15 случаев, когда обычный вызов коммунальщика вылился в задорную историю
Истории
50 минут назад
Рабочий день сантехника или электрика зачастую полнится событиями, достойными пера юмориста. То под ванной обнаружится тайник с забытым кладом, то хозяева жилья выдадут такое, что хоть стой, хоть падай. Как ни крути, а для такой работы нужна особая выдержка и философский взгляд на вещи.
- Потекла у меня труба, вызвала сантехника. Снимает он экран у ванны, и тут я вижу — к нему изнутри скотчем примотан сверток. Открываю и ахаю — оказалось, там была кругленькая сумма наличных, которые я сама давным-давно таким образом припрятала. И, представляете — забыла, куда спрятала. Искала, не нашла. Додумалась же! © i_best_kz
- Соседи снизу искали с сантехником протечку по этажам выше. Дошли до меня. Говорят, что течет прямо напротив входа. У меня там стеллаж с горой вещей, течь нечему. Открываю дверь, чтобы показать. И только она распахнулась, мужики хором восхищенно выдают: «Это что за красота такая?» А там как раз мой котя расположился и смотрит лукаво. Все вопросы сразу отпали. © s_my_le
- Моя знакомая долго была одинока, с ней не знакомились молодые люди. Ей говорили: «Сходи в клуб, зарегистрируйся на сайте знакомств». На что она всем отвечала: «Мой мужчина найдет меня сам». И вот как-то у нее сломался смеситель, вызвала сантехника. Теперь они женаты. Она не стала поступать своими принципами, и судьба действительно пришла к ней сама. © Подслушано / Ideer
- Захожу в квартиру, а там электрик трудится. И незнакомая женщина сидит на банкетке. Отойдя подальше, спрашиваю у мамы: «Кто это?» Мама: «Жена электрика». Это же насколько нужно не доверять мужу, чтобы шастать с ним на работу. Мадам так и сидела, пока он не закончил работать. © Подслушано / Ideer
- Сидел дома. Позвонила мама. Сказала, мол, должен прийти электрик. Примерно через час звонок.
Открываю дверь, стоит мужичок лет 50.
— Здравствуйте. Электрик ЖЭКа.
Отвечаю на автомате:
— Студент Олег.
Посмеялись с ЖЭКой. © J0hnnyRingo / Pikabu
- Трехлетний сын придумал игру. Называется «Папа пришел с работы». Играется так: мы приходим с прогулки. Я захожу в квартиру, а он остается за дверью. Топает там взад-вперед по лестничной площадке, потом стучится в дверь. Тут я должна спросить: «Кто там?», открыть ему и радостно встретить «папу». Поцеловать, всячески поприветствовать. Причем играть надо натурально, иначе «папа» вернется на лестницу переигрывать. Обычно так раза три происходит, пока ему не надоест.
Вчера играем как обычно. «Папа» пошел на третий заход, прогулялся по площадке, в дверь стучит. Я уже успела переодеться и тапочки одеть. «Кто там?» — кричу погромче, чтобы слышно было. Открываю. Сын рывком распахивает дверь, солидно переступает порог: «Привет! Это я!» Я его целую, кручусь вокруг: «Привет-привет! Ты с работы? Что-то ты долго сегодня. Я уж прямо беспокоиться начала! Начальство задержало? Ну заходи, сейчас обедать будем!»
Тянусь закрыть дверь и тут вижу на лестнице совершенно офигевшего мужика в спецовке и со стремянкой. Видимо, электрик наконец-то соизволил прийти лампочку поменять на площадке, вышел из лифта, да и попал как раз на заключительное действие нашего спектакля. Я дверь закрыла, хихикаю, смотрю в глазок. А он там так и стоит с открытым ртом, не шевелится. Вот она, сила искусства! © Cool story / VK
- Вот она, сила проснувшегося материнского инстинкта. Когда недавно в дом пришел молодой газовщик и возился с отопительной системой, стоя на коленях, мне захотелось подтянуть ему штаны и заправить майку в трусы, чтобы не простудился. © logoped_galina_sergeevna
- Сегодня ко мне приходил сантехник, а вместе с ним — его маленький сын. Лет 6-9 мальчику. Предлагаю ему сок, а он в ответ со всей серьезностью: «Я не могу у вас выпрашивать сок — потому что у меня есть совесть!» © Cool story / VK
- Мой папа всегда выглядел очень молодо. Было ему уже лет 30, и он жил с супругой — моей мамой. Пришел сантехник, папа открыл дверь. Сантехник его спросил, есть ли кто из взрослых дома. На что папа обиженно ответил, что только жена. © My Story / VK
- Работаю сантехником. Мчусь на очередной вызов, звоню в домофон — открывают. Захожу в квартиру. Из кухни доносится: «Заходи, мой золотой! Проголодался? Я тебе пельменей слепила!» Я был такой голодный, что на автомате сел за стол. И тут женщина оборачивается и выдает: «Мужчина, вы кто?» Оказалось, это была няня, которая ни о каком вызове не знала и просто ждала ребенка из школы. Мы поржали вместе, я починил все, что нужно было, а пельмешками меня все-таки угостили.
- Сыну 4 года. Сорвало в ванной кран, вызвали слесаря. Тот пришел, начал что-то там крутить. И тут мой сынуля выходит к нему, и, напустив на себя максимально серьезный вид и нахмурив брови так, что глаз почти не видно, медленно выдает слесарю сквозь зубы следующую фразу: «Ну-ну... Посмотрим, на что ты способен, работничек...» А слесарь в итоге ограничился тем, что просто перекрыл всю воду в квартире. © Cool story / VK
- У меня была веселуха: приехал сантехник — высокий, красивый брюнет. Прекрасная фигура. Заходит, разувается. Провожаю его в комнату. И тут он, не говоря ни слова, прямо при мне начинает раздеваться. Я аж опешила, а он невозмутимо переоделся в рабочий комбинезон и удалился в санузел ремонтировать водонагреватель. © olgabudnikovas
- Работаю электриком и сантехником. Сыну 5 лет, впервые взял с собой на работу. Вечером выходим с объекта, ребенок под впечатлением. Спрашивает меня: «Пап, а почему в этой квартире нет туалета?» Не сделали еще, говорю. И тут он выдает: «А я думал, это чтобы работники все делали быстрее». © Reminiji / Pikabu
- Вызывали сантехника вчера. Лет двадцать работает в нашем ЖЭКе. Приходит и с порога по классике: «Это кто же вам такую ерунду наворотил тут?» Отвечаю: «Так вы, наверное, и делали. Лет десять назад». Он помолчал, осмыслил. И говорит такой: «А, ну тогда понятно» Пошел за деталями. Как сказала бабушка, кран еще десять лет простоит. © Jazhmat / Pikabu
- Прибегает диспетчер — в палате с потолка течет, заливает, спасайте! Прихожу чинить. Там бабульки в панике. Смотрю — а потолок-то в норме! Выяснил в чем дело, и как давай ржать. Оказалось, что у бабок на две палаты душевая кабинка. И кто-то в ней переключил режим с лейки душевой на верхний тропический душ. В кабинке с потолка льет, страшное дело. Бабки ругаются: «Чего ржешь, работай давай!» Одна прямо всерьез сердитая — она, видите ли, ноги хотела мыть, а ей на голову течет. В итоге спас бабулек, переключил на душ. © user8258318 / Pikabu
