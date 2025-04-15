15+ человек, которые лично убедились, что ревность порой переходит все границы

Это какой дурной истеричкой нужно быть, чтобы перепутать и выбросить СВОИ веши? Или это тактический ход, чтобы новых шмоток купить?
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Крепкие отношения не строятся на красивых словах или подарках — их фундаментом всегда было и будет доверие. Но, увы, ревность умеет ловко пробраться даже в самые стабильные союзы и устроить там настоящий ураган. Иногда она действительно может быть сигналом, что что-то идет не так. Но чаще всего — это всего лишь игра воображения, в которой мы сами себе сценаристы, режиссеры и главные мученики.
Это какой дурной истеричкой нужно быть, чтобы перепутать и выбросить СВОИ веши? Или это тактический ход, чтобы новых шмоток купить?
Ревность — чувство коварное: оно может как всколыхнуть эмоции, так и разрушить то, что строилось годами. Важно вовремя отличить тревожный звоночек от надуманных страхов и научиться доверять — себе и другому.