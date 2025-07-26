Первая история про жениха, не знавшего адрес невесты, очень интересно и красочно описана на Pikabu. Рекомендую почитать.
Ну, а про кактус вообще жесть. Ещё бы невеста предложила поймать вместо букета собачью какашку. Что за фигня?!
15+ случаев на свадьбе, которые все родственники еще пять лет вспоминать будут
Свадьба — день, когда все должно быть идеально. Но жизнь любит сюрпризы. Даже за идеальной картинкой часто скрываются неожиданные повороты. Мы собрали реальные истории людей, чьи торжества запомнились не только клятвами и поцелуями, но и забавными или нелепыми происшествиями.
- Навигаторов тогда не было. Едем за невестой, по дороге выясняется, что жених был у нее всего однажды, поздно вечером и ехал на автобусе. Дорогу не помнит. Кружили по району минут сорок. В итоге плюнули и стали расспрашивать местных жителей, как нам найти дом невесты. Все очень удивлялись, но помогали. В итоге кончилось все хорошо. Они женаты до сих пор и очень счастливы. © Miamoto1710 / Pikabu
- Родители решили на моей свадьбе крутить ролик с моими старыми фотками. А там кадры ужасные, о чем я им и сказала. Они пообещали ничего не показывать, но обманули меня! В итоге на своей свадьбе я заливалась слезами, пока все смотрели это видео. И еще вишенка на торте... После такой стыдобы моя мама взяла и сказала: «Мы так рады быть здесь! Вообще не верили, что она когда-то выйдет замуж. Думали, так и останется жить одна со своими 4 котами». Как только я это услышала, я встала и вышла из помещения. Муж побежал за мной, успокаивал. А вот родители были в ярости, разорались, мол, не могла я без истерик их речь дослушать. © Tall-Speech91 / Reddit
- Была как-то на свадьбе у знакомой. Обычная свадьба, все как у всех: гости, еда, конкурсы, тамада. Но вот конкурс с букетом невесты немного отличался от привычных. Невеста надела строительные перчатки, раздала такие же всем свободным девушкам и начала бросать вместо красивого букета кактус с большими иголками! Чтобы сразу было ясно, кто действительно сильно хочет замуж. Все девушки разбежались, когда летел кактус, но одна поймала его. Бесстрашно подбежала, протянула руки и поймала. Она, кстати, вышла замуж спустя полгода. © Карамель / VK
Первая история про жениха, не знавшего адрес невесты, очень интересно и красочно описана на Pikabu. Рекомендую почитать.
- Недавно мы с сестрой были на сельской свадьбе. Было очень весело и душевно. Когда невеста бросала букет, за ней выстроились все незамужние и полные энтузиазма девушки. Но в итоге поймала его дворовая собака, которая прыгнула выше всех. Все посмеялись, а два месяца спустя нам прислали фотографии, на которых была эта собачка и ее первые в жизни щенята. © Палата 69 / VK
- Пару месяцев назад мне посчастливилось побывать на свадьбе у лучшей подруги. Никогда не гуляла на таких праздниках, а тут прямо вошла во вкус. В один момент сильно захотела в уборную, но женский туалет уборщица закрыла на технический перерыв. Ну я и забежала в мужской. Первую кабинку открываю, а там красивый молодой человек... Сидит и смотрит на меня. Я еще пару секунд молча глядела, как дура, а потом вышла со словами: «Ой, извините». А потом он сам потом подошел ко мне, мы познакомились, поржали, спустя неделю погуляли, затем сходили на пару свиданий. Сейчас мы встречаемся. Уже представляю, как будем рассказывать нашим детям о том, как мы познакомились. Как я встретила их папу «на белом коне». © Карамель / VK
- Невеста отчаянно желала видеть на свадьбе своего кота. Жених со свидетелем повезли пушистого в машине без клетки, а прямо перед свадьбой решили заскочить на автомойку. В итоге кот испугался, расцарапал жениху лицо и напрудил на костюм свидетеля. И все это за час до свадьбы. © Intrepid-Fox-7231 / Reddit
На свадьбе подруги произошёл случай. Была зима и молодые наездившись по всяким паркам для фото замёрзли. И в ресторане им дали по стопке водки "для сугреву". А т.к. они были голодные весь день, то их развезло, особенно невесту. Вышли они через некоторое время "попудрить носики". А туалеты в ресторане были расположены так, что надо спускаться по винтовой лестнице вниз, примерно как в фильме "Бриллиантовая рука". Жених хочет идти в "М" , но невеста толкает его в "Ж" и он не удержавшись на ногах падает по лестнице вниз, причём катится по ступенькам по спирали глубоко вниз. Невеста побежала за ним, на каблуках, но не упала. Догнала его в самом низу в страхе, что он переломал все кости. А он ей говорит: " Я ещё не успел выкурить свою сигарету!" Как в фильме с Бельмондо где он играл каскадёра. На удивление жених ничего не сломал.
- На свадьбе вызвали меня и незнакомого мужика поучаствовать в песенном конкурсе. Я всегда хорошо пел, но оказалось, что он тоже не промах. Мы горланили полчаса, а после торжества продолжили баттл в караоке. Решили как-нибудь повторить. А через год его дочь стала моей женой. И на нашей свадьбе мы с ним снова спели. С тестем у нас просто шикарные отношения. © Не все поймут / VK
- Был на свадьбе у друга. Сначала их по полному обряду венчали в церкви. После церемонии была еще 3-часовая фотосессия. И вот голодные гости приходят на банкет, а еды нет. Все произнесли свои речи и разошлись. Пришлось заказывать в номер пиццу. На следующий день было продолжение, вот только еда снова была лишь для жениха, невесты и их семей, но не для гостей. Очень голодная свадьба! © angepet_53 / Reddit
- Моя лучшая подруга — нереальная приколистка. Я знала, что на моей второй свадьбе она тоже проявит себя с лучшей стороны. Подруга была свидетельницей на обеих свадьбах. И вот в какой-то момент она берет микрофон и говорит: «Я рада вас всех снова здесь приветствовать... Надеюсь, не в последний раз видимся, но в последний раз на свадьбе нашей Даши!» © Карамель / VK
- У моего брата в субботу была свадьба. Мы готовились около полугода. И этот чудик сказал на свадьбе: «Нет». Мы все были в полнейшем шоке. Столько суматохи, столько денег вбухали... А знаете, почему он так сделал? Пока жених и невеста ждали начала церемонии, мимо них прошла девушка. И все, его перемкнуло. Он побежал за ней. Мы думали, что хотел спросить что-то, а он, оказывается, погнал знакомиться. Я не верила в любовь с первого взгляда: считала, что это только истории для мелодрам. Но нет, бывает. Спасибо брату, что открыл мне глаза на этот мир. Жалко невесту, конечно, девочка очень хорошая. Брат 100 раз извинился, но какие извинения тут помогут? Короче, братец сделал наши выходные. © Рабочие истории / VK
- Побывал на свадьбе, где еду выдавали в зависимости от того, со стороны невесты вы или со стороны жениха. У родителей молодоженов было разное финансовое положение, и каждый из них был готов заплатить только за «своих» гостей. © Pistalrose / Reddit
- Утро. Сборы невесты. Девочка, которая выравнивала волосы у лица, отвлеклась и оставила мне на лбу ожог. Как минимум, это больно, как максимум — у меня свадьба, а тут рана на половину лба! Замазать ее, понятное дело, нельзя, свежий ожог. Принимаем решение резать челку. Я всю жизнь думала, что она мне не пойдет, а оказалось, что мне так хорошо с ней. Конечно, полностью прикрыть рану не удалось. Где-то фотограф нас останавливал, мне поправляли прическу и я, замерев, чтобы волосы не упали, фоткалась. А муж говорит, что любит меня и такой. Кстати, шрам остался, прям как у Гарри Поттера. © Палата № 6 / VK
- Я свою первую свадьбу вспоминаю с содроганием. Хотела провести мероприятие в любимом кафе: там всегда вкусно, интерьер приятный. Отговорили маменька и будущая свекровь. Мол, дома дешевле. Сказали, что мне ничего особо делать не надо, а потом оказалось, что «ничего» — это 3 тазика оливье, штук 100 котлет и так, по мелочи. Ну, там, разделать 10 огромных рыбин, начистить кучу картошки. Явился жених. Оказалось, что он забыл дома кольца. А через неделю я узнала, что он не заплатил фотографу и парикмахеру, пришлось самой платить. Мои родственники от всей большой семьи (8 человек) подарили конверт с деньгами, в котором было 10 баксов однодолларовыми мятыми купюрами. Зато вторая свадьба, как и брак, удались на славу. © Анна НеТоИмя / ADME
- 2 месяца назад были с парнем на свадьбе у его хорошей подруги. Обычное торжество: приехали в ресторан, настал традиционный момент с бросанием букета. Невеста берет цветы, бросает их назад, и букет случайно прилетает в ноги к 40-летней женщине, которая даже не участвовала в этом! Она разозлилась, выбросила тот букет, встала и ушла на улицу. Я сначала не поняла, а потом оказалось, что эта бедняга уже 3 раза разводилась. © Карамель / VK
- Дело было на моей свадьбе. Мы решили сделать выездную церемонию на территории ресторана. Арку соорудили на мостике над озером. Оно было большое, но не глубокое. В тот момент, когда нужно было надевать кольца, мой муж настолько перенервничал, что кольцо выскочило из его рук и упало в озеро. Так как на свадьбе были самые близкие, в итоге по озеру бродили 20 человек и искали это кольцо. Нашли спустя 15 минут поисков. © Карамель / VK
- Двоюродная сестра пришла на мою свадьбу в белом платье. Я считаю, что она не должна была так делать. Мои подружки все время пытались подколоть ее по этому поводу, но больше всего отличился племянник. Его мать набрала еды, положила на тарелку и подговорила малыша опрокинуть это все на платье двоюродной сестры. И он справился. С озорным блеском в глазах бросился к наглой родственнице, споткнулся — и бац! Я понимаю, что это немного неправильно, но, блин, он спас мой день! © Pale-Possibility-422 / Reddit
Пойти не по плану может не только свадьба, но и долгожданный отпуск. У нас есть целая подборка историй о том, как у людей еще в отеле начались невероятные приключения.