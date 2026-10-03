16 мастеров из салонов красоты, у которых сочных историй больше, чем цветов в палитре

Работала в салоне мастером маникюра. Вечером приходит мужчина на маникюр. Делаю. Утром администратор приводит его опять на маникюр. Садится, руки нетронутые, заросшие кутикулой. Начинаю панически соображать, как такое может быть и машинально делаю маникюр. В этот момент в зал заходит парикмахер, у которого этот клиент вчера после меня налысо подстригся, и начинает потихонечку сползать по косяку (дверному)) на пол, мужик - волосатый. Клиент это увидел и спокойно пояснил : - А!! Так вчера тут мой брат был! 😁 Так я в 2002 познакомилась с братьями Смирновыми))). Потом еще много смешного с ними было)))