15 человек, которые решили сделать сюрприз любимым, но где-то перемудрили
Всем знакома фраза: «Хотелось как лучше, а получилось как всегда». Она как нельзя лучше описывает ситуации, когда мы стараемся порадовать близких и любимых, продумываем подарок до мелочей, а в итоге что-то идет не так. Мы собрали истории о подарках и сюрпризах, которые получились не совсем такими, как можно было предположить.
- Был мой день рождения. Парень расщедрился и прислал курьером огромный букет роз. Я открываю дверь — курьер еле сдерживает смех, не понимаю, что там такого. Принимаю подарок, заношу в комнату, решаю снять упаковочную газету, чтобы поставить цветы в воду. Разворачиваю газету, взгляд падает на страницу, а там — на весь разворот — накаченные дедули и бабули в спортивном нижнем белье! Дед в плавках демонстрирует стальной пресс, бабушка в купальнике напрягает бицепс. Все в масле и героических позах. Прочитала заголовок — что-то о чемпионате по бодибилдингу среди людей 50+. И тут меня осенило! Газета-то была свернута этими картинками наружу! То есть курьер всю дорогу любовался не розами, а стальными ягодицами деда Василия. Позвонила парню, а он говорит: «Я просил флористов сделать упаковку повеселее, чтобы не скучно было».
- Однажды 14 февраля ко мне пришел с шикарным букетом мужчина и сказал, чтобы я одевалась, а куда — не сказал. Думаю: вот нифига себе какой сюрприз, вот это да! Никогда такого не было. Собираюсь, выходим. Для меня город новый, кроме дома и магазина ничего не знаю. Очень было интересно, куда он меня поведет. Проходим пару метров от дома, и он меня спрашивает, куда я хочу пойти. Что, извините? Я не хотела выходить из дома вообще-то в холодный февраль, где ветер голову сдувает. Поругались, и я пошла домой. Расстроилась очень. Такой вот праздник мне устроил. © pepel_soon
- Очень люблю морепродукты. Недавно муж решил сделать мне сюрприз и купил огромного краба. Живого. Дабы меня сразить, посадил его в ванную с водой и задернул шторку. Я вернулась с работы, пошла мыть руки. И тут из ванной — шорох. Отодвигаю шторку, не поняла, что там сидит, и с воплями бросилась в комнату. Пока супруг меня успокаивал, краб успел выбраться и спрятаться под ванной. Муж его потом шваброй выгонял. Сюрприз удался, я такого точно не ожидала. © Подслушано / Ideer
- Был в отношениях с девушкой меньше месяца. Я просил ее не называть меня душнилой. Согласен на слово «зануда», потому что я правда зануда страшная и прекрасно о себе это знаю, но слово «душнила» меня просто выводит. А еще я как-то вскользь обронил, что не люблю воздушные шарики (долго объяснять — считайте, потому что зануда). Дело подошло к моему дню рождения — она пришла со связкой шаров и преподнесла в подарок нам с ней парные кружечки с надписями «душнила» и «душнила поменьше». Это она так хотела мое мнение изменить. Глазками хлопает и спрашивает: «Не понравился подарок?..» Ну вот что я должен был ей сказать. После дня рождения мы увиделись еще раз, и отношения просто не продолжились сами собой, так бывает. А кружечки я еще два месяца спустя цинично сплавил новой девушке, честно рассказав их историю. © Данил Горбунов / Dzen
- Помню, познакомилась с мальчиком, общались. А потом он берет и в 7 утра приходит к дому, чтобы проводить в колледж. Я была в ужасе, мне стало страшно, о таком нужно предупреждать. © ov_ell
- Муж в качестве подарка на первую годовщину предложил сделать косметику и небольшую перестановку в нашей квартире. В смысле моей, добрачной. Отправил меня в отпуск на недельку. По возвращении застала сюрприз: от просторной гостиной с проектором и домашней библиотекой с креслом-качалкой остался микродиванчик с теликом и двумя полками. Зато образовался за декоративной перегородкой «кабинет мужа», где он пообещал «сам убирать». И мне теперь «меньше работы», и ему удобнее будет вечером и по выходным в комп залипать. И работает он в офисе, кстати говоря, оставаться дома ему можно один раз в неделю или когда заболеет. В спальне даже обои не переклеил, на кухне поменял шторы и застелил скатерть. Книги вывез моим родителям, соврав, что решение общее. Кресла то ли отдал, то ли выбросил. Чешутся руки выставить его вместе с компом и новым телевизором на лестничную клетку. Но пока колеблюсь и пытаюсь найти мирное решение проблемы. © Подслушано / Ideer
Я бы после такой переделки - заставила мужа вернуть квартиру в изначальное состояние, включая всё содержимое, которое там было, а потом уже выставила его с компьютером и телевизором на лестничную клетку, и сказала бы на прощание: "уходи, и дверь закрой" (с)
- Мы с мужем живем в частном доме. Вечером перед сном я вышла на улицу просто полюбоваться снегопадом. Двор был как чистый лист, все ровно укрыто снегом, в свете фонаря тихо кружились снежинки, вокруг такая спокойная зимняя атмосфера. Муж к тому времени уже спал, он у меня жаворонок: рано встает, выходит во двор закаляться, потом варит кофе и будит меня. И вот в этот момент мне захотелось сделать ему маленький сюрприз. Я взяла и вывела на снегу большое сердце. Утром он меня разбудил, а я с улыбкой спрашиваю: «Ты заметил, что я тебе оставила?» По взгляду понимаю, что нет. Мы вышли во двор, и оказалось, что он уже все расчистил до земли. Ни следа от снега, ни следа от моего сердечка. Я, конечно, еще раз убедилась, что романтика у него не в приоритете. Зато с хозяйственностью у него полный порядок. © Не все поймут / VK
- Решил как-то сделать сюрприз для своей девушки. Мы встречались около полугода, знал ее так себе, но запомнил, как она пару раз говорила, что обожает приключения, квесты, загадки — все вот это. Я заморочился — реально, как дурак. Написал сценарий, подключил двух друзей, организовал квест на целый день с шифрами, паролями, подсказками, даже загадки по голосовым сообщениям, как в шпионских фильмах. Началось все с записки под подушкой, дальше она должна была дойти до кафе, оттуда — в парк, потом в студию, где я ждал с цветами и подарком. Все было четко. Только она уже на втором задании села на лавку, сказала: «Мне это все не интересно, я хочу просто, чтобы было много цветов и подарок, без беготни». Мои друзья, которые были «помощниками», позвонили мне, извиняясь. Я в этот момент все понял. Забрал цветы, пошел в гости к маме — она обрадовалась. На следующий день мы расстались. Я не жалею. Понял, что лучше быть одному, чем стараться ради того, кто даже не хочет встать с лавки. © Не все поймут / VK
- Парень подруги сделал ей предложение и пригласил отметить ее согласие на Мальдивах. Естественно, она с радостью согласилась. На третий день отдыха, новоиспеченный жених заявил, что невеста должна оплатить 50% расходов на поездку. Подруга отказалась, сказав, что это он ее пригласил. На, что жених ответил, что: «Ты же порядочная девушка». В итоге, подруга отдала ему деньги. Звонит мне, рассказывает, возмущается. Я ей отвечаю, что наверное, для немцев это норма, хотя не уверена. © marketing_chief
- Я решил сделать жене подарок и сходить на профессиональную эпиляцию. Сюрприз, мягко говоря, не удался, потому что ей на телефон пришло сообщение с неизвестного номера: «Ждем Виктора Сергеевича на процедуру к мастеру Кате». Оказалось, что у меня, когда я записывался на процедуру, в поле помимо телефона автоматически подтянулась почта жены.
- В школе с ума сходил по девочке. Решил сделать ей сюрприз — тайно положить розы в ее шкафчик. Купил в супермаркете букет, а флорист зачем-то посоветовал положить их на ночь в морозилку, чтобы утром они были свежими. Я так и сделал. Потом притащил их в школу, положил в ящик. Угадайте, что она достала оттуда три урока спустя? © ItsMisterRogers / Reddit
Скорее всего, парень неправильно понял флориста. Цветы нужно было положить просто в холодильник, а не в морозилку.
- У подруги тогда еще будущий муж делал ей такие сюрпризы — «я в ..., буду поздно, не жди меня». Выходим с работы — сидит в машине, лучится: «А, каков сюрприз!» Она тает, прям рыцаря встретила, преодолел ради нее пространственно-временной континуум.
На втором таком сюрпризе я не выдерживаю — это же контроль, он подловить тебя хочет, посмотреть, что ты будешь делать в свободный вечер, может, по мужикам пойдешь? Она в ответ, мол, да нет, не может быть, это же сюрприз, а ты завидуешь. Жизнь в браке показала ей, что это не были сюрпризы, я-таки была права, к сожалению. © Ana.Rok / ADME
- Моей подруге парень сделал необычное предложение и мы немного в недоумении. Парень хороший, спокойный. Оба любят друг друга. Он сказал, выбери дорогой подарок, чтобы я потом год ничего не дарил. Это будет подарок на все праздники сразу. Она в шутку спросила, если квартиру попрошу. Он задумался и говорит, тогда в течении 6 лет я ничего дарить не буду. © myth_4e
- На мой день рождения мы поехали в Тай на неделю. Муж ходил и перед самой датой меня дразнил, что у него для меня есть особенный сюрприз. В итоге в день Х он усаживает меня за столик, выпучивает глаза и говорит: «Слушай». И правда, по радио играет моя любимая песня. Прикол, конечно, я очаровалась и ждала какой-то подарок.
- Сделала мужу сюрприз, вернулась из командировки раньше. Захожу — подозрительно чисто, стоит женская обувь. На кухне свежий борщ, а в спальне из-под одеяла торчит нога. Ну я беру кастрюлю и поливаю эту хозяйственную даму. Та подрывается, я смотрю на лицо — а это моя свекровь... Муж ничего не говорил, что она у нас. Да и вообще она была блондинкой. Как оказалось в итоге, муж позвал маму, чтобы я не разгребала с поездки весь тот срач, который образовался за неделю, а чтобы я сразу не стояла у плиты, попросил маму что-то приготовить. Та приехала с вечера, чтобы наверняка все успеть. Она, конечно, меня сначала поругала, а потом сказала: «Дочь, я поступила бы точно так же на твоем месте! Уважаю!» Спасибо моей свекрови за понимание. Ах да, за 3 дня до моего приезда она решила сменить имидж, сделала новую стрижку и перекрасилась в брюнетку. © Рабочие истории / VK
