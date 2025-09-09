15 честных комиксов о том, как меняется женская жизнь после 40 лет

Говорят, жизнь после 40 только начинается. Возможно, это правда, но начинается она обычно с того, что в сумочке появляется лейкопластырь и бахилы, а в 10 часов вечера хочется лечь спать, а не тусить в клубе. Но это и не плохо — на каждом этапе жизни есть своя прелесть. Мы нарисовали комиксы о том, как меняется жизнь женщины после 40 — честно, метко и, конечно, с улыбкой, чтобы уточнить: а у вас так же?

С возрастом начинаешь гораздо сильнее ценить комфорт. И если в 20 с милым рай и в шалаше без воды и света, то в 40 хочется жить и отдыхать в достойных условиях

Tatiana Makarova 1 час назад Я комфорт люблю с детства, и возраст тут ни при чем. - - Ответить

В юности в спортзал ходят только отъявленные фанаты здорового образа жизни. А с возрастом мы начинаем уделять разумным физнагрузкам гораздо больше времени

Маруся 5 часов назад да уж, как говорят: в 20 красота - заслуга природы, в 40 - собственные усилия - - Ответить

В 40+ можно многое, даже стать мамой. Ведь жизненный опыт уже есть, а здоровье еще позволяет. И это точно не повод для сплетен — это повод для радости

Анастасия 4 часа назад Вот это и уж точно. Это я на себе прочувствовала. - - Ответить

Круто, когда с детьми можно обсудить не только последнюю серию мультика, но и свои любимые фильмы и книги, да и просто поговорить о жизни. Это тоже ближе к 40

Tatiana Makarova 1 час назад Я фильмы вообще не пересматриваю, если хорошо помню сюжет. Не интересно смотреть одно и тоже. А вот мультики могу пересматривать снова и снова. Мне почти 40. - - Ответить

Некоторые врачи сначала обещают, что все проблемы пройдут после родов, а потом сетуют, что вам, мол, уже не 20, и если что-то болит — это вариант нормы. Эх!..

User67452 4 часа назад о да. мне в двадцать родить не предлагали, просто говорили что ерунда, я слишком молодой чтобы болеть... а вот теперь таки да - "ну что вы хотите", но все равно не лечат. "ну я не нахожу у вас (нужное вписать)". - - Ответить

Зато с опытом приходит способность расставлять границы в общении с коллегами. И если не хочется слушать чужое нытье и негатив, то вежливо кивать не обязательно

Отношение ко вторым половинкам тоже становится более спокойным, потому что понимаешь: на ком-то одном свет клином не сошелся

Кошачья прислуга 3 часа назад По-моему наоборот. Когда перед глазами проходит череда разводов и похорон, "муж не выходит на связь из командировки" переживается гораздо стрёмнее, чем в 20, просто потому, что в 20 не задумываешься над такими вещами. - - Ответить

И брак в 40 лет обычно не является мечтой, потому что многие к этому возрасту замужем уже побывали. И там не все так радужно, как в слезливых фильмах. Тогда зачем?..

Tatiana Makarova 1 час назад А я б ещё раз замуж вышла за своего мужа. С платьем и всеми атрибутами. И денег бы не пожалела. Очень люблю классические свадьбы. Жаль, у нас не принято, повторять свои свадьбы, как на Западе. - - Ответить

Здоровье, правда, уже обычно не позволяет танцевать всю ночь напролет. Спать хочется больше, чем веселиться до упаду. Но заботиться о себе — это нормально и правильно

Olga 44 минуты назад Да уж, в 20 лет с утра работа, вечером и ночью гулять, с утра опять работа и сна часа по 2-3 в сутки хватало. После тридцати сна нужно больше, после сорока перед бессонной ночью нужно выспаться впрок и после тоже😁 - - Ответить

Многие любят осуждать молодежь за откровенные наряды или слишком вызывающий вид. Когда тебе за 40, вряд ли кто-то осмелится критиковать твой вкус

Ирина Бекетова 27 минут назад Какая разница, сколько кому лет? Если нужно посплетничать, сделать гадость, то для этого требуется всего лишь низкое желание. Бабушки на второй картинке слишком доброжелательны. Наш мир тогда был бы идеален - - Ответить

Я заметила, что моя женская сумочка с годами изменила содержимое: если раньше там была косметика, то теперь найдется все, что угодно, включая отвертку. А у вас?

Кошачья прислуга 3 часа назад Вот наоборот. Раньше таскала торбу, в которой было, кажется, всё. Теперь порой даже сумочку, ставшую меньше раза в 3, не беру. Ключи и телефон размещаются в кармане, оплатить можно телефоном, за чехлом лежит дежурный пластырь, ну как бы и всё, для похода по магазинам особо больше ничего не надо... - - Ответить

Многие женщины с годами прекрасно прокачивают свою могучесть. Если в 20 они еще многого не умеют, то к 40 могут и картину повесить, и кран поменять

А вы заметили, что сейчас в 40 лет найти работу, пожалуй, проще, чем в 20? И не только из-за хорошего стажа. Ведь тот, кто справился с ролью мамы, справится с чем угодно

Tatiana Makarova 1 час назад Неправда. В 20 лет проще работу найти. В 40 уже у меня куча требований к работе. - - Ответить

Меняются приоритеты: красивая одежда — это здорово, но кого этим удивишь? А вот потратить деньги на собственное здоровье кажется крутым вложением

Романтические мечты о сказочном принце с годами приобретают более реальные черты. И вдруг понимаешь, что принц не обязан быть идеальным. Как и мы сами