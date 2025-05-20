15+ историй о родственниках, которых не выбирают, но вспоминают часто
Родственные узы надежно связывают даже самых разных людей. Конечно, круто, когда отношения между близкими складываются легко и просто. Но бывает и так, что родня чудит, как дышит. В такой ситуации может спасти только чувство юмора.
- Лет через 5 после свадьбы приехала к нам с мужем в гости моя мама. Встала она перед зеркалом, любуется собой, задрала свитер, оголяя живот, и говорит моему мужу: «А ведь правда у меня талия тоньше, чем у Лерки?» Муж не растерялся и выдал: «Конечно, Наталья Владиславовна. Я уже сто раз пожалел, что не на вас женился!» Чувство юмора всегда спасает! © urman.valeria / Dzen
- Наши родственники жгут. Живут они впятером, своего жилья нет. Отец семейства работает водителем маршрутки, жена на рынке торгует. У нас есть квартира, двушка, стоимостью 10 миллионов. И вот родственники предложили ежемесячно платить нам по 60 тысяч, но квартиру мы должны будем сразу переписать на них! Родители сказали, что предложение, конечно, очень заманчивое, и нужно подумать. © LemarQue / Pikabu
Когда папа — настоящий фотограф
- С родителями были в ссоре, не виделись много лет, и вот решили помириться. Я к ним приехала с тортиком, а мне едва не с порога: «Брату-то ничего не привезла? У него скоро ребенок будет, могла бы и коляску купить!» Но это были цветочки. Потом мне заявили, что я должна вернуться в «отчий дом» и помочь брату с дитем, потому что невеста у него молодая, ей учиться надо. Поэтому я, по их мнению, должна была бросить учебу и приехать нянчиться с племянником, «а работы и в поселке полно». Надо ли говорить, что больше я туда не приезжала? © qugieboogie / Pikabu
- Я сижу дома с детьми, младшей дочке месяц только исполнился. Звонок в дверь, открываю — мама. И без предисловий: «Ира, у нас несчастье: Витя разбился». А Витя — это, на минуточку, мой младший брат. И мамин сын, что характерно.
У меня аж ноги подкосились. Ощущение такое, словно меня чем-то тяжелым по голове ударили. Он — мой любимый братишка, я его растила, когда мама работала с утра до ночи, чтоб семью на плаву удержать. Да вот же, он вчера вместе со мной в парке коляску с малышкой катал! Не может быть такого.
И тут до меня доходит, что если бы что-то случилось с братом, мама бы не так об этом сообщала. У меня связь мозга с языком восстановилась, и я спрашиваю: «Мам, какой Витя?»
А это, знаете, бывший муж маминой сестры, которого я в прошлый раз видела лет 25 назад. Я отдышалась и объяснила маме, что у меня знакомый Витя всего один, и подобные новости надо как-то иначе сообщать. © Elemmire / Pikabu
- Дочке 5 лет. Она полюбила образ Уэнсдей Адамс из сериала, хотя сам сериал не смотрела. На день рождения малышка попросила черное платье и туфельки. Платье дочка начала носить в сад, получала кучу комплиментов, светилась от счастья. Моя мама увидела это и выдала категоричное: «Оно слишком нарядное для сада! Оно праздничное!» Говорю ей: «Мама, это платье станет ей мало через полгода. Пусть хоть спит в нем, если нравится». А бабушка моя вообще чуть в обморок не упала, увидев платье: «Почему оно черное? Траурное?» А я думаю: «Когда, как не в 5 лет, ходить в нарядных платьях?» © Tani.ta / Pikabu
Мамаше с её фокусами, надо было сразу высказать. Она не в курсе, что её дочь недавно родила? Или как зовут собственного сына? Нервы и так могут быть расшатаны, зачем пугать человека. Чтоб до обморока довести?
- Меня свекровь не любила очень. Хотя при первой встрече была почти любезна (ну насколько для нее это было возможно). У меня просто мегапрокачанный образ «хорошая девочка», что не мешало ей меня презирать, строить планы по нашему с мужем разводу с предварительным отжатием моих активов. Знаю это, потому что муж рассказывал. Муж ее планов не разделял, но она не сдавалась. Просто сына она родила для своих нужд и ни с кем делиться им не планировала. Тут уж трижды золотая невестка бесить будет. © Melissa / ADME
- Нам с женой по 32 года. Недавно стали жить вместе, и вот тут-то обнаружилась проблема: на ужин она готовит только куцый салат с курицей. Вешу я 100 кг и таким уж точно не наемся. Я пытался с ней говорить, но она каждый раз пускалась в слезы. Я постоянно чувствовал себя голодным, нарушился сон. Тогда я нашел лайфхак: по пути с работы перехватывал еду в городе, а потом шел домой на ужин. Все шло хорошо, пока меня не увидела теща. Я просил ее не говорить жене, но она меня выдала. Жена устроила скандал. Мерзкое ощущение, будто я предал жену. © Acceptable_Love_6237 / Reddit
- Мне 25 лет, брату 31 год, но я, по сути, старшая сестра. Он приблизительно с 25 лет не имеет стабильного заработка и частенько просит в долг, отдает очень редко. Я смирилась и подкидываю ему денег, благо зарплата позволяет. Но недавно у меня появился ребенок, я ушла в декрет, и свободных денег больше нет. Теперь я плохая сестра, а мама при любом случае меня упрекает, что я не хочу помочь родному брату. Ужасно обидно. © Подслушано / Ideer
У жены мысль не возникла, что 100-килограмовый бугай попросту умрёт с голода, если будет есть только салатик?
- У родственницы дочь лет в 18 нагуляла дочку и скинула ее на маму. Внучка выросла, ситуация повторилась. У этой же родственницы сын с женой живут в другом городе и на выходных часто просят приехать посидеть с внуком. Эта женщина уже сильно в возрасте, болеет, но носится с правнучкой (ей 5 лет) и внуком (около года). И постоянно жалуется, как ей тяжело. Мне ее очень жаль, но она же сама посадила всех этих оболтусов на шею. © Бутербродик / ADME
- Мне 30. У меня есть 2 старших брата. Родители помогли им переехать и купили квартиры. А когда я решила уехать, чтобы найти нормальную работу, они закатили форменную истерику: «Ты должна остаться с нами! А кто будет огород копать?!» Грозились, что после их смерти мне не достанется ничего. Вот тут я посмеялась... Им чуть за 50. Они реально думали, что я в надежде на мифическое наследство просижу около них следующие 30 лет? Последней каплей было то, что они устроили мне выволочку: увидели, что меня с работы проводил парень. Мать орала: «Вот помру, тогда и таскайся по мужикам!» Что ж, я переехала. У меня муж и дочь. Родители даже на свадьбу отказались приехать. Братья долго стыдили меня, мол, я бросила родителей на произвол судьбы: «Да как ты могла их оставить одних?!» Сами живут в 40 минутах езды на машине, но совершенно не рвутся родителям помогать. © jagergouth / Pikabu
Ну вообще с родителями остаётся обычно младший сын. Но сейчас уже другие порядки.
- Есть у меня родственники — семейная пара. Первой у них родилась дочь. Назвали ее именем матери. Следом рождаются 2 сына. И тут возникает дилемма, кому дать имя отца, а кому просто какое-нибудь имя. Но решение пришло само собой: один из мальчиков был с родовой травмой, не серьезной, но все же. Так вот, здорового сына назвали именем отца, а второго просто Васей. © Подслушано / Ideer
- Когда сестра выходила замуж, у нее на тот момент был младенец — нам неизвестно, от кого. Ее муж усыновил парня, любил как родного. Спустя 11 лет сестра овдовела внезапно. Вся огромная семья хранила тайну усыновления, а тетка приехала в гости и открыла свой рот. Зачем?! У парня была истерика, требовал сказать, кто отец настоящий. На тетку зла не хватает. © Подслушано / Ideer
- Мне 17 лет. Моей сестре 28, и у нее двое детей, они еще в школу не ходят. Каждый раз, когда они приезжают к нам в гости, сестра скидывает детей на меня. И тут как-то маман заявила, что мы едем в отпуск на недельку: она, папа и я. Втроем. Здорово! Но в аэропорту я увидела сестру с детьми. И тогда я незаметно спрятала паспорт в обувь. Ой, какая жалость, что служба контроля не пустила меня на самолет. Я с радостью провела целую неделю дома одна! Мама и сестра писали мне о том, как им тяжело с 2 малышами. Они ругались, что я испортила им отпуск. Папа догадался, что я пошла на уловку, и сказал, что все понимает. © No_Writing9686 / Reddit
Т.е. двум теткам, обе из которых матери, вообще-то, с детьми тяжело, а сестра несовершеннолетняя обязана с ними возиться, ей не тяжело ни разу?
- Решили с мужем переехать в другой город. Мои родители по каким-то причинам были против. Чего только я не выслушала в свой адрес! И вдогонку они потребовали отдать право собственности на когда-то подаренную мне квартиру. Подписала все документы и уехала. И начался с этой квартирой у них головняк: техника ломается, с отоплением проблемы, трубу прорвало и соседей затопило. Родители думают, что квартиру я сглазила. Может, просто бумеранг? © Подслушано / VK
- Свекровь с порога в ответ на мое «Здравствуйте!» спросила «Ты кто такая?», даже не удосужившись поздороваться. Эх, «золотая» женщина: у нее 2 невестки и зять, но ни с кем из нас у нее не сложились отношения. © Олена Ивановна / ADME
- Наша семья жила бедно. Сейчас родители, вспоминая те времена, просят их понять и простить за то, что не смогли нам дать хорошее детство. Вот только я их понять не могу. Это у меня в детстве не было шоколадок, желанных игрушек и новой одежды, а вот у брата все было. Родители ужимались сами и ужимали меня, стоило только ему начать кукситься, и иногда я даже оставалась без праздника в честь дня рождения, потому что «братик же плакать будет». И сейчас, когда я родителям это припоминаю, они заводят свою шарманку про «понять и простить», ведь братик «маленький был». А у нас разница всего полтора года. © Подслушано / Ideer
- Про мою свекровь. У каждого из ее сыновей было по несколько браков, и ни одна женщина ее сыночки не была достойна. Собственно, и бежали дамы скорее от нее, чем от сыновей. Меня уже в процессе намыливания лыж благоверный за юбку схватил, попросил подождать, пока свои намылит. © Elena Marchuk / ADME
- С братом никогда не были близки. И вот у него свадьба. Его девушка Сара попросила меня стать подружкой невесты. Я согласилась, накопила $ 800 и купила платье подружки невесты. И тут Сара намекает, что подружкой невесты должна стать другая девушка — Бекки. Я обиделась, но говорю: «Как скажешь, это же твоя свадьба». Решила, что сдам платье и верну свои деньги. Сара была совершенно потрясена: «Пусть Бекки наденет его, у вас же один размер». Я отказалась. Сара начала торговаться, мол, она даст мне за платье $ 250. Но я стояла на своем. К счастью, платье приняли назад и я вернула свои $ 800. А тут еще коллега мне говорит: «Могу тебе подогнать билет на море за полцены». Только вот поездка приходится на те же даты, что и свадьба брата. Как думаете, меня посчитают неблагодарной сестрой, если я выберу море? © trashgirlfriend / Reddit