7 привычных блюд, которые в других странах едят иначе

Суши для нас стали уже вполне привычным блюдом. Мы можем заказать их на обед или ужин, щедро обмакнуть в соевый соус и окунуть в васаби. А вот в Японии относятся к этому угощению совсем иначе.

Мы чаще имеем дело все-таки с роллами — это скорее американская кухня. У японцев они тоже есть, но самые простые — с огурцом и лососем. Вот только чаще всего такие роллы, завернутые в нори, служат украшением классических суши — маленькая рисовая подушка, на которой лежит большой кусок свежевыловленной рыбы. Соевого соуса японцы используют немного и окунают в него только кусок рыбы, а вот васаби они кладут много и прямо в суши.

Любопытно, что в Японии, где, казалось бы, суши должны есть каждый день, это блюдо считается праздничным.