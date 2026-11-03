7 привычных блюд, которые в других странах едят иначе
Если попробовать привычные нам блюда в заграничном варианте, можно немного удивиться: в Германии сырники готовят с картошкой, во Франции холодец подают как произведение искусства, а в швейцарском оливье едва ли вы найдете майонез — на вкус и цвет, как говорится. И, если честно, некоторые вариации так привлекательны, что хочется скорее приготовить дома рагмурки и хотя бы что-то похожее на настоящие суши.
Сырники
«Для сырников обычно беру рисовую муку и творог с жирностью поменьше. Сначала держу тесто в холодильнике, потом формирую сырники, обжариваю с двух сторон и отправляю в духовку».
Топфенкнедель — так называют сырники в Австрии. Напоминают они больше клецки. Готовят их так: творог, сливочное масло, яйца и муку перемешивают, варят в кипятке, а потом посыпают поджаренными на масле панировочных сухарями с сахаром и корицей. Похожее на сырники блюдо есть и в Германии. По форме оно походит на лепешки, а к творогу добавляют тертый картофель.
Так выглядят австрийские топфенкнедели.
Суши
Суши для нас стали уже вполне привычным блюдом. Мы можем заказать их на обед или ужин, щедро обмакнуть в соевый соус и окунуть в васаби. А вот в Японии относятся к этому угощению совсем иначе.
Мы чаще имеем дело все-таки с роллами — это скорее американская кухня. У японцев они тоже есть, но самые простые — с огурцом и лососем. Вот только чаще всего такие роллы, завернутые в нори, служат украшением классических суши — маленькая рисовая подушка, на которой лежит большой кусок свежевыловленной рыбы. Соевого соуса японцы используют немного и окунают в него только кусок рыбы, а вот васаби они кладут много и прямо в суши.
Любопытно, что в Японии, где, казалось бы, суши должны есть каждый день, это блюдо считается праздничным.
- Сестра собралась замуж за японца. Приехал он с мамой на знакомство. Мы на ужин заказали суши из хорошего ресторана, накрыли стол. Будущая свекровь сидит, ковыряет с вымученной улыбкой свою «Филадельфию», а потом берет и как выдернет кусочек рыбы из серединки, а потом аккуратно чуть-чуть в соус опускает. Мы на нее пялимся, а жених объяснил: «Мы уже привыкли, что у вас так подают роллы, но вот окунать рыбу в соус вместе с рисом мама не может — весь вкус теряется».
Драники
«Довелось попробовать в местном кафе драники со сметаной. Ожидания оправданы!»
Надеюсь, вы любите драники так же, как и я. Забавно, что кто-то воспринимает их только с мясной начинкой, а кто-то — со сметанкой да зеленым лучком. У шведов тоже есть свои драники — рагмурки. Принцип приготовления не отличается от обычных картофельных блинов, вот только подают их с беконом и брусничным соусом.
Шведские рагмурки.
- Приехали к нам коллеги из Швеции. Сидим в офисе, обсуждаем проект. На обед заказали драники с мясом и запеканку с вареньем. Хотели удивить заграничных партнеров. И как же мы сами все обалдели, когда шведы даже бровью не повели и варенье вылили на колдуны. Короче, у них тоже есть драники, и они их соусом с брусникой поливают. А у нас смородиной полили, тоже ничего оказалось.
Селедка под шубой
«Шуба. Сам сделал».
Не все смогли понять салат «Селедка под шубой», даже став взрослыми. Но все равно у этого блюда уйма поклонников (я в их числе). Кто-то быстренько нарезает все ингредиенты и аккуратно выкладывает слои в салатницу, а кто-то вырисовывает из «под шубой» картины.
В Германии по этому поводу сильно не заморачиваются. Все ингредиенты — маринованную сельдь, лук, яблоки, красную свеклу, соленые огурцы — нарезают кубиками, перемешивают, заливают сливочным соусом и добавляют укроп. Любопытно, что картофель и яйца в некоторых регионах подают отдельно, а в других — добавляют в общую массу. Примерно такой же рецепт используют и в Скандинавии. Селедочный салат упоминала даже Астрид Линдгрен в сказке «Эмиль из Леннеберги».
«Проба пера. Хлеб „ржаной“, очень нежный и воздушный. Вкусно!»
- Контраст вкусов — это самое главное в селедке под шубой. Сама «шуба» — это обычный винегрет с майонезом. Ничего особенного. А вот с селедочкой — сразу появляется определенная пикантность. Я раньше этот салат не ценил, пока не пожил 3 года в Грузии. Здесь нет «сельди под шубой» — только «шуба». И когда у них спрашиваешь про селедку, они недоуменно на тебя смотрят. Теперь сами делаем правильный салат.
Оливье
За границей в «Оливье» не добавляют рябчиков, отварных раков и пикули, как прописано в оригинальном рецепте — тамошний «Зимний» вполне похож на наш любимый новогодний салат. Но вот в Швейцарии туда не добавляют майонез — его заменяют сметаной с уксусом. Правда, майонез могут добавить, предварительно разбавив его молоком. А еще некоторые швейцарцы предпочитают не добавлять в оливьешку колбасу. И ладно бы, они не добавляли туда морковку или заменили маринованный огурец свежим, но отказаться от колбасы — этого мне не понять.
Холодец
«Знаю, что многие называют это блюдо холодец, но мне с детства привычнее говорить студень. И открою маленький секрет — чтобы угощение вышло вкуснее, нужно использовать три вида мяса. Я, например, к говядине и свинине добавляю индейку».
Застывший мясной бульон с мясом и хрящиками обязательно готовят в каждой семье хотя бы пару раз в год: сытно, полезно и недорого. Кто-то для красоты добавляет морковку и веточку петрушки, но нечасто. А вот в других странах холодец немного отличается от привычного нам.
В Корее, Вьетнаме и Китае тоже есть свой холодец — так называемое «стеклянное» или "кристаллическое мясо".Кроме красного мяса туда добавляют рыбу, грибы, яйца. Бульон разливают в аккуратные блоки. Любопытно, что в азиатских странах холодец тоже считается праздничным блюдом.
«Стеклянное мясо».
Аспик — именно так называют холодец французы. Варят его на насыщенном мясном или рыбном бульоне, добавляют желатин, а затем — мясо или рыбу. Скажете, так чем же он отличается от нашего студня? Формой подачи. Это вам не судочки, составленные стопкой в холодильнике, а желе самых разных форм, да еще и прозрачное: его тщательно процеживают и осветляют.
«Аспик».
Чокопай
Кто из нас не покупал сладкие печеньки в качестве перекуса на работу. Например, чокопай. В Южной Корее это лакомство не просто едят вприкуску с чаем, а предварительно готовят: заливают молоком или сливками и отправляют ненадолго в микроволновку. Говорят, это любимое лакомство корейских школьников.
- Я репетитор, есть у меня мальчик-кореец. Пришел как-то на занятие, принес с собой коробку чокопаек. Я открываю печенюшку, собираюсь есть, а он вдруг из рук хвать и спрашивает: «А вы их не подогреете?» Я не поняла сначала. А он мне объяснил, что в Корее чокопай едят теплым, прямо в микроволновке разогревают (иногда аж 3 сразу стопочкой), и при этом поливают сливками. Вкуснота!
А еще у нас есть статья об упаковках всеми любимых лакомств.