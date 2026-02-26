20+ доказательств, что бухгалтерия — это эпицентр офисного веселья
Бухгалтер — серьезный профессионал, который отлично разбирается и в цифрах, и в людях. И все же в этой сфере тоже находятся поводы для веселых историй и комичных случаев. В этой статье мы собрали именно такие.
У нас главбух — мужик педантичный. Проверки всегда на «ура» проходили. И тут бац — прилетает штраф. Потом еще один, причем придирки смешные. Главбух поехал разбираться к аудиторам. Возвращается сам не свой и с дикими глазами выдает: «Оказывается, там теперь моя бывшая жена работает. Сказала, эти штрафы мне за ее „потраченные лучшие годы“».
Работала старшим бухгалтером в крупной компании. Ждали проверку из главного офиса, и я усиленно готовилась: все перепроверяла, брала работу домой. И вот ночью дома работала, немного поспала, утром встала, опять что-то проверяю, попутно пью кофе и на работу собираюсь-одеваюсь. Прихожу на работу, снимаю пальто, а юбки нет! Забыла!
Нас в бухгалтерии трое. Так совпало, что мы все любим вещи из кожи, косухи, рок. На корпоративе самые шумные и в пляс самые первые. У главбуха две татухи прикольные. Когда вваливаются за документами третьи лица (перевозчики и т.д.), хлопают глазами: «Кажется, кабинет перепутал». И уходят. Стереотипы про бухгалтерию неискоренимы.
Когда меня выводили из наркоза и спрашивали, о чем я думаю, я сказала: «А как эту операцию отразить в бухучете?» Чей-то голос: «Где-где?» Я такая: «В базе бухгалтерии предприятия как мне отразить операцию, которую сейчас мне сделали?» Бухгалтер — навсегда бухгалтер.
Профдеформация — она такая. Я работаю главным бухгалтером уже 25 лет. Ляжешь так вечерком помечтать, как прилетела тебе куча денег и работать больше не нужно. И вместо того, чтобы думать, как буду их тратить, начинаю считать, какой налог отдам, как правильно оформить, куда вложить, чтобы не профукать такое богатство. Короче, еще ни разу их не потратила!
Я бухгалтер. Собиралась в налоговую. А 2-летний сын накалякал на документах зеленую Кракозябру. Жирно так, фломастером. Заметила я это, уже когда подавала документы в окошко налоговой. Ну, я возьми да и ляпни: «А вы документы с зелеными Кракозябрами берете?» Посмеялись и взяли.
Я еще учился, когда попал на стажировку в одну компанию. В первый же день директор сообщил мне, что человек, под руководством которого я должен был работать, уволился накануне, поэтому я «пока что его заменю». И кстати, сегодня первый день их ежегодной аудиторской проверки. А я остаюсь единственным бухгалтером. Я чуть было не ушел сразу же, но остался и получил незабываемый опыт.
Бухгалтер на фирме поехала с водителем в налоговую. Через 2 часа заходит в кабинет, и через какое-то время я спрашиваю, где водитель. А она, как кипятком ошпаренная, вскакивает со стула и говорит: «Я забыла его возле налоговой!» Вышла, пошла на остановку, села в автобус и уехала, забыв, что приехала с ним.
Я как-то случайно попал в бухгалтерию на съемках фильмов. Это очень странно — переходить от фильма с мизерным бюджетом к многомиллионному фильму уже на следующей неделе. Ты сидишь на съемочной площадке, потому что скучно и мало работы, а потом работаешь по 17 часов в день, споря по телефону со знаменитостями первой величины.
Работаю главным бухгалтером на фирме. И каждый раз, когда сдаю отчеты в налоговую, оставляю милые послания или записки проверяющим. Ну а что, мне не жалко, а им приятно. Да к тому же они уже лояльнее относятся к нашей фирме и в другой раз указывают, какие ошибки нужно исправить, чтобы не было штрафов. Всем нам не хватает чуточку приятностей на работе.
Новый шеф решил навести порядок. Собрал планерку и заявил: «Много тратим, уважаемые. Буду лично проверять все счета». Мы приуныли — дел на полдня. А наша бухгалтерша хитро улыбнулась: «Воля ваша». И на следующее утро зашла к нему и выдала: «Иван Иваныч, приступайте! Тут счета за скрепки, туалетную бумагу, воду для кулера и 3 карандаша. Внизу еще две коробки таких же, за прошлый месяц. Вы же хотели все проверить!» Директор побледнел, подписал, не глядя, первый лист и отменил свой приказ.
Работаю бухгалтером. Кто-то скажет, что специальность скучная. На мой взгляд, это уж как подойти к обязанностям. Мое любимое занятие на работе — включить музыку и вводить большие числа в базу. Представляю, словно играю на фортепиано и в такт музыке стучу по клавиатуре. И ведь нельзя ошибиться! Одна неверная «нота», и все, невидимые слушатели закидают тебя помидорами за фальшь.
Солидная фирма. Многомиллионная прибыль. Серьезные люди в костюмах. Строгий офис, режим работы, дресс-код. Все чинно и прилично. Но тут бухгалтер внезапно принесла фигурки бакуганов — это такие существа из мультсериала. Теперь все эти авторитеты обступают ее и с восторгом и неподдельным интересом обсуждают, какой бакуган круче.
Попросили с работы, ушла одним днем. Получила неплохие отступные. В конце месяца звонит бухгалтер и говорит: «У нас же с тобой хорошие отношения? Приезжай, сдай отчет». Они его там всей конторой сдать не могли. А я что? Сказала, что эта работа денег стоит, и за бесплатно я не поеду. Сдавайте отчеты сами!
Сотрудница моей мамы — взрослая женщина, работала главным бухгалтером. И вот в выходной, когда она была дома и жарила котлеты, ей позвонил директор и сказал: «Машина у подъезда, выходите, нужно срочно ехать в банк». Она надела шапку на растрепанные волосы, длинную шубу на халат и, пахнущая котлетами, поехала в банк. Там ей предложили снять верхнюю одежду, на что она ответила отказом. Так и сидела в течение часа, пока решался вопрос.
Лет в 19 проходила практику. Сижу у главбуха. Он мужчина видный, так что, несмотря на семью, сотрудницы липли к нему. Входит одна такая — документы подписать. Смотрит на меня, протягивает документ и почти ложится бюстом на стол. А я встала, улыбнулась, и выдала: «Ну ладно, пап, пока, вечером в 6 у выхода, как обычно, да?» Надо было видеть, с какой скоростью она выпрямилась и какие глаза у нее были.
У нашего главбуха был день рождения, и решили мы ей подарить кофемашину. Пришли всем коллективом поздравлять, одна коллега толкнула поздравительную речь, а в конце говорит: «Так как вы большую часть времени проводите на работе, разрешите вручить вам этот скромный подарок!». И протягивает ей красивую коробку. Та берет и говорит: «Господи, хоть бы не раскладушка!»
Есть у нас дама-хохотушка. Заходит новый сотрудник, — она на своей волне объясняет, кому направлять документы: «Голубчик, это юрчикам отдайте, а это — в бюстгальтерию». И спрашивает: «А вы чьих будете-то?» На что ей дядя отвечает: «Ну, по вашим критериям я тут самый большой бюстгальтер». Так мы узнали о новом главбухе.
К нам на работу нагрянули налоговики, впаяли штраф. Неунывающий главбух, дабы разрядить обстановку, включил по корпоративной радиостанции на полную громкость песенку кота Леопольда «Неприятность эту мы переживем».
Знакомая работает бухгалтером. Работа ее заключается в проводе всяких документов и накладных в небезызвестной 1С. Конторка маленькая, бюджет маленький, компы — старенькие. Программа взяла моду «тупить» по нескольку минут. А работать-то надо! Девчуля сообразила, что хоть «картинка» и зависла — сама форма работает нормально и данные вбиваются! Ну она и заполняла ее, пользуясь Tab-ом и Enter-ом. Со временем она поднаторела в этом деле. А когда программа оживала, все само заполнялось.
В один прекрасный день в бухгалтерию наведался директор и впал в замешательство от следующей сцены: молодая бухгалтерша пьет кофеек, откинувшись на стуле, а на мониторе форма 1С заполняется сама собой, проводится и отправляется куда надо!
Устроилась бухгалтером. В мой первый день увольняющийся бухгалтер начала сдавать мне дела, в мой второй день она уже не вышла, хотя должна была отработать еще несколько дней. На телефонные звонки она не отвечала. Часть дел осталась несданной. Главбух велела идти в отдел кадров, взять ее адрес, идти к ней домой и тащить ее за руку на работу, чтобы она досдала дела. Я направилась в отдел кадров, забрала документы и уехала домой.
Вызывают в бухгалтерию. Проблема, говорят, не работает доступ к банку. Сижу, мучаюсь, не пойму, в чем загвоздка. Оказалось, что аккаунт заблокирован по причине многократного неверного ввода пароля. Спрашиваю, мол, в чем дело. Отвечают, что вводили пароль, но, не найдя на клавиатуре нужную букву, вводили похожую внешне. День добивались разблокировки аккаунта. Вот так и живем.
