19 комиксов, которые доказывают, что быть женщиной — это тот еще квест

Женская жизнь полна не только радостей от новых ноготочков и встреч с подругами, но мелких испытаний на прочность, которые случаются ежедневно. То красные дни календаря придут ровно с началом отпуска, то вечеринка, к которой готовилась два часа, внезапно отменится. На первый взгляд, все это мелочи, но именно из них и состоит наша жизнь. Мы решили взглянуть на такие ситуации через призму комиксов — и, кажется, в них каждая женщина узнает себя.

Красивые сумочки, в которые убирается только помада и отличное настроение, обычно великолепны только в магазине. А вот в жизни с ними совсем не так уж круто

А вам знакомо это состояние, когда перед походом в салон красоты хочется сначала самой навести красоту, чтобы не выглядеть неухоженной? С клинингом, кстати, та же тема

Выбор каждого аксессуара — это та еще многоходовочка. Потому что другие туфли могут не так хорошо сочетаться с топом, а новый верх может «не дружить» с украшениями

fur red coat 1 день назад Поэтому капсульный гардероб - не придурь, а необходимость, обусловленная экономией времени: если все вещи в шкафу сочетаются друг с другом, не придется переодеваться полностью, когда утренним кофе посадила пятно на блузку. - - Ответить

Практически каждой даме хочется быть уникальной. И когда видишь рядом девушку в той же одежде или с такими же аксессуарами, как у тебя — это ощущается как провал

НибаньтиКрипто 1 день назад А реально кто-то растраивается из-за подобного? Понимаю неловкость селеб на Оскаре, если подобное случится. И то они вместе фоткаются и норм.

Мне пофиг если у коллеги такая же сумка \ платье - - Ответить

А у вас тоже нижнее белье всегда меняется в зависимости от дня цикла?

анна августина 1 день назад Пфф. Я вообще ношу только чёрное и белое независимо от цикла. Особенно ненавижу трусы с детским рисунком - цветочки, горошки, котята и т.п., меня мама ими в детстве задолбала. - - Ответить

Вечная проблема: вроде в гардеробе столько вещей, но ничего не можешь выбрать на выход

анна августина 1 день назад Раз а год жёсткая расчистка шкафа. В помойку всё, что больше двух лет не надевалось. - - Ответить

Подстава века: когда планируешь отдых и забываешь про свои месячные

fur red coat 1 день назад Когда планируешь свадьбу в окно овуляции, а на нервной почве месячные съезжают на полторы-две недели - вот это подстава века, а в отпуск - это фигня. - - Ответить

Длинные ногти — это не только красота, но и большое испытание в выполнении бытовых задач

fur red coat 1 день назад Если у женщины пальцы сгибаются в суставах - все еще ничего сложного.

Вообще, проблема посещения туалета (впрочем, как и любая якобы проблема бытового характера) с такого формата маникюром высосана из, кхм, ногтя. - - Ответить

Не всегда есть время полноценно готовиться к разным мероприятиям. Но мы, девушки, знаем лайфхаки на все случаи жизни

анна августина 1 день назад Ветерок налетит - и все увидят мохнатые ноги и стремные трусы. А для ухоженности нужна всего-то дисциплина. - - Ответить

Но чтобы выбрать то самое платье, приходится постараться. Порой 3 часа ходишь по магазинам, но так ничего и не покупаешь

Зато мы умеем кайфовать от простых вещей. Принимать душ под адски горячей водой — отдельное удовольствие

Иногда смотришь в зеркало, думаешь: «Вот я красотка!» Но как только берешь в руки телефон, чтобы сделать фото — одно разочарование

Как только наносишь тональный крем, все вокруг сразу напоминает — твой отпечаток везде!

fur red coat 1 день назад Отдельные лучи счастья я посылаю тем гениальным женщинам, которые, намазав лицо самой стрëмной тоналкой, идут в магазин одежды примерять кофты с узким горлом типа "чулок" - - Ответить

Нет предела совершенству. Это понимаешь, когда 30 минут тратишь на то, чтобы обе стрелки получились ровными, а они все равно не одинаковые

анна августина 1 день назад Не делаю стрелки. Со стрелками очень легко поиметь пошлый вид. - - Ответить

Когда весь день волосы собраны в тугой хвост, вечером навещает ожидаемая боль

Зато какое это облегчение — снимать каблуки, когда весь день была на ногах

А бывает и обидненько: сделаешь лучший макияж в своей жизни — и мероприятие отменяется. Ну как так-то?

анна августина 1 день назад И чё? Одеваешься и идёшь в кафе, музей, кино и т.п., чтобы красота не пропадала - - Ответить

Или вот такое: как только решила намазать блеск для губ, ветер портит все твои планы

И еще мы знаем, как ценно получать комплименты от девушек. Так что будем щедрее на добрые слова!