13 историй о людях, чья искренняя доброта оказалась сильнее любых обстоятельств
Случайная чашка кофе для незнакомца, вовремя сказанное слово или протянутая рука порой меняют чью-то жизнь. Такие ситуации не попадают в выпуски новостей, но навсегда остаются в памяти тех, кому надежда была нужна как воздух и вода. Наверное, у каждого из нас есть история, вспоминая которую на душе сразу становится тепло.
- Мы с парнем полгода планировали отпуск мечты. Билеты на руках, вилла уже забронирована, но за день до вылета он поехал заправить машину и пропал. Возвращается, а в куртке скулит пес с перебитой лапой: «Увидел на улице и не смог оставить». В итоге вся ночь в ветклинике, операция и огромный счет. Естественно, никуда мы не полетели. У меня внутри аж закипало, и я была готова прямо там с ним порвать, а парень посмотрел на меня и сказал, что с турагентством он все решил, и мы сможем вылететь через пару дней, а потом ушел на диван. И тут я поняла, что все это время он думал не только о больной собаке, но и о нас. За такого точно можно замуж выходить.
- Как-то раз я стояла в очереди в магазине и увидела маму, которой не хватало денег, чтобы оплатить все продукты. С ней был плачущий ребёнок, который явно просто хотел поскорее уйти, поэтому она ужасно разволновалась и пыталась выбрать, какие товары вернуть обратно на полку. Я не знаю точно, что именно там было, и уверена, что она могла бы от чего-то отказаться, но мне просто захотелось предложить оплатить остаток. Сумма была небольшой. Я сама совсем не богата, но мне не хотелось, чтобы ей приходилось выбирать, что из купленного важнее.
- Мой молодой человек поздно вернулся домой и принес мне цветы. Денег в обрез. Какие-то кустовые цветочки, без повода. Я удивилась: мол, зачем. А он мне: «Выхожу из метро, там бабулечка стоит с букетом единственным, замерзшая вся. Мне так жалко ее стало, последние деньги потратил, зато она сразу домой пошла». Понимаю, что ничего сверхъестественного он не сделал, но мне было приятно.
Да уж, романтика... Подумал не о своей девушке, а о бабулечке, как ей помочь. Супермен нашелся. Может, кто-то обольется розовыми соплями. Закидают меня тапочками, но романтики тут ноль.
«Желая поделиться с соседями радостью и красотой местных растений, я организовала маленькую бесплатную садовую библиотеку прямо у дома»
- Я выкладываю туда семена, саженцы с открытой корневой системой, черенки комнатных растений, а также небольшие презенты из собственного сада: баночки с мёдом и ароматные букетики из розмарина, шалфея и тимьяна. Ну и, конечно, книги по садоводству.
- Мы с мужем два года как могли ужимались и копили на первоначалку по ипотеке — мечтали о своей двушке. И вот за неделю до сделки муж заявляет, что отдал половину суммы своей маме — у нее на даче, крыша потекла, и это срочно. Я просто не смогла сдержать слез, высказала ему все и уехала к сестре. Мы с ней долго пили чай на кухне, а потом она мне, как в детстве сказала: «Прорвемся!», и меня отпустило. Мы болтали всю ночь, смеялись и вспоминали самые глупые детские байки. А утром я проснулась и поняла, что сестра — моя настоящая поддержка и лучшая подруга.
Крыша на даче, срочно? Никто не умирает, не разваливается единственное жильё - гнать такого мужа.
- Тогда я работал в регистрации небольшой авиакомпании. Однажды девушка опоздала на свой рейс. Я предложил ей билет на следующий рейс, но у нее не было денег, чтобы его оплатить. Рядом стоял мужчина, который встречал пассажирку с прибывающего рейса. Он все это услышал и протянул ей свою карту, чтобы она забронировала билет. Она была очень благодарна, крепко обняла его и пообещала, что найдет способ вернуть ему деньги, но он просто был рад помочь.
- Сегодня оплачивала счета в банкомате, дети стояли со мной. А рядом был отдел с цветами, 3-летний сын прям долго смотрел на витрину. Потом подбежал к продавщице и попросил цветы. Та спросила, мол, зачем тебе? На что мой маленький паренек ответил: «Для мамочки!» Продавщица молча достала цветы и дала ему в руки. Я никогда не ощущала себя такой растерянной, счастливой и любимой одновременно.
Чушь. Паренёк хоть и маленький, да не твой. Хватит сыновей к мужьям приравнивать. Больные бабы 🤦🏼♀️
А паренёк потом вырастет и никак понять не сможет, почему от него нормальные девушки шарахаются и отношения не складываются
«Мы нашли этого крошечного малыша в лесу»
- Мы нашли этого крошечного малыша в лесу, он был новорожденным, болел, тяжело дышал и требовал круглосуточного ухода. У нас никогда раньше не было кошек, и мы думали, что он не выживет. И вот теперь это уже наглый подросток, который покорил мое сердце, и я ради него пойду на всё.
- Позавчера опоздал на свой автобус в половину седьмого утра. Бежал за ним метров сто, но водитель не захотел останавливаться ради меня или просто не увидел. Грустно вернулся на остановку, а там таксист спрашивает меня: «Опоздал на автобус? Садись, догоним их!» Я ему отвечаю: «У меня денег наличных нет с собой, только на автобус». Он мне говорит: «Не волнуйся, это чисто по-человечески будет, если я помогу тебе!» Нужно было видеть лицо водителя автобуса, когда я, деловой, вылез из такси и залез к нему в салон. Спасибо шикарному таксисту, который оказался невероятно добрым человеком!
- Я студентка, которая учится на дневном, а ночами работает официанткой. Родителей нет, друзей тоже. Три месяца назад я переехала из другого города и еще не успела найти друзей. А вчера у меня сломался зуб. Боль жуткая, просто невыносимая. Сходила к бесплатному стоматологу, так он так поковырялся, что только хуже стало. А на частную клинику денег нет. И вот работаю на смене, от каждого резкого движения или громкого звука зуб буквально раскалывается. И тут ко мне подходят другие официанты на смене и протягивают конверт, в нем все наши общие чаевые за смену. Говорят: «Держи, малышка! Утром сразу же сходи и полечи свой зуб!» Я даже расплакалась от такой доброты. Ко мне еще никто и никогда не был так добр и заботлив.
- В 2019 году в жуткую метель я спасла на трассе парня: его машина заглохла, сам он сильно замерз. Я отогрела его чаем и отбуксировала до сервиса. А три месяца назад моей маме потребовалась срочная операция на сердце, но очередь была расписана на полгода вперед. В отчаянии я пришла к заведующему отделением. Доктор взглянул на меня и спросил: «Вы случайно не на красной „Хонде“ тогда ездили?» Оказалось, тот спасенный парень теперь ведущий хирург клиники. Маму прооперировали через три дня. Бумеранг добра спас жизнь самому дорогому мне человеку.
«Одна из моих подобрашек»
- Еду на работу. Вышла из метро, захожу в маршрутку, хочу оплатить проезд и понимаю, что кошелька-то у меня нет. Говорю об этом водителю, он и слышать не хочет, мол, платите или выходите. И тут толпа школьников, которые едут на учебу, скидываются понемногу и оплачивают мне проезд. А говорят, что в подрастающем поколении не осталось ничего человечного. Так вот, это не так!
- В детстве у меня было три бабушки: по маме, по папе и баба Нина. Мы жили в Екатеринбурге, а она — в Смоленске. Мы постоянно переписывались, отправляли друг другу открытки и небольшие посылки. Помню, как счастлива была, когда почтальон приносил её письма или коробку с конфетами и самодельными носками. Раз в год она приезжала к нам, а мы пару раз ездили к ней в гости. Когда я повзрослела, мама рассказала, как баба Нина появилась в нашей жизни. Однажды она возвращалась домой с рынка и увидела пожилую женщину на скамейке. Та сидела с небольшим чемоданом, выглядела растерянной и плакала. Мама подошла, спросила, всё ли в порядке. Оказалось, баба Нина приехала в город в поисках работы, но её обманули, и теперь она осталась без денег и жилья. Мама не смогла пройти мимо, взяла её к нам домой, чтобы она могла прийти в себя. В итоге она стала частью нашей семьи. Мы называли её бабушкой, и она относилась к нам, как к родным внукам.
Да, доброта — это цепная реакция. И каждый наш маленький поступок, запущенный в мир, обязательно к кому-то прилетит в виде спасительного крыла.
А в вашей жизни случались подобные чудеса? Расскажите в комментариях о случаях, когда искренняя помощь незнакомца или близкого человека меняла всё!
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