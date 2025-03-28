16 неловких историй с работы, над которыми можно как посмеяться, так и глубоко задуматься

Истории
1 час назад

Никто не говорил, что работа всегда идет гладко и без сбоев. Порой происходят ситуации, из которых мы извлекаем ценные уроки, а иногда — истории, становящиеся легендами коллектива. Жизнь учит нас через опыт, а опыт складывается из ошибок, знакомых каждому. Вот мы и поискали забавные и неловкие моменты, когда даже самые старательные сотрудники не избежали промахов.

  • Как-то раз я забыл перевернуть табличку на двери с «Закрыто» на «Открыто» и полдня простоял, наблюдая, как люди подходят к витрине и сразу же уходят. Коллега узнал об этом и удивился, что в помещении никого нет: на его глазах около пяти человек подошли к двери, развернулись и ушли. После этого он меня еще долго передразнивал с вопросом: «А мы вообще открыты?» © skummelgutt / Reddit
  • Работаю в удаленном формате. Переписывалась с начальницей и получила порцию заданий, которые нужно выполнить «здесь и сейчас». Я в тот момент находилась на сессии, тем не менее, выполнила все поручения. Моментальной реакцией было написать мужу все, что я думаю о методике ее работы, но вместо этого написала и отправила все своей начальнице. В ответ получила лучи гнева. Мы поговорили, конфликт уладили, но с тех пор я десять раз перепроверяю, кому я отправляю письмо. © Подслушано / Ideer
  • Однажды начальник доверил мне важную миссию — отнести его дорогой ноутбук в ремонт. На обратном пути я споткнулся, и он упал, ударившись о землю, в этот момент я подумал: «Все, прощай, работа». Вернулся в офис, а шеф вдруг пожал плечами и сказал: «Да ерунда. Главное, что работает». © Captain*** / Reddit

  • Я работал в телекоммуникационной компании, и однажды наш исполнительный директор приехал на объект, чтобы посмотреть на новый центр оптоволоконной связи. Ходил, осматривался, обсуждал детали с инженерами и случайно наступил на кабель. Тот самый, который передавал четверть всего трафика страны. Связь начала сбоить, потом рухнула окончательно. В течение 18 часов у всей страны были проблемы с выходом в сеть. Коснулось это около 10 миллионов человек. © msc1 / Reddit
  • Генеральный директор моей очень крупной компании за неделю до новогодних праздников разослал по всем отделам письмо, в котором сообщил, что «благодаря нашему упорному труду» мы можем отдыхать эту неделю. А на самом деле, это сообщение должно было дойти только до одного руководящего отдела! Из-за этой ошибки руководство решило «подарить» нам всем дополнительную неделю оплачиваемого отпуска на следующий год. Это было круто! © d****melgibs0n / Reddit
  • Попросила повышения на работе, а мне отказали из-за того, что я постоянно опаздываю. Да, но минут на 15-20, как и весь офис. А я ведь живу очень далеко и работаю больше всех в отделе. А смысл приходить, как некоторые, в 8:55, сидеть в интернете весь день и уходить домой? Зато они пунктуальные! © Подслушано / Ideer
  • После того, как некоторое время поработала в караоке-клубе, я заметила, что плохо слышу, но как-то по-другому. Если кто-то около меня или мне говорит что-либо спокойным и тихим голосом, услышу абсолютно каждое слово, даже если обращаются не ко мне. Но если кто-то громко ко мне обратится, то я могу раз 10 переспросить, прежде чем до меня дойдет, что от меня хотят. © Подслушано / Ideer
  • Однажды, проверяя тетрадь ученика, я написал: «Отличная работа, Джек!» Спустя пару недель увидел, что он зачеркнул «Джек» и исправил на «Джеймс». Было жутко неловко — мальчик тихий и милый, а я не запомнил его имя. Имена вообще моя слабость. На школьной экскурсии одна мама рассказывала, как ее дочь Бекки любит мои уроки, а я не имел ни малейшего понятия, кто это. Думаю, она догадалась об этом, и я почувствовал себя ужасно непрофессионально! В свое оправдание я скажу, что только начал работать с этим классом, а там 35 девочек с именами вроде Стейси, Бекки, Джесси, Джози и так далее. © Unknown author / Reddit
  • Я работал парковщиком в одном известном отеле. Две гостьи собирались уезжать: одна в Чикаго, а другая в Милуоки. Обе были на красных кабриолетах в аренду. В общем, я им помог, занес чемоданы в багажники, и они уехали. Через время я понял, что перепутал машины и их вещи. © Nwrecked / Reddit
  • Несколько лет назад я работал мерчандайзером у крупного производителя газировки: встречал водителей с доставкой в магазинах, быстро раскладывал товар на полки и мчался дальше. На второй день работы, торопясь из-за задержки заказа, роняю 2-литровую бутылку. Она падает крышкой вниз и взмывает в воздух, перелетая через четыре ряда. К счастью, никого не задела. В последний день работы случилось то же самое, но теперь бутылка полетела прямо на кассу и чуть не попала женщине в голову. Когда я пошел за шваброй, все сотрудники выстроились в ряд и аплодировали. Один сотрудник даже предложил сам все убрать, сказав, что такого шоу он тут еще не видел. © szrap / Reddit
  • Работал в бургерной, и это был мой первый день в роли менеджера без наставника. И вот утром позвонила женщина и сделала заказ. Я все подготовил и стал ждать. Прошло 15 минут после назначенного времени — ее нет. Прошло 30, а три больших пакета с ее заказом все еще лежали на раздаче. К 11:00 завтрак закончился. Еще через 15 минут я решил, что она уже не придет, и выбросил еду. И, конечно же, она зашла сразу после того, как заказ оказался в мусорке. Когда я объяснил ситуацию, она не сказала ни слова. Просто посмотрела на меня самым ледяным взглядом в моей жизни, развернулась и ушла. Я не знал, как поступать с опоздавшими заказами, потому что такое случалось редко. Пришлось принимать решение на месте, но вот уверенности в нем у меня тогда не было. © dwc1970 / Reddit
  • Работал в пекарне и расписывал торты. Один клиент заказал две штуки. Забрать их он должен был на следующее утро. Я все сделал и убрал их в холодильник. Вот только вот кое-что я не учел. Утром я открыл холодильник и увидел, что один из тортов растекся по полкам. Торт-мороженое это был. © Winter_Soil_3857 / Reddit
  • Я работал на ТВ-шоу, которое транслировалось на весь мир. Однажды мне привезли пять кассет с очень сложных съемок (с участием вертолета). И я их потерял. Пришлось заново организовывать съемки эпизода, что влетело компании в копеечку. Но как же все удивились, когда оригинальные кассеты нашлись. Сразу после того, как закончились дополнительные съемки. © ayothrowawayo / Reddit
  • Первый день стажировки на складе, ночная смена, начальства нет. Обучаюсь, знакомлюсь с коллективом. Сидим с оператором, отпускаем водителей. Вдруг в окошке появляется мужчина в очках и шапке: «Как дела? О, у нас пополнение в коллективе!» Спрашиваю фамилию, он замялся, но назвал. Проверяю список: «Тебя нет в ведомости, сейчас закончим отгрузку и примем». Он еще больше удивился, но спорить не стал и ушел. Так до утра я его и не видела. Утром захожу в отдел кадров, там женщина разговаривает с коллегой. Говорю: «Мне нужно оформиться. Давайте я сначала решу рабочие вопросы, а потом вы продолжите?» Женщина тоже растерялась, но список документов дала. Позже в зоне отдыха ко мне подходят двое — тот самый мужчина и женщина из отдела кадров. Увидели меня и начинают смеяться. «Давайте знакомиться, — говорит он. — Я генеральный директор, а это руководитель филиала». Я начинаю лопотать извинения, а они ржут: «Все вы, ревизоры, одинаковые. Это призвание, потому и взяли тебя». © LediBag / Pikabu
  • Сижу в кабинете с дочерью важной шишки — не начальница, но пытается меня контролировать, а я не даюсь. Попросила встретиться с клиентом в обед, я перенесла. И вот на этом моменте она знатно опозорилась, ведь когда я вернулась в офис, она при клиенте начала кричать, топать ногами, махать руками, давая мне соответствующие характеристики. © Подслушано / Ideer
  • Я случайно удалил почтовые аккаунты всей организации. Остановил команду, как только понял ошибку, но к тому моменту уже исчезли почти все ящики, включая аккаунты обоих владельцев. Это был ужасный день. С тех пор я предельно осторожен, никогда не забуду этой ошибки. © Unknown author / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее