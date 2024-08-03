Про вегетарианцев вспомнила. Появилась у нас в компании такая фифа - мясо не ем, яйца не ем, рыбу не ем, птицу и дичь не ем, масло и сыр не ем, это все жестокое обращение с животными.
А потом увидели, как она уплетает салат с креветками! Спросили, как это соотносится с ее принципами веганства. Девочка сказала, что креветки не кричат от боли, поэтому их есть можно.
Блин, а селедка кричит?!
20+ человек такое сморозили, что даже гиены ржали бы как кони
Некоторые люди чудят так, что начинаешь сомневаться, учились ли они в школе. Иногда эти кадры отмачивают такие перлы, что хоть стой, хоть падай. Порой виною всему банальное «затупили». Но иногда люди реально уверены, что у ежиков есть копытца, а татуировка матери автоматически передается ее ребенку.
- Подруга некоторое время была вегетарианкой из этических соображений. И случилось у них какое-то семейное пиршество. Шашлыки она не ела, но заверила своих родителей, что сама позаботится о своем рационе (чтоб не обременять других своими хотелками). И вот в разгар гуляния какая-то из ее тетушек предлагает подруге курицу с гриля. Подруга такая:
— Спасибо, но я вегетарианка.
И тетя так возмущенно:
— Так разве курица — животное?!
По словам подруги, попытки убедить тетушку в причастии курицы к миру животных успехом не увенчались. © Nastya_Swiss / ADME
- Мы были в «Диснейленде» и заметили там служебную собаку, надрессированную на помощь людям с диабетом. Мой бывший муж, увидев ее, на полном серьезе спросил: «Интересно, как это работает? Собака что, подпрыгивает и отбирает у человека еду, если в ней слишком много сахара?» © Carol_Pilbasian / Reddit
- Мы с мужем обсуждали, как ему не терпится дождаться рождения дочери, чтобы почувствовать, как она схватит его за палец (хватательный рефлекс у младенцев). Я — та еще любительница умничать — сказала, что рефлекс нам достался еще от наших предков, ведь малышам надо было держаться за мать, когда та скачет по веткам.
— Ты что, реально веришь, что мы произошли от обезьян?!
— Эм-м-м, ну не совсем от обезьян. Но у нас общий предок, который был волосатым обезьяноподобным и лазал по веткам.
— А-ха-ха, ты хоть никому это в компании не ляпни, пожалуйста, не хочу краснеть за тебя.
В тот момент, как вы поняли, я уже была от него беременна. © NoThisIsPatrick / Pikabu
Про вегетарианцев вспомнила. Появилась у нас в компании такая фифа - мясо не ем, яйца не ем, рыбу не ем, птицу и дичь не ем, масло и сыр не ем, это все жестокое обращение с животными.
- Я как-то встречалась с парнем, который умом не блистал, но старалась убедить себя, что у него много других достоинств. Когда приехали в гости к моим родителям, выяснилось, что он не улавливает связь между скоростью машины, расстоянием и временем поездки (хотя машину водит). Ну, например, мама сказала: «Тут где-то 30 км, за полчаса примерно доедете». А он с интересом спросил: «А как вы это определили? Может, не полчаса, а час. Или 3 часа», — и засмеялся. И нет, он не шутил. Ну и мои родители вынесли вердикт: «Этого „умника“ больше сюда не вози». © MORE.MORE / Pikabu
- Когда нам было лет по 18-19, подруга рассказала про несчастье в семье двоюродной сестры: ее мужу после аварии ампутировали часть кисти. «Очень жаль, что они не успели завести детей, теперь вот вряд ли решатся. Никто же не хочет ребенка без части руки, а уж если родится девочка...», — сокрушалась она. Когда мы попытались ей объяснить, что травмы никак не могут передаваться по наследству, она не поверила. © VseBudetTak / Pikabu
- Я встречалась с парнем. Он приехал к нам в поселок и спросил, что за животные гуляют по полю соседа. Я ответила: «Коровы». Он посмотрел на меня с недоверием и выдал, что это точно не они. Коровы, мол, черно-белые, а на поле какие-то коричневые звери. Мне пришлось найти ему фотки в интернете, чтобы доказать, что коричневые буренки существуют. Я бы, наверное, поняла, если бы он был городским жителем, который коров в глаза не видел, но парень вырос в сельской местности. © AnericanSteel412 / Reddit
По поводу скорости и расстояния - вот вообще не показатель. Это не урок математики с теоретическим расстояние от пункта А до пункта Б, а реальность, где 30 км можно проехать и за 15 минут, и за 30 и даже, не поверите, за 5 часов.
- Мой бывший был не очень силен в географии: не разбирался в сторонах света, не знал разницы между континентом и страной и многое другое. В какой-то момент в ходе общения он спросил, почему все ездят в Турцию отдыхать, когда в Австралии должно быть еще жарче, так как она находится на юге. Долго ли коротко ли, но в итоге выяснилось, что он искренне считал, что чем южнее, тем жарче климат. А самая жаркая часть света — Южный полюс. © Надежда Ахметова / ADME
- Когда я разводилась с мужем, ему заказным письмом прислали экземпляр решения суда. Соответственно, в почтовый ящик почтальон положил извещение. А этот человек в течение месяца думал, что извещение — это и есть свидетельство о расторжении брака. Кошмар! © Женя Александровна / ADME
- Бывший на мое намерение поставить брекеты постоянно повторял, какая я смелая. Как выяснилось, он был уверен, что при их установке зубы вытаскивают, а потом ставят в правильном положении и фиксируют проволокой. Под 40 было гению. © Koshachya*** / Pikabu
- Я очень люблю своего мужа, он отличный инженер, но иногда такое выдает... У одной из наших амбарных кошечек родились двое котят: мальчик и девочка. Мы решили оставить их себе. В конце концов нам пришлось какое-то время держать их в разных комнатах, пока не стерилизуем, чтобы они не наплодили нам еще котят. Мой дорогой муж был в замешательстве: «В смысле? Они же брат и сестра!» Мне пришлось объяснить ему, что котики не сильно строго соблюдают человеческие этические нормы. © OwnHelicopter2745 / Reddit
Это в старом КВНе было: "Братья и сестры! Что же вы делаете? Вы же братья и сестры!..."
- В 18 лет я сильно любила одного парня. Через 3 месяца знакомства он сделал мне предложение, мы поехали к моим родителям знакомиться. Мама была в полном шоке, папа перестал со мной разговаривать. Я все не понимала: «Ну почему? Родители, наверное, просто завидуют моему счастью!» Мама мне сказала, что от такого дуба у меня родятся только пеньки, и моя золотая медаль не вытянет генетику. Я обиделась, ведь он для меня был самым лучшим! Ну и ладно, что учится не в универе — подумаешь!
Короче, мы подали заявление, стали готовиться к свадьбе, съехались, и тут стали вылезать некоторые подробности. Например, парень вообще не знал ничего про критические дни. «Стеснительный», — подумала я. При подаче заявления в ЗАГС он не мог вспомнить свое отчество. Потом в разговоре всплыло, что он не знает ФИО и возраст родителей, не понимает, что такое ударение. При этом мама у него учительница, бабушка тоже, папа бизнесмен. Мы расстались за 2 недели до свадьбы. © UtkaShutka / Pikabu
- Бывший как-то поднял тему детей. Мол, хочу, пора. Говорю: «Нам-то на жизнь хватает. Ты представляешь, сколько на ребенка будет уходить? Плюс я не готова менять свой ритм жизни. Первые пару лет особо никуда не съездишь, разве что с коляской». Незамутненной души человек ответил мне, что на ребенка много денег не надо, а про занятость — это бред собачий. Мол, покормил, положил на диван — и пошел себе гулять. А потом, говорит, можно его маме в село отдать. Класс. Можно было бы сказать, мол, мужчина — что поделать! Но нет, многие женщины думают примерно так же. И это печально © Peyton / ADME
- Двоюродная сестра собралась замуж и рассказывает такая: «Я всю жизнь мечтала о белом пышном платье, чтоб как у принцессы. А еще очень хочу на свадьбу маленькую диарейку!» Я подумала, что ослышалась, но сестра настойчиво повторила: «Хочу маленькую диарейку, чтобы она вместо фаты была». Короче, диадемку ей надо.
Ну может сестра хотела немного схуднуть, вот и понадобилась ей диарейка)
- Однажды супруга пожаловалась, что фарш слишком медленно размораживается. Я посоветовал окунуть его в миску с горячей водой. Она вынула фарш из пакета и положила в миску с водой! До сих пор смешно. © darkcorp / Pikabu
- Я родила сына весом 4 кг. И муж мне: «Тю, а чего он такой маленький? Я вот на седьмом месяце родился — и то больше весил!» Я ему аккуратненько так говорю, мол, недоношенный ребенок не может весить 4 кг. А он с вызовом так: «Да что ты говоришь! А ты в курсе, что мои мама с папой до свадьбы даже не целовались? А поженились они за 7 месяцев до моего рождения». Я решила не трогать дальше эту деликатную тему, потому что чует мое сердце: добром это не кончится.
- Я безумно люблю свою девушку, но она искренне считала, что если сделает татуировку, то ее ребенок родится с такой же татушкой и на том же месте, что у нее. © mrlotato / Reddit
А теперь вот интересно: свекровь до свадьбы только со свекром не целовалась и он тоже поверил в семимесячного ребенка-великана или они просто не стали раскрывать сыну некоторые подробности совместной жизни до свадьбы?...
- Я объясняла своему сыну-первокласснику, как запомнить, что 20 часов — это 8, 21 — это 9 и так далее. Говорю: «Ну посчитай: 20 минус 12 — получается 8, 22 минус 12 — это 10. Вот и все». Муж такой: «В смысле? Правда, что ли?» © Manyazka / Pikabu
- Муж отжег. Кухню собрали, а дверки сверху и снизу одинаковые, поэтому я нарисовала точки там, где сверлить надо. Говорю: «На одних дверках надо ручки сверху, на других — снизу». Прихожу, он репу чешет — ручек не хватило. Все нижние дверки стоят с двумя ручками — сверху и снизу, на верхних ручек нет вообще. Спрашиваю: «А внизу ручки на нижних дверках для кого? Для кошек, что ли?» Стебу его этим третий год периодически. Пришлось замазывать это безобразие. © JupiterianCat / Pikabu
- Бывший муж доказывал мне, что у ежиков копытца! Он прям был уверен в этом. Говорит, что в детстве ему кто-то это сказал — он и запомнил. © user8220764 / Pikabu
- Была у меня одна девушка, ей как-то поручили отправить факс. Она отправляла один документ по факсу снова и снова. В конце концов получатель позвонил и попросил ее остановиться. «Но у меня не получается отправить факс — листочек все время возвращается!», — сокрушилась она. © thebemusedmuse / Reddit
- А я расскажу не про других, а про себя. За несколько дней до рождения старшего сына я вдруг задумалась над вопросом: «А как молоко-то польется из груди?» В моей голове всплыли какие-то странные книжки с картинками груди перед кормлением. Мне показалось, будто бы там была какая-то игла (спойлер: потом пересмотрела — не было). Позвонила маме и спросила: «Что делать? Грудь, наверное, как-то прокалывать надо?» Так моя мамуля ржала как конь, а потом успокоила, мол, ничего не надо делать, само польется. Я туплю иногда, да. © Svetlozara / Pikabu
- Моя бывшая, пока ждала меня, купила целый арбуз. После этого она всячески торопила меня по телефону, потому что ей было тяжело держать арбуз в руках. Когда я спросил ее, почему она не положит его на землю, эта красавица ответила: «Он же испачкается!» Думаю, она не знала, что арбузы растут на земле. Да и фуры, которые их перевозят, чистотой не отличаются. © Benito / Pikabu
- Моя несостоявшаяся свекровь считала, что после третьей беременности ее попа стала плоской из-за того, что она укачивала младшего на фитболе. Я даже не пыталась вступать в полемику — она и до этого перла была для меня человеком недалекого ума. © HermesBirkin / Pikabu
- В начале совместной жизни попросила парня поставить вариться картошку на салат. Он готовить умеет, что могло пойти не так? Поставил. А потом я пошла на кухню, чтобы посолить, смотрю — а в кастрюле какая-то грязь, в которой картошка виднеется. Этот чудик взял грязную картошку, залил ее водой и поставил вариться — типа в кипятке все ж нормально будет, зачем ее мыть. © Xashassa / Pikabu
- К соседям на дачу приехала родственница, прихватив с собой сына-подростка. Тот был в восторге от окружающей природы, поскольку большую часть сознательной жизни провел в городе. Пошел на речку, прибежал оттуда сам не свой — на другом берегу увидел «целую стаю каких-то ужасных животных!» Оказывается, не смог опознать коров. Обычное стадо коров. © Тетя Нюра / ADME
На даче или в деревне чего только не случается. Это мы в детстве проводили все лето у бабушек и до сих пор вспоминаем то время с ностальгией, а нынешних детей туда и на аркане не затащишь.
Комментарии
Картошка в мундире. Сполоснуть после варки и все. Лишь бы не потрескалась. А так, да, ступил он.
Не так давно услышала от знакомой, что она перестала пользоваться бальзамом-ополаскивателем и кондиционерами для волос. "У меня от них волосы сильнее выпадают"
Я попробовала объяснить, что те волосы уже были выпавшими, просто кондиционер распутывает волосы, вот они в ванной и остаются... Кажется, она так и не поняла)
"Оказывается, не смог опознать коров. Обычное стадо коров"
Вспомнилось из Стругацких "Полдень, 22 век":
И, словно в ответ, издалека донесся глубокий ревущий вздох. Поль испуганно замер.
— Это еще что? — спросил он.
Лин хохотнул.
— Эх ты, паук! Это коровы!
— Какие еще коровы? — с негодованием спросил Поль.
— Мясные, — объяснил Лин. — Изумительно вкусны в жареном и вареном виде.
Не думал, что фантастика так быстро станет реальностью ((