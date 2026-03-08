Вообще-то комплименты говорить надо не заставлять, а учить. Честное слово...
20+ историй про то, как день пошел совершенно не по плану, но в итоге получилась отличная комедия
Бывают везунчики, которые не ищут приключений, но те сами находят их — и чаще всего в самый неподходящий момент. Перед вами истории про людей, которым каким-то чудом удается превратить банальный поход на свидание или поездку на маршрутке в готовый сюжет для комедии положений.
- Перед 8 марта учительница всех парней заставила говорить девочкам комплименты. Мне достался наш главный озорник, Виталик Глистюченко. Сижу как на иголках. И тут все просто попадали от смеха — он выдает: «Твои глаза такие голубые — как яйца дрозда!» © kattar / Pikabu
- Третье свидание, я вся такая роковуха в коротком кожаном платье и колготках с узором. Приезжаем на дом к друзьям парня, снимаю ботильоны, а у меня большой палец из колгот задорно торчит в дырку. Хмуро смотрю на парня. Он посмеялся, а потом снял свои бордовые носки в желтые лимоны и отдал мне. © valatszuga
«Уронил где-то тут свой белый наушник»
- Третье свидание. Берем кофе, идем гулять, все идет отлично. И тут я вижу знакомого с девушкой, подходим поздороваться. Я, уверенно: «Алина, это Паша. Паша, это Алина». И тут моя спутница вдруг поворачивается ко мне и громко и отчетливо выдает: «Я Алиса!» Следующего свидания уже не было... © gidoota
- Паковали подарки для женщин на 8 марта, 52 штуки: хрусталь какой-то, льняная салфетка. Заворачивали больше трех часов, пыхтели. И тут видим — одна салфетка осталась, не доложили. Переделывать неохота. Но тут до меня доходит. Говорю: «Мужики, придется распаковывать». Оказалось, в один из подарков случайно вместо салфетки положили мой грязный платок. Короче, прошло еще 3,5 часа, пока нашли и перепаковали. Зато уже можно идти профессионально паковать подарки. © Unknown author / Pikabu
- Мы дарили дамам 175 подарочных карт в магазин косметики, каждый конверт заклеивали кусочком скотча. После упаковывания остались лишние конверты. Пересчитали подарки — 173 штуки. Что-то не сходится. Уже думали все вскрывать, чтобы посмотреть, где две карточки лежат. Хорошо, что вспомнил, что у меня есть весы на 200 грамм. Взвешивали по 5 конвертов и искали, где тяжелее. Нашли. Эти карточки лежали пачками и слиплись. Когда раскладывали, кто-то не заметил и положил в два конверта по две карточки. Вес карточки 5 грамм, руками не ощутишь. © Baryag / Pikabu
У меня не с кольцом, а с бусами так было. Купила себе бусы из серого агата. Они хорошо подходили к нескольким моим блузкам. Собираюсь как-то на работу, а бус не могу найти. Всё перерыла - нет. После работы поехала срочно в магазинчик, где продавались эти бусы. Ухватила такие же последние. Приехала домой, полезла в одну из своих сумок за какой-то вещью - здравствуйте вам! - мои "пропавшие" бусы. Теперь у меня двое одинаковых.
«Потерял обручальное кольцо и несколько месяцев не мог его найти. Заказал замену. Нашел первое кольцо на следующий день»
- С утра гуляли с дочкой. Настроение хорошее, весной пахнет, к тому же праздник — 8 марта. К одной из мамочек рядом подходит муж, дарит ей букет. Моя дочка смотрит на это, слушает внимательно. Топает ко мне и с чувством произносит: «Эх, ты ж моя ягодка!» Обнимает меня за ногу, потом разворачивается и уходит к краю площадки, бросив через плечо: «Давай я тебе хоть палок насобираю...» © More.Kelpi / Pikabu
- Родственник за границей зашел перекусить в кафе на набережной. Сел на террасе, сделал заказ. За соседним столом сидела хрупкая барышня. Девушке принесли сосиску с гарниром, а она в туалет отлучилась. Родственнику сосиска показалась аппетитной, и он решил дозаказать такую же. И всего за несколько минут произошло две вещи. Родственник получил свой заказ, а на террасу влетела большая наглая чайка, схватила сосиску с временно пустовавшего стола и улетела. Девушка вернулась и увидела такую картину: в ее тарелке один гарнир, зато за соседним столом сидит здоровенный дядька и жует такую же сосиску, как была у нее. При ней он такого не заказывал. При этом дядька ржет и на корявом английском говорит, что ее сосиску украла птичка, Заказ она свой повторила, но всю трапезу подозрительно косилась. © torbova / Pikabu
- История от моей подруги: «Собираюсь утром на работу. Голову мыть не стала, решила просто завязать гульку, чтобы волосы не намочить. Схватила с веревки первое, что попалось. И вот я на работе, уже подошло время обеда. Коллега спрашивает, что это за резинка у меня такая нарядная? И тут я понимаю, что это мои красные кружевные трусы!» © barsia_pro_blog
«Папа нарезал пиццу так, чтобы не задеть колбаску»
- Гуляли. Сели на лавочку, я что-то оживленно рассказывала и мне в рот залетел комар. С потоком вдыхаемого воздуха сразу ушел в глотку. Сделала вид, что ничего не произошло. А когда прощались, парень вдруг говорит: «Ты же заметила, что комаром поужинала?» © aigeesky
- Будущий муж на первом свидании от стеснения пролил горячий кофе на столик. Пока вставал, чтобы позвать кого-то, чтобы убрали, дернул столик. Все, что там было, попадало. Потом признался, что думал, что это было первое и последнее свидание. © cheerful_flower55
- Снимали ролик для сотрудников. В роли спикера пригласила коммерческого директора. Перед фразой «мотор» я сказала: «Минуту». Подошла к директору убрать пушинку с уха, а это оказался волос, который еще рос из его уха. Подергала его и залилась краской. © podrez.maria
«Я плачу»
- Дружила с парнем. Зашли к нему домой, снимаю обувь, а мои белые носки — не белые. Обувь полиняла и покрасила их в грязно-коричневый цвет. Захожу, а там его бабушка... Минут 10 сидели, я в пол гляжу, она на мои носки. © elsy_blog
- Однажды была на свидании с очень милым мальчиком. Он сказал что-то очень смешное, а я как раз сделала глоток из стакана. И как-то от смеха неудачно вдохнула, и напиток у меня из носа полился крупными пузырями. При этом я продолжала хохотать и икать от смеха. Идеальное впечатление — красная, икающая, с мокрым лицом. Короче, не сложилось с этим мальчиком. Я потом стеснялась с ним снова встречаться, хотя он хотел. Глупая была. © tatsiana_golneva
- Хотела просто эффектно пройти перед парнем и его друзьями. В итоге зацепилась волосами за шиповник и не могла выбраться. © aiganka88
«Муж ростом 183 сантиметра. Вот так он повесил зеркало»
- С умным видом рассказывала парню, как я люблю Пикассо, стоя перед репродукцией Дали. Хорошо, что он не знал тогда ни того, ни другого. © rozovaia3
- Перед 8 марта мне звонит дочь и говорит: «Мам, тут такой вопрос. У мусорки букет такой красивый стоит. Тебе забрать?» Лицо у меня вытягивается, но я произношу: «Ты что, с ума сошла? Конечно, да!» Думаю, кто-то хотел им «извиниться», но что-то не задалось, и букет оказался там, где оказался. Цветы стояли потом еще две недели и радовали глаз. © e_g_21
- Обожаю свою маму. Перевела ей некоторую сумму денег, написала: «С наступающим 8 марта! Я тебя люблю». Мама перезванивает с вопросом: «Это что, мне теперь самой учиться суши заказывать?» © sacra.art
Пикассо-Дали напомнили. В институте издавалась многотиражка, а с редактором этой многотиражки я была знакома и иногда заходила к нему в редакцию поболтать. Благодаря ему я смогла прочитать, например, "Мастера и Маргариту", которых просто так в те годы нельзя было достать. Вот сидим мы с ним, болтаем, заходит один из комсомольских деятелей с какого-то факультета, точно не с математического, тех я знала. Принёс в редакцию свою статью и говорит очень важно и уверенно Саше (редактору): "А вот эту часть текста наберите, пожалуйста, крупно, петитом". А я французским годик занималась и знала, что petit - это "маленький" по-французски. Чтобы не рассмеяться, стала усиленно изучать свои колени. Саша спокойно и вежливо разъяснил, что петитом называют мелкий шрифт. Вообще-то я над ошибками не смеюсь, сама много раз ошибалась, ошибаюсь и буду ошибаться. Мне было смешно, что этот напыщенный индюк (иначе я его и назвать не могу) пытался показать, какой он образованный и какие слова знает.
«Мой первый день на новой работе»
- Сегодня с утра на планерке шеф надавал кучу дел и параллельно попросил собрать по тысяче на день рождения нашего коллеги. Нужно было успеть все до обеда. На работе аврал. В паузах между служебными делами пробежал по кабинетам, собрал деньги. Сижу у себя, пересчитываю. Дебет с кредитом не сходится. Лишняя тысяча. Минута размышления, хлопаю себя по лбу. Оказалось, самого именинника тоже раскошелил. © vasivasha / Pikabu
- Два ребенка знакомых, как и все современные дети, все свободное время проводят, играя в компьютерные игры. Их мама решила ограничить им доступ к ноутбуку и стала его прятать. Но каждый раз, приходя домой, видела их играющими. Только случайно зашедший соседский кот прояснил, как дети находят ноутбук. Они ноутбук облили валерьянкой. Как только мама уходила из дома и прятала его, приносили с улицы кота, который мгновенно его обнаруживал! © Pikabu
- Торможу маршрутку, открывается дверь. Я хватаюсь за поручень и начинаю залезать в салон. Неожиданно поручень отламывается. Я начинаю падать с поручнем, кто-то из маршрутки меня затаскивает. А когда я залез, то увидел, что это не поручень был, а дед с удочкой сидел у выхода. © Pikabu
«Курьер сказал: „Бывает и хуже“»
- Как-то родственники привезли нам какое-то импортное суперсредство от комаров. Мы всей семьей каждое лето живем на даче, дом стоит у реки, так что такой подарок показался настоящим спасением. И вот наступил вечер. Мы с женой достали это чудо-средство и щедро намазались им с головы до ног. Результат не заставил себя ждать. Все комары округи слетелись к нам, будто к любимым родственникам, вернувшимся из дальних стран. Только после душа и спасения в доме мы решили наконец найти инструкцию к этому гелю на русском языке. Там было написано: «Нанести на палку или другой предмет и выбросить подальше. Средство для приманивания комаров». © Не все поймут / VK
- Мой муж сделал мне предложение через пару месяцев после знакомства. И каждый раз, когда я его спрашиваю, отчего так быстро, он находит разные причины. То он решил, что я буду его женой, когда я случайно облизала крышку соуса в Макдональдсе. То из-за моей подгоревшей пиццы, которой я угощала его в первую неделю знакомства. То в тот момент, когда я, что-то рассказывая, так размахалась руками, что сбила вазу в торговом центре. И таких ситуаций масса. Он мне очень нравился и я, чувствуя себя скованно при нем, была очень неловкой первые месяцы. Даже когда он мне сделал предложение, я умудрилась упасть. Получается, мой муж полюбил меня за мои косяки... © Не все поймут / VK
