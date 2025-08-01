20+ идей маникюра, который выдержит и горы, и море, и all inclusive

Мода и стиль
39 минут назад

Собираетесь в отпуск? Ваш маникюр должен быть таким же стойким и незабываемым, как и ваши приключения! Маникюр для отпуска — это не просто цвет на ногтях, это часть вашего праздничного настроения.
В этой статье мы, команда ADME, собравшая фото и опыт бьюти-мастеров, покажем вам 20+ потрясающих идей дизайна! А еще расскажем, какого цвета и формы ногтей эксперты советуют избегать.

Любители моря, обязательно загляните в бонус!

Ногти в горошек

«Горошек официально в моде, — пишет портал, посвященный маникюру Nailtech. — Если вы искали способ разнообразить свой летний дизайн ногтей, то вот он!»

С цветом можно поиграть. Посмотрите, как хорошо смотрится этот игривый горошек на ногтях, как вам? Автор данной статьи попробовала данные дизайн на себе и осталась довольна!

Ногти с жемчужной втиркой

Белый лак для ногтей известен тем, что подчеркивает недостатки, сообщает портал Weridi. Любые сколы и трещинки будут особенно заметным.
Как вариант на замену предлагается мерцающий бледно-розовый с жемчужной втиркой.

Ногти овальной формы

От формы ногтей зависит многое. Ромбовидные ногти наряду с квадратными ломаются чаще всего. Так что вы рискуете выкинуть деньги на ветер. Об этом предупреждает эксперт по ногтям Сара Гибсон Таттл.

А вот и наглядный пример: пользовательница Реддита с ником AffectionateFox5406 пожаловалась на то, что ее ногти продержались всего лишь 2 недели. Потом они треснули сразу на большом и среднем пальцах.

Синие ногти

К слову, кобальтовый синий — хит 2025 года. А волны напоминают о море.

Бордовые ногти

Дизайн для тех, кто любит классику, но хочет ее разнообразить.

Ногти принцессы

Маникюр принцессы — один из летних трендов 2025 года, пишет Vogue. Это направление вдохновлено маникюром, который носят королевские особы. Он отличается короткой длиной и натуральной формой. Палитра в естественных тонах варьируется от бежево-розового до бледно-розового.

Обратный серебряный полумесяц

Тоже маникюр принцессы, но с изюминкой.

Ногти принцессы с рисунком

Нежно и романтично!

Неклассический френч

Еще одна идея, как разнообразить классику.

Очень по-летнему, просто вау!

«Розовая вода»

Хит сезона — «розовая вода», пишет Glamour. Это цвет стал вирусным летом 2025 года.

Цветочные ногти

Эти изящные ногти, напоминающие о теплых днях, проведенных в саду, выглядят мило. И подходят они не только совсем юным девушкам.

В основу можно добавить блеска.

«Фруктовый сад»

Где цветы, там и фрукты!

В тренде — малюсенькие ягодки и фрукты.

Совершенно милая апельсинка.

Неоновые ногти

Почему бы и нет? Яркие неоновые ногти тоже имеют своих поклонниц и создают особую атмосферу.

Яркие ногти

Дизайн для тех, кому этим летом особенно хочется праздника.

И такой вариант.

Можно поэкспериментировать с корейским объемным гелем.

Ногти с рыбками!

Бонус: маникюр, вдохновленный морем

Какой маникюр вам понравился?

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