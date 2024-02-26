20+ фото, которые вмиг перенесут вас в лето, где живет счастье
В памяти практически у каждого человека есть уголок, где царит вечное лето, бабушка печет пирожки, а колодезная вода в ковшике остается студеной в любую жару. Возвращаясь в воспоминаниях в самые светлые моменты детства, мы можем почерпнуть там силы даже на исходе долгой зимы. И это действует лучше любой витаминки.
Девочка с арбузами. Как мало, на самом деле, надо для счастья
- Что с тобой не так? Это же должны быть персики! © GrumpySleepy / Pikabu
«Бабушка пекла пирожки прям тазами! С ливером, с капустой, с яйцом и луком и, мои любимые, с морковкой и изюмом. Я их уже лет 15 не пробовала»
«Взяла и напекла пирожков по бабушкиному рецепту. И как меня накрыло — тоска такая, аж дышать тяжело. Для меня это не просто пирожки — это как машина времени, как омут памяти. И так захотелось в то время, когда я ей была по пояс, когда она посылала меня с бидоном в магазин за сметаной, когда я аккуратно втихаря играла с сервизом из серванта, устраивая чаепития с куклами, а бабушка делала вид, что не знает... Любите своих бабуль!»
«Мой сын впервые приехал в деревню и встретился со своей прабабушкой»
Есть места, где время замерло много лет назад
Здесь не бывает скучно, даже если отношения с новыми друзьями ладятся не с первого раза
«Скорее бы лето. Грядки мои, солнышко и малина»
На огороде всегда полно дел. А у помощников, как обычно, лапки
Лето в самом разгаре
Кто пил воду из колодца, согласится, что нет воды вкуснее
Непередаваемая атмосфера
«Люблю это фото. Когда трава зеленее, дедушкина „семерка“ не продана, а я — просто трехлетняя девочка, у которой счастливое детство»
Деревенский телевизор
«Бабушка всегда ждет нас в гости и плачет, когда провожает нас»
«Иногда человеку нужен покой... Хотя бы на 43 секунды, чтобы поесть дыню. Потом снова скачка по дому, догонялки с индюками и игры с рабочими инструментами»
- Боже, как будто себя со стороны увидел в детстве, когда приезжал к бабушке в деревню. На этой фотографии прекрасно все. © MyTa / Pikabu
В деревне у бабушки своя атмосфера
Такого друга ни за какие деньги не купишь
То ли картошечку пожарить, то ли супец сварить
Окно в лето
Обычно чем грязнее ребенок летом в деревне, тем счастливее
Фото с запахом, звуком и воспоминаниями
«Бабушки нет уже несколько лет. Но кажется, если подольше в сенцах постоять, она выйдет и станет что-то готовить на старой газовой плите, помешивая кривым ножиком, которому лет 50. Спасибо обеим бабушкам и деду за то, что детство в деревне я вспоминаю как лучшее время!»
Пирожки из печки — особый вид лакомства
«Лесная земляника, первый слой!»
Самые красивые телочки на селе
Домик в деревне за минуту до захода солнца
И кажется, что впереди еще целое лето и целая жизнь
А счастье — это когда вас вот так же где-то ждет бабушка
Возвращаться мыслями в детство, во времена, когда мы были маленькими, а деревья — большими, бывает очень полезно. Вот посмотришь на себя со стороны и начинаешь лучше понимать своих детей, ведь и сами мы в юности чудили как могли.
- Эх, сейчас бы пирожков напечь, прям тазами! А, Шарапов? Не отказался бы ты от горяченьких пирожков, прям тазами?
- Я бы сейчас с бо́льшим удовольствием бы с ливером, с капустой, с яйцом и луком и, мои любимые, с морковкой и изюмом навернул!
Вместо встречи покушоц нельзя.