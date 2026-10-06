У нас ставка таких прекрасных рябинников каждый объедает рябину на даче. Хоть бы ребенку на осеннюю поделку оставили😁
19 удивительных птиц, которых можно встретить на обычной прогулке — достаточно внимательно смотреть по сторонам
Торопясь с работы домой, мы редко смотрим по сторонам. В голове — тысяча задач: что приготовить на ужин, где взять время сделать с ребенком уроки. Тут уж не до маленькой птички, которая прыгает под ногами. Да и что там рассматривать? Воробей и воробей. Какие вообще птицы живут в городе? Воробьи, вороны да голуби. Но стоит на минутку остановиться и прислушаться, и окажется, что нас окружают десятки видов птиц. И чтобы полюбоваться на них, не обязательно даже выезжать из города. Не верите? Тогда эта статья для вас.
Я наблюдаю за птицами уже больше двух лет и хочу показать вам удивительных пернатых, которых встречала на своих прогулках. А еще здесь собраны истории других людей, которым встреча с птицами подарила немного радости и удивления.
Когда люди впервые начинают замечать птиц вокруг, этот красавчик — первый, на кого они обращают внимание. Наверняка он есть и в вашем парке, а может, даже гуляет под окнами
Это рябинник — дрозд, который, как понятно из названия, обожает лакомиться рябиной, яблоками и другими плодами. А еще он издает странные звуки, похожие на стрекотню пишущей машинки.
Некоторые наблюдатели уже замечают первых снегирей в парках
Многие люди думают, что снегири летом куда-то улетают. Но это не так: они просто возвращаются в леса, а поздней осенью снова перебираются поближе к человеку, где сытней.
А вот свиристели как раз перемещаются на зиму в южные регионы из своей северной таежной зоны. Этого красавца я встретила зимой в парке у дома
Так что не стоит осенью грустить из-за отлета птиц в теплые края: в холодный сезон можно понаблюдать за северными гостями, если вы живете в средней полосе.
Некоторые пернатые не прочь кого-нибудь надурить
- Забрала ребенка из школы, идем с ней домой и вдруг слышим, как на дереве котенок мяукает. «Ну все, — думаю, — сейчас малая начнет канючить и просить котенку помочь». И точно. «Мамочка, где-то котенок! Он, наверное, боится слезть!» Остановились, я задрала голову, но никаких котят нигде не обнаружила. Рядом со мной остановился паренек и тоже задрал голову, высматривая бедолагу, но тщетно. И тут рядом старушка как давай смеяться — и показывает на верхушку дерева. А там сидит сойка и самозабвенно практикуется в кошачьем мяуканье.
Сойки не только отлично умеют подражать звукам, но и способны на другие фокусы. Например, эту я встретила, когда она собиралась лакомиться орешком
Эти гортанные жуткие песни соек - хоть в хоррор вставляй. Какие там птицы были у Хичкока?
Дело в том, что эти яркие птички — родственницы хорошо нам знакомых ворон — отлично запоминают, куда спрятали свои вкусняшки, а еще шпионят за своими сородичами и могут умыкнуть еду из их тайников.
Автор этого поста гулял по берегу Оби, когда его внимание привлекла птичка с необычными глазами с желтым ободком
Ею оказался малый зуек — небольшой кулик, околоводная птичка. Завидев людей, она стала странно себя вести: неловко подломила крылья и дерганой походкой понеслась прочь. Оказалось, самка малого зуйка прикинулась раненой, чтобы отвлечь людей от своего гнезда, которое она устроила чуть ли не на пляже.
Думаете, наши широты обделены яркими птичками? А вот и нет! Этот красавец был замечен в стае самых привычных нам уток — крякв
Это самец мандаринки — утки, которая родом из Восточной Азии. Как эти единичные особи оказались в наших краях, точно неизвестно, но скорее всего, прилетели из Западной Европы — туда их завозили как декоративных птиц. Один такой красавец живет на реке в моем родном городе, и к нему часто ходят «паломники» поглазеть на диковинку.
С некоторыми пернатыми стоит всегда быть начеку
- Приехала впервые в Хельсинки и пошла знакомиться с городом. Забрела на рыночную площадь и решила отведать знаменитого финского лососевого супа. Суп налили в пластиковую тарелку, внутри плавали красивые крупные кусочки красной рыбы. Я отошла к воде, чтобы присесть и насладиться супом на берегу, но моим планам не суждено было сбыться. Не успела я понять, что происходит, как откуда-то налетела чайка, вырвала самый лакомый кусочек из моей тарелки, расплескала суп мне на пальто и была такова. Я стояла с открытым ртом, а потом рассмеялась: вот уж не думала, что эти птицы настолько умные и смелые. Оказывается, они давно смекнули, что здесь можно отведать рыбы без особых усилий — стоит только приглядеть себе зазевавшегося туриста.
Вообще они наоборот: тупые, наглые и всеядные. Даже каннибализма не чураются.
Коллега гуляла по городу Пушкину и увидела эту красоту. Обычно дятлов можно услышать по стуку или даже заметить скользящим по стволу дерева, но чтобы вот так сидел на земле — не совсем обычная картина
Если быть точнее, на фото большой пестрый дятел. И, судя по отсутствию красной шапочки на затылке, это самочка.
Красавица-чомга (большая поганка) со своими характерными «рожками» неизменно привлекает к себе внимание тех, кто приходит прогуляться у озера
Брачный танец, который исполняют эти птицы по весне, называется «танго поганок» — и это то, что вам обязательно нужно увидеть хоть раз в жизни своими глазами. Для этого весной достаточно просто гулять у местного водоема и внимательно смотреть на воду. Чомги — довольно смелые птицы, привыкшие к человеку, и плавают они вполне открыто.
Всё-таки хорошо, что Чайковский больше смотрел на лебедей... А то был бы у нас, возможно, "Танец маленьких поганок". 🫣
На фото — птицы во время «танго поганок».
Если прогуляться вдоль необжитого берега у небольшой городской реки, можно встретить восхитительного зимородка
Названия некоторых птиц можно использовать вместо оскорблений. "Слышь ты, зимородок!" Хотя птичка по внешнему виду ничем такого не заслужила.
Шансы повстречать эту роскошную птицу выше зимой, когда те зимородки, которые остались у нас зимовать, вынуждены концентрироваться у незамерзших водоемов. Питаются они рыбой, и наблюдать за их охотой — отдельное удовольствие.
Девушка увидела вот такую необычную ворону и рассказала об этом в соцсетях
Это обычная серая ворона, которая живет в каждом нашем дворе. Только с редким нарушением или потерей пигментации. Выглядит здорово!
- Ну, теперь выражение «белая ворона» для меня стало предметом гордости и ассоциации с такой-то красотой © psyhelp_foryou
Однажды я просто смотрела в окно на маминой кухне, когда на сосну под окном прилетел седой дятел
Но я уже наученная и всегда держу под рукой фотоаппарат, поэтому удалось запечатлеть такую красоту. Моей радости не было предела.
Вороны никогда не прочь развлечься
Стою как-то у окна, зима, снег. Во дворе что-то пытается выкопать из-под снега то ли болонка, то ли пудель. Уже выкопала нормальную такую ямку и наполовину в ней почти вертикально торчит. Подлетает ворона. Деловито так подходит и пытается заглянуть в ямку. Песель вылезает и с лаем пытается ее отогнать. Ворона отпрыгивает — песель опять в ямку. И так пару-тройку раз. И тут прилетает вторая ворона. Смотрит на это дело, подходит к собаке и хватает ее за хвост. Собакен выскакивает, разворачивается и пытается ее цапнуть, в это время вторая ворона угадайте что? Правильно — хватает собаку сзади за хвост! Та разворачивается и тут же получает по хвосту сзади. В общем, они ее так крутанули несколько раз — собаку все достало, и она свалила. А вороны ничего выкапывать не стали, пообщались и улетели в разные стороны. Судя по всему, им по барабану было, что там в ямке — главное было докопаться до пса и поглумиться над ним. Те еще пройдохи!
Один любитель птиц намеревался сходить на специальную прогулку в поисках сов, но случайно встретил ее прямо в кампусе своего колледжа средь белого дня
Этот молодой луговой лунь встретился мне на проселочной дороге
С любопытством разглядывал меня, пока я его снимала из окна машины. Мне кажется, в хищных птицах есть особое величие.
Часто дачники и птицы ведут непримиримую борьбу за урожай, но бывает, что становятся союзниками
- Весной перекапывала на даче под посадку землю. Было очень много проволочника, это такая зараза! Копая, я собирала в банку этого вредителя, чтобы потом его уничтожить. Собралось его очень много. Пошла отдохнуть, прихожу — банка пустая. Ну не сбежали же они? Стала опять копать и собирать, смотрю, к моей банке подбирается трясогузка. Я старалась не спугнуть ее, помощница ведь. Птаха, видя, что я ее не пугаю, стала посмелее. Банку я переставила ближе к себе, не докинуть мне до нее. Трясогузка ближе не стала подлетать, тогда я бросила в ее сторону червя, она подобрала, а пару раз даже поймала на лету. Так мы вместе с ней и работали. Я бросала, она подбирала. Прошло сколько-то времени, трясогузка прилетела на участок уже с выводком. Оставила их под кустами, а сама стала собирать червяков и носить им под куст. Но молодежь стала приближаться ко мне поближе. Мамаша подлетела к ним, клюнула всех по очереди, загнала снова их под куст. Но со временем поняла, что дети ее не слушаются, а я спокойно работаю, и перестала их гонять. Так и работали вместе, трясогузка, ее трое птенцов и я. Было очень тепло на душе от их доверия ко мне. Когда я закончила копать, птицы, видя, что ничего им не даю, улетели искать сами пропитание. Больше я их и не видела, а жаль.
Ладно, про трясогузку шутить не буду. Ей и так непросто приходится. 😏
Когда я гостила этим летом у мамы, заснуть было сложно: маленькие совята полночи пищали под окном, но на эти очаровательные звуки невозможно ворчать
Гнездовой период у сов начинается довольно рано, и уже в конце мая подросшие птенцы чинно сидят на ветках и пищат, ожидая родителей с охоты. Именно такая семейка поселилась под окном в родительском доме. А ведь это город и район, полный людей!
Однажды в соцсети я увидела фото птицы и подпись: «Подскажите, что за птичка такая экзотическая? Может, из зоопарка сбежала?»
И мне захотелось написать автору фото: «Ого! Вам повезло, потому что это золотистая щурка, редкая перелетная птичка, которая занесена в Красные книги различных регионов и стран». Птичка роет глубокие ямки в отвесных берегах рек и песчаных карьерах, чтобы высиживать птенцов. В наших краях находится очень недолго, всего пару месяцев: вывела потомство — и назад, в Африку, греть свои яркие перышки. Эту красавицу я сфотографировала в июне всего в 20 км от города, как раз во время гнездового периода.
Когда начинаешь знакомиться с пернатыми, понимаешь, насколько они удивительны. Если вы, как и я, любите птиц и природу, загляните еще в эту статью: