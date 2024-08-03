20+ человек такое сморозили, что даже гиены ржали бы как кони

Про вегетарианцев вспомнила. Появилась у нас в компании такая фифа - мясо не ем, яйца не ем, рыбу не ем, птицу и дичь не ем, масло и сыр не ем, это все жестокое обращение с животными.

А потом увидели, как она уплетает салат с креветками! Спросили, как это соотносится с ее принципами веганства. Девочка сказала, что креветки не кричат от боли, поэтому их есть можно.

Блин, а селедка кричит?!