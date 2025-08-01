20+ идей маникюра, который выдержит и горы, и море, и all inclusive

Собираетесь в отпуск? Ваш маникюр должен быть таким же стойким и незабываемым, как и ваши приключения! Маникюр для отпуска — это не просто цвет на ногтях, это часть вашего праздничного настроения.

В этой статье мы, команда ADME, собравшая фото и опыт бьюти-мастеров, покажем вам 20+ потрясающих идей дизайна! А еще расскажем, какого цвета и формы ногтей эксперты советуют избегать.