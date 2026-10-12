24 фото и историй про бабушек, которые радуют своим весельем и вкусным вареньем
Бабушки для нас всегда были примером чуткости, любви и житейского опыта, но в душе они полны сил и энергии на неожиданные подвиги. Они могут слепить самый большой пельмень, устроить вечеринку на 80-й день рождения и даже похвастаться своим домашним вороном. Наши бабули — еще те авантюристки, которые поражают своим позитивным настроением, креативом и счастьем. И за это мы их любим еще больше!
- Решили отметить бабушкино 80-летие и устроить праздник. Нашли парочку кафе и ресторанов, составили список и принесли бабуле оценить. Она все просмотрела и вдруг остановилась на одном из заведений, отрицательно помотала головой, мол, не пойду туда, потому что «там нет танцпола»!
- На день рождения в деревне бабушка меня удивила. Подошла ко мне загадочно, велела закрыть глаза и вытянуть руки. Я на радостях замерла в предвкушении: думала, там красивая кукла. Протягиваю руку — бабушка вручает что-то теплое на ощупь. Открываю смущенно глаза, а там настоящая курица! Бабуля говорит: «Знакомься, это Клавка! Будешь теперь опекать ее». Первые пять минут мы с Клавкой просто удивленно смотрели друг на друга. Прошел месяц — и мы с ней так подружились, словно влюбились друг в дружку. Я гуляю с ней и играю больше, чем со своими куклами! Спасибо за подарок, бабуся!
- Мама сделала холодец и отправила меня к бабуле занести. К ней еще сестра приехала. Я захожу к ним и просто поражаюсь: две царевны в бигуди сидят и ногти красят. Обеим по 80 лет с хвостиком. Я спрашиваю, не хотят ли они холодца. Они мне заявляют, что после шести не едят, и стали свои стихи зачитывать. Ну красотки просто!
Cегодня моей бабушке 90 лет, а она прибирается к приходу гостей — внуков, правнуков, праправнуков
Надо не фоткать бабушку, а помочь. Не должна в 90 лет под потолком находиться. Сохрани и помилуй от перелома шейки бедра
- Сегодня ко мне на работу в горгаз пришла одна интересная бабушка. Мы быстро уладили ее вопрос, а потом она вдруг спрашивает: «А больше мне никуда не нужно?» Я отвечаю, что нет. Она уточняет, мол, может, еще куда-то нужно сходить. Я не понимаю зачем. А она мне поясняет, что ей дети фитнес-браслет подарили — вот она и расхаживает 8 тысяч шагов в день.
Бабулька ещё бы палки для скандинавской ходьбы купить и шаги в два раза быстрее будут расхаживаться
- Как-то я обедал у бабули. Она решила сварить пельменей и спросила, сколько я буду. Я попросил только две-тре штучки, так как был уже сыт. И тогда бабушка положила мне в тарелку три больших мегапельменя. У нее наверняка есть в запасе и гигапельмень на случай, если один пельмешек захочет сварить. Я всегда просил бабулю сварить мне столько, насколько был голоден. А через пару недель я понял одну забавную вещь: если прошу сделать мне поменьше штучек, то по размеру они всегда становятся значительно больше.
Бабуля сказала, что я буду самой модной в этих носочках
- Был как-то муж сестры с друзьями у моей бабушки Нюры. Милая бабуля растопила баню, наварила щей. Вдруг некто из гостей заявил, что не ест щи. Баба Нюра сильно удивилась, потом ринулась на кухню и вернулась с банкой натертой свеклы. Взяла ложку, зачерпнула оттуда немного, положила в тарелку тому парню и заявила: «Не хочешь щей — отведай борщ!»
- У меня соседи на даче — пожилая пара интеллигентов. Муж на огороде работает, жена модница такая, на каблуках ходит, блузку носит. Как-то она поинтересовалась, не иду ли я на гулянку вечером. Я говорю, что нет. Она так удивилась, а потом выдает, что женщина должна романы крутить, пока может! А мне тогда только 10 лет еще было...
- Я однажды пришла на спектакль в один из ведущих московских театров. Повезло попасть в партер, где всегда не самые дешевые билеты. Сижу перед началом спектакля, остается еще минут 10. Тут на соседнее место со мной пробирается старушка: вся нарядная, накрашенная — видно, что готовилась к выходу в свет. Садится, открывает сумку и уверенно достает оттуда курочку в фольге! Не обращая ни на кого внимания, чинно ест ее прямо в театральном кресле, успевает дожевать до третьего звонка и потом уже, сытая и довольная, смотрит спектакль. Уверенность в себе — 1000 %.
Любимый питомец моей бабули — ворон Афоня
- Я — молодая студентка. У меня есть бабушка, ей 69 лет. И порой она меня, конечно, поражает. Как-то она приехала ко мне за 500 километров на двух поездах, чтобы привезти мешок картошки. Я говорю бабуле, мол, ты ж надорвешься, зачем? Ее ответ меня просто тронул до глубины души. Говорит, что если бы меня не увидела, то не успокоилась, а картошка — это просто так, на всякий случай!
- Бабушка говорила, что она плохо видит. Папа решил, что надо ехать к окулисту в город. Сидит бабуля у врача в кабинете, тот просит издалека буквы назвать. Бабушка со всем четко справилась. Окулист в замешательстве, мол, ваша мама видит лучше него даже. Папа удивляется и интересуется у бабули, почему же она тогда солгала. А та поясняет, что в деревне у всех бабушек уже есть очки, и она тоже себе захотела!
Моя двоюродная бабушка в гостях за столом решила примерить мои очки- " ой и правда лучше видно,а то всю зиму перечитывала Толстого ,глаза хуже стали"-глядя на часы на стене.Ей на тот момент было 92( точно не помню) .Не знаю,купила она себе очки или до сих пор без очков,знаю что две операции по замене хрусталика решила сделать,по полису ,раз уж бесплатно предлагают)
- Мой друг как-то съездил с мамой в село проведать бабулю. Матушка захотела помочь и погладить для нее вещи. Спрашивает у бабушки, а где утюг стоит. Та приносит ей утюг, только он старый уже. Мама удивляется, мол, может у нее новый есть. Бабушка говорит, что в шкафу стоит. Друг мой заглядывает в шкаф и достает оттуда новый утюг. Правда, он точно такой же — нетронутый, еще со старых времен!
Коллекция кукол и игрушек со всего мира, которую собирает моя бабушка
- Помню, как у меня, 6-летнего, сильно заболел зуб и стал шататься. Родители посовещались и решили, что надо его выдернуть. Я сильно не хотел этого. Меня успокаивали, говоря, что вырастет новый, еще лучший зуб, но я наотрез отказывался. Тут бабушка придумала гениальную идею. Она предложила выкупить мой зуб. И через мгновение она уже его получила.
- Как-то давно, еще до свадьбы, я заехал к своей бабушке. Лежу утром, сплю, а она вдруг заходит и начинает будить меня, говорит, мол, скоро девочки придут. Я уже обрадовался, сразу проснулся, привел себя в порядок, весь в предвкушении. Уточняю у бабушки, а какие девочки должны прийти. Бабуля удивилась и говорит, мол, Тамара Степановна, Светлана Ильинична.
Самый вкусный бутерброд детства, который готовила мне любимая бабушка
- В свой день рождения я получила от бабушки в подарок лифчик. Бабуля не совсем разбирается в модных трендах, поэтому лифчик был не самый привлекательный. Я тогда поклялась, что не буду его носить. Мама меня все время уговаривала, чтобы я все-таки примерила его. Я согласилась, примерила — и теперь его ношу все время. Он самый удобный из всех, что у меня были. Бабушка-таки знает толк в этом деле!
- Ждала автобус на остановке, с парнем переписываюсь в это время. Вдруг замечаю, как на меня внимательно смотрит бабка рядом. Я вроде нормально одета, ничего такого. Бабуля глаз от меня все не отводит. Внезапно у нее подружка интересуется, чего она задумалась. А та говорит, что невесту внуку приглядывает. Понравилась я ей, в общем!
- Мы приобрели дом и позвали родных на новоселье. Туалет находится на улице. Бабушка решила туда сходить. Проходит 5 минут, десять, пятнадцать, а ее все нет и нет. Я забеспокоилась, пошла проверить, все ли хорошо. Прихожу и что я вижу? Бабуля до туалета всю дорожку прополола, чтоб по крапиве не ходить!
Когда я была маленькая, бабушка выращивала у себя хризантемы. Они для меня красивее любых цветов!
- Одно из самых теплых воспоминаний — как я познакомила свою бабушку с новым парнем на семейном вечере. Бабуле около 90 лет было, уже плохо запоминала всех. Она раз 15 наверное знакомилась с моим кавалером и все время удивлялась, какой он красавчик. Думала, что он мой муж. А затем хватала его за руки и восторгалась, какой он симпатичный. Она была очень счастлива, что я привела такого парня!
- Готовила драники, обожглась. Ну, думаю, ладно. Доготовила, помыла посуду. Зашла в зал. В зале спит бабушка. Я сижу, думаю: вроде как ожоги надо мазать сметаной, мазать или нет?.. И тут бабушка сквозь сон: «Сметаной помазала?» Причем голосом еще таким пророческим. Сижу в тихом шоке, нафантазировала себе всякого. Переспрашиваю: «Что-что?» Бабушка: «Сметаной драники помазала?»
Наши бабули — это отдельный мир загадок и чудес. Они вкусно накормят, согреют вязаными носочками и рассмешат веселой историей. С ними так уютно и тепло, что не хочется променять эти приятные мгновения ни на что другое!
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