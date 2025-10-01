20+ котов, которые ведут себя так, будто квартира давно оформлена на них
Мы привыкли думать, что именно люди решают, кто в доме хозяин. Но стоит завести кота — и внезапно оказывается, что главная должность уже занята им. Хвостатые даже не обсуждают этот вопрос — им и так все ясно, ведь не они ухаживают за человеком, а совсем наоборот. В этой подборке — коты, которые не притворяются милыми питомцами. Они ведут себя так, будто разрешили людям пожить на своей территории — и кожаным не стоит наглеть.
«Конечно, именно для этого я и купила столик для ванны! Причем у кошки есть в ванной своя лежанка, но, видимо, тут удобнее»
«Ночую у друга. Вот как его кот пялится на меня»
- Кажется, тебе пора домой. © Scifig23 / Reddit
«Свекровь гостит у нас уже 2 недели, и вот что думают об этом мои кошки. Если бы я могла провернуть такой финт с ушами, то тоже бы так сделала. Помогите»
«Ты больше не будешь учиться!»
«Я не дал коту сделать кусь исподтишка, и вот его реакция»
«Подобрали бездомную кошку меньше двух недель назад, а она уже смотрит на меня вот так свысока»
«Ты не покормила меня вовремя, и я решил напомнить тебе, на что я способен»
«Кожаный раб, не мог посылку побольше заказать?!»
«Я попыталась погладить кошку после того, как отвезла ее к ветеринару»
- После того, что ты сделал, ты все еще думаешь, что имеешь право гладить меня?! © Anomalilia / Reddit
«Я хотела принять ванну, но кошка посмотрела на меня вот так: „Не сегодня, леди!“»
Кот недоволен, потому что его не кормили уже 20 минут
«Сказал, что у нее изо рта пахнет тунцом. Она тут же переместилась на сторону жены, чтобы смерить меня взглядом»
«Попросили его оставить в покое другого кота. Он не любит слышать „нет“»
«Отжала себе место. И такая: „Что смотришь, не видишь, я отдыхаю“»
«Сестра собирается завести собаку. Кот не в восторге»
«Сказал ей, что мне нужно встать, чтобы не опоздать на работу»
«Моя сестра совершила ошибку, один раз покормив эту парочку. Теперь они приходят за своей порцией каждый день как часы. Для справки — у них есть свой дом»
«Он злится, что я поздно вернулась с работы»
«Случайно разбудил его, пока он дремал у меня на коленях. Вот как он на меня посмотрел»
«Подала на завтрак корм не с тем вкусом. Боюсь, меня вот-вот уволят»
«Я только дотронулась до мужа, и кошка зыркнула на меня вот так:»
«Выражение морды того, кто только что сорвал мою занавеску второй раз за сегодня»
«Принесла домой новорожденного, и кошка не рада»
Вы совершили грубейшую ошибку. Такое нужно было согласовать с ней заранее
«Кошка моего парня увидела меня и явно не прониклась»
«Я всего-навсего сказала ему: „Нет, мой сыр тебе не достанется“»
А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья о крутых винтажных вещах, фотоподборка с ностальгическим привкусом школьных будней, а также комиксы, которые доказывают, что быть женщиной — тот еще квест.
Фото на превью Shmousie / Reddit
