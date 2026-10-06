19 удивительных птиц, которых можно встретить на обычной прогулке — достаточно внимательно смотреть по сторонам

Торопясь с работы домой, мы редко смотрим по сторонам. В голове — тысяча задач: что приготовить на ужин, где взять время сделать с ребенком уроки. Тут уж не до маленькой птички, которая прыгает под ногами. Да и что там рассматривать? Воробей и воробей. Какие вообще птицы живут в городе? Воробьи, вороны да голуби. Но стоит на минутку остановиться и прислушаться, и окажется, что нас окружают десятки видов птиц. И чтобы полюбоваться на них, не обязательно даже выезжать из города. Не верите? Тогда эта статья для вас.

Я наблюдаю за птицами уже больше двух лет и хочу показать вам удивительных пернатых, которых встречала на своих прогулках. А еще здесь собраны истории других людей, которым встреча с птицами подарила немного радости и удивления.