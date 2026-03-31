17 мам, которым за все их дела хочется при жизни памятник поставить
В нашей жизни нет ничего дороже мамы, хотя в детстве мы редко задумывались, сколько сил и любви она вкладывала в нас каждый день. Нам казалось, что завтрак на столе появлялся сам, косички заплетались как-то между делом, а одежда и игрушки — просто привычная часть жизни. И только повзрослев, мы начинаем замечать, как мама вставала в пять утра, чтобы приготовить еду, или могла свернуть горы, лишь бы порадовать нас заветным подарком. Эти простые, но такие трогательные истории напоминают: мамы действительно заслуживают всех цветов мира — и слов благодарности тоже.
- Перед отпуском уговорила маму посидеть с моим котом. Она нехотя согласилась, а когда я вернулась, то застала ее в загадочном настроении. Мама хитро улыбалась и не сразу пустила меня в комнату. Заглянув туда, я увидела, что на голове у кота крошечная вязаная шапочка на завязках. Оказалось, мама решила, что в квартире сквозняки, и за пару вечеров заботливо соорудила питомцу головной убор.
- Когда я была ребенком, мама всегда заплетала мне косички перед школой. Не просто косички, а настоящие произведения искусства — с ленточками, заколками и какими-то нереальными плетениями. А в классе надо мной смеялись из-за этого, поэтому я обижалась на маму за ее творчество. А на днях я решила посмотреть свои старые фото и вдруг поняла, что мама из меня делала настоящую королеву! Она сама с утра лишь хвостик подвязывала и вперед, на работу. А мне — полчаса плетения, чтобы я была самой красивой. Позвонила ей, сказала спасибо, а она спросила: «За что?» Говорю: «За то, что в детстве я выглядела, как маленькая принцесса, а не как все — с хвостиками».
- Мама заехала в гости и оставила какую-то коробку, сказала открыть, когда я буду одна. Мы попрощались, и я сразу побежала смотреть, что же там такое. Открываю коробку, а там обычный песок и какой-то драный фантик. Приглядываюсь внимательно, а под ним пара стеклышек. Я просто запищала от восторга! Оказалось, перед продажей дачи мама раскопала мой детский «секретик», чтобы он переехал в новую жизнь вместе со мной. Кажется, я никогда так не радовалась кучке песка.
«О маме я знаю не так много. Говорят, что была очень активной девчонкой: умной, веселой, легкой на подъем. Иногда мне снится, что мама идет ко мне, а я маленькая бегу ей навстречу»
- Мама вставала со мной в 7 утра перед школой, чтобы я не завтракала одна. Причем даже когда ей не нужно было на работу. Сейчас я понимаю, что никогда не пользовалась будильником, ведь она меня всегда ласково будила по утрам.
- Когда мне было 5 лет, мама купила хомячка. Я еще маленькая была, но помню, как отец и бабушка удивлялись, что он так долго живет. Он жил, когда я пошла в школу, и даже когда я школу закончила. Более того, он жив до сих пор. Батя несколько раз отправлял письма на телевидение, чтобы приехали и сняли сюжет об удивительном долгожителе. Я догадалась давно, а батя все еще нет. Дело в том, что каждый раз, когда у хомячка жизнь заканчивалась, мама в тот же день покупала точно такого же, и никто из домашних ничего не замечал.
- Мама воспитывала меня одна. Только представьте себе: 28-летняя девушка весом всего 54 килограмма получила работу... Каменщицей! Она помогала строить все стены вокруг университета. Как-то раз она подошла к пожилым мужчинам на стройке и сказала: «Простите, мне нужна работа». Все рассмеялись, а потом кто-то сказал: «Да не вопрос! Только подними этот камень». И она подняла! В итоге она сама заработала на дом, оплатила обучение в медицинском колледже. Она — самый невероятно сильный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Люблю ее.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о материнской любви
«На этом фото мне года три, а маме 25. Невероятно, а я помню это купание, словно это было вчера, а ведь фотографии уже 47 лет»
- Я не любила лук, перец и морковь в еде. Поэтому каждый день, помимо основного ужина для всех, мама готовила отдельно для меня в специальном казанчике еду без этих ингредиентов. Помню, как я заболела, и мама ездила за 40 км за город, на какой-то базар за домашней курицей, ведь обычную я не ем. Кстати, она так делает до сих пор.
С одной стороны жалко эту маму, с другой, это может ее личные мозговые тараканы, которые приносят удовольствие.
- 1994 год. Мне было 5 лет. Высокая температура всю ночь. Наутро мама повезла меня в райцентр на попутной машине, потом очень долго несла на руках тяжелую меня в осеннем комбинезоне. Сейчас, когда сама несу что-то тяжелое или двухлетнего сына на руках, всегда вспоминаю мамин рассказ и понимаю, что ей тогда было намного тяжелее, и мне становится легче.
- Моя тетя 10 лет назад взяла под опеку мальчика 14 лет, потому что ее дети уже выросли, а ей было одиноко в большой квартире. Мы сначала осуждали, потому что мальчик из не очень благополучной семьи, с проблемами, педагогически запущенный. Она с ним занималась, опекала, заботилась. Столько сил вложила, столько проблем разгребла. Но в итоге пацан занялся спортом, стал хорошо учиться, помогал по дому. Вырос красавцем, умницей, выучился, нашел работу. Потом он женился на хорошей девушке, они вместе снимают квартиру и теперь помогают тете. А двое ее родных детей забили на нее. Когда она болела и лежала в больнице, к ней приезжал и заботился о ней только неродной сын. Мыл, переодевал, кормил, покупал лекарства. Тетя восстановилась, выздоровела полностью. И горько плакала, потому что свои дети к ней равнодушны, хотя воспитывала одинаково и очень всех любила.
Если воспитывала одинаково, значит, не от воспитания третий сын такой стал, логично? И мог ограбить втихаря, например, если бы таким человеком оказался. А если от воспитания - значит, тех двоих неправильно воспитала. Что-то одно.
«Моя мама, 59 лет. Всегда говорю ей, что она красивая и выглядит моложе своего возраста. Но она считает, что я так говорю, потому что я ее дочь»
- Моя мама вставала в 5 утра, чтобы приготовить мне завтрак и обед. Чтобы когда я пришла со школы, дома уже была еда, а я не ходила голодной. В дополнение к этому, она еще и деньги давала в школу. Когда я училась в универе, мама готовила еду и складывала в баночку, ведь тогда вообще не было денег, чтобы поесть в университете. Этой едой я делилась с одногруппниками, которые жили в общаге. Когда мама об этом узнала, стала готовить побольше, так как переживала за них.
Интересно, как коррелируют "не было денег, чтобы поесть в университете" и "стала готовить побольше, так как переживала за них"
- Когда я родилась, у родителей не было никакой поддержки, но моя мама всегда давала понять, как сильно она любит. Ведь это самый добрый человек, которого я когда-либо знала. Мне было четыре года, когда двоюродный брат моего отца попал в жизненную беду, оставив двух сыновей одних. Маме тогда был всего 21 год, но она ни секунды не колебалась и взяла на себя заботу о его детях. Она является воплощением своей любимой фразы: «Помогайте, чем можете, и как можно чаще!»
- Мамуля обожает детей. Вместе с папой они усыновили семерых из девяти детей. Она — воплощение идеальной мамы. Все, чего она когда-либо хотела, — это быть мамой. Сидеть дома, готовить, убирать, играть с детьми, ходить по делам. Она просто обожала это. У нее были серьезные проблемы со здоровьем, но она ни разу не показала, что больна. Она сильная женщина. Шесть лет назад она потеряла моего отца из-за болезни. Она боится одиночества, но каждый день преодолевает трудности, оставаясь замечательной мамой и бабушкой, зная, что она не одна. У меня слезы наворачиваются, пока я это пишу. Если я могла быть хотя бы на малую часть похожей на нее, я была бы счастлива.
«Маме 85. Увидел на телефоне от нее три пропущенных. Перезваниваю, но не могу дозвониться. Начинаю переживать. Звоню сыну. Вдруг с ней разговаривал. А он говорит: „Все нормально, просто бабушка звонила похвастаться, что на танцы ходила“»
- Моя мама — невероятная женщина. Она растила нас с сестрой фактически одна, заботилась о больной бабушке (ее маме), терпела выходки отца, которого мы редко видели, а потом, когда мне было восемь лет, его внезапно не стало. Далее поднимала нас без посторонней помощи. Отдавала все нам без остатка. Хочу поскорее отвезти ее на море, поскольку это ее мечта. Но, к сожалению, пока не могу, поскольку еще не работаю и учусь в универе.
- В детстве я мечтала о кукле, которая говорит «мама». Мы жили скромно, и я понимала, что это несбыточно. Как-то раз я играла во дворе, мама подошла и достала из-за спины ту самую куклу! Я завизжала от счастья, но мой детский взгляд заметил, что на маме старое пальто, которое она давно не носила. Оказалось, она продала свое любимое пальто, чтобы купить мне этот подарок, и в тот момент радость смешалась с такой щемящей болью и благодарностью, что я не смогла сдержать слез. Я до сих пор помню, как уткнулась в ее плечо и оставила там мокрые следы от слез.
- Как-то раз в детстве девчонка со двора нечаянно оторвала помпон с моего пальто. В то время помпоны на концах завязок воротника были в моде. Я в слезы и домой. И тут мама на меня посмотрела, резким движением оторвала второй и спокойно сказала: «Не расстраивайся! Никто тебя ругать не будет. Беги, гуляй».
Татьяна Писарева - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали. Ваша мама очень мудрая.
«Моя мама вышила портрет внучки. Только представьте себе — 48945 крестиков»
- В детстве, когда ставили елку, мама каждое утро до Нового года подкладывала мне под нее маленькие подарочки. Помню, с какой надеждой и радостью я вставала утром и первым делом бежала смотреть, что мне Дедушка Мороз подарил. Это могла быть любимая конфетка, брелочек, цветные карандаши. Сейчас мне 31, я уже сама мама, но, приезжая в гости к своей любимой мамочке, не могу перестать с утра заглядывать под елку все с тем же детским трепетом.
- 1990-е годы, на улице октябрь. Мне было лет 9. Я шлепнулась в новой дорогой куртке в огромную грязную лужу. После этого долго боялась идти домой и минут 30 пыталась высушить куртку на трубах теплотрассы. Думала, что мама сильно накажет. Прихожу с повинной, а мама мне с порога: «Солнышко мое лесное, ударилась? Замерзла? Давай скорее греться!» Люблю ее.
Зима. Моя подруга Алена упала в открытый бассейн с ледяной грязной водой. Я ее вытащила. Вещи выкручивали в парадной. Пытались сушить на горячих трубах. Когда дошло, что все напрасно, я повела Алену домой. При мне ее хотя бы не убьют на месте. А мама ее увидела нас, всплеснула руками и говорит: "Мы тут телевизор смотрим, а там дитё топится". В общем ее в ванную отправили, и выдали чистую сухую одежду. Все обошлось.
Чем старше мы становимся, тем яснее понимаем: мамина забота — это не мелочи, а настоящая опора, которая сопровождала нас всю жизнь. И, возможно, сейчас самое время сказать ей то самое простое, но важное «спасибо». Наверняка и у вас есть замечательная история про любимую маму. С удовольствием почитаем в комментариях.
Комментарии
Новая дорогая куртка и огромная грязная лужа обладают сильным взаимным притяжением, все мамы это знают)
В случае моего брата вместо лужи была бочка с побелкой 🙄