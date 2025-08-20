15 человек, которые так здорово выкрутили из непростых ситуаций, что мы не устаем им аплодировать
Мы все бывали в ситуациях, когда кажется, что все пропало. Но некоторые умудряются не просто выйти сухими из воды, а сделать это так эффектно, что окружающие запоминают их фразу или поступок на всю жизнь. Мы собрали как раз такие истории: от смешных до по-настоящему вдохновляющих. Прочитав их, вы точно захотите взять пару приемов на заметку — вдруг пригодится, когда жизнь подкинет свой экзамен на смекалку.
- Моя сестра выходила замуж уже 5 раз и это без шуток. И каждый раз она хотела свадьбу, просто роспись ее не устраивала. Конечно же, на свадьбе мне вручили микрофон и сказали говорить тост. Я перед этим подготовился и нашел тот же текст, какой говорил 4 раза до этого. Вот только не учел один момент — жених уже не Влад, а Денис, но ясно стало лишь тогда, когда сказал. И то, честно, стало понятно лишь по выражению сестры и самого мужа. Никто другой из моих знакомых даже не заметил, а если и заметил, то прекрасно меня понял. Сестра потом еще пыталась дуться и обижаться, но я пообещал, что на следующей свадьбе такого не будет, и она вроде успокоилась. © Палата № 6 / VK
- Дед на днях разыграл бабушку. Спрятал все кастрюли и попросил приготовить борщ, хотел посмотреть, как она выкрутится. Она сварила ему борщ в сковородке. Дед посмотрел на это дело и выдал: «Не зря я мотоцикл продал и свел тебя в ресторан, вон какую себе бабу отхватил!» © Палата № 6 / VK
- Собрались с женой в отпуск и попросили нашего друга присмотреть за квартирой и котом. Сели в поезд, стали переодеваться, а из открытой сумки вылазит наш котейка. Другу не сказали, стало интересно, как выкручиваться будет, когда поймет, что кот пропал. Прошел день, затем второй, а друг про мохнатого ничего не говорит. Вернулись домой через неделю, а дома порядок, аккуратно все прибрано и кот сидит, только другой породы и цвета. Друг принес, думал, не заметим подмены, но теперь у нас целых два кота. © Палата № 6 / VK
- В универе у нас было правило: ждем профессора 15 минут, потом уходим. Мы зашли в аудиторию и увидели на доске имя преподавателя с забавной фамилией. Я заметила на заднем ряду симпатичного накачанного парня, села рядом, познакомилась — он представился Дэном. Мы поболтали, вместе пошутили над фамилией нашего препода. На 14-й минуте мы начали отсчет до свободы. За 20 секунд до конца Дэн встал, подошел к доске и сказал:
— Итак, класс...
Оказалось, это и был наш препод, который любил вот так подшучивать над студентами. © Kat Marasigan / Quora
- По литературе задали выучить стихотворения поэтов серебряного века. У кого хорошая память, часто учили по 2-3 стиха, чтобы получить побольше «халявных» оценок. Один одноклассник (немного ленивый, но сообразительный парень) выкрутился из ситуации по-современному. Он вышел к доске и начал рассказывать наизусть песни «Люмена» и прочих группы, типа «Мы не ангелы, парень». И училка не заметила подставы! Все знали, что учительница не сильна в современной музыке. Но то, что это прокатит, сомневались. В итоге учительница им очень гордилась, хвалила, мол, он «молодец, взял малоизвестные произведения, да еще и столько выучил!»
А одноклассники в это время еле сдерживались от смеха. © helena515 / Pikabu
- А у меня одноклассница забыла, что нам надо было выучить стих к уроку. Фамилия у нее начиналась на «А», ее спросили бы одной из первых. Стих был небольшой, так она на перемене написала его на ладонях. Вышла к доске и прочитала. К счастью, учительница во время ответа на нее не смотрела.
По химии был один доцент Мокрышев Адександр Иванович, у него глаза в разные стороны смотрели...Вот он выдавал - Один глаз должен смотреть на доску, а второй в таблицу Менделеева!!! Когда на лекции поток начинал шебуршать, он просто понижал голос, ну прям до бурчания под нос и чудо... все стихали. Знали, что на лабороторных он свирепствует... На потоке поставил всего три хор. Один вашему покорному слуге...🤣🤣🤣
- Это случилось не со мной, но история отличная. На собеседовании кандидат наливал в стакан воду, и немного пролил.
— Нервничаете? — спросил HR.
— Нет, просто всегда выкладываюсь на все 110%, — улыбнулся кандидат. © Geo Michel Raj / Quora
- В 11-м классе у нас был предмет психология. Нужно было принести сочинение о стрессовой ситуации из своей жизни. Я, конечно, благополучно забыл. Вспомнил только в 8:56 — прямо перед уроком, когда одноклассник спросил, о чем мое сочинение. Я пишу быстро, поэтому просто начал описывать, как забыл про задание, что сейчас 8:56 утра и я в панике. Получился чистый поток сознания. В итоге сдал работу и получил пятерку! © ***munch_reborn / Reddit
- У моей знакомой небольшая зарплата и, к сожалению, ее частенько задерживают. Так она нашла выход: ищет в секондах брендовые шмотки, красиво их фоткает, выставляет в соцсетях и продает! И это ее здорово выручает.
Последняя история тоже по ходу - прокрастинировал, и первое что нашёл в подборку вставил !!!🤣🤣🤣
- 8-й класс. Нам задали подготовить выступление на тему: «Какой мультфильм произвел на вас самое большое впечатление в детстве?» Я, увы, не подготовилась и решила, что, когда дойдет моя очередь, просто скажу правду. Вышла на сцену и начала:
— Честно говоря, я не готовила ничего, что можно было бы назвать речью. Видела, как все друзья готовились, и сомневалась, стоит ли быть честной... Но вот я здесь, пытаюсь. Прямо как в мультфильме, который меня вдохновил, — «Дораэмон». Он учит искренности.
Все решили, что история про «неподготовленную речь» — это часть выступления. И дали мне первое место.
© Āmī / Quora
- Мне нужно было написать курсовую по астрономии. Я откладывал ее весь семестр, а потом провел две бессонные ночи: одну — чтобы написать, и еще одну — чтобы напечатать (да, это было давно, когда пишущие машинки еще были в ходу).
Сдал работу вовремя.
Через пару дней, выходя из аудитории после экзамена, я услышал от профессора:
— Я прочитал вашу работу. Очень хорошо написано. Не похоже на то, что можно сделать за два дня.
Он поставил мне «отлично». © gogojack / Reddit
Курсовую за два дня ??? А я по правде космонавт, сейчас вот на орбите от нечего делать зашёл почитать адме...🤣🤣🤣
- Я человек невероятно вспыльчивый. Раньше безуспешно боролся со своим характером и попадал в неловкие ситуации, но затем нашел для себя выход — стихи. Выучил несколько стихов Есенина, во время «утраты рассудка» делал глубокий вдох и повторял строки из любимых произведений. На днях поссорился с начальником, он вызвал к себе, ситуация накалялась, мне хотелось обругать его прямо там, но в один момент я взял себя в руки и заговорил:
«Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате.
И что-то резкое,
В лицо бросали мне».
Начальник посмотрел на меня странным взглядом, а потом успокоился и сказал: «Не нужно в меня ничем бросать. Иди, Андрюш, не обижайся. Потом поговорим!» В тот же вечер решили вопрос мирно и пошли в караоке петь до утра. Как же сильно стихи изменили мою жизнь! © Палата № 6 / VK
Вешать пиджак на спинку стула - это из фильма "Прохиндиада или бег на месте" с Александром Калягиным в главной роли.
- Есть у меня плохая привычка, часто отхожу по своим делам на работе. Нет, от обязанностей я своих не линяю, я работаю быстрее многих и потому все успеваю и делаю это со спокойной душой, но от начальства периодически прилетало. Нашел лайфхак в инете: вешайте пиджак на спинку, когда хотите отойти по своим делам. Попробовал, реально работает! А объяснение безумно простое: когда тебя ищут и не находят, то думают, что ты точно где-то есть, ведь пиджак висит на спинке стула. Все гениально просто! © Палата № 6 / VK
- Я с детства знала кем стану, когда вырасту. А в 10 классе, за год до экзаменов, у меня случился кризис. Я потерялась в себе, у меня была депрессия, я ходила к психологу. Каждый день после школы заканчивался слезами. Я была так потеряна. Потом случилось то, что помогло мне. Моя мама сводила меня в театр. Я настолько была поражена игрой актеров, что загорелась идеей быть актрисой. Сейчас я учусь на 2 курсе актерского. Именно искусство вытянуло меня из глубокой ямы. © Палата № 6 / VK
- Сын пригласил на школьный конкурс. Предупредил:
— Папа, все будут говорить, кем хотят стать. Я скажу, хочу быть как ты — классным, а профессию выберу позже.
Конкурс шел долго, зал устал. Тут сын подходит к микрофону и как отмочит на весь зал:
— Я хочу стать отцом!
Мхатовская пауза. Зал лег от хохота. И тут кто-то выкрикнул:
— Молодец! Настоящий мужик!
Сын понял — все, что он скажет дальше, будет лишним, поклонился и закончил выступление. © smile2 / Pikabu
Подрабатывал в молодости на каникулах у дядьки на казэнергоремонте фрезеровщиком. Первым делом с утра руки в мазуте запачкать, потом можно было к другу Зелёному идти в соседний цех. Если мастер ловил- руки ему под нос - А чё, в туалет нельзя выйти ???