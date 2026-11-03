10+ фамилий, которые рассказывают о наших предках больше, чем старые фотографии

Культура
03.11.2026
10+ фамилий, которые рассказывают о наших предках больше, чем старые фотографии

Мы привыкли к своим фамилиям настолько, что нечасто задумываемся, какие истории стоят за ними. А зря! Ведь порой за самой обычной фамилией скрывается такое прошлое, что хоть книгу пиши: почему фамилия Велосипедов появилась задолго до изобретения велосипеда? Почему женихам Ларисы Огудаловой стоило быть настороже? И как Ландышев мог превратиться в Крапивина? Мы собрали фамилии с необычной историей — и кто знает, может, ваша фамилия когда-то означала совсем не то, что вы думаете?

Велосипед изобрели в XIX веке, а вот фамилия Велосипедов встречается в русских документах уже в XVII столетии. Что за путешествия во времени? А дело в том, что в семинариях нередко образовывали более «благозвучные» фамилии, переводя свои родные на латинский или древнегреческий язык. Так, Бобров мог стать Касторским (лат. Castor, переводится как «бобр»), а Надеждин — Сперанским (от лат. глагола «spero, sperare» — «уповать, надеяться»). Велосипедов же, предположительно, получился из Быстроножкина или Бегунова (от латинских слов «velox» — «быстрый» и «pedem» — «нога»).

© Henry Sandham / Wikimedia Commons
SeledkinaMama
только что

Чем Надеждин хуже Сперанского? И то и то благозвучно. Выпендривались они просто знанием латыни, да и все

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  • Я всю жизнь был Велосипедовым. В школе надо мной шутили, мол, мой прадед велосипед изобрел. А уже во взрослом возрасте я узнал, что моя фамилия — это латинизированная версия Бегунова или Быстроногова. И знаете — она мне идеально подходит: я ведь марафоны бегаю! Вот что значит — гены!
ADME

В ходу были не только переводные фамилии. Свою фамилию ученики обычно получали при поступлении, а затем могли менять по решению руководства, причем по нескольку раз за время учебы. Их могли дать даже в качестве награды или наказания: так Ландышев мог стать Крапивиным за плохой ответ в классе. Уже позднее духовные фамилии перешли по наследству и широко распространились по всей стране.

SeledkinaMama
только что

Хорошо крапивин. Мог бы стать Лопуховым) про то, что не слаще редьки вообще деликатно умолчим)

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Часто героями анекдотов или шутливых присказок становятся люди с так называемыми «календарными» фамилиями, то есть производными от имен из месяцесловов. Вы их знаете как Ивановых, Петровых, Сидоровых. Вспомните, например, фильм «Афоня»: «Иван Иваныч Иванов с утра ходит без штанов». К слову, по одной из версий, Ивановых на свете так много от того, что много Иоаннов — так как имя давалось по календарю, то в некоторых семьях было по два и даже по три сына Ивана.

  • У нас в семье есть легенда, что был дед Федот, который был невероятно добрый и ласковый с детьми. Поэтому все звали его Федотушкой. А так как полдеревни приходилось ему родней, так и стало полдеревни Федотушкиными.

Отдельная группа — «приметные», говорящие фамилии. Они как бы отмечают особенности внешнего или социального облика человека, его «приметы». Например, распространенная фамилия Гагарин произошла от глагола «гагарить», что значит «громко смеяться», «гоготать». Что, в свою очередь, происходит, вероятно, от слова «гагара» — водоплавающая птица с громким голосом. Некоторые гагары издают характерные, напоминающие визгливый смех, звуки. Кроме того, были еще переносные значения слова «гагара», например, весельчак, хохотун, зубоскал.

  • У меня фамилия — Гагарина, так что я привыкла к шуткам про «Поехали!». Когда будущий муж привел знакомиться со свекровью, та усмехнулась и сказала, что фамилия мне к лицу. Я не поняла, а она повернулась к свекру и брякнула, мол, она еще в квартиру не зашла, а уже ее хохот слыхать на весь дом. Ну так и гагарит!" А я и правда всегда хохотушкой была, вот только не знала, что гагарить — это и будет громко смеяться, гоготать. Так что фамилия подходящая была. Правда, в браке ее пришлось поменять, но смеяться я не разлюбила. Натура есть натура.
ADME
  • Я вышла замуж и не захотела менять фамилию. Потому что моя фамилия — Кипер. Переводится как «горький перец». Прадед по папе был родом из Молдавии. У нас есть семейное поверье, что все по папиной линии — я, мой папа, мой дед, прадед — очень любили есть жгучий перец и вообще все безумного острое. Может, отсюда родовое имя и пошло.
veronicakeeper
  • Я Чернопятова, у нас есть свой дворянский герб. На гербе — плуг, книга, меч и венчает эту красоту горящее сердце — разве не прекрасно?! Герб был дарован Екатериной II. А Чернопятовы мы из-за плодородной земли черноземья, которая «вгрызается» в кожу и отмыть ее практически невозможно.
margo.newyork

А вот фамилия Огудалова, знакомая нам по пьесе Островского «Бесприданница», в основе своей имеет просторечный глагол «огудать». Он носил значение «обманывать» и «обводить вокруг пальца». И Харита Игнатьевна, мать главной героини, на протяжении всей истории показывала эти качества, пытаясь любыми способами выдать свою дочь замуж. Женихам Ларисы точно стоило быть настороже!

А такие фамилии, как Некрасов, Злобин, Негодяев или Дураков поначалу кажутся обидными, но на самом деле происходят от старых имен-оберегов (Некрас, Злоба, Негодяй). Родители специально нарекали детей такими именами, чтобы обмануть судьбу. Вспомните, например, что в фильме «Служили два товарища» героя по имени Андрей Некрасов играет красавец Олег Янковский.

© Служили два товарища / Мосфильм
Арти
только что

Янковский был невероятно обаятелен и харизматичен, но совсем не красавец.

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  • У нас в школе был Дура́ков. Говорил, что он дворянского происхождения и наотрез отказывался менять фамилию.
aigerim_0804

Существует еще большая категория фамилий, которые нельзя однозначно отнести к определенной группе. Например, Поцелуев. «Поцелуем» могли прозвать известного ловеласа. Но широкая распространенность фамилии Поцелуев свидетельствует о том, что далеко не всегда имя Поцелуй возникало как шутливое прозвище. Глагол «целовать» имел и значения «благодарить, выражать благодарность», «приветствовать». Возможно, именно этот смысл и вкладывали родители в имя Поцелуй, когда давали его своему новорожденному сыну.

  • Мой знакомый Поцелуев женился на девушке с именем Любовь. Любовь Поцелуева, ну прелесть же! Романом сына могли бы назвать, но не назвали.
jk_sunteen

Кто знает, может быть, и ваша фамилия хранит секрет, о котором вы еще не догадывались. А вам доводилось узнавать что-то неожиданное о происхождении своей фамилии?

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