Поведение соответствует окраске!!! Рыжик оптимист и мрачная чёрненькая 🌖!!!
20+ забавных фото животных, у которых, кажется, слетели настройки
У каждого владельца пушистого непоседы есть в запасе история о том, как их любимец внезапно «завис», глядя в пустоту, или выбрал для сна самое неподходящее место в доме. Кажется, у наших питомцев есть свой особый взгляд на мир, в котором обычная прогулка превращается в захватывающее приключение, а новые правила гигиены вызывают целую бурю живых эмоций. Эти маленькие бытовые зарисовки напоминают нам о том, как важно уметь находить радость в простых вещах и почаще улыбаться вместе со своими четвероногими друзьями.
«Выходки брата ее совсем не забавляют»
«Она погрузилась в грубокие размышления или чистит свои носки?»
«На выходных мы играли с пузырями. Думаю, это полный восторг»
«Это Бонни. Ей 4»
«Мой кот совсем не в восторге от того, что кто-то вторгся на его территорию»
«Мой фотогеничный щенок Максимус»
«У всех рыжих котов всего одна мозговая клетка. А у моего Бобби она сейчас отсутствует»
«Я сказала, что ему не достанется еще одна вкусняшка. И вот как он отреагировал»
«Начинается дождь, а хозяйка, вместо того, чтобы просто пустить кота в дом, фотографирует его реакцию»
«Он делает так каждый раз, когда видит, что я возвращаюсь домой»
«Мы уехали в долгое путешествие. И вот с каким выражением кошка смотрела на нас по видеосвязи»
«Я взяла Харви к ветеринару. И вот его реакция»
«Мы взяли кошку и вот как она реагирует на свой новый дом»
Как я в отпуске, заселившись вместо пяти звёзд в халупу с тубзиком во дворе 🤣!
Как вам реакция кошки на участие в подобном бутерброде?
Не надо издеваться над пушистиками! Они вам всё припомнят однажды!!!🤣🤣🤣
«Как мне это остановить? Она делает так дни напролет. Моя дверь уже не выдерживает»
Котику же неудобно! 😢 Я бы ему подставочку для лап на двери сделала. 😉
«Они очень настойчиво пытаются проникнуть в мой дом»
«Он застрял в мусорном ведре. Снова. Его мама очень переживает за него. Как и я, но уже по другой причине»
«Кошка знатно набедокурила, пока мы были на работе. И теперь похожа на сердитого астронавта»
Себе попробуйте на лапы такую фигню надеть...Мало вам! Я бы еще и стиралку выпотрошил....🤣🤣🤣
«Некоторые думают, что это ИИ, но, клянусь, это не так. Просто моя дерзкая Лил всегда такая»
«Как чуть не поседеть от неожиданности: проснуться в 3 часа ночи и увидеть вот это»
«Просто какая-то рандомная кошка научилась запрыгивать на мой подоконник»
«Сидим, ждем автобус»
«Мой кот никак не может научиться держать свой язык за зубами»
«Он ну очень не хотел купаться»
Как вам пушистики с таким «настройками»? Мы считаем, что они очаровательны.
