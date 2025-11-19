16 случаев, когда подарок оказался неожиданнее самого праздника

Да уж, выбрать идеальный подарок — это искусство. А судя по этим рассказам, не все постигли его в полной мере. Зато какие легенды рождаются! Иногда кажется, что самые странные и нелепые подарки запоминаются даже лучше, чем самые дорогие.

Какой самый неловкий или откровенно странный подарок вы получали?