15 случаев, когда обычный вызов коммунальщика вылился в задорную историю

Рабочий день сантехника или электрика зачастую полнится событиями, достойными пера юмориста. То под ванной обнаружится тайник с забытым кладом, то хозяева жилья выдадут такое, что хоть стой, хоть падай. Как ни крути, а для такой работы нужна особая выдержка и философский взгляд на вещи.