14 случаев, когда обычный день обернулся чуть ли не сценой из фильма

Хотела написать, что не надо поднимать потерявшего сознание. Надо положить его ровно, приподнять ему ноги, потом пробовать привести в сознание, спросить какой сейчас год и попросить улыбнуться (проверка на инсульт). Но на эскалаторе это всё было бы затруднительно. Так что, молодец, всё правильно сделала.