16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
Отношения между начальниками и подчиненными, заказчиками и клиентами, преподавателями и студентами вызывают споры и скептические ухмылки. Хочется спросить, неужели они не могли найти кого-то более подходящего? Но прочитав наши истории вы поймете, что настоящая любовь рождается вопреки всему.
- Я та самая, кто увела мужчину своей подруги. Когда она нас познакомила в общей компании, между нами сразу пробежала искра. Но мы это скрывали. У меня тоже был партнер на тот момент. Случилось все на ее дне рождения. Меня бросили по СМС. Я ушла к озеру, села и разревелась. Он пришел утешить. Там мы впервые поцеловались и признались друг другу в чувствах. Он сказал, что уйдет от моей подруги и мы сможем быть вместе. Я сначала отвергла эту идею. Но он и правда от нее ушел. Мы стали иногда встречаться за чашкой кофе, а теперь живем вместе. Не знаю, как сказать подруге, страшно ее потерять.
- На 3 курсе сын познакомился с девушкой из очень богатой семьи. Я отговаривала его от отношений, ведь таким нужны салоны, рестораны, курорты. Он не послушал и сделал предложение. Ее родители тоже оказались против, не пришли на свадьбу и лишили спонсорства. И вот прошло 2 года, как вдруг моя младшая дочь серьезно заболела. Нужны были деньги на операцию, срочно. И моя невестка продала свою машину. Ни я, ни мой сын не просили ее об этом. Сама нашла покупателя, сама продала и принесла мне деньги. Я была в шоке и сказала, что не смогу ей вернуть их. А невестка ответила, что мы теперь семья, семье нужно помогать, ничего возвращать не нужно. Дочери сделали операцию, с ней все хорошо. Невестка теперь ездит на метро, но она такая же позитивная девушка и ее отношение ко мне или сыну не изменилось. И мне так жаль, что я не смогла разглядеть в этой девушке хорошего человека раньше. Стыдно за себя. Рада, что сын не послушал меня и выбрал любовь. © Палата № 6 / VK
- Я всегда была женщиной в теле. Еще и по профессии повар-кондитер. Встретила мужчину — профессионального спортсмена. Жутко комплексовала рядом с ним, даже бросила однажды. Повел знакомиться с родителями. А они тоже точеные, красивые. Его мама как увидела меня — сразу заплакала. Глаза опустила и сказала: «Ладно, сынок, я тебя люблю и любой твой выбор приму». А папа, видимо, хотел разрядить обстановку, но сделал только хуже: «Не расстраивайтесь, ребят! У меня брат двоюродный — вот такой диетолог!» Тут уже я готова была разреветься, но взяла себя в руки и пыталась весь вечер быть милой. Мой мужчина потом долго извинялся, закидывал цветами. А через полгода сделал предложение. Кстати, я немного похудела рядом с ним, потому что пристрастилась к его активному отдыху. А он, наоборот, чуть набрал на моей домашней стряпне. Дома мама ему максимум протеиновые коктейли делала. С семьей его отношения хорошие, делаем вид, что не было того ужасно неловкого вечера.
- Всегда завидовала подруге. У нее такой муж классный: всегда дверь подержит, такси вызовет, вкусняшками побалует, денежки даст на покупки, когда холодно пиджачок накинет, внимательный, заботливый, помнит все даты. А мой невнимательный, грубоватый. И чего я замуж вообще за него вышла? Вот только, как оказалось, муж подружки не только с ней такой милый был, но и еще с двумя девушками. Такой внимательный и щедрый, что одарил их детьми, одна родила сына, другая двойняшек, а подруга еще дочку, все родились с разницей в пару недель буквально! А мой угрюмый муж накопил нам на загородный дом. В топку цветочки, короче, я их в своем саду теперь выращиваю. © Подслушано / VK
- Мы были молоды и вообще не подходили друг другу, вели себя глупо. Мы расставались и снова сходились, потому что нас тянуло друг к другу. В конце концов мне все это надоело и я его бросила. Договорились, что повзрослеем и, если звезды сойдутся, попробуем снова. Встречались с другими людьми, но действительно лет через 5 случайно столкнулись. Решили попробовать воссоединиться, действовали очень осторожно. В итоге скоро поженимся. Иногда нам просто нужно вырасти до того человека, который нам якобы не подходит. Такое случается! © kcarvalh / Reddit
- Я с детства не очень любила мясо. Особенно жирное. И еще большую часть жизни пыталась понять, почему у меня был насморк, слезились глаза. Сколько я врачей обошла! Сдала расширенный тест на аллергию, оказалось, что это аллергия на говядину. Ага, и такое бывает. В итоге я совсем отказалась от мяса. Рыбу ем нормально, а мясо не могу. Друзья познакомили меня с парнем, который не ест свежую зелень. Видимо, ради хохмы. Да и к термически обработанной зелени относится с пренебрежением. Я помню первые наши посиделки. У него в тарелке несколько крохотных картошин и три вида мяса! А после еды он в автоматическом режиме выпил таблетки. Оказалось, что он пьет витамины, а зелень не ест, потому что у него была резекция кишечника. Это когда удаляют часть кишечника. Поэтому зелень у него не переваривается. Ну, теперь мы живем вместе. И все бы ничего, но приготовление пищи для нас — целое испытание. Приходится готовить много блюд, но небольшими порциями, чтобы еда не успела испортиться. Правильно говорят, что противоположности притягиваются. А иногда еще и детей заводят. © v#############@mail.ru / y-story
- Мой парень вообще не мой тип. Раньше я встречалась с утонченными мужчинами, все обернулось катастрофой. А этот высокий, носит бороду, в татуировках. Он мужественный, слушает только металл. Но у него есть куча «Лего». Он во многом отличается от меня, но и дополняет, с другой стороны. Я была так сосредоточена на том, чтобы найти кого-то похожего на меня. В итоге получила ужасный опыт. С моим нынешним парнем мы делаем комплименты друг другу, помогаем залечивать раны, смеемся и шутим. Мы понимаем друг друга. И он был прямо у меня под носом все это время! Просто нам обоим потребовалось время, чтобы открыть свои сердца и позволить этому случиться. Любовь находит тебя, когда ты меньше всего этого ждешь. А иногда она уже нашла тебя. Тебе просто нужно открыть свое сердце, чтобы увидеть ее. © Minimum_Most8038 / Reddit
Цените тех людей которые рядом с вами! Они отдают вам самое главное в жизни своё время! Любовь, время, жизнь!!!😍
- Мой муж очень красивый. Это факт, а не комплимент от жены. И дети у нас очень красивые, все трое: сыночек и две доченьки, похожи на папу. Я этому невероятно рада, ведь сама еле-еле дотягиваю до комплимента «симпатичная». А вчера я пришла забирать детей из детского сада немного раньше и услышала, как воспитательницы обсуждают нас, нашу семью. Одна из них говорила, что мои дети приемные, ведь невозможно быть такими красивыми при такой невзрачной маме. Я вошла и сказала, что лучше не обсуждать такое в детском саду. Ведь могут услышать дети. Воспитательницы заволновались, стали извиняться, а я просто забрала детей и ушла. И уже в машине разревелась как девчонка. Я знала, что не красавица. Но это так жестоко... Обсуждать нас в подобном тоне. Не могу забыть их слова, постоянно прокручиваю их в своей голове. © Мамдаринка / VK
- Я живу со своей бывшей мачехой. Отец женился второй раз, когда мне было уже 13 лет. Ей на тот момент только исполнилось 18 лет. Она работала у него в цехе уборщицей и училась в институте. Новая супруга папы всегда мне нравилась. Относилась ко мне очень хорошо, по-доброму. Мы стали настоящей семьей за 6 лет жизни под одной крышей. Все изменилось одномоментно, когда папы не стало осенью прошлого года. Не знал, что будет дальше. Мы с мачехой жили, как и раньше. Она продолжала ходить на работу, а я в университет. А на мой день рождения все закрутилось. Утром я ляпнул то, что давно вертелось на языке: «Я тебя очень люблю». Она в ответ меня поцеловала, не сказав ничего. С тех пор мы втайне от всех встречаемся. Никто не подозревает, что мы близки, поскольку на людях ведем себя как обычно. Часто даже не разговариваем. Все меняется, когда остаемся наедине. Мне стыдно, что я так поступил, но уже ничего вернуть не могу. И не хочу. Папа был человеком строгим, но добрым. Мне кажется, что этими отношениями я как бы предаю память об отце. © d###########@gmail.com / y-story
- Я тружусь в крупном агрокомплексе, занимаюсь аудитом. Довольно часто приходится выезжать в командировку в другие филиалы. С мужем мы вместе уже 6 лет, 4 года как расписаны. Даже свадьбы не было — просто расписались и все. Я родила и вышла на работу. Муж сидит с ребенком. Исходили чисто из финансовых соображений. Муж зарабатывает почти в 2 раза меньше меня. Через полтора года после рождения ребенка я в очередной раз оказалась в командировке. Там за мной приударил один из экономистов. Закрутилось-завертелось, сначала кофе, потом ужин, потом опять кофе. Сначала я считала эту измену небольшой интрижкой. У кого не бывает? Но это переросло в полноценные отношения. Примерно 50-60 дней в году я провожу у своего «второго мужа». Благо, что работа позволяет. Муж фактически меня спалил и знает, что у меня есть еще один мужчина. Я однажды хотела завести с ним разговор на эту тему. Только он отказался слушать — ушел в другую комнату. Больше не предпринимала попыток с ним поговорить об этом. Он тоже. Так и живем. А как бы вы поступили, если вам хорошо с двумя? Хотя больше люблю второго мужчину. Но и первого бросить не могу. Будет настоящим предательством, да и для ребенка шок. © Аноним / y-story
- Я женился в 25 лет по расчету. Никогда не хотел влюбиться. Родительский брак был для меня примером. Когда 2 человека живут вместе, воспитывают детей, а потом стареют и все. Мы с супругой без чувства вины признаем, что не любим друг друга. И нас это абсолютно устраивает. А утешение я нашел в работе. С радостью проводил по 10–12 часов в офисе. Обеспечивал семью всем необходимым и даже больше. Но все изменилось примерно через 4 года после свадьбы, у нас уже был ребенок. Коллега снесла мне крышу. Думаю, я влюбился сразу, но жил в отрицании много лет. Мы проработали 4 года в одном офисе и стали лучшими друзьями. Я просто наслаждался ее компанией и таял от одного лишь взгляда. Я переехал подальше, чтобы не видеть ее и не слышать. Это не сработало, мои чувства все равно не изменились. Она иногда звонила мне по работе. Прошло 3 года. Решил вернуться с женой и уже двумя детьми. Когда я ехал домой из аэропорта в такси, она позвонила. Мы решили встретиться тем же вечером. Мы просто болтали, она спросила, почему я никогда не смотрю ей в глаза. Я улыбнулся. Понятия не имел, что сказать. Через 4 месяца мы снова встретились в ее квартире. Внезапно она разрыдалась и обняла меня. Это был первый раз, когда я прикоснулась к ней (за исключением нескольких рукопожатий). Я чувствовал, как мое тело дрожит. Она попросила меня остаться. Я отказался. Она понятия не имела, что я чувствовал. Мы знали друг друга почти 8 лет. Когда я уехал, мы созвонились и я рассказал ей все. У меня не хватило смелости сказать ей это в лицо. Я сказал, что не могу смотреть ей в глаза, потому что я просто теряюсь. Отключаюсь. Она тоже меня любит. Вот и все. Вот моя история любви. Отец двоих детей, влюбленный в мать двоих детей. Живем в разных городах. Прошло несколько лет, но отношения все еще платонические. Моя супруга знает. Мы остаемся парой, выполняя социальные обязанности. Возможно, лет через 15, когда мы станем достаточно взрослыми, чтобы люди перестали нас осуждать, мы сможем быть вместе. © Anonymous / Quora
- Я мужчина ростом 162 см. Всю жизнь комплексую. Как-то друзья позвали на свидание вслепую. Но показали фотки, девушка понравилась, поэтому согласился. Прихожу в кафе и вижу... ее. Захотелось наорать на всех и хлопнуть дверью. Нет, она не была высокой. Зато она была в ботинках на нереально огромной платформе и одета как гот. С ярким макияжем, с паутиной вместо колготок и кучей татуировок по всему телу. А у меня образ хорошего мальчика, я преподаю сольфеджио и ношу накрахмаленные рубашки. Видимо, над нами решили жестко подшутить. Но я остался понаблюдать, что будет. В какой-то момент мы пошли танцевать, и она поцеловала меня. Мы застыли на месте и вылупились друг на друга. Все остальные тоже были в шоке, начали потихоньку расходится. Мы остались, поговорили. Она призналась, что сделала это ради того, чтобы позлить бывшего. Он и был организатором всей этой тусовки. Мы продолжили общаться онлайн, оказалось, у нас много общего. А потом она со смущением сказала, что почувствовала что-то, когда целовала меня, и с тех пор думала обо мне постоянно. Вот так чья-то злая шутка стала началом новой любви.
Не родись красивой родись счастливой, это истина из. Жизни. Много красавиц несчастных, так что цените свою жизнь, некрасивая это ведь не болезнь, не бедность и не глупость, что гораздо хуже, а потом ваш муж выбрал вас и ещё трое детей, значит он достоин вас, а вы его, а воспитательница просто вам позавидовал.
- У меня роман с подчиненным. На рабочем месте мы изо всех сил изображаем, что ничего не происходит, но после 17:00 все меняется. Встречаемся в основном у меня. Иногда бываем у него. Остроту этой ситуации придает тот факт, что если наш роман вскроется, то обоим будет грозить увольнение из-за жесткой политики компании. Забавно, что началось все с ужасно сделанного отчета. Когда я увидела то, что там понаписали, то была готова наорать на сотрудника. А когда он зашел в кабинет, молча положил нормальный отчет и, краснея, начал признаваться в любви. Признаюсь, я обомлела. Влюбилась словно подросток. Мы не делаем совместных фоток, не гуляем вместе в парках. Мы в магазин даже вместе не ходим. Все в условиях строгой секретности. Но как же это здорово! Запретный плод по-настоящему сладок! © n###########@mail.ru / y-story
- Я старше мужа на 11 лет. Год назад устроилась к нему в отдел фигуристая девушка. И стала очень напористо его завоевывать. Муж деликатно отшучивался. Я тоже близко к сердцу не воспринимала. Но недавно слышу звонок в домофон. Смотрю в камеру — она. Заходит, а в руках ребенок! Совсем крохотный младенец. А та со слезами: «Посмотрите на него, это сын Влада! Он вас жалеет, не уходит от вас, а мы давно живем как семья. Не мучайте, отпустите уже его!» Я дар речи потеряла, еще наш сын вышел, тоже стоит с глазами по три рубля. Мы с ним посмотрели друг на друга и как давай смеяться. Гостья наша наорала на нас и ушла. Она не знала, что муж мой бесплоден, а сына мы взяли из детского дома 12 лет назад (он знает). Эта капля стала последней, муж попросил руководство разобраться. Но девушка уже сама от стыда написала заявление. Мне не раз с завистью говорили, что нечестно это — отхватила себе мужика богатого и молодого, мечту многих. Только вот я его не отхватила, он сам мне предложение сделал, сам ухаживал за мной. Мужчина — это не счастливый билет, за который нужно бороться.
- Я работаю массажистом. Большинство моих пациентов проходят курс реабилитации после операций или даже целых серий операций. Очередной моей клиенткой стала красивая женщина в возрасте 28 лет. Даже без косметики она само очарование. Раньше я негативно относился к отношениям с пациентами. Считал, что это признак непрофессионализма. Пока сам по уши не влюбился. Оказалось, она работает менеджером по продажам мотоциклов. Про мотоциклы она знает абсолютно все, после работы гоняет по городу на железном коне. Автомобиля нет и не было никогда, зато за рулем мотоцикла с самого детства. Я старался делать так, чтобы Полина была последней пациенткой в течение дня. Хотел остаться с ней подольше, заварить ей чай, послушать рассказы. Между нами завязались отношения. Сейчас она уже ходит самостоятельно. Первое, что сделала — это восстановила байк. Теперь опять перемещается по городу исключительно либо на своих двоих, либо на мотоцикле. © Ярослав / y-story
- Моя будущая жена не моя родственная душа. И я не ее. Мы не идеальная пара, наш союз даже близко не создан на небесах или не соответствует другим мистическим, мечтательным, недолговечным идеям. Однако мы — 2 зрелых человека, которые прошли через множество испытаний, совершили миллион ошибок, наши сердца были разбиты, но мы научились любить снова. Мы упорно трудимся над отношениями. Бесконечно много разговариваем, обмениваемся идеями и мечтами. Общение, прикосновения — это цемент, который свяжет нас вместе навсегда. Моя жена не моя родственная душа. Мы не можем зависеть от таких мутных и хрупких идей. Нам нужна преданность через действие, уязвимость по выбору, привязанность без ожиданий. Наше будущее зависит от этого. © that_old_white_guy / Reddit
Любовная линия есть почти в каждом фильме. Но мы не всегда согласны с выбором режиссеров и даже готовы спорить, что главный герой должен был выбрать другую, более подходящую спутницу. Рассуждали об этом здесь.
Комментарии
От некоторых историй аж волос дыбом. Вот так и здесь мне пишут, что загс это хорошо, а потом вот такие истории. Мужчине необходимо несколько баб одновременно и так было всегда. А женатик как бы к одной привязан. Нет, этого быть не должно.
Вот бороться за мужчину не нужно, нужно, чтобы ему было с вами лучше, а не с другой, а если этого нет, может это НЕ ВАШ МУЖЧИНА, а чей-то другой.
Не верю всем этим историям, описаны нестандартные ненастоящие отношения в слишком слащавой манере.
Странные-странные-странные люди, но почитать было интересно, спасибо!
"Мы упорно трудимся над нашими отношениями" - как с такого можно вообще начинать отношения? И зачем..