10+ фамилий, которые рассказывают о наших предках больше, чем старые фотографии

Часто героями анекдотов или шутливых присказок становятся люди с так называемыми «календарными» фамилиями, то есть производными от имен из месяцесловов. Вы их знаете как Ивановых, Петровых, Сидоровых. Вспомните, например, фильм «Афоня»: «Иван Иваныч Иванов с утра ходит без штанов». К слову, по одной из версий, Ивановых на свете так много от того, что много Иоаннов — так как имя давалось по календарю, то в некоторых семьях было по два и даже по три сына Ивана.