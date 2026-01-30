15 человек, которые решили сделать сюрприз любимым, но где-то перемудрили

Всем знакома фраза: «Хотелось как лучше, а получилось как всегда». Она как нельзя лучше описывает ситуации, когда мы стараемся порадовать близких и любимых, продумываем подарок до мелочей, а в итоге что-то идет не так. Мы собрали истории о подарках и сюрпризах, которые получились не совсем такими, как можно было предположить.