15+ ситуаций, в которых свекрови могли бы получить «Оскар» за лучшую роль
Истории
17 минут назад
Свекровь — родственник неоднозначный. Иногда хочется вторую маму зацеловать, а иногда — держаться от нее подальше. И вот подборка историй, когда обычный день превратился в настоящее шоу благодаря всего одному человеку.
- У моего супруга есть два брата, и он был первым, кто вступил в брак. В результате этого союза на свет появились две дочери. Казалось бы, свекровь должна была радоваться появлению внучек, ведь в доме одни мужчины. Но нет, она не проявляла особой радости. Когда средний брат тоже женился и у него родился сын, свекровь буквально души не чаяла в своем внуке, но внучек по-прежнему игнорировала. Более того, она постоянно говорила моему мужу, что у него нет наследника, хотя девочки были его копией. Мне кажется, она просто меня не любит. © Мамдаринка / VK
- Свекровь постоянно приносила сыну всякие дешевые шоколадки и вафли. Говорили, что у ребенка уже аллергия на сладкое — бесполезно. Подговорила сына, чтобы в следующий раз он сам сказал бабушке: «Бабушка, лучше приноси что-нибудь полезное!» Она умилилась, а в следующий раз приходит и с гордостью заявляет: «Смотри, внучек, я тебе полезное принесла — пачку сосисок!» © Карамель / VK
- У мужа последнее время что-то переклинило — постоянно бурчит, что я себя забросила. Три ребенка, между прочим! И я, на минуточку, за собой слежу. Тут в гости свекруха заглянула, а муж решил, что нашел себе союзника. Выдает ей типа в шутку: «Мам, что-то моя жена какая-то... Ну, неухоженная стала». Свекровь прищурилась и как отрезала: «Неухоженная? А кто за ней ухаживать будет? Где внимание, где цветы, или ты ей салоны красоты оплатил? Ты хоть раз приготовил что-то, чтобы она отдохнула? Ты хоть раз посуду помыл за собой? С такими предъявами рискуешь остаться один, а не с женой». Первый раз видела у него такое лицо. Он чуть не плакал. А свекрушечка у меня золотой женщиной оказалась. Жизнь пожила, знает, о чем говорить и куда давить. © Мамдаринка / VK
- Мой уже нынешний муж после второго нашего свидания повел меня знакомиться с мамой. Я боялась этой затеи, но рискнула. Мама его была не особо рада нашей встрече: фыркнула, хмыкнула, взгляд кинула — очень закрыто себя вела. До тех пор, пока я не обратила внимание на их сад у дома. «Я просто обожаю выращивать малину. У меня дома целый огород», — сказала я искренне, ведь это правда. У мамы мужа моментально загорелись глаза, и мы полчаса только и делали, что обсуждали огород, смотрели на ее цветы у забора и обсуждали поимку кротов безопасным для них способом. Так у меня и появилась новая лучшая подруга в виде свекрови. Огород сближает. © Карамель / VK
- У нас ипотека 45 тысяч плюс 20 за коммуналку и все другое — итого вся моя зарплата. У мужа зарплата 80 тысяч. И я не могла понять, почему у него вечно нет денег, хотя договорились о распределении расходов. У нас еще двое детей. А оказалось, что муж отдает маме 50%. Хотя у нее 3 квартиры, две из которых она сдает. А мои родители продали свою машину, чтобы мы внесли первоначальный взнос. Зато свекровь живет шикарно: и поездки всякие, и спа-процедуры, и золото. © Подслушано / Ideer
- Свекровь привезла четырех своих кошек в наш дом на месяц и поставила туалеты в кладовке рядом с нашей спальней, пока я была на 14 неделе беременности. Все это было обговорено заранее, но она нарушила все свои обещания (кошкам должны были предоставить определенную часть дома, кошки должны были остаться только на 3 дня). И внезапно у моего мужа волшебным образом развилась сильнейшая аллергия на кошек, хотя он всю жизнь жил с ними на протяжении многих лет. Свекрови пришлось уступить и уехать. © Over_Worldliness6079 / Reddit
- Когда я родила своего первого ребенка, свекровь меня прямо невзлюбила. Я была для нее аферисткой, забравшей у нее сына. Каждый мой шаг подвергался критике, каждый день был испытанием. Муж пытался защищать меня, но это только усиливало ее гнев. Прошло 12 лет. У нас с мужем уже трое детей, крепкая семья, а у ее второго сына — два развода. И вдруг свекровь будто подменили. Теперь я для нее «лучшая невестка», «пример для других» и «настоящая опора для семьи». Гадости, которые она говорила обо мне раньше, словно стерлись из ее памяти. Иногда она даже рассказывает другим, какая я хорошая и как повезло ее сыну со мной, а я только улыбаюсь. © Мамдаринка / VK
- Мы иногда отдаем детей на выходные свекрови. Хочется периодически отдохнуть, побыть только вдвоем. И, в конце концов, вспомнить, что такое тишина. В одну из пятниц тоже привезли детей, перекинулись парой слов со свекровью и уехали. Отлично провели время только вдвоем, выспались, обнимались долго в кровати и смотрели разные фильмы. В воскресенье, как обычно, забрали детей домой. Тем же вечером они пришли к нам с серьезными выражениями лица. Я спросила, в чем дело. Дети сказали: «Бабушка по телефону кому-то говорила, что вы нас отдали, чтобы поразвлекаться вдвоем. У вас есть какие-то игрушки, которыми вы играете без нас? Вам с нами скучно? Мы хотим играть вместе». Пришлось объяснять детям, что бабушка не то имела в виду и нам весело проводить время вместе. И никакие игрушки мы от них не прячем, просто родителям иногда надо бывать вдвоем. Ох уж эта свекровь. © Мамдаринка / VK
- Первое, что сказала мне свекровь: «Ты мне не нравишься». Я в ступоре, но дальше — сплошная вежливость. Странно. Потом она снова мне наедине: «Ты мне не нравишься». Я опешила и спросила, почему же тогда она такая со мной хорошая. Ответ меня уложил: «Так это ты мне не нравишься. А сын тебя любит. Ты верная. Хозяйка хорошая. И мать любящая. Как свекровь я тобой довольна. Ну а как человек — насильно мил не будешь». Испытываю смешанные чувства по поводу данной ситуации, но все же благодарна ей: мало кто умеет так расставлять приоритеты. © Мамдаринка / VK
- Люблю готовить. Балую своих домашних всякими изысками, вкусностями и выпечкой. Порой готовлю что-то простое, но добавляю какую-нибудь пряность, чтобы было вкуснее. Но свекровь уже десятый год, приезжая к нам, тащит с другого конца города сумки с едой: отварную курицу, котлеты, хлеб, колбасу, салат оливье с майонезом, вермишелевый суп, сваренные макароны в пакетике. До сих пор никто так и не понял, зачем она это делает. © Подслушано / Ideer
- Неделю меня не было дома. Вернулась — а дом сверкает чистотой, как в день моего отъезда. С мужем все в порядке, с собаками — тоже. А потом я пошла в душ, дернула занавеску и увидела плитку с котиками! Тут же стало все на свои места. Приезжала свекровь. Она давно говорила, что у нас ужасная плитка, вот и поменяла ее на своих любимых котиков. У нее в квартире они повсюду: на чашках, тарелках, стенах, ковриках, одежде. Пора менять замки. © Мамдаринка / VK
- Приехали к свекрови, она отводит меня в сторонку, многозначительно смотрит мне в глаза и говорит: «Я все знаю». Далее последовала неловкая тишина, потому что я-то понятия не имела, о чем таком всем она знает. А оказалось, ее подруга доложила, как я покупала тест на беременность. Только вот то, что он оказался отрицательным, она не знала.
- Насколько брезглив может быть человек? Вот моя свекровь приезжает к нам со своей посудой и со своими полотенцами. Почти ничего не ест, что я готовлю, ест покупное в основном. Еще было время, приезжала со своим постельным бельем. Многие жалуются, что свекровь придирается, моя — нет. Ничего не говорит. Просто вот так себя ведет. Я бы поняла, если бы у меня было грязно, но у меня все блестит, в отличие от ее дома. Не понимаю. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь женщина с фантазией. На каждый праздник дарит мне дезик. Разный. С запахом леса, с антиперспирантом на 96 часов. На день рождения подарила набор из пяти. Я уже шкафчик в ванной под них выделила. И каждый раз с такой интонацией вручает, мол: «Вот, чтоб тебе приятно было». Да мне уже не приятно, если честно. Я сначала думала совпадение. Потом решила, может, у нее акция какая в магазине. А потом поняла — это она так нежно намекает, что я, видимо, воняю. Мужу говорю: «Ты скажи честно, от меня пахнет?» Он ржет: «Ты пахнешь вкусно. Просто мама у нас та еще пассивная агрессия». Ага, пассивная. Я ей на Новый год дарю крем от морщин. Посмотрим, уловит ли она мой «тонкий» намек. © Палата № 6 / VK
- Однажды мы на выходные оставили у свекрови дочь, так как нам с мужем надо было уехать в другой город. Забрали ее в понедельник, дочь довольная, свекровь тоже, вот только ребенка нам вернули в совсем другой одежде. Вместо нового комбинезона на ней была какая-то старая ветровка с дыркой на спине, какие-то старые штаны и странная шапка. В общем, история в том, что она гуляла на площадке, увидела какую-то старую знакомую. Потом привела ее к себе и отдала ей вещи нашего ребенка, потому что им нужнее. И ничего странного она в этом не увидела, им же действительно нужнее. © Мамдаринка / VK
- Мы с моей свекровью — оба ботаники, и у нее такое же извращенное чувство юмора, как и у меня. Я нахожусь на 37-й неделе беременности, и она помогла устроить для нас вечеринку в честь рождения ребенка. Мало того, что все было идеально, так еще она удивила меня тематическим тортом в стиле Гарри Поттера. © cookiesformoose / Reddit
