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16 мастеров из салонов красоты, у которых сочных историй больше, чем цветов в палитре
Мастера из сферы красоты не только дарят нам преображение, но и задают настроение на весь день. В их салонах под взмахи кисточки и тихий стрекот ножниц порой звучат искренние признания и разворачиваются готовые сюжеты для доброй комедии. Перед вами — истории парикмахеров, мастеров маникюра и других бьюти-специалистов, чьи будни полны тепла, человечности и юмора.
- Заканчиваю сложный маникюр. Клиентка восхищается идеальной формой, радуется. Расплачивается, надевает пальто и вдруг строго выдает: «Вы умница, но я вам поставлю одну звезду!» Я растерялась: «Что-то не так? Я переделаю!» А она невозмутимо отвечает: «Понимаете, мой постоянный мастер Юлечка работает в салоне напротив, а к вам я забежала случайно, пока она в отпуске. Если у вашего салона рейтинг станет выше, чем у их студии, то Юля может без премии остаться! Я не могу позволить хорошему человеку терять деньги из-за моих ногтей!» Сказала и гордо удалилась в закат. За Юлю я, конечно, порадовалась, но за рейтинг обидно.
- Пришла ко мне новая клиентка. Достала фотографию из какого-то журнала и попросила так же подстричь. В процессе спрашиваю:
— На фото затылок очень коротко подстрижен, вам так же или подлиннее оставить?
Клиентка:
— Конечно, подлиннее.
Дохожу до висков, спрашиваю:
— Вам виски такие же длинные оставлять или хотите покороче?
Клиентка:
— Ой, виски уберите мне покороче, а то они от очков у меня топорщатся.
Челка у модели на фото асимметричная и рваная, тут уже клиентка говорит:
— Вот челочку только не косую мне сделайте и не филируйте.
Ну, ок. Подстригла. Довольная клиентка заявляет:
— Маша, я ваша навеки! А то хожу по парикмахерским, никто по фотографии меня нормально подстричь не может...
- Я много лет отработала администратором в салоне красоты. Однажды заходят две новенькие дамы и спрашивают, хорошие ли у нас мастера. О да! Отличные профессионалы. «А могут без описания постричь на свой вкус так, чтобы мы ахнули от радости?» Говорю, легко, но лучше вам озвучить желаемое, а то вдруг ваши вкусы не совпадут. Они посчитали, что раз парикмахеры сами не видят, какая стрижка пойдет, значит, они плохие мастера: «Не будем стричься». И ушли.
Парикмахеры могут подстричь на свой вкус так, чтобы ахнули!.. Но не гарантированно, что от радости
«Клиентка попросила создать ногти с текстурой»
- Работаю бьюти-мастером по восстановлению волос. Пришла ко мне на прошлой неделе клиентка: сделали ей гладкие прямые волосы, ушла счастливая. Приходит вчера, как будто мы ничего и не делали. Мастера меня поймут: быть такого не может, чтобы вообще следа от кератина не осталось. Мой стаж — 13 лет, училась в Рио-де-Жанейро, тысячи довольных клиентов. Моя интуиция никогда меня не подводила, решаю зайти к ней на страничку в соцсети. Вбиваю ее фамилию в поиск и понимаю, что у нее есть сестра-близнец.
Работала в салоне мастером маникюра. Вечером приходит мужчина на маникюр. Делаю. Утром администратор приводит его опять на маникюр. Садится, руки нетронутые, заросшие кутикулой. Начинаю панически соображать, как такое может быть и машинально делаю маникюр. В этот момент в зал заходит парикмахер, у которого этот клиент вчера после меня налысо подстригся, и начинает потихонечку сползать по косяку (дверному)) на пол, мужик - волосатый. Клиент это увидел и спокойно пояснил : - А!! Так вчера тут мой брат был! 😁 Так я в 2002 познакомилась с братьями Смирновыми))). Потом еще много смешного с ними было)))
- Клиентка написала мне в 23:40: «Я требую вернуть деньги. Ты испортила мне ресницы». Я в недоумении: я сделала все по ее же фото. Она пришла на коррекцию через 2 недели. И показала мне скрин из интернета: там совсем другой изгиб и длина. Она заявила, мол, ты плохой мастер, раз не можешь так сделать. Я стала объяснять про длину родных ресниц. Про то, что 2 недели — это не «переделать», а «дождаться». А до этого она упомянула, что ее подруга тоже вот-вот собирается идти на наращивание. И я спросила:
— Скажите честно, вам не нравятся ресницы или что подруга сказала, будто у нее лучше?
Она замолчала. Потом:
— Подруга...
Оказывается, ей не деньги было нужно вернуть, а чтобы я подтвердила, что ее выбор был правильный.
Ну, нет своего мнения у человека! Тут хоть тресни, но если подруга сказала...
- Я работаю парикмахером. Сегодня ко мне в салон зашла девочка лет восьми и спросила, сколько стоит подстричь челку. Я ей ответила, она сбегала за необходимой суммой. Обычно родители диктуют, как стричь чад, но так как она была одна, я ее расспросила, как она сама хочет, чтобы ее подстригли. После того как я закончила, она искренне меня поблагодарила и дала мне на чай... конфетку. Это были самые прекрасные чаевые, которые я когда-либо получала. Настроение на весь день осталось прекрасным, побольше бы таких милых клиентов!
- Работаю парикмахером. В кресло садится паренек с очень густыми волосами. Стригу. Говорю, мол, волосы у вас хорошие. Он мне:
— Да что там! Вот раньше были волосы — машинки ломались!
Естественно, я спросила, куда ж делись-то волосы? Через некоторое время мне изрекли:
— Видимо, голова росла, а волос больше не становилось. Вот, рассредоточились...
Как рассказали мои родственники, у моей бабушки были очень густые волосы, никакая шляпка не налезала, поэтому ей приходилось выстригать некоторые пряди. Я, к сожалению, такого богатства не унаследовала.
У племянника моего лучшего друга детства были очень густые волосы, такое впечатление создавалось, что между отдельными волосками никакого просвета нет. А потом после 30 лет он стал терять свою шевелюру.
«Во время сеанса мы с клиенткой проголодались. Поэтому нарисовали на ногтях вот это»
- Парикмахерская. В кресло к мастеру садится мужчина, сутулый, гнездо на голове, борода и свитер. Его ответ на вопрос: «Как будем стричь?» я не слышу за шумом фена. Проходит полчаса, этого же человека у кассы узнаю исключительно по свитеру: распрямился, борода подстрижена, прическа аккуратная, и даже очки как будто протерты. Расплачивается, уходит. Когда за ним закрывается дверь, парикмахер говорит кассиру: «Просил сделать так, чтобы он стал похож на начальника... Даже фотку начальника в телефоне показал!»
- Я парикмахер. Когда я только начинала работать, ко мне зашла женщина и спросила, умею ли я стричь кудрявые волосы. Я ответила: «Конечно, умею». Она сказала, что хочет, чтобы волосы были чуть ниже плеч. Я вымыла ей голову и начала стричь. Когда все закончилось, ее кудрявые волосы поднялись аж до подбородка. Ох, вот я вляпалась! Попыталась замаскировать это, выпрямив волосы утюжком, и отправила домой. Конечно, больше она не приходила.
Вот вы и не умеете стричь кудрявые г. Их лучше на сухую стричь.
Мне тоже стриганули...
Обидно
Моя клиентка: от синих тонов к оранжевым
- Сегодня женщина лет 40 привела за руку свою маму 75 лет. У мамы длинные волосы, собранные в пучок, дочь попросила сделать короткую стрижку. Я спросила пожилую женщину, чего она сама хочет. Та только вздохнула, мол, удобнее с длинными, но пусть будет, как дочь просит. Я почувствовала, что дочери хочется вернуть маме интерес к жизни. И я постригла, как просили. Через полчаса, увидев результат, мама вроде засомневалась, но в то же время и заинтересовалась происходящим. Когда я сказала, что надо еще менять цвет волос, она обрадованно кивнула. На следующей неделе буду ее красить. Дочь привела маму, чтобы вернуть блеск ее глазам. Мама ушла помолодевшая, дочь — радостная.
- Моя подруга работает мастером маникюра. И вот на днях звонит ей одна клиентка, которая была у нее всего один раз, опоздала на полчаса, и просит записать на маникюр к Новому году. Подруга отказывает, поскольку свободных мест не осталось. Далее ей приходит СМС с незнакомого номера с просьбой о записи, мол, мне вас посоветовала подруга, я в первый раз. Ради любопытства номер пробивается через приложение, и бинго, это героиня нашей истории. Подруга не подает вида, отказывает, так как нет свободных мест. Через несколько дней звонок с третьего номера, с той же просьбой. Подруга узнает девушку по голосу и говорит: «Наташа, зачем вы это делаете, я же вас узнала». На что получает ответ: «А я не Наташа, я Глаша!» Пока больше попыток не предпринималось. Но мне интересно, даже если бы место вдруг нашлось, как бы клиентка объяснила этот цирк?
- Люблю стричь малышей, мне кажется, у меня с ними какой-то особый коннект. Сегодня
пришла постоянная клиентка, привела на первую стрижку полуторагодовалого сына. Мама села в кресло с ним на руках. Я накинула пелеринку, наклонилась застегнуть под подбородком малыша, и тут он чмокнул меня в щечку. Я обалдела, улыбка растянулась сама собой до ушей. Я взяла триммер и наклонилась, чтобы начать стрижку, а он опять чмокнул! Так мы и стриглись: я, приседая, Аркаша, с прищуренными глазами, ловящий любой момент, чтобы меня поцеловать, мама и папа маленького сердцееда, хихикающие и называющие меня будущей невесткой.
Кажется, что-то пошло немного не так
- Работала я тогда в парикмахерской. Однажды ко мне на стрижку пришла женщина лет 50. У нее были густые волосы, окрашенные в вишневый цвет, и сантиметр отросших белых корней. Я предложила ей корни подкрасить, а она ответила, что краска нынче ничего не закрашивает, с волос все смывается. Тогда я предложила окрасить корни профессиональным красителем, уж он-то точно не смоется! А она возразила, что даже после покраски в парикмахерской с корней все вымывается. Я улыбнулась и сказала, что у нее все прекрасно с цветом, только корни отросли. И вот ее финальный ответ: «Вообще-то волосы растут с концов».
- Заходит девушка в салон, просит отремонтировать два ногтя. Ее усаживают, делают все, как надо. После процедуры она собирается, и администратор озвучивает стоимость. Девушка:
— В смысле? Мне же сказали по телефону, что ремонт будет бесплатный.
Администратор:
— Не может быть. Вы нам не звонили, вы у нас в первый раз.
— Все правильно. Я звонила в салон, где делали ногти, мне сказали, что ремонт бесплатный. Вот я к вам и пришла за ремонтом — у вас отзывы хорошие.
Даже не верится, что существуют такие люди. Что у них в голове вместо мозга?
- Записалась девушка на покрытие. В процессе спрашивает: «А укреплять будем?» Говорю, мол, да, делаем подложку и потом укрепляем. Я сделала выравнивание, она снова: «А почему не нарастили?» Я: «А как я должна была узнать об этом?» Она: «Я же записалась! У меня ногтей нет! Логично же, что мне надо наращивание». При этом она ходила с короткими всегда. Вот и думай, кто здесь должен был догадаться.
- Крашу клиентку. Она активно с кем-то общается по телефону, и чувствуется нарастание напряжения в разговоре. Я молча делаю свою работу, продолжаю красить волосы. Тут откуда ни возьмись заходит в салон парень лет 22. Прямо в куртке быстрым шагом подходит к моему креслу с клиенткой. Я замерла, но поняла, что он к ней и они знакомы. Продолжаю красить и буквально через 40 секунд диалога он встает на колено и протягивает ей кольцо.
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