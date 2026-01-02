16 человек, чья логика ушла на обед и назад не торопится

Свекровь понимаю. У меня стойкая неприязнь к блондинам, например. А сын родился светленький, в мою свекровь. И до 1,5 лет был белокурым ангелочком. Сейчас, с темными волосами, он мне нравится больше. Поэтому, когда лочка решила перекраситься в блондинку, у меня задергался глазик. В итоге получилась рыжая, на что я, как та свекровь из истории, вздохнула "ну хорошо хоть не белесая моль".
Наверняка каждому встречалось в соцсетях или переписке выражение «Л — логика», когда автор удивлялся чьему-либо поступку. В этой подборке — истории о том, как люди сталкивались с противоречивыми или забавными умозаключениями и поведением окружающих. Здесь и поиск квартиры в двухэтажном доме, но не на первом и не на последнем этажах, и «молокопитающие» птицы, и свекровь, которая снова жжет.
- Cегодня у меня состоялся разговор с новоиспеченной знакомой, которая на полном серьезе заявила, что ей жалко птиц. На мой вопрос «Почему?» она цыкнула языком и сказала: «Ну ты что? У птиц же все молоко забирают ради этих дурацких конфет, когда их запретят уже? Бедные молокопитающие». Она говорила про конфеты «Птичье молоко», и нет, это не ошибка, птицы для нее именно «молокопитающие». Я очень надеюсь, что просто не поняла шутку... © Не все поймут / VK
- У мамы два полотенца из набора: на одном изображена ладонь, на другом — ступня. Как-то мыл у нее руки, хотел взять то, что с рукой. Мама мне: «Ты что! Бери то, что с ногой!» На вопрос «Почему?» последовал гениальный ответ: «Так ведь у него цвет зеленый». © Убойные Истории / VK
- Муж часто путает даты, не помнит важных событий. Пришли к друзьям в гости, а у них игра, что-то типа фантов. Мужу попался вопрос: «Сколько лет сыну?» Четко ответил, что 14. Хвалю, мол, молодец, а он выдает: «Ну просто он же родился в год запуска моего любимого сериала. Вот я и запомнил!» Мда. © mommdarinka
- У меня старшая дочь родилась ярко-рыжая. Все умилялись. Свекровь прокомментировала: «Какая девочка красивая, жалко, что рыжая». Родилась вторая — блондинка, все говорили, эх, жаль, что вторая не рыжая. Свекровь: «Хорошо, что хоть не рыжая». © Natalia Soumina / VK
- Купила морскую капусту в консервной банке. Часть была сьедена. Попросила его убрать этот салат в контейнер. И что я обнаружила после? Да, он убрал ее в пластиковый контейнер, но капуста как была в железной банке, так в ней и осталась: он поставил банку прямо в тару и закрыл крышкой. © irma.solomeya
- У меня была бывшая, которая спорила со мной: «Что весит больше — фунт кирпичей или фунт перьев». Я очень долго пытался ей объяснить, в чем суть. А потом вмешалась ее мать: «А как насчет фунта мокрых перьев?!» Яблоко от яблони недалеко падает. © Djlionking / Reddit
- Стою на автобусной остановке, рядом беседует парочка. И я непроизвольно краем уха слышу их разговор:
Он: «Завтра в двенадцать».
Она: «Ой, ну, ты же меня знаешь! Пока я встану, позавтракаю, оденусь, соберусь — два часа пройдет. Если ты хочешь, чтобы я к двенадцати приехала, скажи: „Приезжай к десяти“. Тогда как раз к двенадцати я точно буду».
Он: «Хорошо, тогда приезжай к десяти».
Она: «Не, ну так рано я не могу...» © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- У меня была учительница информатики, которая ничего не смыслила в технологиях. Она настаивала, что лучший способ подготовиться к работе в сфере IT — это получить диплом по литературному творчеству, а не по информатике. © The_Tastiest_Tuna / Reddit
- Это случилось буквально вчера. Клиент спросил меня: «Я только что получил файл, который ждал. Вы уверены, что отправили его?» © Lazer310 / Reddit
- Я была веганом несколько лет и вступила в клуб единомышленников. Мы обменивались рецептами, обсуждали новые продукты и просто тусовались. Большинство людей были замечательными, но, как и везде, были и товарищи с чудинкой. Так, одна девушка считала, что при желании все животные могут стать веганами. По ее мнению, волк может просто однажды решить: «Я хочу отказаться от продуктов животного происхождения». Я пыталась объяснить ей, что животные не могут ни с того ни с сего стать веганами, и тогда она предложила кормить их соевыми заменителями мяса. Мы все пробовали убедить ее, что это так не работает, но она отказывалась нам верить. К счастью, она не стала заводить питомцев, поэтому ни одно животное не пострадало от ее убеждений. © TexiforniaDreaming / Reddit
- Когда с бывшим рaсходились, он себе забрал оба велосипеда. Причем логика у него былa совершенно железная: «Этот — мой, потому что ты его мне подарила, а вoт этот — мой, потому что это я его купил и подарил тебe». © Убойные Истории / VK
- Купили телефон в ломбарде (да простят меня снобы, там иногда попадаются выгодные варианты). На слeдующий день к вечеру крики, сопли, истерика: «Вали к своей Юлeчке!» Выясняется: в тeлефоне была найдена крайне романтичная переписка с некоей Юлeчкой. За февраль. Телефон купили в ломбарде в апреле. Покупали вмeсте... Кaк? © Убойные Истории / VK
- Пришла ко мне девушка на маникюр и выдала: «Я буду очень придираться». Сделали френч. Потом пишет: «Я чувствую, что они скоро сломаются! Можно подъехать и показать?» Я: «Ок». Не приехала. Пишу ей: «Ну что, сломались?» Ответ был гениальный: «Нет, все на месте, но я боюсь, что сломаются». Я реально не понимаю логику. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
- Буквально на выходных на нашем доме появилось объявление: «Куплю квартиру в вашем доме. Владельцы первых и последних этажей: просьба не беспокоить! Как и агентства!» Все бы ничего, но дом у нас 2-х этажный, и вся улица в таких домах. Но при этом такое объявление висит на каждом доме нашей улицы. Л — логика. © Рабочие истории / VK
- Когда мы получили только 3 из 5 заказанных нами товаров, коллега спросил, как он должен сообщить в об этом в электронном письме: 3 из 5 или 5 из 3? © fastrthnu / Reddit
- Еду в маршрутке. Женщина в конце салона еле слышным голосом просит остановить на остановке. Водитель не слышит ее голоса и удачно проезжает мимо остановки. Женщина недовольно: «Я просила остановить на остановке!» Водитель останавливает маршрутку и начинает оправдываться, что, мол, здесь у него двигатель, он yрчит и гудит, и ему из-за этой урчащей железяки ничего не слышно. На что дама безапелляционным голосом говорит: «Надо говорить, что вы не услышали!» © Убойные Истории / VK
А вам встречались колоритные персонажи в общественном транспорте? Будем рады прочесть вашу историю!
