15 честных историй от женщин, которые отказались от популярных бьюти-процедур и не жалеют
Современный ритм жизни часто диктует свои правила, где простой аккуратный маникюр, идеальные ресницы и регулярные бьюти-процедуры кажутся обязательными элементами повседневности. Мы привыкли тратить ценные часы, записываясь в очередной салон красоты и рассчитывая, что любимый парикмахер или мастер по уходу подарит то самое чувство безупречности. Однако все больше женщин осознают, что гонка за трендами отнимает слишком много сил, времени и душевного спокойствия. Истории девушек, которые нашли счастье в домашнем уходе, а не в салонных процедурах.
- Пошла я к мастерице ресниц на дом, по отзывам — богиня, запись на месяц вперед. Прихожу — уютная квартира, чай, все чистенько. Легла, закрыла глаза, мастерица начала работать, я и вырубилась под ее тихое бормотание. Потом открываю глаза и холодею — надо мной стоит какой-то незнакомый мужик с пинцетом в руках и молча смотрит прямо в лицо. Я чуть не заорала, а он спокойно: «Не двигайтесь, я доклеиваю — жена выбежала в аптеку». От пережитого я навсегда завязала с наращиванием ресниц, на дому — так точно!
- Ходила на наращивание ресниц три года к одному и тому же мастеру. Делала она отменно, каждую ресницу прорабатывала, но один минус — уходило на это 3,5 часа. Однажды моя мастерица сказала, что меняет профессию, и мне пришлось искать нового мастера. При расставании она предупредила, что не каждый мастер согласиться со мной работать — ресницы сложные. Я пожала плечами — клиент я сговорчивый, готова платить среднюю стоимость по рынку, почему бы меня не взять? И вот пришла я к новому мастеру. Как обычно, провела на кушетке 3,5 часа и ушла весьма довольной. А на следующее утро получила от мастера сообщение, что она меня больше не возьмет: уж больно густые у меня ресницы, на них уходит много времени, а спина у нее не железная. Что ж. Впервые столкнулась с ситуацией, что густые ресницы — это, оказывается, не плюс, а минус. Вот думаю, что это знак — снять наращивание и остаться жить со своими густыми ресницами, раз они так не нравятся мастерам.
Зачем при своих густых ресницах что-то наращивать?
Я что-то не понимаю, видимо.
«Отказалась от окрашивания волос, когда поняла, что ни одна краска не возвращает натуральный цвет, который я люблю. Круто, если это то настоящее, которое позволяет чувствовать себя собой»
Цвет действительно очень красивый (да и вообще волосы роскошные), но лёгкий оттеночный шампунь не помешал бы. Просто чтобы чуть убрать желтизну и добавить сияния
- Была постоянным клиентом одного салона красоты. Сходила на маникюр. За каждый чих была доплата. Думаю: «Ну, ладно». Стала ходить в солярий. Шапочка, стикини и крем были включены в стоимость. Обрадовалась. Сегодня прихожу, уже оплатила, а мне говорят: «Теперь крем платный, шапочка и стикини тоже». Оплатила, захожу, салфеток нет, просила их дать. Было очень некомфортно. Могли бы заложить стоимость расходников в стоимость. В салон больше не хожу.
- Записалась на педикюр к мастеру на дом. Девушка налила в ванночку теплую воду, я опустила ноги и приготовилась отдыхать. Вдруг в комнату вальяжно заходит огромный мейн-кун, подходит к ванночке, опускает туда лапу, а потом как запрыгнет на стол, свалив все пилки и пинцеты. Мастер умиленно улыбнулась: «Ой, наш Василик обожает играться!» Наблюдать, как кот загоняет под шкаф пилку, которой мне потом будут обрабатывать ногти, я оказалась не готова. Пришлось срочно «вспомнить» про важную встречу и быстро попрощаться. И больше я не вернулась ни к одному мастеру, мало ли как у них там с обработкой.
«Восемь лет я наращивала ресницы. И вот от них отказалась. Как думаете, как лучше?»
- Мне 30 лет, и примерно с 26 у меня начали появляться седые волосы. На моих волосах цвета темного шоколада выбивающиеся кракозябры белого цвета видны, конечно. Но сейчас их не сильно много, волосы густые, и они где-то там. Видно, если собираю волосы в какую-нибудь прическу. Но всех моих родных и близких это коробит: «Почему не красишь волосы? Это неухоженность — иметь седые волосы». Последнюю фразу мне сказала мачеха, когда мы отдыхали на юбилее моего отца. А я в шоке, честно говоря. У меня густые, длинные волосы. Ровные, блестящие, и я никогда их не окрашивала и не хочу — меня мой цвет очень устраивает. И как я представлю, что всю эту копну придется красить и корректировать, что они будут суше и не будут так блестеть. И как же это стукнет по бюджету! Я насмотрелась на свою мать. Та красила волосы как сумасшедшая. То рыжий, то черный, то белый. И сейчас у волос просто ужасное состояние. Я отлично выгляжу для своего возраста и буду так же поддерживать то, что есть и «чем природа наградила». Когда объясняю это неравнодушным, у них аж ноздри раздуваются.
Подгорает, потому что сами, скорее всего, намучались, теперь хотят эту традицию продолжать😄. Раньше было моветоном, осуждали и стыдили, к сожалению.
Чего уж там, какое-то недолгое время назад и без гелевых ногтей было стыдно появляться в приличном обществе 😂 тоже считалось неухоженностью.
- Ресницы раньше делала, потом мне стало с ними неудобно. Я люблю плавать с головой, но тереть ресницы я не хочу, ибо после они выглядят ужасно. Спать с ними тоже нужно аккуратно, иначе утром будут торчать в разные стороны. Да и у меня потом свои портились, поэтому мне удобнее и комфортнее без них. Ногти просто в какой-то момент разонравились.
ВООБЩЕ не понимаю этого - клеить ресницы, наращивать ногти. Из-за этого портится окончательно своё, природное. Лучше выяснить чем можно укрепить, а не разрушать окончательно...
«Даже если кто-то думает, что „седой“ равно „старый“, это их проблемы. Не собираюсь тратить время и деньги на окрашивание. И седину я считаю красивой. И считаю, что она мне идет»
- У меня кутикула отрастает уже через неделю, ногти растут как бешеные. Кучу мастеров сменила, носка 1,5-2 недели максимум даже у мастеров с очень высоким прайсом, потому что у меня ничего не держится. И через это время уже очень плохо маникюр выглядит. А сама я раз в несколько дней ухаживаю за ногтями, не идеально, конечно, но хотя бы каждые несколько дней свежий маникюр. И сэкономила $100.
- Захотела перед отпуском сделать архитектуру и окрашивание бровей. Записалась в салон с кучей положительных отзывов. Прихожу, сажусь в кресло. Мастер внимательно смотрит на меня минуты три, потом тяжело вздыхает и заявляет: «Родные брови мы сейчас полностью сбреем. Они у вас растут абсолютно несимметрично, я с таким работать не могу. Я лучше сверху новые нарисую хной!» Я сперва растерялась, потом взяла сумку, телефон и сказала, что передумала, и буквально вылетела из салона. До сих пор хожу со своими «неправильными» бровями и абсолютно счастлива.
Хммм. Еще бы выдрать предложила 🤦♀️. Они ж, сбритые, через пару дней повылазят. Потом жить с бритвой, что ли?
«Отказаться от гель-лака было прекрасным решением. Лучше сходить на массаж, на тренировку, погулять, сделать растяжку — много всего, куда можно потратить время, проведенное на маникюре»
Я с акриловым наращиванием долго ходила (были проблемы, ногти слоились и рвались вдоль). Потом мастер решила перейти на гель-лак - а мне не зашло. Так и перестала ходить. Сейчас проблемы кончились, отношение к ним стало мягче и легче, на ногтях не сказываются. Теперь совсем чуток ухода - и ногти вполне приемлемые
- Я всю жизнь, с 14 до 34 лет, ходила на маникюр. Я не могла представить себе этих женщин, которые не готовы 2-3 часика в месяц посидеть в салоне с кофейком, посмотреть сериальчик или поработать. А потом два года назад как поняла. В один день просто так надоело. Не жалко денег. Но вот вроде ничего не делала, а вышла из салона — и сил уже ни на что нет. Как же это скучно. Как же утомительно постоянно помнить, что надо не забыть про запись, что если мастер заболел или уволился, ты должен довериться другому человеку. А после переезда надо опять искать кого-то. Но главное, если суммировать, то 20 лет маникюра даже по 1 разу в месяц, по 2 часика, это целых 480 часиков! Так я и перешла на домашний маникюр за 15 минут.
- Много лет делала покрытие гель-лаком, всегда только у лучших мастеров, потому что я привереда. Два года назад сняла из-за работы. И с тех пор даже желания не возникло вернуть покрытие. Мои ногти теперь всегда выглядят красиво и опрятно, а не только в первые 5 дней после маникюра. И состояние кожи и кутикулы намного лучше. Никаких шелушений, заусенцев и сухости. И это практически без ухода. Подпиливаю только раз в неделю и раз в неделю отодвигаю кутикулу после душа.
«Тоже отращиваю седину, постепенно срезаю концы. Скоро будет год без окрашивания»
Шикарный равномерный холодный "пепел". Я бы с таким тоже не красила волосы.
В конечном счете отказаться от привычной рутины — это не про отказ от ухода за собой, а про выбор внутреннего комфорта и личной свободы. Неважно, радует ли вас свежий маникюр, любите ли вы ходить в салон красоты или ваш парикмахер знает все секреты вашей прически — главное, чтобы любые бьюти-процедуры приносили вам истинное счастье и радость. А еще больше историй о разных преображениях читайте в наших статьях: