20+ забавных фото животных, у которых, кажется, слетели настройки

У каждого владельца пушистого непоседы есть в запасе история о том, как их любимец внезапно «завис», глядя в пустоту, или выбрал для сна самое неподходящее место в доме. Кажется, у наших питомцев есть свой особый взгляд на мир, в котором обычная прогулка превращается в захватывающее приключение, а новые правила гигиены вызывают целую бурю живых эмоций. Эти маленькие бытовые зарисовки напоминают нам о том, как важно уметь находить радость в простых вещах и почаще улыбаться вместе со своими четвероногими друзьями.

«Выходки брата ее совсем не забавляют»

«Она погрузилась в грубокие размышления или чистит свои носки?»

«На выходных мы играли с пузырями. Думаю, это полный восторг»

«Это Бонни. Ей 4»

«Мой кот совсем не в восторге от того, что кто-то вторгся на его территорию»

«Мой фотогеничный щенок Максимус»

«У всех рыжих котов всего одна мозговая клетка. А у моего Бобби она сейчас отсутствует»

«Я сказала, что ему не достанется еще одна вкусняшка. И вот как он отреагировал»

«Начинается дождь, а хозяйка, вместо того, чтобы просто пустить кота в дом, фотографирует его реакцию»

«Он делает так каждый раз, когда видит, что я возвращаюсь домой»

«Мы уехали в долгое путешествие. И вот с каким выражением кошка смотрела на нас по видеосвязи»

«Я взяла Харви к ветеринару. И вот его реакция»

«Мы взяли кошку и вот как она реагирует на свой новый дом»

Как вам реакция кошки на участие в подобном бутерброде?

«Как мне это остановить? Она делает так дни напролет. Моя дверь уже не выдерживает»

«Они очень настойчиво пытаются проникнуть в мой дом»

«Он застрял в мусорном ведре. Снова. Его мама очень переживает за него. Как и я, но уже по другой причине»

«Кошка знатно набедокурила, пока мы были на работе. И теперь похожа на сердитого астронавта»

«Некоторые думают, что это ИИ, но, клянусь, это не так. Просто моя дерзкая Лил всегда такая»

«Как чуть не поседеть от неожиданности: проснуться в 3 часа ночи и увидеть вот это»

«Просто какая-то рандомная кошка научилась запрыгивать на мой подоконник»

«Сидим, ждем автобус»

«Мой кот никак не может научиться держать свой язык за зубами»