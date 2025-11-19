Но в чем-то бабушка права. Если с куклрй обращаться аккуратно, она проживет долго и будет радовать. А если сразу, в первые пять минут растрепать- распотрошить, раскрутить и поломать, потерять половину зверушек, то сколько бы она ни стоила, при такой эксплуатации она до следующего ДР не доживет.
16 случаев, когда подарок оказался неожиданнее самого праздника
Вспомните это чувство: легкий трепет в груди, когда в руках оказывается заветная коробка. Мы ждем чуда, исполнения мечты или просто знака внимания. Но иногда то, что скрывается под ленточкой, оказывается не просто подарком, а целым событием. Моментом, который заставляет то плакать от счастья, то краснеть от неловкости.
- Однажды моя бабушка подарила мне спортивный костюм, гель для душа и одеколон. Все было в порядке, пока она не объяснила смысл подарка: «Если ты всем этим воспользуешься, то, возможно, наконец-то сможешь пойти на свидание». © Unknown author / Reddit
- Приехал муж 7 марта с работы и привез мне подарок. Очень приличные духи и коробку конфет в пакете. Буркнул при этом: «Это тебе от моего шефа». Я удивилась, спросила, мол, с какой стати? Муж пролепетал, что в их мужском коллективе работают лишь две женщины. Но шеф купил подарки для всех. Раздал по пакету и мужчинам со словам: «Везите женам, оболтусы!» Ну а от себя муж подарил мне красивые наручные часы. Купил заранее, берег к празднику. Ну и шеф тоже молодец. © Любовь Ганошенко / Dzen
- Как-то захотела подарить домашний спа-набор своей сестре. Потратила много времени на то, чтобы продумать весь комплект. В конце концов на праздник мы обменялись подарками. Она подарила мне тюбик использованной туши. И так нахваливала ее еще... А ведь это даже не мой цвет. © universitygirlsays / Reddit
- Была на свадьбе. Сестра жениха подарила им ключи от новой квартиры. Гости в шоке, какая Даша молодец! Мы подозревали, что она не могла преподнести такой дар, но Даша твердила, что это правда. На следующий день она приехала к молодоженам и вручила им замок, сказав, что квартиру купите, вот будет вам замок и ключи. Ее родители потом знакомым долго не знали как объяснить, что это была шутка. © Рита Тычиленко / Dzen
- Подарила куклу племяннице на день рождения. Блин, ну хоть и дорогая, но стоит каждой копейки. Красивые волосы, качественно прорисована, еще и всякие зверюшки, обувь, сумочки в комплекте. Малышка за три секунды распаковала ее, начала переодевать и распускать волосы. И тут бабушка шепчет: «Ты что, осторожнее. Зачем ты ее уже всю растрепала, она же новая и много денег стоит». Ох уж эта привычка старших людей все хранить и откладывать на потом. Говорю ребенку: «Не слушай бабушку. Делай с ней что хочешь, играй. Наслаждайся своим подарком». Говорила это и задумалась над тем, что умению жить здесь и сейчас, а не откладывать все на потом, надо учиться с детства. © Мамдаринка / VK
- Раньше хорошо держащего лифчика было не достать. Бабулечка решила сделать подарок. Отвела к швее. Меня обмерили, бабуля обо всем договорилась. Приходим. Я получила лифчик и онемела. Надела и ржу! Меня зовут, а я не могу разогнуться от смеха. Ведь лифчик был конусным! Оплатили, забрали. На следующий день пошла в институт. Чтобы не выколоть никому глаза, накинула на шею шарф, замоталась в него. Собрала девчонок, откинул шарф, гордо выпятила свой бюст с воплем: «Вот я какая!» Это был фурор, это была истерика. Как же меня просили продать-отдать это розовое блестящее конусообразное чудо. Но я кремень. Короче, проходит время. Вышла замуж. Муж полез в шкаф, зацепил там что-то и выпадает тот самый лифчик. Супруг поднял сие чудо, развернул и спрашивает: «Это куда? Что это? Для кого? Зачем? Где этот человек?» Потом лифчик куда-то пропал при переездах. © Елена Афонина / Dzen
- В пору нашего с мужем конфетно-букетного периода, он втихаря купил стиральную машину-автомат. Прятал ее несколько месяцев у друга. В мой день рождения отпросился с работы и установил ее у меня дома. Подключил, проверил и поехал встречать меня с работы. Захожу в квартиру, а там новейшая стиральная машинка-автомат. Вот это был подарок! Я даже расплакалась, а моя мать сказала: «Еще не поженились, а он тебе такие подарки уже делает!» © елена попова / Dzen
- Читала, что мужчинам лучше не намекать о подарке, а сказать напрямую. И вот, скоро праздник, я решилась. Не просто сказала что хочу, а ссылку скинула. Долгожданное утро. Цветы, вкусняшки и вот он, пакетик с подарком. Но он купил «на свой вкус», аргументируя так: «Я же знаю, ты любишь сюрпризы, а если бы я тебе взял то, что ты скинула, сюрприз бы не вышел». © KinariSvetik / Pikabu
- Свекровь спросила, в какой парк аттракционов я люблю водить ребенка. Ответила, что в ближайший к дому. На день рождения ребенка она подарила билеты, но только в парк, который находился далеко от нас. Объяснила это гениально, ведь он удобен для нее. Так и пролежали билетики без дела, очень уж неудобно было туда ехать. © Анна Болейн / Dzen
- Мне 9 лет. Мама знает, что я хочу Барби, но не покупает. Весь декабрь интригует меня, говорит, что купила мне подарок на новый год, его название начинается букву «б». Конечно, это же Барби, думаю я! 31 декабря мама торжественно вручила мне дешевые оранжевые пластмассовые бусы. Это было такое разочарование! Мне было так обидно, а мама говорила: «Я думала, тебе понравится». Моя обычно понимающая, внимательная и заботливая мама. Что на нее тогда нашло? Неужели этот кусок дешевого пластика стоил столько, что мама не смогла его купить? Или не считала нужным? В итоге, Барби мне купили. Через 8 месяцев, в августе. На день рождения. © StellaDiMare / Dzen
- Моя жена решила оставить свою фамилию, когда мы поженились. Ее тетя не поняла такого шага и несколько раз, на людях, спорила с моей женой по этому поводу. В качестве свадебного подарка она преподнесла нам разделочную доску и полотенца, указав нашу, якобы, общую фамилию. Подарю все это ей на 70-летие. © wwgs / Reddit
- Бабушка с дедом пообещали купить мне пианино. Мы даже ходили его смотреть в магазине. Как я о нем мечтала! И вот праздник. Жду пианино. А они подарили мне очень дорогое зимнее пальто и колготки. Я расстроилась. Но, как оказалось, пианино в магазине было с каким-то браком, поэтому купить его не получилось. © Лиса Лисовна / Dzen
- Впервые увидела свою будущую свекровь. Она залезла в мою дорожную сумку, достала пару моих носков, завязала на них бантик и преподнесла мне в качестве подарка. Я решила, что это шутка и засмеялась. А она обиделась, что я не оценила ее усилий, ведь она пыталась показать, как мне рады в ее семье. © TheBeardItches / Reddit
- Мой племянник с раннего детства отличался умом и сообразительностью. На четвертый день рождения крестная вручила мальчугану рубашку с вложенным в карман денежным дополнением. Получив подарок, малыш первым делом проверил карманы. Обнаружив купюру, он за ненадобностью отбросил рубашку в сторону и с восторгом произнес: «Какая красивая тысяча!» © HowAboutKsu / Pikabu
- На мое 15-летие дедушка подарил мне пару монеток. Я, конечно, поблагодарила, но быстро забыла про них, так как на фоне других подарков дедушкин выглядел невзрачно. Прошло больше 10 лет, и у меня наступили тяжелые времена. Уволили с работы, за квартиру платить нечем. От безнадеги решила продать что-нибудь и наткнулась на те монетки. Они оказались дорогими, настолько, что я смогла себе купить скромную квартиру, и еще даже немного осталось! © Подслушано / Ideer
- Папа организовал маме квест по городу по романтичным местам. Мы все помогали ему организовывать этот подарок на день рождения. Ждали, что в конце будет кольцо или другое ювелирное изделие, и офигели, когда финальным «призом» оказались все пятеро детей, которые последние три года все никак не могли собраться вместе. Мама расплакалась от счастья. И, несмотря на свой возраст (50 лет), мамочка смеялась и плакала, как 25-летняя. Любите и цените своих родителей! © ШКогвартс / VK
Да уж, выбрать идеальный подарок — это искусство. А судя по этим рассказам, не все постигли его в полной мере. Зато какие легенды рождаются! Иногда кажется, что самые странные и нелепые подарки запоминаются даже лучше, чем самые дорогие.
Какой самый неловкий или откровенно странный подарок вы получали?
