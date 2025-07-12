Круто , номер с совместной ванной комнатной и гостиной, но с разными спальнями.
15+ человек, которые лично убедились, что для совместного отпуска нужны железные нервы
Отпуск с любимым человеком означает идеальный отдых? Не тут-то было! Даже близкие люди могут устать друг от друга. И хорошо, если им сразу удается договориться, мол, ты идешь по холодку на пляж, а я сплю до обеда. А если нет, долгожданный отдых запросто может превратиться в настоящее испытание для нервов. Именно в такие ситуации и влипли герои этой статьи.
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- Пять лет не были в отпуске с мужем, надоело! Заняли денег у друзей, муж купил путевки в Турцию. На заселении почему-то выдали 2 ключа. Смотрю, а номера разные. Говорю: «Что за дела?» А муж мне гордо: «Родная, а это для того, чтобы мы оба высыпались. Я же храплю, а ты меня постоянно ночью в бок толкаешь».
- Поехали отдыхать в Черногорию. Муж уговорил меня вместо проверенного пятизвездочного отеля остановиться в гостевом доме, который очень сильно хвалил его коллега. Приезжаем — номер не готов. Мусор от предыдущих жильцов не убран, пыль не вытерта, постельного белья нет. Когда мы спросили хозяина, что за ерунда, он сказал, что работает один и все не успевает. В общем, устроила я мужу скандал, он с огромным трудом нашел номер в отеле, который обошелся нам в 7 раз дороже, чем если бы бронировали заранее. Сэкономил, называется. © Voyager / Dzen
- Этим летом у подруги женился брат. Его новоиспеченная теща на свадьбе подарила денежный букет. А через два дня говорит молодоженам, мол, денежки на базу верните, ибо они из отложенных на отпуск резервов. Дочка и отдала их на глазах изумленного мужа. Отпуск состоялся через неделю. Молодому супругу тоже предложено было поехать, но только поездом и самому выкупить себе номер в отеле. Там уже в машине все места были заняты: она, мама, отчим и сын отчима, а номер был забронирован на четверых. Вот такая вот ситуация. Родственники мужа второй месяц отойти от такого не могут. © alexcoolhard / Pikabu
- Дочь работает в отеле. Однажды постоялец попросил вызвать полицию, так как его жена пропала. Полиция опросила его, и он сказал, что они слегка повздорили, и, скорее всего, она уехала в Париж, так как при любой недомолвке она туда уезжает. И действительно, ее нашли в автобусе на границе. Муж убеждает, что она не в себе, а я подумала, может, она-то как раз и в себе. При любой недомолвке — ищите меня в Париже. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем женаты уже 19 лет. Недавно мы ездили в Диснейленд, и его сестра сама напросилась пожить с нами в нашем номере. Естественно, в ее присутствии речи не было об уединении и романтике. После той поездки она узнала, что мы планируем следующий отпуск в Италии, и снова стала напрашиваться. Даже взяла на себя планирование маршрута, определила, какие города посетить, а какие нет, и составила список отелей, намекнув, что мы можем снова поселиться в одном номере, чтобы сэкономить на расходах (хотя она вообще не платила за отель в Диснейленде).
Я сразу сказала, что во второй раз этот фокус не пройдет. Теперь выясняется, что она едет в Италию с подругой, но мой муж считает, что его сестренку надо еще раз пригласить поехать с нами, иначе она обидится. © Heystella888 / Reddit
- У двоюродной сестры большой трехэтажный дом и шесть детей, четверо еще живут с ней. Летом они на месяц-другой уезжают на родину сестры, там тоже деревенский домик у них. Уехали. Перед отъездом сестра отключила воду, газ и электричество в доме. Через неделю звонит женщина, которая помогает ей по хозяйству. Она пришла проверить дом, полить цветы и обнаружила, что в огромной морозильной камере все протухло. А там было много деликатесов. Муж-то у сестры — шеф-повар в очень крутом ресторане. К возвращению хозяйки из отпуска весь тухляк был выкинут, морозилка отмыта, дом проветрен. Но домработница попросила компенсацию за дополнительную работу. © Людмила Мила / Dzen
- Каждый отпуск мы с женой начинаем ругаться. Она не любит путешествовать. Ей не нравится жить даже в хорошем отеле, не впечатляет ни архитектура, ни природа, ни новая еда. Плюс в отпуске она хочет дрыхнуть до 2-3 часов дня, а встать часов в 9 на экскурсию для нее — подвиг. Поэтому любым путешествиям она предпочитает поездку к родителям. Любой выходной, любой отпуск — она к ним. Понимаю, что она к ним сильно привязана и очень скучает, но я-то тоже хочу проводить с ней время! Она же спокойно готова отпустить меня хоть куда. За это, конечно, спасибо, но в моем представлении не ездит муж отдыхать отдельно от жены!
Очередной отпуск. Мои друзья едут со своими женами, а я один. Еще один такой год и я тупо буду находить себе подружку для поездок. Любая согласится поехать и будет благодарна, потому что я все оплачиваю. Любая, кроме моей жены, которой родительское гнездышко милее побережья океана. © Подслушано / Ideer
Не вижу проблемы, ну и пусть дрыхнет до обеда, а муж может сам на экскурсию, а вечер провести вдвоём
- Я прямо сейчас путешествую с мужчиной и эта поездка нравится мне все меньше и меньше. Мой спутник больше всего радуется, когда можно сэкономить. Сегодня утром я проснулась и увидела подробный подсчет наших расходов, хотя поездка еще даже не закончилась. Он не скряга и тратит кучу денег на развлечения, которые ему нравятся, например, на катание на лыжах. А еще он без умолку говорит о себе. Он мне нравится, но я едва могу вставить слово в его бесконечный монолог. Ощущение, что этот человек просто не воспринимает меня всерьез. © Majestic-Muffin-8955 / Reddit
- Мы с парнем поехали в Испанию. И тут он заявляет мне, что хотел бы поужинать с женщиной, с которой познакомился в интернете. Он предложил мне пойти с ним, думая, что я не захочу. А я согласилась! Он так разозлился, мол, я все внимание на себя забрала и вместо него всю встречу болтала с его знакомой. Помню, я оступилась и упала на следующий день, а он все еще бесился и даже не помог мне встать и не поинтересовался, все ли со мной в порядке. Если вам интересно, я решила не выходить за него замуж. © Dull-Investigator-17 / Reddit
- Поехали семьей на море. Муж сказал, что валяться с нами на пляже не хочет и пойдет в спортзал. На третий день мы обгорели и вернулись в отель. Смотрю, а муж выходит из какого-то номера и надевает рубашку. Обалдеть! Я детей в номер, а сама к нему. И тут он открывает чужой номер, а там — никого. Оказалось, что мой благоверный втихую два номера забронировал, чтобы во втором просто валяться и втыкать в телек. А я-то думала, он до вечера в спортзале торчит или по туристическим тропам ходит.
- Каждый год муж настаивает ехать в отпуск на машине. Но с ней постоянно что-то происходит: машина в дороге ломалась, теряли документы перед выездом, муж заболевал в дороге, не мог уснуть в отеле. И каждый раз все заканчивается тем, что мы опаздываем почти на день и теряем деньги, плюс я еду ночью за рулем, пока муж спокойно спит. Приезжаю выжатая, а потом ведь еще и обратная поездка. В этот раз сказала, что лечу самолетом. Муж приехал через 4 дня: попал в аварию, чинился в дороге два раза. Зато я впервые отдохнула. © Подслушано / Ideer
Как же надо было мужика замучить, чтобы он снял втихушку второй номер, где бы мог просто побыть в одиночестве и безделье. :)
- Что я ненавижу в совместном отпуске — это вопрос «а что мы сегодня делаем?» Ничего! Делай, что ты хочешь, просто можем встретиться на завтраке, а дальше посмотрим, можно ли с тобой вообще иметь дело, уважаемый муж. Если оставишь меня, не будешь дергать хоть полдня — к вечеру я расслаблюсь и настроюсь на совместный досуг. © Pushkanaizzer / Pikabu
- Мы провели в Барселоне и на Майорке 6 дней. Погода была чудесной, я запланировала небольшой тур по разным городам на побережье, посещение прекрасного средневекового города и развлекательные мероприятия. Еще забронировала нам спа в роскошном отеле и нашла хорошие рестораны. Я честно гордилась собой и организованным мною маленьким отпуском. Но мой мужчина все время ныл и жаловался. Он даже сам в шутку называл себя занозой. Я не выдержала и спросила: «Тебе вообще нравится этот отпуск?» А он такой: «Да, все хорошо. Но сейчас я тебе не буду комплименты делать, раз ты сама напросилась. Это же будет неискренне». Ох, как же у меня накипело! © LittleQueenyp / Reddit
- Решили мы всей семьей на неделю уехать в отпуск. Так как я со своей работой раскидалась быстрее, выбор отеля и вся культурная программа была на мне. И вот мы после самолета, в предвкушении горячей ванны заходим в наш отельчик, и девушка-администратор сообщает: «У вас бронь на следующий месяц». © heleneleven / Pikabu
- Живем с парнем вместе. Любимое занятие у него — обидеться из-за ерунды, собрать свои вещи и уйти в закат. В неделю у нас такое три раза стабильно происходит. Возвращается обратно либо через несколько часов, либо на другой день. Клетчатую котомку уже не разбираю, чтобы удобнее было. Поехали в отпуск. Так это чудо и тут умудрилось собрать свой чемодан, отнести в камеру хранения и спать в лобби на диване. Под утро, видимо, замерз, прискакал обратно. Стабильность превыше всего! © Подслушано / Ideer
- Первый раз с мужем поехали на море вместе. Он и вовсе впервые на таком курорте оказался. В итоге ему все не нравится — отель не тот, народу много, море прохладное, рыбы кусаются, гид не соображает. Все время повторяет: «Лучше бы на рыбалку поехали». Ага, меня на третий день от рыбалки тошнит, условий никаких, и были мы там уже сто раз. Я так надеялась, что этот отпуск понравится нам обоим, ведь он сам так хотел на море, я так старалась с выбором — и вот на тебе! Обидно. © Подслушано / Ideer
- Дали мне на работе отпуск 2 недели, я сразу его по дням распланировал с женой. Сдать долги по учебе, помочь бабушке в деревне с водопроводом, дома ремонт сделать. И вот первый день отпуска. Жена вечером предупреждает, чтобы допоздна не смотрел сериал, так как могу с утра потребоваться. На следующее утро разбудила меня в 6 утра в медицинской маске и сказала, что заболела, и что сын на мне. Ну, думаю, ладно. Она закрылась в спальне и выходила только в туалет. Проболела она неделю, я ей носил еду и лекарственные чаи. Все это время мы с сыном и собакой как бы жили одни. В конце недели она вышла со словами: «Понял теперь, каково это в одиночку вести хозяйство?» Оказалось, она не болела, а просто валялась в спальне, смотрела сериалы и лазила в интернете. Не сказал бы, что отпуск прошел впустую, но осадочек остался. © lemo / Pikabu
- Много лет назад мы с мужем поехали отдыхать. Я была рада, как ребенок, а он все время ворчал и злился. Он не испортил мне поездку, потому что я давно решила: если у него плохой день, это не значит, что у меня тоже. Но ему иногда все же удавалось подпортить мне настроение. Поэтому я сказала, что в следующий раз поеду без него. А потом еще раз. И еще. В какой-то момент он понял, что так и не съездит никуда со мной. Я ему четко объяснила, что готова вместе с ним все спланировать. Но только при условии, что он сразу выскажет свои предпочтения и не будет ожидать, что я прочитаю его мысли. Его нытье волшебным образом прекратилось. Больше этого не случалось, но я до сих пор не понимаю, зачем изначально нужно было трепать мне нервы. © ryou192 / Reddit
Бонус: иногда даже в идеальном совместном отпуске бывают неприятные сюрпризы
В следующий раз просто можно поехать в место, где на море разрешена рыбалка. Жена - на море, муж - на рыбалке.
- Подруга работает учителем. За учебный год очень устает и от учеников, и от коллег. Издержки профессии — публичность. Нельзя нигде расслабиться. Везде глаза и уши. В тот год решили отдохнуть в Турции, дети обрадовались, что мама может с ними подурачиться, муж — тому, что может с женой вечером погулять, обнять ее и поцеловать, никого не стесняясь. И вот на третий день отдыха в лифте отеля они столкнулись с десятком сотрудников школы, приехавшими на отдых с детьми. В этот же отель. © Подслушано / Ideer
Ох уж этот отпуск! Вроде бы ко всему подготовишься, а все равно случаются какие-то незапланированные вещи. Спорим, что и у вас есть немало историй из таких поездок. Поделитесь ими в комментариях к этой статье.
Если отпуск удастся, то вы наверняка привезете из него полный телефон снимков у пальм, на море или у местных достопримечательностей. Эти фото потом можно распечатать и пересматривать по вечерам в кругу близких людей. Кстати, вот 17 фотографий из семейных альбомов, за каждой из которых — целая эпоха.
Комментарии
Вот поэтому в отпуск - строго одной. Пару раз ездила с кем-то, прокляла всё на свете
До чего довели бедных учителей своими нападками нa их личную жизнь за стенами школы, что они уже не могут ни с детьми подурачиться, ни с мужем поцеловаться.
Не вижу ничего страшного в том, чтобы поехать одной в место, которое сама выбрала.
Не надо ни под кого подстраиваться, живешь в свое удовольствие.
😎😎😎
Помню, в начале нулевых мы с бывшим ездили в Париж.
Ни разу не удалось выйти из дому (жили у его родных) раньше 11 утра, а уже в час он начинал собираться к другой сестре нна обед.
Последние несколько дней плюнула нна родственные реверансы и гуляла одна с картой)
Кстати, совместный отпуск - хороший тест на совместную жизнь, советую всем парам съездить в путешествие до свадьбы, а не после
Меня как-то в Италии в музее пыток пытались оштрафовать за несанкционированную экскурсию. На самом деле мы просто ходили с мужем по залам и я ему рассказывала всякие интересности, а к нам хвостом стали цепляться соотечественники, которым мой рассказ тоже понравился.
В позапрошлом году отдыхали на Азовском море: сняли домик с кухней на первой линии, чтобы глядя на море наслаждаться тёплыми вечерами с бокальчиком вина, а засыпать под шум волн. От пляжа отделяла только узенькая дорожка и решетчатый забор. Уже на третий день настолько заколебали отдыхающие с вопросами, что я попросила хозяина повесить на забор огроменное объявление, что "гости справок не дают " и своим номером телефона. Причём, люди какие-то вообще беспалевные: нас принимали за ресторан и пытались вломиться поесть, просились в туалет, просились дать детям посмотреть мультики, почти каждый считал своим долгом спросить, сколько стоит проживание и потом начать возмущаться, что очень дорого. Но больше всего удивило, что хозяину до этого никто из отдыхающих на подобное не жаловался.