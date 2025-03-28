16 неловких историй с работы, над которыми можно как посмеяться, так и глубоко задуматься

Никто не говорил, что работа всегда идет гладко и без сбоев. Порой происходят ситуации, из которых мы извлекаем ценные уроки, а иногда — истории, становящиеся легендами коллектива. Жизнь учит нас через опыт, а опыт складывается из ошибок, знакомых каждому. Вот мы и поискали забавные и неловкие моменты, когда даже самые старательные сотрудники не избежали промахов.