14 историй о том, как самый обычный семейный ужин превратился в сцену из комедийного сериала

Нет ничего приятнее, чем теплые посиделки в семейном кругу, когда на столе дымится чай, а разговоры текут сами собой. В такие моменты кажется, что весь мир немного замедляется и уступает место простым радостям. Но иногда даже самый спокойный вечер вдруг делает неожиданный поворот. То ребенок выдает фразу, после которой взрослые переглядываются, то внезапный гость появляется на пороге именно в тот момент, когда все в домашних тапочках.