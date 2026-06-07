13 историй о людях, чья искренняя доброта оказалась сильнее любых обстоятельств

Да, доброта — это цепная реакция. И каждый наш маленький поступок, запущенный в мир, обязательно к кому-то прилетит в виде спасительного крыла.

А в вашей жизни случались подобные чудеса? Расскажите в комментариях о случаях, когда искренняя помощь незнакомца или близкого человека меняла всё!

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