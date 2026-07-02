Девушка работает в приюте для животных и рассказывает, почему не променяет эту работу ни на какую другую

А бывают и забавные истории. Как-то мыла я клетки, и вдруг у наших ворот притормозил огромный джип. За рулем сидел мужчина метра под два, весь в татуировках и мускулах, а рядом с ним маленькая пожилая женщина в красном костюме и с такой же помадой. Парень вылез, открыл женщине дверь, та вышла как королева. Зашли они на территорию под ручку, и мужчина пробасил: «Маме нужна собачка».

Я пригласила их пройти вдоль клеток, но никто ей не понравился, хотя она наклонялась к каждому и что-то говорила. И тут с прогулки вернулась Марина — среди собак был пес Матрос, очень живая и непоседливая огромная черная лохматая дворняга (хотя, скорее всего, в его родословную каким-то образом затесались ньюфаундленды), весом под 50 кг. Он тут же стала рвать поводок в сторону женщины, и та крикнула Марине, чтобы она отпустил пса. Матрос был совсем не агрессивен, поэтому тут же был отпущен. Он напрыгнул на старушку, поставив лапы ей на плечи, она что-то сказала ему на ухо и он тут же послушно лег у ее ног.

— Я его забираю. У меня недавно собачка ушла на радугу, вот ищу новую. Точнее, уже нашла, — заулыбалась она и тут же ее лицо сразу озарилось каким-то добрым светом. Матрос, видимо, поняв, что она сказала, встал и лизнул ее руку. Старушка засмеялась.

— Мама, а ты точно с ним справишься? У тебя же корги был, а это... Это слон какой-то.

Старушка смерила его взглядом и, кажется, он тут же стал ниже ростом.

— Ну, с тобой же справляюсь, — отрезала она.

Так Матрос нашел свой дом. До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю эту историю.