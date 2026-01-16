"Вулкан - это отверстие в земной коре. Из вулкана выбрасывается вулканическое вещество. Но можем поговорить о вивисекции, Варфоломеевской ночи, Вьетнамской войне" (Джо из "Друзей")
20+ человек рассказали, как они встретили свою любовь, и эти истории так и просятся на большие экраны
Мы привыкли к романтике из книг, но жизнь подбрасывает сюжеты круче любого сценариста. Кто-то получил веслом по голове, кто-то перепутал чаты, а кто-то нашел жену на фото своего детсадовского утренника. Собрали истории, которые доказывают: настоящая любовь начинается не с роз, а с неловких моментов.
- Недавно женился брат, смотрели семейные фото и на них нашли его жену! Они, оказывается, мелкими на новогоднем празднике веселились! Родители даже историю эту вспомнили, ведь брат не особо общительный, тем более с девчонками, а тут весь вечер с малявкой какой-то ходит. Вернее, она скорее за ним хвостиком, а он и не против ее веселить. Один раз такое было, а спустя годы она его женой стала! Самое любопытное было, когда сравнили свадебное фото и фото с того праздника. Где они друг на друга как в детстве, так и сейчас смотрят одинаково. Распечатали в большом формате и в рамочке повесили, очень мило получилось. © Юрий Сергеевич / Dzen
- Двадцать пять лет назад познакомилась с одним парнем. И он на каждом свидании начинал рассказывать мне про звезды. Вспомнит про какое-нибудь созвездие и чешет весь вечер: как открыли, почему так назвали, звезды какого класса туда входят и прочую занудную муть. На пятом свидании не выдержала — предложила поговорить о чем-то другом. Такого испуганного лица никогда больше не видела. «А я только это выучил, девушкам же нравится, романтика, все дела». Так ему понравилась, что он ради меня к каждому свиданию статьи из энциклопедии учил. Столько лет прошло, а он эти статьи до сих пор помнит, и пусть не дословно, но иногда вечерком мне пересказывает. Как вы уже поняли, этот парнишка стал моим мужем. © Не все поймут / VK
- Середина декабря. Еду в маршрутке домой, заходит обычный мужик, становится рядом, вынимает из кармана конфетти, сыпет мне на голову, орет: «С наступающим!» — и убегает. Я была в шоке. Парень, которым сидел рядом, начал помогать доставать все эти бумажки из волос, познакомились, стали встречаться. Теперь даже благодарна этому странному мужику. © Подслушано / Ideer
- Мне было 16 лет. Она прошла мимо меня и моих друзей в школе. Я повернулся к друзьям и сказал им: «Однажды я на ней женюсь». Мои друзья любят рассказывать эту историю о том, как я был очарован. Мы вместе уже 20 лет, женаты 11 лет. Двое детей. © sanka-you**** / Reddit
- Познакомилась с парнем в интернете, общались пару месяцев, договорились встретиться в парке. Прихожу, смотрю, а на лавочке сидит мужчина с букетом, но явно старше, чем на фото, и девчушка лет пяти около него вертится. Вот так сюрприз, предупредил бы, что ли! Хотела было уйти потихонечку, но тут он встает, берет девочку за руку и уходит! Я не выдержала, бегу за ним и давай тараторить — мол, что за проверки, неужели нельзя сразу правду о себе сразу рассказывать? А он смотрит на меня непонимающим взглядом. И тут меня кто-то хлопает по плечу, оборачиваюсь — тот, мой, с фото. Опоздал он на пятнадцать минут, а я уже целую жизнь в голове у себя проиграла. Ржали как сумасшедшие потом с ним, до сих пор он меня к каждому встречному мужчине с букетом «ревнует», вдруг опять погоню устрою.
О, историю с конфетти в маршрутке изменили, и правильно писать - сыплет.
- Познакомились с парнем. На следующий день добавляет он меня в друзья в социальной сети. Начинаю дико ржать и кричу подруге: «Прикинь, у чувака фамилия Попа ». А как потом, через полтора года, ржал весь паспортный стол , когда я документы пришла менять. © modmessage
- Я был на свидании с девушкой и тут вдруг врывается мой лучший друг и тянет меня на парковку. Мол, ну это твое свидание, пошли лучше затусим вместе. Выходим и он тянет меня к какой-то девушке. Дескать, это его кузина, приехала на стажировку. Ну что, пять лет спустя мы с ней планируем свадьбу. © Qbertmonkey / Reddit
- Мы с мужем настолько отбитые, что поженились в тот же день, когда познакомились. Это была поздняя ночь в заведении. Я исполняла мой любимый рок в зоне с караоке, а он играл в бильярд с друзьями. В один момент он забежал к нам в караоке, злой такой, раздраженный, мне казалось, что ему не понравилось то, как я пою. Он подошел ко мне, но тут же выражение лица у него изменилось, стало добрее. Позже оказалось, что он влюбился с первого взгляда. Мы провели ту ночь вместе, развлекались, общались, а утром подали заявления в ЗАГС. Только потом начали встречаться, узнавать друг друга, знакомиться. Хотя уже официально являлись мужем и женой. Сейчас ни капельки не жалею о том поступке, хотя и считаю его полным безрассудством, сумасшествием и безобразием. © Не все поймут / VK
Зачем в принципе менять фамилию, если ради этого нужно переделать кучу документов? Не беря в расчёт даже то, что фамилия будущего мужа может быть странной или не нравиться невесте.
Нет, ок, дети будут и все дела - но их наличие отлично заносится в паспорт даже при разных фамилиях, а уж что там в свидетельстве о рождении напишут вообще от родителей зависит. Я этого не понимаю… Если только самой охота в принципе родную фамилию сменить на что угодно другое, но для чего менять на ту, которая тоже не нравится? Да и свадьбы ждать не обязательно, до свадьбы документацией всяческой можно обрасти так, что менять данные себе дороже встанет. Если это инициатива и желание мужа Попы (или как там эта фамилия склоняется), то пусть бы сам и менял. Если принципиально носить одну общую.
- Не знаю, как ответить будущим детям на вопрос, как мы познакомились с папой. Как я им расскажу, что я сначала встречалась с вашим дядей, а уже потом через полтора года поняла, что готова прожить всю жизнь с его старшим братом. И спасибо их мировой маме, что она меня поняла. © Подслушано / Ideer
- Я со своей женой не просто так познакомился, а в санатории, когда ей 12 было, а мне 17. Настолько милая девочка была, что мы ее в свою компанию приняли пацанячью и всячески баловали, как сестер младших балуют. Причем несколько пацанов независимо друг от друга сразу сказали, что это моя жена будущая по-любому, а я посмеялся только тогда. Оказалось мы с одного города, ну а потом судьба нас постоянно сталкивать начала. Жена говорит, что на третью случайную встречу поняла, что поженимся. Когда она школу оканчивала, начали встречаться, через неделю после ее совершеннолетия предложение сделал. Сколько лет в браке, двое детей подрастают, а до сих пор чувства не остыли совершенно. Видать, судьба. © Юрий Сергеевич / Dzen
- Она перешла в нашу школу в первом классе. В четвертом классе мы были уже влюблены. В последнем классе вместе участвовали в театральной постановке. Через год после окончания школы мы съехались. Еще через полгода поженились. И вот прошло уже десять лет. Она валяется рядом на кровати и читает книгу. © Halcyon_Anon / Reddit
- Переписываемся с девочкой, симпатичная, умная, кайф. Параллельно кидаю другу скриншоты, мол, смотри, какая. И тут я перепутал чаты. Вместо друга — ей. Там скрин с подписью: «Слушай, ну она прямо топ, я походу влюбился». Через секунду понял, что сделал. Пытаюсь удалить — уже увидела. Молчу. Думаю, все, капец, крах. А она пишет: «Ну слава богу, а то я думала, что только я влюбилась». И стикер котика. Мы потом ржали, как два идиота. А скрин я распечатал, кстати. В рамке стоит. Напоминание, что тупость — лучший купидон. © Не все поймут / VK
- Когда я училась в 9 классе, все были в вайбе фильма «Три метра над уровнем неба». В главного героя Арчи были влюблены все девушки. Но такая любовная история — это не мое. Однажды после школы я включила телевизор, и там шел фильм «Вселенная Стивена Хокинга». Вот их история любви мне действительно понравилась. Я тогда так захотела выйти замуж за гения и чтобы обязательно был физиком! И я действительно вышла замуж за международного олимпиадника по физике. И он оказался гением. © erasslans
- Дело было 5 лет назад. Довольно курьезная ситуация. Я только получила права. Еду на дачу по шоссе. Внезапно выезжает какая-то машина и подрезает другую. А тот водитель уже в мою машину врезается. В итоге пострадали только мы. У меня вмятина. Подходит ко мне мужик из второй пострадавшей машины и говорит: «У меня есть с собой немного денег», — и отдает наличку. Я удивилась, но машину починила, и даже много денег осталось. А потом пришла на работу, а он новый гендиректор. Ну а теперь он мой муж. © Подслушано / Ideer
- Гуляя с подругой по территории школы, заметила красивого парня в футбольных воротах. В голове промелькнула мысль: «Вот был бы он моим парнем». Проходит 2 года. Оканчиваю школу, думаю, что нужно найти друзей в соседнем городе, куда учиться поеду. Тогда еще аська была. И вот попадается мне некто с интересным ником. Написала, предложила познакомиться, пообщаться. По ходу общения выяснилось, что товарищ живет в моем же городе, а в соседнем учится, что живет в соседнем доме и что увлекается футболом. Потом присылает фотку, лицо кажется знакомым. И тут до меня доходит, что это тот самый мальчик, который мне понравился 2 года назад. Начали общаться. Вместе уже 16 лет. Причем, до переписки я его ни разу не встречала, хоть и живем рядом, кроме того случая на школьном дворе. © Юля / Dzen
- Она буквально свалилась мне на колени. Это была рождественская вечеринка, она только вошла и сразу же обо что-то споткнулась. В падении плюхнулась прямо на меня. Я даже не помню, о чем мы тогда болтали, но уже через 2 недели у нас было свидание. Через полгода мы поженились и жили вместе 38 лет в абсолютном счастье. Потом она, к сожалению, покинула меня. © Nodak70 / Reddit
- При самом первом знакомстве мой будущий папа ударил мою будущую маму веслом по голове. Любовные истории начинаются не так, но он плыл на лодке, а она просто вынырнула в самый неподходящий момент и получила по голове. К счастью, не вырубилась, просто немного потерялась, а вот папа не растерялся, успел схватить ее за руку, затащил в лодку и отвез на берег. Уже недели через две они плавали на той лодке вместе, любовались звездами, целовались, признавалась друг другу в любви, но мама все еще должна папе один удар веслом по голове. © Не все поймут / VK
- Я всегда мечтала о романтической встрече, как в фильмах. Но наше первое знакомство с парнем было совсем не таким. Он споткнулся об мою ногу в автобусе и разлил на меня свой кофе. Сначала я думала, что это конец света, но он так искренне извинялся, что я не смогла злиться. Мы вышли на остановке, он купил влажные салфетки и стал вытирать мне джинсы. В качестве извинения пригласил меня на ужин, чтобы загладить свою вину. Теперь я уверена, что случайности — это лучшее, что может случиться в жизни. Каждый раз, когда мы рассказываем эту историю друзьям, они не могут поверить, что началась наша любовь с моих мыслей: «Какой же неуклюжий!» © Не все поймут / VK
- Переехал на другую съемную квартиру. Так вышло, что ключ от той квартиры отдать забыл. Спустя неделю была вечеринка, я вызвал такси и на автомате назвал старый адрес. Приехал, открыл дверь и рухнул спать. Просыпаюсь оттого, что кто-то в замке скребется. Открывается дверь, и входит девушка. Видит меня и аж падает в обморок. Только тут я понимаю, что квартира не та. Привел в чувство. Познакомились. Сказала, что въехала сюда буквально на днях. Так и женаты уже четыре года. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад встретил идеальную женщину. Познакомились на сайте знакомств, месяц так общались, а потом решили встретиться. Уселись в кафе, заказали чай, пирожные. Болтаем. Минут через 15 это нежное создание как ляпнет: «Пошли лучше ко мне пельмени трескать». Так я у нее три дня и прожил, встречаться начали. Она мне потом призналась, что вариант с пельменями — это практически 100% возможность не упустить понравившегося мужика. © Подслушано / Ideer
Сюжет прямо как из "Иронии судьбы...", но там была хозяйка квартиры, и она не падала в обморок.
- Познакомились с парнем, он мне очень понравился, я ему тоже. Мысленно выбрала свадебное платье и имена детям. Но стала обращать внимание, что мы в присутствии друг друга чихаем постоянно. Иногда даже глаза слезятся и чешутся у обоих. Причина — аллергия. И нет, не друг на друга. У него оказалась собака породы боксер, шерсть жесткая и короткая, именно на такую у меня аллергия. А у меня кошки, аллергия на которых у парня. Животных своих любим, никто никого отдавать не будет, оба считаем, что это предательством и неприемлемо. Живем на антигистаминных. © Подслушано / Ideer
- Когда мы с мужем начали встречаться, я, как типичная двадцатилетняя чаровница, пыталась обольстить, впечатлить и напрочь свести с ума своего бойфренда. А он возьми да и ляпни, что любит круассаны. Ну как тут не блеснуть кулинарным талантом. Вот только домашнее слоеное тесто — это долго и сложно. Ну я купила готовое и с легкостью накрутила круассанчиков. Возлюбленный ел и стонал от восторга. Три года спустя мой уже законный супруг захотел состряпать хачапури и купил пачку теста, того самого. Сварганил, сидит ест, кривится. Спрашиваю, мол, в чем дело? А он выдает: не, все-таки твое тесто намного вкуснее. © suzdalera
