20+ фото, которые вмиг перенесут вас в лето, где живет счастье

В памяти практически у каждого человека есть уголок, где царит вечное лето, бабушка печет пирожки, а колодезная вода в ковшике остается студеной в любую жару. Возвращаясь в воспоминаниях в самые светлые моменты детства, мы можем почерпнуть там силы даже на исходе долгой зимы. И это действует лучше любой витаминки.

Девочка с арбузами. Как мало, на самом деле, надо для счастья

Что с тобой не так? Это же должны быть персики! © GrumpySleepy / Pikabu

«Бабушка пекла пирожки прям тазами! С ливером, с капустой, с яйцом и луком и, мои любимые, с морковкой и изюмом. Я их уже лет 15 не пробовала»

«Взяла и напекла пирожков по бабушкиному рецепту. И как меня накрыло — тоска такая, аж дышать тяжело. Для меня это не просто пирожки — это как машина времени, как омут памяти. И так захотелось в то время, когда я ей была по пояс, когда она посылала меня с бидоном в магазин за сметаной, когда я аккуратно втихаря играла с сервизом из серванта, устраивая чаепития с куклами, а бабушка делала вид, что не знает... Любите своих бабуль!»

«Мой сын впервые приехал в деревню и встретился со своей прабабушкой»

Есть места, где время замерло много лет назад

Здесь не бывает скучно, даже если отношения с новыми друзьями ладятся не с первого раза

«Скорее бы лето. Грядки мои, солнышко и малина»

На огороде всегда полно дел. А у помощников, как обычно, лапки

Лето в самом разгаре

Кто пил воду из колодца, согласится, что нет воды вкуснее

Непередаваемая атмосфера

«Люблю это фото. Когда трава зеленее, дедушкина „семерка“ не продана, а я — просто трехлетняя девочка, у которой счастливое детство»

Деревенский телевизор

«Бабушка всегда ждет нас в гости и плачет, когда провожает нас»

«Иногда человеку нужен покой...⁠⁠ Хотя бы на 43 секунды, чтобы поесть дыню. Потом снова скачка по дому, догонялки с индюками и игры с рабочими инструментами»

Боже, как будто себя со стороны увидел в детстве, когда приезжал к бабушке в деревню. На этой фотографии прекрасно все. © MyTa / Pikabu

В деревне у бабушки своя атмосфера

Такого друга ни за какие деньги не купишь

То ли картошечку пожарить, то ли супец сварить

Окно в лето

Обычно чем грязнее ребенок летом в деревне, тем счастливее

Фото с запахом, звуком и воспоминаниями

«Бабушки нет уже несколько лет. Но кажется, если подольше в сенцах постоять, она выйдет и станет что-то готовить на старой газовой плите, помешивая кривым ножиком, которому лет 50. Спасибо обеим бабушкам и деду за то, что детство в деревне я вспоминаю как лучшее время!»



Пирожки из печки — особый вид лакомства

«Лесная земляника, первый слой!⁠⁠»

Самые красивые телочки на селе

Домик в деревне за минуту до захода солнца

И кажется, что впереди еще целое лето и целая жизнь

А счастье — это когда вас вот так же где-то ждет бабушка