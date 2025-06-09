14 историй, которые доказывают, что жизнь — самый изобретательный сценарист

А история с девушкой, которую "подобрали", как кошку, только что была.
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Иногда в жизни происходят такие события и мелкие ситуации, что невольно можно задуматься: «А не в сериале ли я живу?» Необычные истории знакомств, драма на свадьбе, незнакомая девушка на диване в гостиной у семейной пары. Обо всем этом и рассказали герои нашей статьи.
А история с девушкой, которую "подобрали", как кошку, только что была.
"Сменила замки, а его вещи отнесла нa помойку. С того самого дня ни разу не ответила ни нa его, ни нa ее звонок или сообщение."
Не, ну это несерьезно! А выслушать его "это не то, что ты думаешь"? ))))
А вот еще подборка историй, которые должны были закончиться вполне предсказуемо, но финал перевернул все вверх дном.