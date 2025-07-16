Т.е.свекровь проявляла заботу о твоей внешности, покупала дорогую косметику, а ты это воспринимала как оскорбление? Ну, тут сама себе придумала повод обижаться
18 случаев, когда свекрови проявили такую «заботу», что хоть стой, хоть падай
Отношения с мамами любимых мужчин у всех складываются по-разному. Кто-то пьет со свекровью чай и обсуждает сериалы, кто-то — спешит к психологу после каждого визита. Кому-то от выходок свекрови хочется смеяться, кому-то — глубоко вдохнуть и напомнить себе, что вообще-то ты уже взрослая девочка и не можешь просто завизжать в ответ. В этой подборке — случаи, когда свекрови особенно постарались и выступили с незабываемым перформансом.
- Свекровь праздновала день рождения, а я сидела на диете, но не переживала — обычно на столе была постная еда. Но в этот раз меня угостили блюдом, которое я вспоминаю с содроганием. Она додумалась накидать в горшочек все постные продукты одновременно! Картошку, квашеную капусту, рис, лук, морковь, брокколи под томатным соусом. И вишенка на торте — длинный седой волос в этом вареве. © glafintrufel
- Мне свекровь регулярно дарила антивозрастную косметику — потому что я была на девять лет старше мужа, ее сыночки. Ну а я только похихикивала на все попытки куснуть, а с косметикой поступала так: брала и отдавала ее подарки старшей сестре, так-то косметика хорошая была. © MightyOlll / Pikabu
- Свекровь постоянно приносила сыну всякие дешевые шоколадки и вафли. Говорили, что у ребенка уже аллергия на сладкое — бесполезно. Подговорила сына, чтобы в следующий раз он сам сказал бабушке: «Бабушка, лучше приноси что-нибудь полезное!» Она умилилась, а в следующий раз приходит и с гордостью заявляет: «Смотри, внучек, я тебе полезное принесла — пачку сосисок!» © Карамель / VK
- Когда я родила своего первого ребенка, свекровь меня прямо невзлюбила. Я была для нее аферисткой, забравшей у нее сына. Каждый мой шаг подвергался критике, каждый день был испытанием. Муж пытался защищать меня, но это только усиливало ее гнев. Прошло 12 лет. У нас с мужем уже трое детей, крепкая семья, а у ее второго сына — два развода. И вдруг свекровь будто подменили. Теперь я для нее «лучшая невестка», «пример для других» и «настоящая опора для семьи». Гадости, которые она говорила обо мне раньше, словно стерлись из ее памяти. Иногда она даже рассказывает другим, какая я хорошая и как повезло ее сыну со мной, а я только улыбаюсь. © Мамдаринка / VK
- Мне свекровь бывшая на день рождения подарила ярко-розовый спортивный костюм, прекрасно зная, что я не люблю розовый цвет. А через два дня пришла в гости и сказала, что так как я все равно носить костюм не буду, она его заберет. Я так офигела в первый момент, что даже не нашлась, что на это ответить. © Marusya83 / Pikabu
А чего недовольна то? Вернула непонравившийся подарок и укрепила отношения со свекровью.
- У моего супруга есть два брата, и он был первым, кто вступил в брак. В результате этого союза на свет появились две дочери. Казалось бы, свекровь должна была радоваться появлению внучек, ведь в доме одни мужчины. Но нет, она не проявляла особой радости. Когда средний брат тоже женился и у него родился сын, свекровь буквально души не чаяла в своем внуке, но внучек по-прежнему игнорировала. Более того, она постоянно говорила моему мужу, что у него нет наследника, хотя девочки были его копией. Мне кажется, она просто меня не любит. © Мамдаринка / VK
- Свекровь привезла четырех своих кошек в наш дом на месяц и поставила туалеты в кладовке рядом с нашей спальней, пока я была на 14 неделе беременности. Все это было обговорено заранее, но она нарушила все свои обещания (кошкам должны были предоставить определенную часть дома, кошки должны были остаться только на 3 дня). И внезапно у моего мужа волшебным образом развилась сильнейшая аллергия на кошек, хотя он всю жизнь жил с ними на протяжении многих лет. Свекрови пришлось уступить и уехать. © Over_Worldliness6079 / Reddit
- У нас ипотека 45 тысяч плюс 20 за коммуналку и все другое — итого вся моя зарплата. У мужа зарплата 80 тысяч. И я не могла понять, почему у него вечно нет денег, хотя договорились о распределении расходов. У нас еще двое детей. А оказалось, что муж отдает маме 50%. Хотя у нее 3 квартиры, две из которых она сдает. А мои родители продали свою машину, чтобы мы внесли первоначальный взнос. Зато свекровь живет шикарно: и поездки всякие, и спа-процедуры, и золото. © Подслушано / Ideer
Собственность и доход свекрови - это собственность и доход свекрови. Как, кстати, и доходы твоих родителей. И нет, родители не обязаны содержать взрослых детей.
А если тебе не нравится то, что муж отдает часть заработка своей матери, то говори с ним.
- Неделю меня не было дома. Вернулась — а дом сверкает чистотой, как в день моего отъезда. С мужем все в порядке, с собаками — тоже. А потом я пошла в душ, дернула занавеску и увидела плитку с котиками! Тут же стало все на свои места. Приезжала свекровь. Она давно говорила, что у нас ужасная плитка, вот и поменяла ее на своих любимых котиков. У нее в квартире они повсюду: на чашках, тарелках, стенах, ковриках, одежде. Пора менять замки. © Мамдаринка / VK
- Моя свекровь через пару недель после свадьбы сказала мне, что по традиции невестку должна обучать свекровь — чтобы та стала идеальной женой. Ведь она, конечно же, знает как сделать хорошо ее сыночку лучше всех, и, если я хочу быть хорошей женой, то должна слушать ее мудрые наставления. Я от «обучения» отказалась. Муж оказался жутким маменькиным сынком — почистить зубы и принять душ его надо было уговаривать. Да он даже тост не мог поджарить. А она хотела научить меня быть его буквальной прислугой. Нет уж, спасибо. © tengoqescaparpo / Reddit
- Люблю готовить. Балую своих домашних всякими изысками, вкусностями и выпечкой. Порой готовлю что-то простое, но добавляю какую-нибудь пряность, чтобы было вкуснее. Но свекровь уже десятый год, приезжая к нам, тащит с другого конца города сумки с едой: отварную курицу, котлеты, хлеб, колбасу, салат оливье с майонезом, вермишелевый суп, сваренные макароны в пакетике. До сих пор никто так и не понял, зачем она это делает. © Подслушано / Ideer
Блин, я тоже люблю готовить, но как же рада когда кто то приносит мне угощение. Вообще в удовольствие кушать то что приготовила не я. Так что я бы благодарила и брала и курочку и котлетки, а вы мадам зажрались и вредничаете.
- У мужа последнее время что-то переклинило — постоянно бурчит, что я себя забросила. Три ребенка, между прочим! И я, на минуточку, за собой слежу. Тут в гости свекруха заглянула, а муж решил, что нашел себе союзника. Выдает ей типа в шутку: «Мам, что-то моя жена какая-то... Ну, неухоженная стала». Свекровь прищурилась и как отрезала: «Неухоженная? А кто за ней ухаживать будет? Где внимание, где цветы, или ты ей салоны красоты оплатил? Ты хоть раз приготовил что-то, чтобы она отдохнула? Ты хоть раз посуду помыл за собой? С такими предъявами рискуешь остаться один, а не с женой». Первый раз видела у него такое лицо. Он чуть не плакал. А свекрушечка у меня золотой женщиной оказалась. Жизнь пожила, знает, о чем говорить и куда давить. © Мамдаринка / VK
- Купили дачу для отдыха. И моя мама, и свекровь — у каждой свой дом и идеальный огород с цветником, — достали советами, что куда сажать. Недавно муж в сарае на даче обнаружил лук- севок в ведерке из-под краски, который его мама дала, чтобы мы в начале весны посадили. На семейном совете решили сказать свекрови, что лук уродился, мы его съели, наелись и больше не хотим. © Unknown author / Pikabu
- Мой муж — моряк. Главный смысл жизни свекрови — застукать меня с мужиком, пока он в рейсе. Она периодически устраивает слежки, внезапные визиты, завела агентурную сеть в лице местных бабок. И тут свершилось — кто-то стукнул, что я не одна. Она вломилась в квартиру, влетела в спальню и застукала там своего сына. Который вернулся раньше, не сообщив ей, чтобы побыть со мной без надоедливых визитов мамочки, которая торчит у нас практически круглосуточно. © Подслушано / Ideer
- Мы с моей свекровью — оба ботаны, и у нее такое же извращенное чувство юмора, как и у меня. Я нахожусь на 37-й неделе беременности, и она помогла устроить для нас вечеринку в честь рождения ребенка. Мало того, что все было идеально, так еще она удивила меня тематическим тортом в стиле Гарри Поттера. © cookiesformoose / Reddit
- Свекровь все обижалась, на то, что я говорю в качестве приветствия «Здравствуйте» или «Добрый вечер». А ей надо непременно чтобы к ней по имени-отчеству обращались в каждом вопросе, в любом диалоге. Чуть забуду — полощет мозги моему супругу, мол не уважаю, не ценю и вообще, она же не требует себя «мамой» называть, хотя стоило бы. В итоге мой второй сын искренне думает, что у него есть одна бабушка и одна Здраствуйте-Маргарита-Пална. © Мамдаринка / VK
- Собираем со свекровью клубнику на даче. Меня зверски жрут комары. Я весело рассказываю, мол, есть теория, что человека с первой группой крови и кусают всегда первым. И тут она как выдаст: «А у нас в семье считают, что комары кусают только тех, кто на сладкое налегает — у них кровь сахарная. Так что ты ягоды-то есть прекращай». Ну, что сказать, к вечеру какой-то комар укусил свекровь в веко так, что она еще два дня смотрела на мир, хитро прищурившись, а я заботливо отодвигала от нее конфеты и пряники.
- Моя мама старше папы чуть больше, чем на год. Но бабушка, мамина свекровь, все равно не упускала случая посетовать, что сыночка помоложе кого найти не смог. При этом муж папиной сестры младше нее на пять лет. Когда одна из тетушек попыталась пройтись по этому поводу, бабушка тут же заткнула ей рот: «Да какая разница — главное, что они любят друг друга».
Но что это мы только о свекровях? Вот еще подборки историй, которые доказывают, что и с родственниками никогда не заскучаешь: