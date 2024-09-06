16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает

Не родись красивой родись счастливой, это истина из. Жизни. Много красавиц несчастных, так что цените свою жизнь, некрасивая это ведь не болезнь, не бедность и не глупость, что гораздо хуже, а потом ваш муж выбрал вас и ещё трое детей, значит он достоин вас, а вы его, а воспитательница просто вам позавидовал.