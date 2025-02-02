15 историй о том, что работа в офисе не обходится без приключений

Иногда офис становится чуть ли не вторым домом. И от того всякие рабочие курьезы могут восприниматься слишком близко к сердцу. Хочется с кем-то поделиться, как начальник проучил коллегу-грязнулю. Или какая дивная кофемашина стоит в офисе. Именно такими историями и поделились герои нашей статьи.