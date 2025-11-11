15+ свекровей, которые как отчебучат, что хоть стой, хоть падай

Нам, как арендодателям, соседи жаловались на наших арендаторов - там пожилая маман с незамужней дочуркой лет сорока тогда жили. Так эта дочурка на первом этаже (окна не уровне глаз, чуть выше) ходила или в белье или без всего. А что мы могли сделать? На окнах есть и шторы и жалюзи, если уж так хочется ходить неглиже - ходи там, где окна выходят на веранду и с улицы не видно, что там внутри. Нет. Она, видно, шибко замуж хотела. Два года они у нас снимали. Потом молодая нашла-таки себе хахаля и пришла к нам с известием, что он собирается с ними жить. Плюс "собачка" 45 кило, никогда не жившая в доме, лохматая. Мы отказали и они съехали. Маман вернулась в деревню, а дочурка с женихом и собакой сняли какой-то полуподвал.