15+ свекровей, которые как отчебучат, что хоть стой, хоть падай
Говорят, с тещами скучно не бывает, но свекрови тоже не отстают. Эти женщины умеют в одно мгновение превратить обычный день в настоящий сериал — с сюжетом и интригой. Порой они ляпнут что-нибудь такое, что просто невозможно не рассмеяться. Возможно, что без них жизнь была бы чуточку спокойнее, но уж точно скучнее.
- Как-то раз оставила дочку у свекрови на выходные. Весь день скидывали мне фотки, все вроде хорошо — ребенок улыбается, играет. Я расслабилась. И вдруг — звонок. И не просто так, а с какой-то явной претензией в тоне: «А почему у Каролины зубы кривые? У сына моего ровные! В кого такая уродилась?» Я попыталась объяснить, что у 8-летнего ребенка зубки растут новые, потом они встанут как надо. Но вердикт был поставлен. Занавес! Зубы у меня не кривые, кстати. © kristipsychologist
- Заехали мы с женихом в новую квартиру. Сижу, перебираю белье, чтобы отправить в стирку. Разумеется, проверяю на запах: чистое или нет. И тут без предупреждения заходит в гости мать жениха. И что бы вы думали? Она тут же всем рассказала, что мне надо к психиатру, ведь я вещи нюхаю. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз свекровь приехала к нам погостить, а жили мы тогда в разных странах. Подходит ко мне на кухне и говорит: «Ого, до чего у вас чистый газ!» Я в ступоре. А она как выдаст: «У вас попы у кастрюль такие чистые!» Я не нашла ничего лучше, чем сказать: «Ну, я же их мою». © colordleanswers
- Однажды в море нашла кольцо. Забрала себе, почистила и стала носить словно настоящее добытое сокровище! Лет шесть носила, пока будущая свекровь не узнала историю кольца и не принялась истерить: «Это к беде! Проклятье на себя наложишь, снимай!» Вечно охала, что едва она к кольцу приближается, как у нее поднимается давление. В итоге я его сняла, но случайно забыла у свекрови дома. Так она потом выносила мозг моему мужу, что я хочу переложить проклятье на нее. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь то яйца в суп добавит, то две кастрюли с разными супами смешает: харчо-лапша получается или щавельный рассольник. А потом всем сообщает: «Я суп сварила новый». Конечно же, никто это не ест, но оправдание у нее одно: выкидывать еду нельзя. Да, в итоге соседская собака только все съедает. Скоро начну вешать на кастрюли замки. © Подслушано / Ideer
- Пригласили родителей мужа на обед сразу после заселения в свою квартиру. Пока я на кухне суетилась, муж все им показывал. Отдаленно слышу: «Сына, какие у тебя цветы красивые, какие шторы роскошные». Сели за стол, а я впервые приготовила бешбармак. И тут свекровь спрашивает, но не у меня, а у мужа: «Сынок, а где ты такое вкусное тесто купил?» Меня аж перевернуло просто. Муж обалдел и тут же ответил: «Так ведь жена сама делала». © o_mille_r
- Жарю на даче у свекрови шашлыки. Муж на работе. Тут подкатывает прораб, который у свекрови баню отделывал. В черной отглаженной рубашечке, черных брючках со стрелками. Прическа лаком залитая. И мне так небрежно говорит: «Женщины не умеют жарить шашлык. Сверху сожгут, а внутри сырой. Давай уж, помогу». А я девушка простая. За такой наезд грубо его отшила. Так он обиделся и побежал к свекрови жаловаться. Знаете, что она сделала? Залилась смехом. © 11ore11 / Pikabu
Мужик рассчитывал замужнюю женщину очаровать или на шашлыки напроситься? Грубить как раз начал он, повар со звездой во лбу. Правильно, что отшили.
- Когда мы с мужем только поженились, жили со свекром м свекровью. И уже тогда поняли, что с их семейной жизни хочется брать пример. Как-то раз мы вернулись домой раньше обычного. В квартире кругом разбросаны лепестки роз, слышна спокойная музыка, везде свечи. Оказывается, свекровь устроила романтик. А ведь они уже 30 лет вместе. Разумеется, мы тихонько ушли, чтобы нас не заметили. Очень вдохновляет такой пример! © Подслушано / Ideer
- Когда я с девушкой переезжал на съемную квартиру, моя мать подошла к ней и выдала: «Я никогда тебе не прощу тебе то, что ты сына у меня забрала!» Я до сих пор в шоке, хотя мама по-прежнему отрицает, что такое говорила. © Levingstone / Pikabu
- Свекровь пригласила нас на обед. Она приготовила мясо, но немного не рассчитала время — было еще слишком рано. Чтобы мясо не остыло, она нарезала его кусочками, положила в большое блюдо и накрыла пищевой пленкой. И что бы вы думали? Она все это поставила снова в духовку, которая была еще горячей. В итоге очень много времени пришлось потратить, чтобы оторвать расплавленную пленку от мяса. © Madwife2009 / Reddit
- Я сделала классную фотку свекрови с моими детьми на руках, но она так сильно ее отфотошопила, что просто ужас. Даже стыдно как-то. Но на этом она не остановилась. Она распечатала это фото, вставила в рамку и тихонько повесила в доме. Не знаю почему, но она часто фотошопит фотки моих детей, а мне приходится притворяться, что это забавно. © bananaslings94 / Reddit
Есть мясо с остатками расплавленной пищевой плёнки? Серьёзно?
- Со свекровью я не в ладах, но она настойчиво заявила моему мужу, что накупила подарков и собирается в гости. Мне с двухмесячным сыном не очень хочется гостей принимать. Ну да ладно, ведь она не ко мне, а к детям едет. А тут звонит и говорит: «Я наверно не поеду, лучше ты приезжай за подарками». Муж спрашивает, мол, в чем дело. А она в ответ: «Ну, Оксана же не особо хочет меня видеть. Я ей не нравлюсь, да?» Муж отвечает: «Мама, она относится к тебе так же, как ты относишься к ней». Свекровь замолкает, а потом как выдаст: «Так это что получается, мы с ней ненавидим друг друга?!» © oxe4ka / Pikabu
- Мелкому было месяцев 9, когда свекровь первый раз пришла с ним посидеть, пока я на работе была. Прихожу домой, смотрю, а она его хлебушком кормит. В холодильник стоит суп, но она хлебом решила. Говорит: «Ничего, мои же как-то выросли». В это время мой муж режет себе хлеб для бутерброда. Свекровь это увидела и говорит мне: " Ты посмотри, как он у тебя питается! Как можно сухомятку есть? Желудок же испортит!" Мне показалось, что после этих слов она сама поняла, что ляпнула, поэтому быстро замолчала. © Luckybr / Pikabu
- Моя свекровь живет в соседнем доме, поэтому окна выходят друг на друга. Как-то раз я решила устроить мужу сюрприз. Нарядилась и стала ждать его прихода. Муж пришел домой и просто обалдел от моего наряда. Но вдруг открывается входная дверь и влетает свекровь с криками. Мы в шоке. И тут она смотрит на меня и мгновенно краснеет. После долгих извинений она говорит: «Извините, просто я в окно увидела девушку в наряде и подумала, что мой сын привел кого-то. Я очень на него разозлилась». Было очень неловко. © throwRAnok / Reddit
Нам, как арендодателям, соседи жаловались на наших арендаторов - там пожилая маман с незамужней дочуркой лет сорока тогда жили. Так эта дочурка на первом этаже (окна не уровне глаз, чуть выше) ходила или в белье или без всего. А что мы могли сделать? На окнах есть и шторы и жалюзи, если уж так хочется ходить неглиже - ходи там, где окна выходят на веранду и с улицы не видно, что там внутри. Нет. Она, видно, шибко замуж хотела. Два года они у нас снимали. Потом молодая нашла-таки себе хахаля и пришла к нам с известием, что он собирается с ними жить. Плюс "собачка" 45 кило, никогда не жившая в доме, лохматая. Мы отказали и они съехали. Маман вернулась в деревню, а дочурка с женихом и собакой сняли какой-то полуподвал.
- Приехала как-то свекровь к нам на дачу. Достала из сумки питьевой йогурт и говорит: «В холодильник ставить не буду, а то Алешка пить будет, а йогурт холодный». Но прикол в том, что у нас двое детей, а ее сыну Алешке 44 года. © Tylala / Pikabu
- Свекровь подарила нам с мужем на свадьбу шикарный подарок. Это было пластиковое окно с установкой в комнату. Но не у нас, а у его дочери от первого брака, причем в квартире его бывшей жены. У мужа были разногласия с бывшей по алиментам, поэтому свекровь решила таким образом помочь. © Подслушано / Ideer
- Свекровь сказала: «Я хлеб попробовала у вас, такой вкусный... Где купили?» Говорю, мол, сама сделала. А в ответ: «Сама? У вас же формы такой нет». Проходит 5 минут, и она как выдаст: «Ага! Я сразу поняла, с этим хлебом что-то не так! Ты что, сахар добавила?» © dubrovina_foto
Порой со свекровью ужиться непросто, но зато никогда не бывает однообразно. Ведь именно мама мужа способна выдать такое, что еще долгие годы будет вспоминаться на семейных ужинах.
Комментарии
Бедная свекровь, всю жизнь давилась невкусным хлебом без сахара. Зачем? Лишний вес? Диабет? Ну хоть на старостм лет попробовала вкус настоящего хлеба!..😅
Не увидела проблемы в Лёшке и холодном йогурте. Какая разница, сколько лет? Может, у него зубы сводит от холодного или он не любит такое пить. И мама об этом знает.
кажется свекровь "из окна напротив" быстро соображает. Молодец, хорошо выкрутилась :))))
Об окнах напротив) Бывшая коллега жила в квартире, но, дом напртив был достаточно далеко. Она когда утром собиралась на работу, бегала по квартире в нижне белье. Через какое- время к ней заявился мужик с бккетом цветов и признался ей в любви, он, оказывается, давно за ней в бинокль наблюдает)))