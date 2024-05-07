16 педагогов, которые глядят в душу ребенка как в открытую книгу

Моя первая учительница - удивительная) Была строгой, но справедливой, как говорится. Ей сейчас около 80, наш класс она выпустила в 97 году. Видела её пару месяцев назад. Она жаловалась на свою память, мол, точно не помнит при встрече, кто перед ней. То ли бывший ученик, то ли его родитель, то ли ученик уже в роли родителя. При этом всегда со мной здоровается по имени, спрашивает, как поживает бабушка. Говорит, что глаза у меня мамины, а нос папин. Про старшую дочь говорит, что на меня похожа. Про сына, которому ещё года нет, говорит, должно быть в папу, поскольку не припоминает у моих родителей таких черт)))