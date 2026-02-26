20+ доказательств, что бухгалтерия — это эпицентр офисного веселья

Бухгалтер — серьезный профессионал, который отлично разбирается и в цифрах, и в людях. И все же в этой сфере тоже находятся поводы для веселых историй и комичных случаев. В этой статье мы собрали именно такие.

У нас главбух — мужик педантичный. Проверки всегда на «ура» проходили. И тут бац — прилетает штраф. Потом еще один, причем придирки смешные. Главбух поехал разбираться к аудиторам. Возвращается сам не свой и с дикими глазами выдает: «Оказывается, там теперь моя бывшая жена работает. Сказала, эти штрафы мне за ее „потраченные лучшие годы“».

© ADME

Работала старшим бухгалтером в крупной компании. Ждали проверку из главного офиса, и я усиленно готовилась: все перепроверяла, брала работу домой. И вот ночью дома работала, немного поспала, утром встала, опять что-то проверяю, попутно пью кофе и на работу собираюсь-одеваюсь. Прихожу на работу, снимаю пальто, а юбки нет! Забыла!

Нас в бухгалтерии трое. Так совпало, что мы все любим вещи из кожи, косухи, рок. На корпоративе самые шумные и в пляс самые первые. У главбуха две татухи прикольные. Когда вваливаются за документами третьи лица (перевозчики и т.д.), хлопают глазами: «Кажется, кабинет перепутал». И уходят. Стереотипы про бухгалтерию неискоренимы.

© NextBill / Pikabu

Когда меня выводили из наркоза и спрашивали, о чем я думаю, я сказала: «А как эту операцию отразить в бухучете?» Чей-то голос: «Где-где?» Я такая: «В базе бухгалтерии предприятия как мне отразить операцию, которую сейчас мне сделали?» Бухгалтер — навсегда бухгалтер.

© anri_puankare / X

Профдеформация — она такая. Я работаю главным бухгалтером уже 25 лет. Ляжешь так вечерком помечтать, как прилетела тебе куча денег и работать больше не нужно. И вместо того, чтобы думать, как буду их тратить, начинаю считать, какой налог отдам, как правильно оформить, куда вложить, чтобы не профукать такое богатство. Короче, еще ни разу их не потратила!

© Подслушано / Ideer

Я бухгалтер. Собиралась в налоговую. А 2-летний сын накалякал на документах зеленую Кракозябру. Жирно так, фломастером. Заметила я это, уже когда подавала документы в окошко налоговой. Ну, я возьми да и ляпни: «А вы документы с зелеными Кракозябрами берете?» Посмеялись и взяли.

ADME

Я еще учился, когда попал на стажировку в одну компанию. В первый же день директор сообщил мне, что человек, под руководством которого я должен был работать, уволился накануне, поэтому я «пока что его заменю». И кстати, сегодня первый день их ежегодной аудиторской проверки. А я остаюсь единственным бухгалтером. Я чуть было не ушел сразу же, но остался и получил незабываемый опыт.

© NSE_TNF89 / Reddit

Бухгалтер на фирме поехала с водителем в налоговую. Через 2 часа заходит в кабинет, и через какое-то время я спрашиваю, где водитель. А она, как кипятком ошпаренная, вскакивает со стула и говорит: «Я забыла его возле налоговой!» Вышла, пошла на остановку, села в автобус и уехала, забыв, что приехала с ним.

botazhan77777

Я как-то случайно попал в бухгалтерию на съемках фильмов. Это очень странно — переходить от фильма с мизерным бюджетом к многомиллионному фильму уже на следующей неделе. Ты сидишь на съемочной площадке, потому что скучно и мало работы, а потом работаешь по 17 часов в день, споря по телефону со знаменитостями первой величины.

© Groot_ofthe_Galaxy / Reddit

Работаю главным бухгалтером на фирме. И каждый раз, когда сдаю отчеты в налоговую, оставляю милые послания или записки проверяющим. Ну а что, мне не жалко, а им приятно. Да к тому же они уже лояльнее относятся к нашей фирме и в другой раз указывают, какие ошибки нужно исправить, чтобы не было штрафов. Всем нам не хватает чуточку приятностей на работе.

© Не все поймут / VK

Новый шеф решил навести порядок. Собрал планерку и заявил: «Много тратим, уважаемые. Буду лично проверять все счета». Мы приуныли — дел на полдня. А наша бухгалтерша хитро улыбнулась: «Воля ваша». И на следующее утро зашла к нему и выдала: «Иван Иваныч, приступайте! Тут счета за скрепки, туалетную бумагу, воду для кулера и 3 карандаша. Внизу еще две коробки таких же, за прошлый месяц. Вы же хотели все проверить!» Директор побледнел, подписал, не глядя, первый лист и отменил свой приказ.

@ ADME

Работаю бухгалтером. Кто-то скажет, что специальность скучная. На мой взгляд, это уж как подойти к обязанностям. Мое любимое занятие на работе — включить музыку и вводить большие числа в базу. Представляю, словно играю на фортепиано и в такт музыке стучу по клавиатуре. И ведь нельзя ошибиться! Одна неверная «нота», и все, невидимые слушатели закидают тебя помидорами за фальшь.

© Подслушано / Ideer

Солидная фирма. Многомиллионная прибыль. Серьезные люди в костюмах. Строгий офис, режим работы, дресс-код. Все чинно и прилично. Но тут бухгалтер внезапно принесла фигурки бакуганов — это такие существа из мультсериала. Теперь все эти авторитеты обступают ее и с восторгом и неподдельным интересом обсуждают, какой бакуган круче.

Попросили с работы, ушла одним днем. Получила неплохие отступные. В конце месяца звонит бухгалтер и говорит: «У нас же с тобой хорошие отношения? Приезжай, сдай отчет». Они его там всей конторой сдать не могли. А я что? Сказала, что эта работа денег стоит, и за бесплатно я не поеду. Сдавайте отчеты сами!

© Подслушано / Ideer

Сотрудница моей мамы — взрослая женщина, работала главным бухгалтером. И вот в выходной, когда она была дома и жарила котлеты, ей позвонил директор и сказал: «Машина у подъезда, выходите, нужно срочно ехать в банк». Она надела шапку на растрепанные волосы, длинную шубу на халат и, пахнущая котлетами, поехала в банк. Там ей предложили снять верхнюю одежду, на что она ответила отказом. Так и сидела в течение часа, пока решался вопрос.

© Не все поймут / VK

Лет в 19 проходила практику. Сижу у главбуха. Он мужчина видный, так что, несмотря на семью, сотрудницы липли к нему. Входит одна такая — документы подписать. Смотрит на меня, протягивает документ и почти ложится бюстом на стол. А я встала, улыбнулась, и выдала: «Ну ладно, пап, пока, вечером в 6 у выхода, как обычно, да?» Надо было видеть, с какой скоростью она выпрямилась и какие глаза у нее были.

© Подслушано / Ideer

У нашего главбуха был день рождения, и решили мы ей подарить кофемашину. Пришли всем коллективом поздравлять, одна коллега толкнула поздравительную речь, а в конце говорит: «Так как вы большую часть времени проводите на работе, разрешите вручить вам этот скромный подарок!». И протягивает ей красивую коробку. Та берет и говорит: «Господи, хоть бы не раскладушка!»

Есть у нас дама-хохотушка. Заходит новый сотрудник, — она на своей волне объясняет, кому направлять документы: «Голубчик, это юрчикам отдайте, а это — в бюстгальтерию». И спрашивает: «А вы чьих будете-то?» На что ей дядя отвечает: «Ну, по вашим критериям я тут самый большой бюстгальтер». Так мы узнали о новом главбухе.

© Подслушано / Ideer

К нам на работу нагрянули налоговики, впаяли штраф. Неунывающий главбух, дабы разрядить обстановку, включил по корпоративной радиостанции на полную громкость песенку кота Леопольда «Неприятность эту мы переживем».

© Не все поймут / VK

Знакомая работает бухгалтером. Работа ее заключается в проводе всяких документов и накладных в небезызвестной 1С. Конторка маленькая, бюджет маленький, компы — старенькие. Программа взяла моду «тупить» по нескольку минут. А работать-то надо! Девчуля сообразила, что хоть «картинка» и зависла — сама форма работает нормально и данные вбиваются! Ну она и заполняла ее, пользуясь Tab-ом и Enter-ом. Со временем она поднаторела в этом деле. А когда программа оживала, все само заполнялось.
В один прекрасный день в бухгалтерию наведался директор и впал в замешательство от следующей сцены: молодая бухгалтерша пьет кофеек, откинувшись на стуле, а на мониторе форма 1С заполняется сама собой, проводится и отправляется куда надо!

© AltEsc / Pikabu

Устроилась бухгалтером. В мой первый день увольняющийся бухгалтер начала сдавать мне дела, в мой второй день она уже не вышла, хотя должна была отработать еще несколько дней. На телефонные звонки она не отвечала. Часть дел осталась несданной. Главбух велела идти в отдел кадров, взять ее адрес, идти к ней домой и тащить ее за руку на работу, чтобы она досдала дела. Я направилась в отдел кадров, забрала документы и уехала домой.

© okrk / Pikabu

Вызывают в бухгалтерию. Проблема, говорят, не работает доступ к банку. Сижу, мучаюсь, не пойму, в чем загвоздка. Оказалось, что аккаунт заблокирован по причине многократного неверного ввода пароля. Спрашиваю, мол, в чем дело. Отвечают, что вводили пароль, но, не найдя на клавиатуре нужную букву, вводили похожую внешне. День добивались разблокировки аккаунта. Вот так и живем.

© Pikabu

Похожее