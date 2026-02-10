Отличный подарок.
16 раз, когда старшее поколение выкинуло такое, что хоть стой, хоть падай
Говорят, что с возрастом люди становятся серьезнее. Но наши бабушки и дедушки могут и удивить. Иногда их поступки просто умиляют, а иногда заставляют задуматься. А все потому, что юность — она в душе, а не в паспорте.
- Бабушка с дедушкой живут на седьмом этаже, откуда открывается прекрасный вид на гаражи, где постоянно с другими старичками зависает наш дедушка. Бабуле это не очень нравится, поэтому, когда ей становится скучно, она выходит на балкон и громко кричит: «Миша, домой! Кушать!» С годами теряется и слух, и зрение, и голос, поэтому в последнее время бабуля не видит, чем он там занимается и не может до него докричаться. Чтобы хоть как-то помочь, на прошлый день рождения я подарил ей две вещи: громкоговоритель и бинокль. Когда ей становится скучно, она выходит на балкон, смотрит в бинокль, а потом кричит в громкоговоритель: «Миша... давай домой!» © Палата № 6 / VK
- Где-то с год назад поехали с женой в Италию на медовый месяц. Ну и решили там пойти на кулинарные курсы. И угораздило нас попасть в группу с одним мужичком. Он опоздал минут на 15, громогласно заявлял, что знает единственную приличную карбонару во всей стране. А когда я случайно встретился с ним взглядом — он вцепился в меня, рассказал всю историю своей жизни, восьмой раз упомянул карбонару и вывалил кучу непрошенных советов о том, как правильно отдыхать в Италии. © PaintingThin8928 / Reddit
Когда я был мелкий, мой дед травил мне байки о том, что зуб — как семечко, если его посеять, из него могут вырасти другие зубы. В доказательство он сказал мне положить выпавший молочный зубик под подушку на ночь. Я однажды так сделал, а дед ночью прокрался в комнату и положил на место этого зубика свою вставную челюсть. Любил у меня шутить дед, что тут сказать. © Палата № 6 / VK
У меня брат двоюродный (старше меня на 15 лет), любил со мной мелкой возиться. Мне лет 5-6 было. Вторая половина 80-ых. Жили временно у них, пока маме квартиру не дали. И как-то посоветовал он мне посадить монетку в цветочный грошок, сказав "крекс-пекс-мекс". Я не верила, но в итоге сдалась, посадила. На утро в горшке обнаружила деревяшку с воткнутыми в неё монетками, штук с десяток. Счастья было немерянно.
- Моя бабушка довольно уверенно чувствует себя в интернете. Быстро печатает, умеет искать фильмы, книги и рецепты и много смотрит всякого познавательного контента. Недавно она завела себе аккаунт, где снимает видео о своей жизни в селе, но никому об этом не сказала. Нашла ее случайно, так как мне порекомендовало ее само приложение. Заглянула и ужаснулась — как много ей пишут негативных комментариев. Бабуля никого не оскорбляет, никого жизни не учит, просто снимает видео о своих курочках и уточках, а ей пишут оскорбления! В общем, я несколько дней сидела у нее на странице, отвечала всем, и бабушка забанила меня за оскорбление ее подписчиков... © Палата № 6 / VK
- Бабка попросила зайти к врачу первой, чтобы «просто спросить» и пропала на 47 минут. Сижу и обалдеваю от этой классики! © Kanako32Kanako / X
- Уступил бабушке место в метро. А она не хочет садиться, говорит, мол, что молодая еще, постоит. Мне неудобно, естественно, уговариваю ее все-таки сесть. И тут она просто начинает приседать. Ну и я не растерялся, тоже начал приседать. Так и приседали целую остановку. Хорошо, что не сильно долго, а то думал помру там. Бабка — огонь! © Палата № 6 / VK
- Два месяца назад к нам переехала теща. Мне она не особо нравится, жена ее, кажется, до сих пор боится, но не может ей возразить, характер там адовый. В области в однушке теще скучно, приехала в мою квартиру в историческом центре. Ну окей, я дома бываю реже, чем хотелось бы, много работаю, но все равно стал замечать, что у нашей дочери настроение все время плохое. Ну ей 12 лет, поэтому в душу не лез, старался развлекать и покупать ее любимые вещи, но как-то не помогало. Спросил у жены, в чем дело, глазки забегали, но говорит, что все отлично. Окей, беру видеоняню, которая осталась от детства дочки, прячу на холодильник. Вечером просматриваю видео, а там теща дочку доводит! Не так села, не так встала, «пока не доешь суп — не встанешь», «подруги твои тупые, как ты», «рисунки идиотские рисуешь», «вот дочка у меня не получилась, надеялась, внучка получится», постоянно пилит под вялое возражение жены: «Ну мам». Два месяца это длится, дочь забыла, как улыбаться, ведь бабка говорит: «Вот пожалуешься отцу, и он из-за этого вашу семью бросит, как дедушка бросил семью твоей мамы»! Выдержки хватило закинуть дочь в машину и увезти к сестре. Всю дорогу она плакала, я сам еле держался, потому что не смог защитить ее. Вернулся домой, выкинул тещу и ее вещи в подъезд, сунул жене денег, чтобы отвезла ее на вокзал, и если собирается защищать мать, пусть тоже отправляется с ней. Видимо, вид был жуткий, и мне никто не возражал. Теща уехала, жена вернулась утром после проводов, стоит грустная. Не знаю теперь, что делать. Дочь возвращать матери, которая за нее постоять не могла? Разводиться? © Подслушано / Ideer
- В метро бабка докопалась до какого-то забитого татуировками парня. «Зачем тело свое портишь картинками!» Долго приставала, парень не выдержал, стал над ней руками махать и приговаривать: «Татуха, татуха перейди на духа, с духа на бабку прямо на лопатку». И тут бабка резко выскочила из вагона, прямо как пробка. © D0CT0EBCKNN / X
- Выкроил время сходить в поликлинику, на работе отпроситься очень трудно. Прихожу ко времени, говорю, мол, у меня на 15:00, спрашиваю, я после кого? Бабки вопят, мол, тут живая очередь. Отвечаю: «Это у вас живая, а я иду по времени». Прошу показать талон, у кого раньше, демонстрирую свой. Бабки шипят, по ходу перепалки, понимаю, что у них на вечер, а они пришли пораньше, кидаю довод, что работаю и отпросился на час. Бабки в ответ, мол, мы тоже торопимся. Посылаю всех подальше, прохожу в свое время. © drkashtan / Pikabu
- Мне однажды бабка с внуком в тележке доказывала, что по закону имеет право проходить без очереди. Когда я сказала, что такого закона нет, уличила меня в отсутствии детей. На тот момент моему сыну было лет 9. © SShapoKKlyaKK / Pikabu
- Подарил бабушке и дедушке по смартфону, чтобы быть с ними на связи. Сначала, конечно, ничего не понимали и не хотели разбираться, но пришлось заставить. Когда показал все функции и возможности телефона, то им очень даже и понравилось. В какой-то момент дошло до того, что они в чат начали скидывать мемы. Недавно я приехал к ним в гости и знатно офигел, потому что на стене в рамках красовались теперь не только семейные фото, но и те самые мемы. Выяснилось, что бабушка и дедушка выбрали самые смешные и повесили на стены, чтобы улыбаться, когда видят их. Ох уж и интересные люди эти пенсионеры... © Палата № 6 / VK
- Поехали мы семьей за грибочками в лес (я, мама, папа, младшая сестра). Ходим, ходим. Тут звонит дедушка наш, говорит, поехали с бабушкой тоже в лес, но уже как час найти ее не может. Ну мы помчались туда. Разделились. Прочесали весь лес. Два часа. В итоге бабуля прошла через лес и поля на трассу, пришла в нашу деревню, отдохнула, покачалась на качелях и только спустя минут 30 дошла до знакомой, и позвонили нам на сотовый... Примчались домой, в итоге бабушка деда обвинила, что он ее в поля завез. © Подслушано / Ideer
- Как-то на семейном торжестве теща сказала жене и остальным своим детям, мол, выберите каждый себе по набору фарфора в наследство. И каждый ответил, что им этот фарфор и даром не сдался. Теща в шоке, она ведь хранила его столько лет! Ну жена и ответила, что этими наборами все равно ведь никто не пользуется. Они так и были в шкафу лет 30 минимум. А уж если ей какой-то и достанется, то она будет играть этими тарелками во фрисби. © potential_wasted / Reddit
- Работаю на должности руководителя в обувном магазине и хочется сказать, что сейчас старшее поколение (за 60) берега вконец попутали. Мы возвращаем обувь по гарантии и стараемся обойтись без критических ситуаций и разногласий. Любой покупатель при одобренном возврате сразу говорит спасибо, появляется улыбка, манеры. Жаль, что представители старшего поколения в такой ситуации могут лишь только наговорить гадостей, швырнуть в тебя коробкой из-под обуви и грозиться вызвать полицию. Скажете, единичный случай? Я тоже так думал, пока не стал сталкиваться с этим периодически. Мне жаль, что поколение, которое должно воспитывать младшее, само не обладает воспитанием, манерами и просто человечностью. © Подслушано / VK
- Мы с мужем уже пару лет намыливались в отпуск. И вот решили, что все, пора. Пару месяцев планировали маршрут, аренду машины и все-все-все. Попросили свекровь и свекра присмотреть за нашими пушистыми, пока нас не будет — они легко согласились. И вот мы в поездке, все хорошо. И тут прилетает сообщение от свекрови. Та с яростью сообщает, что, оказывается, мы сорвали их планы! Они сами планировали в отпуск в это же время, а теперь вынуждены смотреть за животными! Я в шоке, мы ведь так долго все планировали, не заставляли их. Оказывается, они не думали, что мы действительно куда-то поедем. Будто мир только вокруг них вертится, ей-богу. © EntertainerIll9058 / Reddit
- Я никогда в своей жизни не переводил бабушку через дорогу, хотя как-то был шанс. Иду с обеденного перерыва, в одной руке стаканчик кофе, в другой руке телефон. Останавливаюсь у пешеходного перехода, потому что прямо передо мной загорелся красный свет. Рядом бабушка стоит, просит меня о помощи: «Внучок, помоги перейти дорогу, пожалуйста! Очень нужно!» Я ей с улыбкой отвечаю: «Да, бабуль, сейчас на зеленый пойдем!» Она с явно недовольством заявляет: «Да на зеленый я и сама могу! Мне бы на красный побежать!» © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько историй про персонажей, которые сразили наповал своим креативом: