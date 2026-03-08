20+ историй про то, как день пошел совершенно не по плану, но в итоге получилась отличная комедия

Пикассо-Дали напомнили. В институте издавалась многотиражка, а с редактором этой многотиражки я была знакома и иногда заходила к нему в редакцию поболтать. Благодаря ему я смогла прочитать, например, "Мастера и Маргариту", которых просто так в те годы нельзя было достать. Вот сидим мы с ним, болтаем, заходит один из комсомольских деятелей с какого-то факультета, точно не с математического, тех я знала. Принёс в редакцию свою статью и говорит очень важно и уверенно Саше (редактору): "А вот эту часть текста наберите, пожалуйста, крупно, петитом". А я французским годик занималась и знала, что petit - это "маленький" по-французски. Чтобы не рассмеяться, стала усиленно изучать свои колени. Саша спокойно и вежливо разъяснил, что петитом называют мелкий шрифт. Вообще-то я над ошибками не смеюсь, сама много раз ошибалась, ошибаюсь и буду ошибаться. Мне было смешно, что этот напыщенный индюк (иначе я его и назвать не могу) пытался показать, какой он образованный и какие слова знает.