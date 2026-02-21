15 живых историй от родителей, которые снова пошли в школу вместе со своими детьми и узнали о жизни много нового

Дочка в первом классе. Мне позвонила мама ее одноклассника и поинтересовалась, может ли ее сын не делать домашнее задание, потому что у него день рождения, они празднуют и не успеют. Я предложила тетеньке позвонить учительнице. На это получила ответ: «А у меня нет ее номера, пришлите, пожалуйста». Да ладно! Мы состоим в одном чате, где есть телефон учителя. Отправила ей номер. А она мне снова: «Можно мы не будем делать домашку? У нас тут праздник». На этом этапе я сдалась и сама позвонила учительнице с просьбой связаться с этой мамой.

© Lunalaluna / Pikabu