15+ случаев на свадьбе, которые все родственники еще пять лет вспоминать будут

На свадьбе подруги произошёл случай. Была зима и молодые наездившись по всяким паркам для фото замёрзли. И в ресторане им дали по стопке водки "для сугреву". А т.к. они были голодные весь день, то их развезло, особенно невесту. Вышли они через некоторое время "попудрить носики". А туалеты в ресторане были расположены так, что надо спускаться по винтовой лестнице вниз, примерно как в фильме "Бриллиантовая рука". Жених хочет идти в "М" , но невеста толкает его в "Ж" и он не удержавшись на ногах падает по лестнице вниз, причём катится по ступенькам по спирали глубоко вниз. Невеста побежала за ним, на каблуках, но не упала. Догнала его в самом низу в страхе, что он переломал все кости. А он ей говорит: " Я ещё не успел выкурить свою сигарету!" Как в фильме с Бельмондо где он играл каскадёра. На удивление жених ничего не сломал.