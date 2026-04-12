18 историй о первой любви, которые пахнут весенним дождем и школьным мелом

О! Сейчас расскажу про деревенские неписанные правила🤣 У нас дача была прям далеко от города в деревне-деревне. Неплохая по тем временам, большая деревня. Это сейчас и она вымирает. Сплетни и слухи - на уровне. Сказанешь что-нибудь, оно потом тебе через пару дней в такооом виде через пару дней с другой стороны вернется...

С нами, мелкими, сидели летом мама или бабушка, женщины довольно городские.

Зайти к соседу/знакомому мужику, попросить его за копейку/бутылку что-то починить - по деревенским понятиям не зазорно. В принципе, чай попить в гостях тоже. А вот однажды такой крендель, который нам что-то чинил, попросил в замен прополоть клубнику у него, а то руки все не доходят, не успевает. Радость не большая, но что делать, действительно помогает же... Но оказалось, что он бабушку этим крупно подставил! Потому что если женщина у одинокого мужчины в огороде работает, то это прям демонстрация отношений и сожительства🤣 и возраст тут неважен.



Так и тут скорее всего. Ну да, если у них всё серьёзно, то предполагается, что она будет работать у него в огороде, а как?