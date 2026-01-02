16 человек, чья логика ушла на обед и назад не торопится

Свекровь понимаю. У меня стойкая неприязнь к блондинам, например. А сын родился светленький, в мою свекровь. И до 1,5 лет был белокурым ангелочком. Сейчас, с темными волосами, он мне нравится больше. Поэтому, когда лочка решила перекраситься в блондинку, у меня задергался глазик. В итоге получилась рыжая, на что я, как та свекровь из истории, вздохнула "ну хорошо хоть не белесая моль".