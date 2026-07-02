Девушка работает в приюте для животных и рассказывает, почему не променяет эту работу ни на какую другую
У меня есть собака. Однажды я по ошибке купила не тот корм и решила отвезти его в наш местный приют для бездомных животных. Прихватив еще пару пакетов, я отправилась за город, где он и располагался. Одна из волонтеров, Нина, вышла мне навстречу, чтобы забрать корм и предложила мне попить чаю. Я согласилась, в процессе чаепития мы разговорились, и в Нина поведала мне свою добрую и душевную историю.
Сколько себя помню, всегда любила животных. Мы жили в селе, рядом с которым были дачные участки и, почти каждую осень, когда садово-огородные дела заканчивались, кто-то из дачников оставлял кошечку или собачку, подобранных весной «чтобы ребенок поиграл». Я тащила всех их домой, и таким образом у нас «накопилось» шесть кошек и три собаки. Папа, который тоже обожал животных, построил во дворе будку, размерами больше напоминающую хозблок, где все это усато-хвостатое хозяйство и располагалось в добрососедстве.
Я хотела быть ветеринаром, но родители меня отговорили — мол, будешь у нас в колхозе хвосты коровам крутить, если уж и учиться на врача, так на настоящего, человеческого. Я поступила в стоматологический, успешно отучилась и пошла работать. В целом мне нравится моя профессия, но я все время чувствовала, что мне чего-то не хватает. А потом мне попалась социальная реклама приюта — они не просили деньги, выставляя жалобные фото, а искали руки, которые помогут с уходом за кошачье-собачьей братией. И я поняла, что это и есть то, чего я искала.
Я понимала, что мне будет тяжело морально от того, что я не могу забрать всех этих животных к себе домой, понимала, что будет сложно слушать рассказы о нелегкой судьбе четвероногих, но желание помогать было сильнее. И, собравшись с духом, я позвонила, предложила свои руки, и меня тут же пригласили. Я загрузила в машину несколько мешков собачьего и кошачьего корма, и отправилась в приют.
Меня встретила Марина — очень приветливая и милая женщина с добрыми лучистыми глазами. Она провела меня по территории — там была площадка для выгула и клетки, в которых сидели собаки разных пород, от дворняг до алабая. Меня поразила чистота, и я спросила у Марины, как им удается поддерживать такой порядок, а она просто показала мне свои руки — они были все в мозолях и ссадинах.
Я спросила, как к ним попадают собаки — оказалось, что многих привозят бывшие хозяева, которые не могут их больше содержать, какую-то часть приводят ветеринары, которым подобные же владельцы приносят их на усыпление, но в основном их отправляют сюда зооволонтеры. Вот алабая, например, привезли хозяева, которые из деревни перебирались в город, и из-за этого потребность в сторожевой собаке отпала.
И вот такие отказники — самые сложные животные. Представьте, что вы жили в квартире или в доме, у вас был простор, прогулки, игры с людьми, а потом вы вдруг оказываетесь в довольно небольшой клетке, у вас нет столько внимания как раньше... К таким бедолагам приходится долго находить подход, им сложно снова довериться людям. На моих глазах как раз одна из волонтеров привезла испуганную дворняжку — хозяева завели породистую собаку, а эта стала им не нужна. Такой тоски и грусти в глазах я до тех пор не видела никогда. Это были мои первые слезы в приюте. Признаться, потом я плакала еще не раз, но со временем все же почти перестала. Почти.
Сама плачу 😭, вообще не понимаю, как так можно( Они тоже живые существа. Вот что вы почувствуете, если ваши дети, не дай Бог, сдадут вас в дом престарелых (инвалидов)?
Я спросила, чем именно я могу им помочь, и оказалось, что им очень не хватает рук — желающих облегчить жизнь приютской живности в нашем городе немного. Нужно было чистить вольеры, гулять с подопечными, при необходимости подлечивать. Всего в приюте было более 80 собак и около полутора сотен кошек. Кошки жили в отдельных хозблоках. Марина рассказала, что котиков в добрые руки забирают гораздо чаще, чем собак — например, в прошлом месяце им удалось пристроить 2 собак и 10 кошек. Но, конечно же, их место тут же заняли новые постояльцы.
Так начался мой первый день в приюте. Я спросила, что нужно сделать прямо сейчас и мне сказали, что по плану у собак должна быть прогулка — за раз выгуливали по пять животных. И даже тут есть своя сложность — нужно собрать «партию» так, чтобы все собаки хорошо друг с другом ладили: тех, что поагрессивнее, выводят по отдельности. Марина сказала, что не бросит меня и мы пойдем вместе — выгуливали их в ближайшем лесу.
Признаться, я не думала, что это будет так сложно: песики, утомившись от сидения в клетках, разудало тянули свои поводки, а я за ними еле поспевала. Но Марина помогла — она скомандовала «рядом» и все они, как один, тут же остановились как вкопанные. Я посмотрела на нее как на фокусника, а она, улыбнувшись, сказала, что занимается волонтерством уже 20 лет и научилась справляться даже с самыми непослушными.
Утомилась я, конечно, знатно. Но решила не сдаваться и после прогулки спросила, что еще нужно сделать. Оказалось, что пока еще одну партию собак выводят другие волонтеры, нужно убрать у них в клетках: поменять воду, насыпать еды, поменять подстилки. Вроде бы несложная работа, но быстро утомляет. Но я справилась под чутким присмотром все той же Марины. Так прошел мой первый день, после которого меня, не чувствовавшую уже ни рук ни ног, напоили чаем с конфетами. А под конец Марина спросила, приду ли я еще. Я ответила «да» без всяких раздумий. Потому что несмотря ни на что, я чувствовала душевный подъем.
Так начался мой путь в волонтерстве — я работаю 2 через 2, и выходные проводила в приюте. У нас было что-то вроде разделения труда: сегодня ты убираешься у кошек, завтра выгуливаешь собак, потом чистишь клетки. С кошками было сложнее: во-первых, их больше, а, во-вторых, первое время я не могла просто так убраться, мне нужно было обязательно каждую почесать за ушком. Но я справлялась.
Самое тяжелое — это принимать животных обратно. Была у нас история, когда семейная пара забрала щенка, которого волонтеры подобрали на обочине. Мы их обо всем расспросили, рассказали о трудностях, узнали, есть ли условия для содержания. Все как будто бы было отлично и мы с легким сердцем отдали им найденыша, попросив присылать фотографии. Прошла неделя, они исправно присылали снимки щенка, а потом вдруг как гром среди ясного неба — они привезли его обратно. Сказали, что у мужа началась аллергия, но при этом так потупили глаза, что было понятно — они просто не справились.
Есть такой термин — «щенковая депрессия», причем от возраста собаки она не зависит. Ее испытывает примерно половина тех, кто завел себе мохнатого питомца — это состояние выражается отсутствием позитивных эмоций от нового члена семьи и сильным раздражением в его сторону. Собака сильно меняет жизнь: она требует постоянного внимания, игр, выгула, питания по часам и все это может вызывать неприязнь к хвостатому. Бороться с этим состоянием очень сложно, но, к счастью, оно проходит через 2-4 недели — нужно только набраться терпения. У этой семьи не получилось. После возвращения в приют щенок почти неделю громко скулил и отказывался от еды, несмотря на все мои усилия. К счастью, через месяц его забрала другая семья — на сей раз на всегда. Теперь у щенка, точнее, уже большого Комиссара Рекса, как назвали его новые хозяева, огромный дом и три мохнатых друга.
Все равно, лучше честно вернуть, чем шпынять нелюбимое раздражающее животное дома. Дать ему шанс найти свою настоящую семью
А бывают и забавные истории. Как-то мыла я клетки, и вдруг у наших ворот притормозил огромный джип. За рулем сидел мужчина метра под два, весь в татуировках и мускулах, а рядом с ним маленькая пожилая женщина в красном костюме и с такой же помадой. Парень вылез, открыл женщине дверь, та вышла как королева. Зашли они на территорию под ручку, и мужчина пробасил: «Маме нужна собачка».
Я пригласила их пройти вдоль клеток, но никто ей не понравился, хотя она наклонялась к каждому и что-то говорила. И тут с прогулки вернулась Марина — среди собак был пес Матрос, очень живая и непоседливая огромная черная лохматая дворняга (хотя, скорее всего, в его родословную каким-то образом затесались ньюфаундленды), весом под 50 кг. Он тут же стала рвать поводок в сторону женщины, и та крикнула Марине, чтобы она отпустил пса. Матрос был совсем не агрессивен, поэтому тут же был отпущен. Он напрыгнул на старушку, поставив лапы ей на плечи, она что-то сказала ему на ухо и он тут же послушно лег у ее ног.
— Я его забираю. У меня недавно собачка ушла на радугу, вот ищу новую. Точнее, уже нашла, — заулыбалась она и тут же ее лицо сразу озарилось каким-то добрым светом. Матрос, видимо, поняв, что она сказала, встал и лизнул ее руку. Старушка засмеялась.
— Мама, а ты точно с ним справишься? У тебя же корги был, а это... Это слон какой-то.
Старушка смерила его взглядом и, кажется, он тут же стал ниже ростом.
— Ну, с тобой же справляюсь, — отрезала она.
Так Матрос нашел свой дом. До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю эту историю.
А еще как-то случилась почти детективная история. Пришла пара, видно, что не богатые. Говорят, мол, дача от деда осталась, собачку бы туда. Выбрали овчарку Боню, очень умную и дружелюбную, она сразу им руки облизала. Уехали довольные, а через три месяца звонят и говорят, что Боня с первого дня начала под дом копать, глубоко вырыла. И вот однажды утром муж выходит на крыльцо, а там из подкопа торчит край какого-то сундучка и Боня вокруг бегает. Вытащили, открыли, а там деньги, царские еще, и кучка монет золотых. Монеты они продали, — они оказались очень ценными, — деньги пустили на ремонт дома, а Боне купили кучу игрушек, мягкие подстилки и модный светящийся поводок и ошейник. Кстати, потом эта женщина у нас еще одну собачку взяла, сказала, они ей счастье приносят.
За старые монеты полагается штраф или срок...а если правда, то сдали людей.Статью дальше не читаю
Или вот еще история. Закончили смену, закрыли вольеры, погасили свет. И только с облегчением выдохнули, как собаки вдруг одновременно вскочили с мест и уставились в одну точку. Мы с напарницей переглянулись, и в этот же момент одна из собак завыла. У меня аж холодок по коже прошел. А потом и все остальные вступили в этот хвостатый хор. Мы пошли смотреть, что же взволновало наших подопечных.
Оказалось, это мальчик, который приходил к нам с мамой и выбрал того самого пса, что начал выть. Он очень просил маму взять его, но та ответила, что нужно сначала переехать в свой дом, а потом уже думать о собаке. И вот этот мальчик каждый день после школы ездил любоваться на своего потенциального питомца. У истории хороший конец — через три месяца Чарли, так мальчик назвал собаку, — переехал вместе с семейством в новый дом. А мальчик потом с папой приезжал волонтерить раз в месяц.
А еще самое мое любимое — это день открытых дверей. Мы проводим его раз в два месяца и приглашаем всех желающих познакомиться с нашими обитателями, поиграть с ними, погладить, покормить. Практически все наши собаки и кошки социализированы и идут на контакт с людьми и очень радуются вниманию. А еще в этот день у нас получается пристраивать нескольких животных, хотя даже один нашедший дом хвостик — настоящий праздник. Кстати, все животные стерилизованы и привиты, это тоже большой плюс для «усобаковителей» и «котопекунов».
И еще одна большая радость для волонтеров — когда свой дом находят животные, которые живут в приюте несколько лет. Так было с Басей — удивительно красивой серой кошкой, которая котенком попала к нам в приют из подвала три года назад. Не знаю почему, но ее никак не могли пристроить, хотя она была настоящей звездой наших соцсетей. А потом ее увидела одна девушка, которая жила в другом конце страны. Она оплатила перевозку Басе и вот уже два года, как наша красотка живет свою лучшую жизнь с лучшей в мире хозяйкой.
А однажды случилась почти сказочная история, в которую я никогда бы не поверила, не случись она со мной. Как-то я пошла выгуливать Чаки — собаку, которая не ладила с другими и всегда выгуливалась одна. О характере можно судить по имени, ведь назвали ее в честь куклы из знаменитого ужастика. Не знаю как, но ей удалось сорваться с поводка и убежать в лес. Я пыталась ее догнать, но у меня ничего не вышло. Я плутала по лесу несколько часов, но так и не сыскала пропажу.
Вернулась в приют, уже смеркалось, поэтому поиски было решено продолжить завтра. На следующий день у меня был выходной и я решила заночевать в приюте, чтобы с рассветом отправиться на поиски. Среди ночи меня разбудили странные звуки, как будто кто-то стучался в наши ворота. Обычно по ночам тут никто не ходит, поэтому я немного напряглась, но стук не прекращался и я, вооружившись фонариком и баллончиком, пошла открывать. Каково же было мое удивление, когда за воротами я увидела пожилую женщину с лукошком грибов и Чаки, которая стояла рядом с ней. Оказалось, что женщина пошла за грибами и заплутала, а потом встретила нашу собаку, которая и привела ее к приюту. Так Чаки спасла свою будущую хозяйку.
Словом, работа в приюте — это тяжелый труд, как физически, так и морально. Первое время я просто приходила, падала в кровать и лежала, глядя в потолок. Потом стало попроще, но я все равно пропускаю каждую хвостатую историю через себя. Но осознание того, что я помогаю, нивелирует абсолютно все трудности — всякий раз, когда собака облизывает мне лицо или мурлычет кот, я понимаю, что все мои старания не напрасны.
Посоветую ли я кому-то стать волонтером? И да и нет. Вы должны понимать, что работа в приюте — это не просто прийти погладить собаку или кошечку, это тяжкий труд и постоянная усталость. Но когда кто-то из них наконец-то оттаивает и перестает пугаться людей, или обретает свой дом, все остальное отходит на второй план. И я знаю, что нашла свое призвание.
А здесь вы найдете еще несколько порций добрых историй о братьях наших меньших:
Комментарии
Замечательная история.
Замечательная девушка-волонтер !
Если уж выпала судьба быть бездомным и брошенным котиком или собакой, - самая большая удача в их горемычной жизни такой приют с такими людьми.