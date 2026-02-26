20+ доказательств, что бухгалтерия — это эпицентр офисного веселья

Знакомая работает бухгалтером. Работа ее заключается в проводе всяких документов и накладных в небезызвестной 1С. Конторка маленькая, бюджет маленький, компы — старенькие. Программа взяла моду «тупить» по нескольку минут. А работать-то надо! Девчуля сообразила, что хоть «картинка» и зависла — сама форма работает нормально и данные вбиваются! Ну она и заполняла ее, пользуясь Tab-ом и Enter-ом. Со временем она поднаторела в этом деле. А когда программа оживала, все само заполнялось.

В один прекрасный день в бухгалтерию наведался директор и впал в замешательство от следующей сцены: молодая бухгалтерша пьет кофеек, откинувшись на стуле, а на мониторе форма 1С заполняется сама собой, проводится и отправляется куда надо!

© AltEsc / Pikabu