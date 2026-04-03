Я работаю няней в состоятельной семье, и этот опыт оказался куда интереснее, чем сериалы на «Домашнем»

Первое, что меня поразило, — в доме работал повар. Сергей, мужчина, получивший образование во Франции, готовил сложнейшие блюда из фермерских продуктов. А Андрей упрямо требовал наггетсы и прочий фастуфудовский мусор.

— У ребенка должен быть выбор, — объясняла Юлия, глядя, как Андрей запихивает в рот очередной гамбургер.

Как-то раз перед Андреем поставили тарелку ароматного супа-пюре, а он наотрез отказался его есть и потребовал пасту. Сергей пошел на кухню и приготовил пасту болоньезе. Андрей посмотрел на все это и сказал, что есть не будет, так как ему не нравится соус. И потребовал, чтобы ему привезли из ресторана наггетсы и пирожное. Я хотела было возразить, но Сергей мне знаком показал: не стоит. Через полчаса он получил, наконец, желаемое и, наконец, поел.

За это время булочки, свежеиспеченные к супу, высохли, а суп остыл.И все это — суп, паста, булочки — отправилось в мусорное ведро. Когда я увидела пышные бесподобные булки Сергея в мусоре, я не выдержала и спросила Андрея: «А ты знаешь, сколько стоит хлеб?» «Тысячу рублей?» — спросил он. «Две?» — вдруг оторвалась вдруг от планшета Аделина. «Нет», — ответила я, удивившись, насколько эти дети оторваны от реальности. Я показала им свой чек из магазина и начала рассказывать, какой труд собирать зерно и готовить хлеб и что не стоит его выбрасывать просто так. Но они, кажется, этого не поняли. «Папа купит все, что я захочу», — заявил Андрей.

И, действительно, у этих детей было все, что они хотели и чего не хотели. Но они не привязывались ни к чему. Аделина в один день красовалась перед зеркалом в новом наряде, а на следующий оно уже могло отправиться на помойку, потому что ей разонравились кружева на нем. А у Андрея были игрушки, о которых любой ребенок мог мечтать, но он ценил каждую не больше, чем пыль под своими ногами. Однажды я из любопытства спросила его: «А вот если бы дом горел, что бы ты вынес из него?» «Зачем? — удивился он. — Все же можно купить заново».