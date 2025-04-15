15+ человек, которые лично убедились, что ревность порой переходит все границы

Семья
1 час назад

Крепкие отношения не строятся на красивых словах или подарках — их фундаментом всегда было и будет доверие. Но, увы, ревность умеет ловко пробраться даже в самые стабильные союзы и устроить там настоящий ураган. Иногда она действительно может быть сигналом, что что-то идет не так. Но чаще всего — это всего лишь игра воображения, в которой мы сами себе сценаристы, режиссеры и главные мученики.

  • Как-то раз коллеге по телефону сказал: «Привет, Аня». Жена сразу закатила скандал, мол, надо «Здравствуйте, Анна». Через какое-то время идем домой с женой, и она какому-то парню говорит: «Привет». Спрашиваю, мол, как понимать. А она как выдаст: «Да я его с малых лет знаю». © FLC120 / Pikabu
  • Муж стал задерживаться на работе. На все вопросы у него был один ответ: «Работы много». Спустя неделю решила проследить за ним и подъехала к офису. Пишу: «Снова задержишься?» А в ответ приходит: «Может быть». И тут смотрю, выходит из дверей с целой кипой документов, садится в машину и уезжает. Я помчала за ним, и тут приходит сообщение от него: «Еду домой, но пришлось взять работу на дом. Очень голодный. Целую!» После этого мне стало жутко неловко, ведь я так накрутила всю эту ситуацию. А у мужа на работе сокращение было, и он часть обязанностей временно взял на себя. Но не хотел говорить об этом, чтобы я не переживала. Люблю его.
  • У бывшей бывали заскоки на почве ревности. Однажды мы с ней поругались, я ушел из дому прогуляться, чтобы не провоцировать конфликт дальше, а она в этот момент полностью слетела с катушек. Возвращаюсь через два часа, она уже успокоилась, сидит на кухне, пьет кофе, видит меня и говорит: «Чтоб ты знал, я выбросила в помойку все твои вещи». Начинается, думаю. Подхожу к шкафу, открываю и вижу, что мои вещи на месте, никто их не трогал, а вот в ее половине шкафа что-то случилось. Оказалось, она перепутала и выкинула почти все свои шмотки. © Палата № 6 / VK
Немудрая Сова
19 часов назад

Это какой дурной истеричкой нужно быть, чтобы перепутать и выбросить СВОИ веши? Или это тактический ход, чтобы новых шмоток купить?

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  • Бывшая два дня подряд отключала утром будильник, из-за чего я дважды проспал поезд и не попал на свадьбу родной сестры. А все потому, что считала, словно я уеду и за четыре дня наизменяю ей направо и налево. Хотя никаких поводов для подозрений я не давал. © Мишель Мадонна / ADME
  • Встречался с девушкой более трех лет. Съезжаться еще не были готовы, поэтому оба жили на съемных квартирах. Я жил со своим старым другом. И тут она внезапно заявила, что переезжает в новую квартиру, которую будет арендовать вместе со своим партнером по спортзалу. Я спросил, есть ли у этого «партнера» девушка. Она ответила, что нет, и назвала меня ревнивцем. Даже не знаю, как к этому относиться. © Positive_Effort_7615 / Reddit
  • Мой бывший парень не только слал сообщения с промежутком в пару минут, но еще и постоянно названивал. А я в этот момент могла просто ванну принимать, расслабляться. В другой раз он мне все написывал, где я, что я делаю, почему не отвечаю. Я же была занята рабочими вопросами. Однажды договорились встретиться в определенном месте. Пока я ехала в маршрутке, он 5 раз позвонил и неизвестно сколько раз написал, уточнить, где еду, точно ли я еду и через сколько буду. Прибыла на место, а там оказалось, что он сам еще в пути. Самое забавное, что после расставания он включил меня в «черные списки» везде, где только мог. Хотя, по идее, это я должна была его заблокировать. © Оперный театр / ADME
  • У моей подруги муж на первый взгляд абсолютно нормальный. Она в декрете сидит, он работает на удаленке и тоже всегда дома. Жена веселая, общительная, раз в неделю-две уезжает встречаться с подругами или на подработку декретную, и каждый раз после этого — скандал. Мол, ты меня и детей бросила, я себя чувствую недолюбленным. Когда сидит дома возле него — все идеально. Младший ребенок недавно пошел в сад и подруга начала строить планы на работу. Но муж не разрешил! Сиди дома и точка. Я вот думаю, какая бы любовь-морковь ни была, все равно нужно личное пространство и отдых друг от друга. © CatKate / ADME
  • Моя жена в припадке ревности по ночам может листать и удалять мои переписки с коллегами. Пришла как-то домой и начала донимать вопросами.
    Наш диалог:
    — Если влюбился, скажи сразу.
    — Влюбился сильно.
    — Скажи хотя бы первую и последнюю букву имени.
    — Начинается и заканчивается на «а».
    Перебирает устно все известные имена коллег-женщин. Минут через 15 все-таки догадывается, что это ее собственное имя. Так и живу. © Подслушано / Ideer
  • Есть у меня университетский друг, общаемся почти 20 лет и в основном по работе. Его невеста начала ревновать и ничего лучше не придумала, чем позвонить мне в 2 часа ночи. Я спала. А мой муж еще не спал. Смотрит, друг звонит ночью, ну и ответил. Он ждал с другой стороны мужской голос, она — женский. Прикиньте, какой странный диалог у них состоялся. © Persidora / Pikabu
  • У меня один из бывших, когда ему удалось на целый рабочий день получить мой телефон в свои корявые ручки, обзвонил все номера, которые были под мужскими именами. Это были коллеги, начальство, одноклассники-однокурсники и родственники. Так вот этот чудак звонил и спрашивал: «Ты кто?» Половина представлялась по имени, половина посылала лесом. Далее следовал вопрос: «А почему ты в телефоне у нее записан?» Когда закончились мужские имена, он начал обзванивать тех, кто под женскими записан. В результате я лишилась почти всего списка контактов, а многие мой номер просто заблокировали. Позорище позорное, тьфу! Продержался возле меня этот чудный товарищ месяца три. А список контактов пришлось еще долго восстанавливать. © Наталья С / ADME
  • Когда я только поступила в колледж, то стала встречаться с парнем, который был на 5 лет старше меня. Он часто рассказывал, как кокетничают с ним его подруги за моей спиной. Теперь-то я понимаю, что он пытался заставить меня ревновать и чувствовать себя неуверенно, чтобы контролировать меня. А еще мне кажется, что он нацелился на деньги моей весьма обеспеченной семьи и уже распланировал свою безбедную жизнь. Тогда же я просто разозлилась и потребовала объяснений у пары его «подружек». Выяснилось, что никто на самом деле и не собирался строить моему ухажеру глазки. В общем, эти отношения многому меня научили. © Jennifer / Quora
  • Мой нынешний парень до меня 6 лет встречался с другой девушкой. Я случайно наткнулась дома на ее фотографии в ящиках. Сказала ему, что мне некомфортно, и он должен их выбросить. В конце концов, прошло 4 года с тех пор, как они расстались. Он согласился, но ничего не сделал. В итоге я уже несколько раз просила избавиться от этих фоток, но они так и лежат в ящике. Все понимаю, у меня тоже была первая любовь. Но для меня намного ценнее наши взрослые осознанные отношения. © ОкLion2548 / Reddit
  • Мне одна мадам названивала несколько ночей подряд и спрашивала, где ее муж. Номер у дамы был зарегистрирован в другом регионе. В ту пору на моем телефоне не было черного списка, а входящие в роуминге были платные. Эта редиска и спать не давала, и денег лишила — немного, но все равно обидно. © kyrillica / Pikabu
  • Много лет назад к подруге приезжала мама с ее гражданским мужем Сергеем. Я их встречала, по магазинам катала, у себя размещала. Сижу на работе, звонок от Сергея.
    Беру трубку:
    — Да, Сергей?
    В ответ тишина.
    — Сергей, вы меня слышите?
    Тишина.
    — Алло, дядь Сережа, все нормально?
    Голос маминой подруги:
    — Але, а это кто?
    — Теть Света, вы? Это Лена. Вы чего звоните, случилось чего?
    Тетушка говорит, что все хорошо, и вешает трубку. Короче, как потом выяснилось, он ей изменял, и она обзванивала все женские имена в его телефоне. Но мне было неприятно, если честно. © Karimshina / Pikabu
  • Ходила я на одну известную передачу, где люди ищут себе мужей и жен. Боролась за жениха, и в итоге он выбрал меня. Как только закончились съемки, жених мне честно признался, что пришел на передачу для того, чтобы позлить бывшую. Мол, чтобы она приревновала и вернулась к нему. © Подслушано / Ideer
  • Как-то в воскресенье утром мне поступил звонок с неизвестного номера. Отвечаю. Там приятная девушка обращается ко мне по имени и здоровается. Я пытаюсь понять, кто мне звонит и на автопилоте отвечаю:
    — Добрый день!
    Девушка:
    — Откуда ты знаешь моего мужа?
    — Какого мужа?
    — Мужа моего, Вадима. У него в телефоне твой номер записан.
    Ситуация яснее не стала, у меня в телефоне как минимум 5 Вадимов есть, а уж у скольких Вадимов я записана, даже гадать не буду. Я работаю юристом, и мои контакты люди друг другу передают, даже не спрашивая у меня.
    Отвечаю:
    — Я не знаю никакого Вадима, а если и знаю, то только по работе. Я юрист.
    На этом моменте девушка выдает:
    — А, ты юрист, ну ладно, пока.
    Потом я все-таки выяснила, что это была жена Вадима, у которого три года назад мы с мужем в добрые руки взяли кота. И дама эта нас с мужем видела и знала. Не знаю, почему ее переклинило, но осадок от такого звонка остался крайне неприятный. Кинула их в «черный список» и удалила все переписки от греха подальше. © Vshka / Pikabu

Ревность — чувство коварное: оно может как всколыхнуть эмоции, так и разрушить то, что строилось годами. Важно вовремя отличить тревожный звоночек от надуманных страхов и научиться доверять — себе и другому.

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