15 честных историй от женщин, которые отказались от популярных бьюти-процедур и не жалеют

В конечном счете отказаться от привычной рутины — это не про отказ от ухода за собой, а про выбор внутреннего комфорта и личной свободы. Неважно, радует ли вас свежий маникюр, любите ли вы ходить в салон красоты или ваш парикмахер знает все секреты вашей прически — главное, чтобы любые бьюти-процедуры приносили вам истинное счастье и радость. А еще больше историй о разных преображениях читайте в наших статьях: