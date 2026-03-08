20+ забавных фото животных, у которых, кажется, слетели настройки

1 час назад
У каждого владельца пушистого непоседы есть в запасе история о том, как их любимец внезапно «завис», глядя в пустоту, или выбрал для сна самое неподходящее место в доме. Кажется, у наших питомцев есть свой особый взгляд на мир, в котором обычная прогулка превращается в захватывающее приключение, а новые правила гигиены вызывают целую бурю живых эмоций. Эти маленькие бытовые зарисовки напоминают нам о том, как важно уметь находить радость в простых вещах и почаще улыбаться вместе со своими четвероногими друзьями.

«Выходки брата ее совсем не забавляют»

«Она погрузилась в грубокие размышления или чистит свои носки?»

«На выходных мы играли с пузырями. Думаю, это полный восторг»

«Это Бонни. Ей 4»

«Мой кот совсем не в восторге от того, что кто-то вторгся на его территорию»

«Мой фотогеничный щенок Максимус»

«У всех рыжих котов всего одна мозговая клетка. А у моего Бобби она сейчас отсутствует»

«Я сказала, что ему не достанется еще одна вкусняшка. И вот как он отреагировал»

«Начинается дождь, а хозяйка, вместо того, чтобы просто пустить кота в дом, фотографирует его реакцию»

«Он делает так каждый раз, когда видит, что я возвращаюсь домой»

«Мы уехали в долгое путешествие. И вот с каким выражением кошка смотрела на нас по видеосвязи»

«Я взяла Харви к ветеринару. И вот его реакция»

«Мы взяли кошку и вот как она реагирует на свой новый дом»

Как вам реакция кошки на участие в подобном бутерброде?

Iosi Merson
12 минут назад

Не надо издеваться над пушистиками! Они вам всё припомнят однажды!!!🤣🤣🤣

«Как мне это остановить? Она делает так дни напролет. Моя дверь уже не выдерживает»

«Они очень настойчиво пытаются проникнуть в мой дом»

«Он застрял в мусорном ведре. Снова. Его мама очень переживает за него. Как и я, но уже по другой причине»

«Кошка знатно набедокурила, пока мы были на работе. И теперь похожа на сердитого астронавта»

Iosi Merson
7 минут назад

Себе попробуйте на лапы такую фигню надеть...Мало вам! Я бы еще и стиралку выпотрошил....🤣🤣🤣

«Некоторые думают, что это ИИ, но, клянусь, это не так. Просто моя дерзкая Лил всегда такая»

«Как чуть не поседеть от неожиданности: проснуться в 3 часа ночи и увидеть вот это»

«Просто какая-то рандомная кошка научилась запрыгивать на мой подоконник»

«Сидим, ждем автобус»

«Мой кот никак не может научиться держать свой язык за зубами»

«Он ну очень не хотел купаться»

Фото на превью JessicaMurawski / Reddit

