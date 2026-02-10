16 раз, когда старшее поколение выкинуло такое, что хоть стой, хоть падай

У меня брат двоюродный (старше меня на 15 лет), любил со мной мелкой возиться. Мне лет 5-6 было. Вторая половина 80-ых. Жили временно у них, пока маме квартиру не дали. И как-то посоветовал он мне посадить монетку в цветочный грошок, сказав "крекс-пекс-мекс". Я не верила, но в итоге сдалась, посадила. На утро в горшке обнаружила деревяшку с воткнутыми в неё монетками, штук с десяток. Счастья было немерянно.