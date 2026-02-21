15 живых историй от родителей, которые снова пошли в школу вместе со своими детьми и узнали о жизни много нового

Истории
4 часа назад
Кажется, что школьные годы остались далеко позади, и нам больше не придется зубрить главы из учебника и писать контрольные. Но потом появляются дети, и в нашу размеренную жизнь вновь врываются поделки из шишек, гора домашки и требовательные учителя. В нашей статье мы собрали яркие истории из жизни школьников и их мам и пап.

Перевели сына в новую школу. Пришла на собрание. Здание — как у старой школы. В кабинете училка показывает учебник. Я спрашиваю: «А зачем 8 классу учебник для 5-го?» Она: «Вы кто?» Я: «Мама Саши». Какой-то мужик поворачивается ко мне и удивленно спрашивает: «Вы уверены? Если что я — папа Саши». Выходила из класса под хохот других родителей. На автомате зашла в кабинет, в котором находился прежний класс сына, и тоже шло родительское собрание.

Сын пошел во 2-й класс. Позавчера приходит из школы, весь светится от счастья. Достает дневник и показывает пятерку. Я спрашиваю, за что он ее получил, а сын отвечает: «А я единственный, кто назвал Солнце звездой, а не планетой! Так в песнях дедушки поется всегда!» В этот момент я поняла, что не зря мой папа любит слушать Виктора Цоя. «Звезда по имени Солнце» помогла.

Сыну дали задание — ответить, как связаны буква «А» и бык. Рассказал ему про первую письменность — финикийский алфавит. Там была буква «алеф», похожая на нашу «А». «Алеф» означало «бык». Училка поставила сыну двойку, заявив, что правильный ответ такой: если к слову «бык» добавить «а», получится родительный падеж. Я не планировал в таком раннем возрасте рассказывать сыну, что половина окружающих людей — не очень умные, но, видимо, придется.

Лариса Кай
1 день назад

В 4 классе нам задали сочинение на тему: чем пахнут листья. Была осень я долго ходила по парку, нюхала эти листья, а потом спросила у бабушки, чем же они пахнут. Она как всегда улыбнулась и рассказала мне как в старину на кленовых листьях хлеб пекли. Вот об этом я сочинение и написала.
Получила 3, тему не раскрыла.

Никогда не ходила ругаться с учителями, а тут в конце учебного года сын подошел ко мне и пожаловался на предвзятость учителя по биологии. Показал мне тетрадь с результатами теста, сверили ответы с учебником — все верно. Пошли к учителю, и выяснилось, что ей не нравится мой сын — у него, мол, волосы длинные и еще что-то там. И она все вопрошала: «И что вы мне сделаете?» Да ничего. Пошла к директору, оценку с тройки исправили на пятерку.

Дочка в первом классе. Мне позвонила мама ее одноклассника и поинтересовалась, может ли ее сын не делать домашнее задание, потому что у него день рождения, они празднуют и не успеют. Я предложила тетеньке позвонить учительнице. На это получила ответ: «А у меня нет ее номера, пришлите, пожалуйста». Да ладно! Мы состоим в одном чате, где есть телефон учителя. Отправила ей номер. А она мне снова: «Можно мы не будем делать домашку? У нас тут праздник». На этом этапе я сдалась и сама позвонила учительнице с просьбой связаться с этой мамой.

Дочке не разрешили забрать свой рисунок домой из школы. Вместо этого учителя устроили «выставку искусств», и родители должны были покупать детские работы, а средства шли на благотворительность. Когда некоторые родители начали возмущаться, рисунки их детей спрятали, а не вывесили вместе с другими. Нам пришлось объяснять дочке, почему ее работы нет на выставке!

Я обычно отводил младшего в садик, сам шел на работу, одновременно с нами дочка-второклассница выходила в школу. Как-то раз мы с младшим уже стоим одетые, ждем дочку. Она полностью оделась и тут вспомнила, что надо какой-то костюм принести на школьный спектакль. Разувается, начинает метаться по квартире, искать. Мама куда-то убрала. Говорю: «Давай маме позвоню, спрошу?» Она: «Нет, не надо». Продолжает искать, мы стоим потеем, уже начинаем опаздывать. Снова предлагаю позвонить маме. Дочь: «Не надо. Ладно, потом найдем, мне же не к сегодняшнему дню...»

«Помогала брату с поделкой в школу. Оказывается, шишки в тепле раскрываются. Еж еще ничего, а вот сове стало плоховато»

У сына есть одноклассник, Саша. На 14 февраля ему 4 девочки подарили валентинки. Как настоящий джентльмен, Саша на 8 марта подарил им по цветочку. Прихожу как-то в школу, а там скандал. Мама одной из одноклассниц, Маши, кричит на маму Саши: «Ваш Саша не подарил цветочек моей Маше! А у нее от этого может развиться комплекс неполноценности! Как же вам не стыдно! Почему Саша не подарил Маше цветок?!» То есть самый простой аргумент, что Маше вообще-то никто ничего не должен, не рассматривался в принципе! Да и с чего Саше дарить что-то девочке, которая его не поздравила?

Сын учился в начальной школе. В 10 вечера объявил, что надо сделать космический корабль в качестве домашнего задания. Я полночи его клеила. Утром говорю сыну: «Как понесем такую красоту?» А он в ответ: «А нам учительница сказала, что поделки можно не приносить!»

Сыну в школе задали задание: «Представьте, что у вас есть машина времени». Я помогла ему придумать проект. Нарисовали мы машину, написали, что можно вернуться на 3 дня назад и исправить все ошибки в контрольных. Учительница поставила нам тройку. Говорит, что сын мало фантазии проявил. А я думала, что это лучший проект за всю историю школы! Обидненько, однако.

«А нам сегодня вот что задали!»

Внуку дали задание сделать самому кроссворд. Целый вечер мы сидели, думали, сочиняли, сделали самостоятельно, как смогли, небольшой простенький кроссворд (это нелегко). В результате внук получил тройку. А остальные дети скачали из интернета готовые кроссворды и получили пять. Мы сделали вывод и в дальнейшем искали в интернете ответы на задания, сами уже не пытались ничего делать.

Дочка поступала в первый класс гимназии. Ее спрашивают: «Волк, лиса, свинья, белка. Кто лишний?» Дочь сказала, что свинья, потому что она домашняя. Но оказалось, что ответ неправильный! А надо отвечать, что лишний тут волк, потому что он — мальчик, а лиса, свинья и белка — девочки. Серьезно? Дочку в гимназию не взяли.

Лариса Кай
1 день назад

В детстве я ненавидела детский сад. И решила сына не отдавать. Когда мы пришли на тесты в школу, его спросили:
Что ест слон
Он подумал и ответил:
Манную кашу
Почему?
Потому что она вкусная.
Нас не взяли. Оказывается ребенок должен знать что едят животные...

Перед школой накупили дочке всякой канцелярии и подписали рюкзак, пенал, фломастеры, ножницы — вообще все. После первого же учебного дня она вернулась из школы расстроенной. Оказалось, что ничего подписывать было нельзя, потому что все школьные принадлежности должны быть собраны, перемешаны и розданы детям в случайном порядке. Я позвонила учителю узнать, что это за схема, а он заявил мне, что не у всех родителей школьников есть возможность купить детям канцелярию, поэтому он планировал распределить принадлежности поровну. Дочку даже пристыдили за то, что она такая собственница и все подписала.

Не помню, в каком классе, племяннику задали вырастить плесень. Росла она в старой хлебнице в крышечке, никого не трогала. И, как на грех, влез туда его отец, глянул, а там махровым цветом плесень колосится! Естественно, папа плесень выкинул вместе с крышечкой. Племяш в слезы — утром плесень надо предъявить. И тут я вспоминаю, что у меня в холодильнике ждет своей участи баночка варенья с очень подозрительным содержимым. Надо было слышать, как я объясняла мужу про важность доставки этой банки племяннику — он в толк не мог взять, почему родственникам надо везти именно эту банку, почему ее нельзя открывать и переворачивать.

Дочка пошла в школу. Вызывает нас психолог на беседу и возмущенно так: «Почему ваша дочь ассоциирует себя с Маугли? Вы что, ребенком совсем не занимаетесь?!» И протягивает рисунок. А на нем девочка спит в обнимку с волком, рядом лежит Багира, фон размыт. Мы глянули и заржали: это же наша хаски Тундра и черный мейн-кун Арчи валяются с дочкой на зеленом диване. Ну да, пропорции не соблюдены, конечно, но вроде не критично. Художника обидеть каждый может!

© ADME

