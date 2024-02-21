20+ фото из времен, когда деревья были большими, а мы — еще нет

Когда мы вздыхаем о том, что в нашем детстве трава была зеленее, а яблоки слаще, это зачастую просто ностальгия по юности. И вернуться хоть на часок хочется не в конкретные времена, а туда, где родители были молодыми, друзья — настоящими, а для счастья хватало киндер-сюрприза и ковра на стене. И снимки из тех времен можно рассматривать бесконечно.

«Конец 90-х. Я — тот кент в спецовке не по размеру и в кроссовках размеров на 10 больше»

«Мне 15 лет. На этом фото прекрасно все: и печка с календарем, и колготки с лайкрой, и челка на сахаре. Впереди у меня — школьная дискотека. И целая жизнь»

«Зима 1991 года, мне 8 лет. Мой папа — инженер. Он раздобыл специальный конструктор, из которого можно собирать крупные модели. Мы собрали санки»

«Коса, которой гордилась моя мама, и юбка, которую она сшила для меня. Это мой день рождения, 14 лет»

«Было много фото на фоне ковра, конечно же. Вот вам мой 1997-й с дедом»

«Фотообои, ковры... А у нас в моде были двери с плакатами!»

«1997 год. Получил зарплату за 7 месяцев и женился. Тогда мне было 26 лет. Все молоды и счастливы, а родители и друзья живы и здоровы»

«Модница-сквородница. Юбка на мне — это бывшие широкие штаны старшего брата»

«С друзьями детства на гараже: я, Леха Рыжий, Джонни и Илюха длинный»

«В 1987-1990 годах мой папа очень хотел машину, до одури! Начал подрабатывать везде, где только можно: электриком, маляром, сантехником и дворником»

«Я гордилась! И мне завидовали: завидовали, что мой папа красит горки. Вот в какой цвет захочу, в такой и покрасит! А на машину папа-таки накопил. Это был всем известный, бесподобный и несравненный „ушастый“ Запорожец. А это я на фоне нашей машины».

«Это 1996 или 1997 год. Я со своим первым компом!»

«Фотка с мамой на фоне ковра»

«Вот и ушла эпоха плакатов в спортивных журналах для подростков. Один из кумиров моего детства — Майкл Джордан»

«Детство. 90-е. Какие же мы были счастливые! Верните меня обратно»

«Мне тут 4-5 лет. Мышку эту приходилось двигать двумя руками, но сам факт наличия компьютера в доме в начале 90-х не мог не радовать»

«Когда танцуешь с мальчиком, который нравится, и радуешься: из-за того, что ты гном, в глаза он тебе не посмотрит»

«Где-то в 90-х. Барри, наш первый пес, тут еще молод и полон сил»

«Конец 90-х. Обратите внимание на наряд. Помните сногсшибательное платье с висюльками, которое Кэмерон Диас носила в „Маске“? Я решила сшить себе такое же»

«Купила жуткую синтетическую ткань и бахрому, точь-в-точь как на скатерти раньше пришивали, и сшила это чудо. Сейчас смешно вспомнить, но тогда я себе казалась в этом платье шикарной».

«Мне 10. Получаю в подарок „Сегу“. Ух, сколько на ней было крутых игр!»

«Подарок от родителей за отличное окончание 3-го класса — целая коробка киндер-сюрпризов. На тот момент это был лучший подарок!»

«1994 год, мне 17 лет»

«День рождения одноклассницы. Как видно на фото, мы бодры, веселы!»

«А помните, после ковров были популярны фотообои? Тоже отличный фон. Это я в далеком 1997»

«На фото я и моя будущая жена. На фоне ковра, конечно же. А вот мы 28 лет спустя»

«Было модно делать фото с игрушками от поклонников. Здесь я в гостях у подружки фотографируюсь с ее дарами. Полотенце, что подо мной, тоже ей парень подарил»

«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов. Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем»

«В дополнительных сладостях мы точно не нуждались! Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай!»