал своим долгом спросить, сколько стоит проживание и потом начать возмущаться, что очень дорого. Но больше всего удивило, что хозяину до этого никто из отдыхающих на подобное не жаловался.