Не обновил, а купил новое кольцо, так написано в оригинале. И, кажется, не угадал с размером.
20 винтажных украшений, которые получили вторую жизнь и поражают красотой в самое сердечко
1 час назад
Практически у каждой из нас в шкатулке хранятся украшения, которые мы не носим, но попрощаться с ними не дает их сентиментальная ценность. У кого-то без дела лежат мамины или бабушкины украшения, которые перешли по наследству, у кого-то обручальные кольца или украшения-подарки. Герои нашей статьи решили дать своим драгоценностям новую жизнь и теперь не нарадуются результату.
«К 20-летнему юбилею свадьбы муж обновил дизайн кольца, сказав: „За то, что ты все это время терпела мои выкрутасы“. Я на седьмом небе от счастья»
- Вау, как классно! Рубин и бриллиант — великолепное сочетание! © estatediamondjewelry / Reddit
«Переделка для моей самой милой пожилой клиентки, она была вне себя от радости. Сделал ей кольцо из украшений, на которые она уже только смотрела, но не носила их»
«Это кольцо — семейная реликвия. Моя бабушка носила его всю жизнь. Я собиралась просто уменьшить его. Но на 17-ю годовщину брака мой муж сделал мне сюрприз»
- Вот это кольцо! Ваш муж — золото! © Genuine62 / Reddit
«После 16 лет совместной жизни и рождения детей мы решили переделать мое кольцо. Оно превзошло все мои ожидания. Кстати, камни — это наши месяцы рождения»
«В октябре я обручилась сначала с кольцом собственного дизайна, а потом полностью его изменила»
«Старое мамино кольцо долго валялось без дела. А теперь я его обновила и ношу не снимая.»
«Муж сделал мне предложение с кольцом своей бабушки, а потом мы вместе его переделали, добавив еще два бриллианта с кольца моей бабули»
«Это кольцо я купила в бюджетном магазине. Каково было мое удивление, когда оказалось, что это 18-каратное золото с бриллиантами. Позже я отреставрировала его»
«Просто идеальное воплощение моей безумной задумки. На самом деле это два кольца, которые можно носить по отдельности»
«Мы поженились 15 лет назад, будучи студентами, не хотели влезать в долги и купили недорогое кольцо. Спустя 15 лет мы усовершенствовали его»
«Переделала обручальное кольцо из белого золота. Теперь оно золотое. Кстати, мое кольцо — это часть кулона, подаренного мне семьей»
«Сделала этот комплект из маминого и бабушкиного колец. Хотела чтобы получилось что-то особенное и вот какое новое прочтение вышло»
«Недавно я развелась и, чтобы отпраздновать это событие, переделала обручальное кольцо. Теперь это символ моей стойкости»
- Я ювелир и заявляю, что вы нашли лучший способ переделки. © ClothesOk7740 / Reddit
«Когда-то мама подарила мне свое кольцо, которое просто пылилось без дела. Я решила его переделать и осталась очень довольна результатом»
«Ко дню матери мой муж переделал мое кольцо»
«Обручальное кольцо 13 лет провалялось в ящике. Я переделала его, и теперь даже дочь называет его шикарным»
- Ого! Я никогда в жизни не видела такого кольца! Очень смело. © NotACloudInTheSkye / Reddit
«Я давно хотела изменить свой комплект обручальных колец. И вот результат спустя несколько месяцев работы с дизайнером»
«Переделала обручальное кольцо. Сменила голубой топаз на зеленый сапфир»
«Это кольцо раньше принадлежало бабушке моего жениха, а потом его маме. Она дала нам добро на его переделку»
«Муж сказал, что спустя 15 лет брака пора бы нам обновить мое обручальное кольцо»
- Кольцо — отпад! Мне 30 лет, и я вам завидую. У вас руки 20-летней. © throwRAadvixe7484 / Reddit
А вот еще статьи, в которых собраны фото украшений, хранящие в себе трогательные истории:
Фото на превью Flower85 / Reddit
Очень неудачная статья. Если речь идет о переделке, то должны быть фото до и после для наглядности и сравнения результата. Кстати, в оригиналах в большинстве случаев такие фото есть. Почему их не использовали, непонятно. ((
