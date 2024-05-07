«... а папа обо мне просто забыл» — от будничности тона ещё страшнее становится...
16 педагогов, которые глядят в душу ребенка как в открытую книгу
К сожалению, не все педагоги работают «по призванию». Пожалуй, каждый человек может вспомнить плохих учителей и воспитателей. Но, наверняка, были и те, которые, несмотря ни на что, вкладывали душу в свое дело. Герои нашей статьи точно знают, что существуют педагоги с большим сердцем, ведь сами повстречали таких.
- Вспомнила добрую историю из детства. Как-то раз зимой меня отправили в санаторий, а я оставила варежки дома. Мне было холодно, воспитатель увидела, что я мерзну, и связала мне варежки с красивым красным узором. До сих пор храню этот подарок и добрым словом вспоминаю эту прекрасную женщину. © Подслушано / VK
- Привели мне ученика и сразу сказали, мол, дурак, особо не обращай внимание на него. Оказалось, что мама и бабушка — образованные женщины, находящиеся в состоянии длительного стресса. Им все твердили, что сын родится с отклонениями, так как мать переболела краснухой во время беременности. Отец ушел до родов. Жили они в частном доме, мальчика на улицу выпускали редко. В 1 класс он пришел со справкой о прогрессирующей умственной отсталости и рекомендацией домашнего обучения.
Я сходила пару раз к ним домой. Нутром почуяла — ну не дурак он. К декабрю уговорила приводить его на занятия в школу. Еле-еле согласились. Конечно, было тяжело. Первые посещения заканчивались тем, что он забивался в угол, под парту, на дерево лез во дворе. Но быстро это все прошло. В январе составила расписание индивидуальных уроков и в классе. Стала брать его в музей, в цирк. Такого страха, а затем восторга я не видела ни у кого из детей.
Потом оказалось, что инвалидность у него все-таки есть, но мальчик не отстает в развитии, как вбили в голову маме и бабушке. У него идеальный почерк, прекрасная память, никаких проблем со счетом и решением задач. Я вот думаю, если б я тогда «не парилась», то сидел он бы дальше дома с мамой и бабушкой, ничего не видел, кроме забора. И неизвестно, как сложилось бы его будущее. © good1235 / Pikabu
- Вспомнила свою учительницу начальных классов: она выдавала фигурки из бумаги за старание, а когда делали прописи, то отличникам под обложку тетради она вкладывала небольшие почетные грамоты. С нами учились несколько детей из неблагополучных семей, так учительница разрешала им дремать на уроках. Удивительный преподаватель, больше таких не встречала. © Варвара Король / ADME
- Сестра работала воспитателем в саду, и я забежал к ней по делу. Вместе со мной зашли родители с ребенком. Пацана привели в первый раз, и он устроил истерику: падал, все швырял, стягивал с мамы юбку и орал без перерыва. И тут пришла моя сестра. Мне махнула: подожди. Родителям тихо сказала: «Пакет оставьте. Сами идите. Зайдете через час». И переключилась на мальчишку. Говорила серьезно, без заигрываний: «Так, Кирилл, запоминай: меня зовут Наталья Александровна. Игрушки дети собирают сами. Одеваются тоже сами». Не знаю, в чем фокус, но чадо сразу стихло и смотрело не мигая. Родители испарились в коридор. Не прекращая разговор, малого переодела, выбрали шкафчик. И пошли в группу. Через 5 минут пацан довольный носился по саду. Я был в восторге от ее работы, а сестра сказала: «Это — дважды два, а вот некоторые взрослые совсем плохо понимают». © Cthutq24 / Pikabu
- Ходила в сельскую школу. Наша учительница в качестве поощрения дарила нам вырезанные из бумаги фигурки, которые можно было раскрашивать. Мы их хранили, копили, собирали коллекции. Это сейчас принтеры и картинок этих напечатать не проблема хоть тысячу. А она вырезала тогда по 10–15 штук каждый день, причем всегда новых. Когда закончили прописи и перешли на тетрадь, то она делала из альбомного листа обложку: клеила картинку из открытки по центру и внизу через трафарет разноцветными буквами подписывала ее: «Почетная тетрадь». Такую обложку можно было получить, только выполнив подряд первые три домашних задания на 5. Это очень мотивировало! Через месяц почетные тетрадки были у 90 % класса. © aleale2019 / Pikabu
- Когда я вижу знаки «>» или «<», я не всегда могу сразу понять, где «больше», а где «меньше». Тогда сразу в памяти всплывает воспитательница из садика и ее слова: «Посмотри: 2 < 7 — это семерка толкает локтем двоечку и говорит: „Подвинься! Я больше тебя!“» © Подслушано / Ideer
- Тамара Павловна учила сначала мою маму, а потом меня. Удивительная была женщина. Она всегда выглядела как Софи Лорен. Даже в выходные ее встречали в лесу на пробежке в элегантном белом спортивном костюме. И вот на очередном уроке литературы кто-то из наших поспорил с ней, что в лаптях ходить было абсолютно невозможно. На следующий урок мы входим в класс, а она нас встречает в лаптях. Целый урок в них провела. © Анна Бу
- Дочь, 11-й класс, первый государственный экзамен. Пришла — и все плохо! До тошноты. Слезы. «Не пойду, и все!» Классная руководительница каким-то дивным образом все же отправила дочь на экзамен. На мой вопрос: «Как?!» — ответила: «А я дала ей ручку, волшебную! У меня этой ручкой все в прошлом году на 5 писали». Дочери 18 лет! Какая волшебная ручка? А классная продолжает: «Не волнуйтесь! Она, думаете, одна такая? У меня целая упаковка была с утра, сейчас ни одной нет». © Татьяна Ланская
- У нас был учитель биологии, немного странный, но я обожал его. Он уже собирался на пенсию и поэтому игнорировал все, что ему говорил директор, но как преподаватель был хорош. Однажды прямо во время урока он побежал за каким-то парнем, шедшим по мосту. Мы совершенно не понимали, что происходит. Как оказалось, тот парень бросил пустую пластиковую бутылку в ручей, а учитель это увидел из окна и не мог оставить без внимания. © AdrnF / Reddit
- В детстве у нас в школе была замечательная традиция. В довесок ко Дню Учителя, у нас еще был «день ученика», и учителя ставили спектакль для нас, долго готовились. Обычно это была какая-нибудь сказка с моралью. Было необычно видеть учителей в образе персонажей. Они открывались нам совсем с другой стороны, и мы воспринимали эти спектакли как действительно классный подарок. Каждый раз была интрига: что же в этом году за постановка и кто играет. © Подслушано / VK
- Моим лучшим учителем был школьный преподаватель иностранного языка. Поскольку он понятно объяснял материал, мы его быстро проходили и могли общаться не по теме. Он всегда отвечал на вопросы откровенно и честно. Мог объяснить, что значит быть мужчиной, или рассказать нам то, что было неудобно спросить у собственных отцов. Он говорил с нами как со взрослыми, которыми мы становились, а не как с мальчиками, которыми мы были. А в конце учебного года он приглашал всех старшеклассников на прощальный ужин в свой любимый ресторан. Это был своего рода мини-обряд посвящения. © mwatwe01 / Reddit
- Однажды, когда мне было 3, меня не забрали из садика. Это была пятница, мама ушла на сутки на работу, а папа обо мне просто забыл. Меня забрала к себе воспитательница, и утром, когда мама со слезами на глазах прилетела к ней домой, картина была на 5 баллов: я сижу с тремя родными детьми воспитательницы за столом, ем кашу и говорю маме: «Привет, мам, можно я еще тут побуду?» © Подслушано / Ideer
- После университета дочка устроилась преподавать экономику. Вскоре на открытый урок на тему ценообразования к ней пришли директриса и методисты с проверками. В классе было 30 человек, и дочка заранее купила 30 жвачек по 50 центов каждая. Урок она начала с объявления, что сейчас будет аукцион и тот, кто выиграет, должен будет реально заплатить деньги. А потом спросила: «Кто возьмет жвачку бесплатно?» Поднялось 30 рук, и на графике была поставлена первая точка: (30,0). После каждого увеличения цены количество желающих уменьшалось, график пополнялся новыми точками, пока один парень, из принципа не купил ее за 7 баксов. Последняя точка (1,7) украсила график. «Это называется кривая потребления», — объяснила дочка. По тому же принципу она объяснила кривую производства, а потом спросила: «И где кривые пересекаются?». «В точке (10,0.5)», — хором сказали дети, директриса и методисты. «Именно столько она и стоит — 50 центов!» — закончила она урок. И директриса с методистами признались: «Мы сами только что поняли, как образуется цена!» © PivBear / Pikabu
- Работала в детcком саду. В тихий час все дети у меня спали. Родители называли меня волшебницей, потому что дома в дневные часы их дети заснуть никак не могли. А на самом деле никакого волшебства не было. Просто, если ребенок не мог заснуть, я садилась к нему и тихонько похлопывала его по спине. Потом переходила к следующему. © Юлия Ляхова
- У меня был лучший учитель иностранного языка. На уроках мы смотрели сериалы, играли во что только можно, в том числе и в «слова» с названиями музыкальных групп, пели песни любимых рок-групп и сидели в онлайн-чатах. Естественно, все на иностранном языке. Не знаю, как этого человека допустили к преподаванию, но язык я теперь знаю отлично. © Подслушано / Ideer
- В старших классах я проучился несколько недель с начала учебного года, но не торопился покупать учебник. Когда учительница узнала, что у меня нет книги, она отвела меня в сторону и спросила почему. Я не задумываясь сказал, что учебник стоит слишком дорого. На самом деле, хоть мои родители и не были особо богатыми, они без проблем купили бы мне его. Правда была в том, что я был лентяем, которому не хотелось учиться. Но преподавательница c искренним сопереживанием взглянула на меня и незаметно протянула мне $ 20. Это был хороший урок честности. Я почувствовал себя неловко, сразу купил книгу, а позднее вернул учительнице деньги. © Admirable-Note / Reddit
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Комментарии
У меня была прекрасная учительница математики. Она смогла меня убедить в том, что я не гуманитарий, а вполне себе математически умела
Моя первая учительница - удивительная) Была строгой, но справедливой, как говорится. Ей сейчас около 80, наш класс она выпустила в 97 году. Видела её пару месяцев назад. Она жаловалась на свою память, мол, точно не помнит при встрече, кто перед ней. То ли бывший ученик, то ли его родитель, то ли ученик уже в роли родителя. При этом всегда со мной здоровается по имени, спрашивает, как поживает бабушка. Говорит, что глаза у меня мамины, а нос папин. Про старшую дочь говорит, что на меня похожа. Про сына, которому ещё года нет, говорит, должно быть в папу, поскольку не припоминает у моих родителей таких черт)))
Меня знаки < > учили понимать так: в которую сторону клювик раскрыт, там и больше. Если честно, до сих пор помогает)
Ох уж эти дети 18ти летние, которые сами до экзамена дойти не могут. Гиперопека - это все-таки иногда плохо. Мамы вообще там не должно было быть
Нам в выпускном классе перед экзаменами классная руководитель, учительница алгебры и геометрии, тоже раздала ручки, которыми весь класс писал все экзамены.