19 удивительных птиц, которых можно встретить на обычной прогулке — достаточно внимательно смотреть по сторонам

Животные
06.10.2026
19 удивительных птиц, которых можно встретить на обычной прогулке — достаточно внимательно смотреть по сторонам

Торопясь с работы домой, мы редко смотрим по сторонам. В голове — тысяча задач: что приготовить на ужин, где взять время сделать с ребенком уроки. Тут уж не до маленькой птички, которая прыгает под ногами. Да и что там рассматривать? Воробей и воробей. Какие вообще птицы живут в городе? Воробьи, вороны да голуби. Но стоит на минутку остановиться и прислушаться, и окажется, что нас окружают десятки видов птиц. И чтобы полюбоваться на них, не обязательно даже выезжать из города. Не верите? Тогда эта статья для вас.

Я наблюдаю за птицами уже больше двух лет и хочу показать вам удивительных пернатых, которых встречала на своих прогулках. А еще здесь собраны истории других людей, которым встреча с птицами подарила немного радости и удивления.

Когда люди впервые начинают замечать птиц вокруг, этот красавчик — первый, на кого они обращают внимание. Наверняка он есть и в вашем парке, а может, даже гуляет под окнами

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GabrielSolis
только что

У нас ставка таких прекрасных рябинников каждый объедает рябину на даче. Хоть бы ребенку на осеннюю поделку оставили😁

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Это рябинник — дрозд, который, как понятно из названия, обожает лакомиться рябиной, яблоками и другими плодами. А еще он издает странные звуки, похожие на стрекотню пишущей машинки.

Некоторые наблюдатели уже замечают первых снегирей в парках

Многие люди думают, что снегири летом куда-то улетают. Но это не так: они просто возвращаются в леса, а поздней осенью снова перебираются поближе к человеку, где сытней.

А вот свиристели как раз перемещаются на зиму в южные регионы из своей северной таежной зоны. Этого красавца я встретила зимой в парке у дома

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Так что не стоит осенью грустить из-за отлета птиц в теплые края: в холодный сезон можно понаблюдать за северными гостями, если вы живете в средней полосе.

Некоторые пернатые не прочь кого-нибудь надурить

  • Забрала ребенка из школы, идем с ней домой и вдруг слышим, как на дереве котенок мяукает. «Ну все, — думаю, — сейчас малая начнет канючить и просить котенку помочь». И точно. «Мамочка, где-то котенок! Он, наверное, боится слезть!» Остановились, я задрала голову, но никаких котят нигде не обнаружила. Рядом со мной остановился паренек и тоже задрал голову, высматривая бедолагу, но тщетно. И тут рядом старушка как давай смеяться — и показывает на верхушку дерева. А там сидит сойка и самозабвенно практикуется в кошачьем мяуканье.
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Сойки не только отлично умеют подражать звукам, но и способны на другие фокусы. Например, эту я встретила, когда она собиралась лакомиться орешком

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GabrielSolis
только что

Эти гортанные жуткие песни соек - хоть в хоррор вставляй. Какие там птицы были у Хичкока?

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Дело в том, что эти яркие птички — родственницы хорошо нам знакомых ворон — отлично запоминают, куда спрятали свои вкусняшки, а еще шпионят за своими сородичами и могут умыкнуть еду из их тайников.

Автор этого поста гулял по берегу Оби, когда его внимание привлекла птичка с необычными глазами с желтым ободком

Ею оказался малый зуек — небольшой кулик, околоводная птичка. Завидев людей, она стала странно себя вести: неловко подломила крылья и дерганой походкой понеслась прочь. Оказалось, самка малого зуйка прикинулась раненой, чтобы отвлечь людей от своего гнезда, которое она устроила чуть ли не на пляже.

Думаете, наши широты обделены яркими птичками? А вот и нет! Этот красавец был замечен в стае самых привычных нам уток — крякв

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Это самец мандаринки — утки, которая родом из Восточной Азии. Как эти единичные особи оказались в наших краях, точно неизвестно, но скорее всего, прилетели из Западной Европы — туда их завозили как декоративных птиц. Один такой красавец живет на реке в моем родном городе, и к нему часто ходят «паломники» поглазеть на диковинку.

С некоторыми пернатыми стоит всегда быть начеку

  • Приехала впервые в Хельсинки и пошла знакомиться с городом. Забрела на рыночную площадь и решила отведать знаменитого финского лососевого супа. Суп налили в пластиковую тарелку, внутри плавали красивые крупные кусочки красной рыбы. Я отошла к воде, чтобы присесть и насладиться супом на берегу, но моим планам не суждено было сбыться. Не успела я понять, что происходит, как откуда-то налетела чайка, вырвала самый лакомый кусочек из моей тарелки, расплескала суп мне на пальто и была такова. Я стояла с открытым ртом, а потом рассмеялась: вот уж не думала, что эти птицы настолько умные и смелые. Оказывается, они давно смекнули, что здесь можно отведать рыбы без особых усилий — стоит только приглядеть себе зазевавшегося туриста.
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A_n_s_y
только что

Вообще они наоборот: тупые, наглые и всеядные. Даже каннибализма не чураются.

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Коллега гуляла по городу Пушкину и увидела эту красоту. Обычно дятлов можно услышать по стуку или даже заметить скользящим по стволу дерева, но чтобы вот так сидел на земле — не совсем обычная картина

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Если быть точнее, на фото большой пестрый дятел. И, судя по отсутствию красной шапочки на затылке, это самочка.

Красавица-чомга (большая поганка) со своими характерными «рожками» неизменно привлекает к себе внимание тех, кто приходит прогуляться у озера

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Брачный танец, который исполняют эти птицы по весне, называется «танго поганок» — и это то, что вам обязательно нужно увидеть хоть раз в жизни своими глазами. Для этого весной достаточно просто гулять у местного водоема и внимательно смотреть на воду. Чомги — довольно смелые птицы, привыкшие к человеку, и плавают они вполне открыто.

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Вань ну ты чего
только что

Всё-таки хорошо, что Чайковский больше смотрел на лебедей... А то был бы у нас, возможно, "Танец маленьких поганок". 🫣

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На фото — птицы во время «танго поганок».

Если прогуляться вдоль необжитого берега у небольшой городской реки, можно встретить восхитительного зимородка

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Вань ну ты чего
только что

Названия некоторых птиц можно использовать вместо оскорблений. 🫩 "Слышь ты, зимородок!" Хотя птичка по внешнему виду ничем такого не заслужила.

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Шансы повстречать эту роскошную птицу выше зимой, когда те зимородки, которые остались у нас зимовать, вынуждены концентрироваться у незамерзших водоемов. Питаются они рыбой, и наблюдать за их охотой — отдельное удовольствие.

Девушка увидела вот такую необычную ворону и рассказала об этом в соцсетях

poison_blooms

Это обычная серая ворона, которая живет в каждом нашем дворе. Только с редким нарушением или потерей пигментации. Выглядит здорово!

  • Ну, теперь выражение «белая ворона» для меня стало предметом гордости и ассоциации с такой-то красотой © psyhelp_foryou

Однажды я просто смотрела в окно на маминой кухне, когда на сосну под окном прилетел седой дятел

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Но я уже наученная и всегда держу под рукой фотоаппарат, поэтому удалось запечатлеть такую красоту. Моей радости не было предела.

Вороны никогда не прочь развлечься

Стою как-то у окна, зима, снег. Во дворе что-то пытается выкопать из-под снега то ли болонка, то ли пудель. Уже выкопала нормальную такую ямку и наполовину в ней почти вертикально торчит. Подлетает ворона. Деловито так подходит и пытается заглянуть в ямку. Песель вылезает и с лаем пытается ее отогнать. Ворона отпрыгивает — песель опять в ямку. И так пару-тройку раз. И тут прилетает вторая ворона. Смотрит на это дело, подходит к собаке и хватает ее за хвост. Собакен выскакивает, разворачивается и пытается ее цапнуть, в это время вторая ворона угадайте что? Правильно — хватает собаку сзади за хвост! Та разворачивается и тут же получает по хвосту сзади. В общем, они ее так крутанули несколько раз — собаку все достало, и она свалила. А вороны ничего выкапывать не стали, пообщались и улетели в разные стороны. Судя по всему, им по барабану было, что там в ямке — главное было докопаться до пса и поглумиться над ним. Те еще пройдохи!

Один любитель птиц намеревался сходить на специальную прогулку в поисках сов, но случайно встретил ее прямо в кампусе своего колледжа средь белого дня

© sickie7 / Reddit

Этот молодой луговой лунь встретился мне на проселочной дороге

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С любопытством разглядывал меня, пока я его снимала из окна машины. Мне кажется, в хищных птицах есть особое величие.

Часто дачники и птицы ведут непримиримую борьбу за урожай, но бывает, что становятся союзниками

  • Весной перекапывала на даче под посадку землю. Было очень много проволочника, это такая зараза! Копая, я собирала в банку этого вредителя, чтобы потом его уничтожить. Собралось его очень много. Пошла отдохнуть, прихожу — банка пустая. Ну не сбежали же они? Стала опять копать и собирать, смотрю, к моей банке подбирается трясогузка. Я старалась не спугнуть ее, помощница ведь. Птаха, видя, что я ее не пугаю, стала посмелее. Банку я переставила ближе к себе, не докинуть мне до нее. Трясогузка ближе не стала подлетать, тогда я бросила в ее сторону червя, она подобрала, а пару раз даже поймала на лету. Так мы вместе с ней и работали. Я бросала, она подбирала. Прошло сколько-то времени, трясогузка прилетела на участок уже с выводком. Оставила их под кустами, а сама стала собирать червяков и носить им под куст. Но молодежь стала приближаться ко мне поближе. Мамаша подлетела к ним, клюнула всех по очереди, загнала снова их под куст. Но со временем поняла, что дети ее не слушаются, а я спокойно работаю, и перестала их гонять. Так и работали вместе, трясогузка, ее трое птенцов и я. Было очень тепло на душе от их доверия ко мне. Когда я закончила копать, птицы, видя, что ничего им не даю, улетели искать сами пропитание. Больше я их и не видела, а жаль.

Когда я гостила этим летом у мамы, заснуть было сложно: маленькие совята полночи пищали под окном, но на эти очаровательные звуки невозможно ворчать

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Гнездовой период у сов начинается довольно рано, и уже в конце мая подросшие птенцы чинно сидят на ветках и пищат, ожидая родителей с охоты. Именно такая семейка поселилась под окном в родительском доме. А ведь это город и район, полный людей!

Однажды в соцсети я увидела фото птицы и подпись: «Подскажите, что за птичка такая экзотическая? Может, из зоопарка сбежала?»

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И мне захотелось написать автору фото: «Ого! Вам повезло, потому что это золотистая щурка, редкая перелетная птичка, которая занесена в Красные книги различных регионов и стран». Птичка роет глубокие ямки в отвесных берегах рек и песчаных карьерах, чтобы высиживать птенцов. В наших краях находится очень недолго, всего пару месяцев: вывела потомство — и назад, в Африку, греть свои яркие перышки. Эту красавицу я сфотографировала в июне всего в 20 км от города, как раз во время гнездового периода.

Когда начинаешь знакомиться с пернатыми, понимаешь, насколько они удивительны. Если вы, как и я, любите птиц и природу, загляните еще в эту статью:

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