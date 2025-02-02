15 историй о том, что работа в офисе не обходится без приключений
Иногда офис становится чуть ли не вторым домом. И от того всякие рабочие курьезы могут восприниматься слишком близко к сердцу. Хочется с кем-то поделиться, как начальник проучил коллегу-грязнулю. Или какая дивная кофемашина стоит в офисе. Именно такими историями и поделились герои нашей статьи.
- Я с одной работы ушла настолько резко, что забыла почистить рабочий компьютер. В первый же день отсутствия мне позвонила наша офис-менеджер и сказала, что программист читает мою личную переписку в скайпе. Потом он мне позвонил и сказал, что читал мои переписки, чтобы понять, нравится ли он мне. А такой тихий скромный парень был. © Инна Погрибная
- Сегодня в офисе начальник пишет в общем чате: “Всем срочно собраться в переговорке, важное объявление!” Приходим все, сидим. Он заходит, смотрит на нас и говорит: “У меня родился ребенок, всем премия и сегодня отмечаем!” Вот это я понимаю, начальник здорового человека. © Палата № 6 / VK
- Сотрудник попросил отгул в пятницу, чтобы посмотреть большой турнир по дартс. Потом звонит боссу домой в воскресенье. «Я прошел в третий тур, который в понедельник. Могу ли я взять выходной в понедельник?» Ему отказали. Он не выходит на работу в понедельник. Вечером звонит его девушка: «Он прошел в четвертый тур, завтра. Он просил меня позвонить и сказать, что завтра не сможет быть на работе». Ей ответили: «Извините, но если его не будет на работе завтра в 8 утра, ему вообще не нужно приходить». Во вторник он не выходит на работу. Появляется в среду в 8 утра и, кажется, искренне удивляется, когда ему говорят, чтобы он убирался, ведь он уволен. © faithle55 / Reddit
- У нас в офисе есть сотрудник, который постоянно забывает мыть свою чашку. Чтобы исправить ситуацию, начальник взял эту чашку и сам помыл. Затем он заполнил ее землей и посадил в нее семена. Теперь в офисе повсюду стоят чашки с растениями, которые напоминают о необходимости поддерживать чистоту и мыть после себя посуду. © Не все поймут / VK
- На работе у нас есть автомат с кофе, который вечно зависает. Все к нему привыкли, но однажды кто-то повесил на него записку: “Если не работает, погладьте меня, мне приятно”. Сначала мы все посмеялись, но оказалось, что теперь это настоящий ритуал. Каждый, кто подходит, обязательно погладит автомат перед тем, как выбрать напиток. И самое смешное — после этого он чаще всего начинает работать нормально! Теперь у нас автомат не просто кофе делает, а еще и настроение всем поднимает. Кто повесил записку, так и осталось загадкой, но точно спасибо этому человеку. © Не все поймут / VK
- Испортилась клавиатура, как-то плохо работает. И минус везде показывает, когда печатаю. Час не могу работать. Долго звала компьютерщика с третьего этажа. Зашел. И, смотря мне в глаза, поднимает калькулятор который краем лежал на краю моей клаве и поэтому все время нажимал кнопку минус. Продолжая смотреть мне в глаза, молча уходит.
- Я работала в отделе кадров. Подходит ко мне девушка, мол, у нее возникли трудности с заполнением документов. И судя по всему, она заполняла наши формы заказа тортов, которые лежали рядом с заявлениями о приеме на работу. © Blackrose06 / Reddit
- Коллега пошел в магазин, попросила купить для себя кефира и творога. Возвращается довольный: "Кефира и творога не было, и я купил молоко и сырковую массу с изюмом". © Екатерина Баранова
"Суровым компьютерщикам" должно давно уже быть понятно - 90 прошли, и его работа заключается именно в том чтобы убирать калькуляторы, или включать мониторы. А если его злит что оторвали от танчиков, сиди дома. И за свой счет.
- На днях в нашем офисе проводили корпоративный турнир по настольному теннису. Коллеги играли, но больше всех удивила уборщица Светлана Петровна. Она тихо наблюдала за играми, пока кто-то в шутку не предложил: «А вы попробуйте». Светлана Петровна взяла ракетку, и тут началось шоу — она всех обыгрывала, один за другим! Оказалось, что в молодости она была чемпионкой города по теннису, а мы и не знали. В итоге Светлана Петровна унесла заслуженный кубок, а мы теперь боимся с ней играть. © Не все поймут / VK
- Частенько оставляли грязные чашки и тарелки на своих рабочих столах. Утром они нас ждали помытые на тех же местах. Пока однажды моя коллега пришла очень рано и увидела, что уборщица моет наши тарелки и кружки в половом ведре с черной водой и трет их половыми тряпками. Был скандал, а уборщица обвинила всех нас, что она не обязана мыть кружки. Ну ее никто и не просил. Утром все шли и сами мыли, каждый свое. Хорошо, что я и несколько других моих коллег свое всегда мыли сами и сразу, чтобы не засыхало. © Эльнура Бараканова
- У меня уволился сотрудник, потому что он боялся темноты. Он должен был быть охранником в ночную смену. Уволился посреди смены. © Unknown author / Reddit
- Мне кофе для коллег не жалко, часто друг у друга брали. У меня один раз казус был. Пришла утром, заварила кофе, а он кислый. Пришла коллега и говорит, мол, чайник не кипяти, она туда лимонную кислоту высыпала, решила почистить. А я-то уже вскипятила! Думаю, хорошо, что не химией какой-то чистила. © Irina Leonova
Мы дома тоже чайник с лимонкой кипятим.
Лимонная кислота продается в пакетиках, и я ее пересыпаю в удобную банку из-под кизилового варенья "Тамара".
Теперь друг друга предупреждаем - осторожно, в чайнике Тамара!
- У коллег была адская привычка не мыть чашки. Их просто ставили обратно в шкаф, вместе с заваркой, пока не закончатся чистые. Так и до моей чашки добрались! Прихожу - она в чужой красной помаде. Помыла раз, другой. А потом положила в чашку записку с текстом: "Подавись". Через два дня подходит ко мне одна и недовольно заявляет: "Не надо мне хамить! " Я ее выпроводила на кафедру, к грязным чашкам. © Надежда Свинцова
- Работаю в офисе. Бывает, что совсем нечем заняться, но рабочий вид никто не отменял. Одно время распечатывала на черновиках книги и читала с умным видом. Теперь придумываю книги сама — печатаю на компьютере. Со стороны — примерный сотрудник! Получаю огромное удовольствие, все удивляются, почему я всегда в хорошем настроении. А я люблю свою работу! © Подслушано / Ideer
- Пришла на новую работу. Платят хорошо, и работа нравится. Но вот директора наши, откровенно говоря, странные. Помимо сладкого подарка для детей сотрудников, они выдают подарки для котов и собак сотрудников, ссылаясь на то, что это тоже дети. Подарок состоит из трех банок хорошего корма, маленького пакетика хрустяшек и игрушки. Для доказательства наличия питомцев нужно предоставить фото с ним. И вроде мило, и ничего плохого они не делают, наоборот. Коллектив от этого как-то сплоченнее, что ли. Но все равно остается какое-то странное послевкусие. Они могли бы потратить эти деньги на что-то другое, увеличить сумму премий, например. У меня у самой есть кошка, и я ее люблю. Подарок приняла. Но все равно как-то не по себе. © Подслушано / Ideer
А вот еще истории доказывающие то, что работать в офисе - то еще удовольствие.
Комментарии
Ну тетка,завидующая подаркам для животных,это нечто 🤦🏼♀️если не нравится-отказалась бы от подарка и шла в другое место работать,а то ишь-ее не спросили,кому дарить !как так?!
так этой, которую чуть лимонной кислотой не отравили, кофе не жалко или кипятка?)))
Чашки надо мыть за собой. И кстати в отелях тоже уборщицы моют теми же тряпками что и пыль вытирают