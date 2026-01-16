20+ человек рассказали, как они встретили свою любовь, и эти истории так и просятся на большие экраны

Зачем в принципе менять фамилию, если ради этого нужно переделать кучу документов? Не беря в расчёт даже то, что фамилия будущего мужа может быть странной или не нравиться невесте.

Нет, ок, дети будут и все дела - но их наличие отлично заносится в паспорт даже при разных фамилиях, а уж что там в свидетельстве о рождении напишут вообще от родителей зависит. Я этого не понимаю… Если только самой охота в принципе родную фамилию сменить на что угодно другое, но для чего менять на ту, которая тоже не нравится? Да и свадьбы ждать не обязательно, до свадьбы документацией всяческой можно обрасти так, что менять данные себе дороже встанет. Если это инициатива и желание мужа Попы (или как там эта фамилия склоняется), то пусть бы сам и менял. Если принципиально носить одну общую.