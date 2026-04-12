Согласен,Олеся авторица пишет свой микро рассказик с бодуна или страдает потерей памяти. Такое могло произойти со студентами вуза,проживающими в общежитии.
18 историй о первой любви, которые пахнут весенним дождем и школьным мелом
Первая любовь — это не просто строчка в биографии. Это живые воспоминания, которые согревают сердце спустя десятилетия: искренний восторг от первой встречи, аромат сосновой смолы на деревенской улице или то самое волнение в животе перед свиданием. В этих историях оживают родные каждому моменты, оставившие впечатлений на целую жизнь вперед — даже если от них сохранились лишь выцветшие стихи в старой тетради.
- В 11 классе парень пригласил меня на свидание. Посреди прогулки он попросил меня закрыть глаза и вытянуть вперед руки. Я замерла в предвкушении, но внезапно почувствовала что-то тяжелое и холодное. Распахнув глаза, я уставилась на пачку замороженных пельменей. Кавалер с гордостью заявил, что цветы завянут, а этим шикарным подарком мы сможем поужинать прямо сейчас.
«2009 и 2024»
- Первая любовь у меня случилась в 1 классе. Посадили нас с Артемом за одну парту. И так я ему приглянулась, что он усиленно начал меня покорять. Сердечки из цветной бумаги, прогулки с его собакой — все чин по чину. Но наше счастье длилось недолго. Летом Артем неудачно скатился с горки и на год переместился на домашнее обучение. А потом его бабушка забрала Артема к себе, и в 3-й класс он пошел в другую школу, которая находилась далековато от моей.
Шло время, и в 7-м классе каким-то образом Артем выяснил мой домашний адрес и написал мне письмо. Мы начали переписываться. Я ждала каждого его письма с нетерпением. И вот в одном из них он мне написал стихи! Собственного сочинения! Очень трогательные и душевные. На 8 Марта он приехал ко мне в гости и... оказался очень скучным и занудным мальчиком. Общение прекратилось. Но истории бы не было, если бы я случайно не откопала эти письма совсем недавно, перечитала и дошла до стихов. А стихи оказались Эдуарда Асадова. Только в 12 лет я не знала такого поэта, а Артем, видимо, на это и рассчитывал.
Ранние ,однако,детишки пошли.... Я в первом классе с интересом читал статью с прекрасной цветной фотографией Н С Хрущева в конце букваря. Это было после того,как наша классная учительница обучила нас грамоте.Там и о полете Гагарина статья была. Первая любовь случилась гораздо позже -в четвертом классе. И ,сколько помню ,увы-не взаимная ...Ей понравился мой друг....
«Мы познакомились 32 года назад в школе, после выпускного разъехались по разным городам. Вновь встретились 20 лет спустя»
«Сейчас у нас медовый месяц, мы влюблены и счастливы как дети».
- Познакомились мы в студенческом стройотряде, оба после первого курса. Две недели бок о бок, успели наговориться на год вперед. В последний вечер он взял мою руку и сказал, что хочет встречаться. Я так растерялась, что ляпнула: «Давай обсудим это на свежую голову» — и ушла спать. Утром он просто взял и уехал первым автобусом, даже не попрощался! Я была уверена, что все, история закончилась, не начавшись. Он позвонил через три дня. Говорит, решил дать мне время подумать на свежую голову. Вместе уже 12 лет, и эту фразу он до сих пор произносит при каждом удобном случае.
Немного не в тему, потерпите, пожалуйста: учились в седьмом классе и одноклассник пару минут держал мою руку в своих ладонях. И тогда-то я узнала, что такое бессонница. Не могла уснуть, ругала себя, называла себя развратной женщиной... Как же иногда я скучаю по той себе...
- Мне было 13 лет. Первая любовь. Решила завоевать предмет своего воздыхания. Первым пунктом моего плана была покупка боевого раскраса. Купила себе бесцветный блеск для губ. И вот я наношу этот блеск и иду навстречу своей судьбе. Сижу и улыбаюсь своему возлюбленному, пытаясь выглядеть максимально привлекательно. Тут его взгляд останавливается на мне дольше обычного. Он всматривается в мое лицо. Он приближается. «Богиня», — думаю я. «У тебя жир после еды на губах остался. Вытри», — говорит он.
«Познакомились в 1973 году в 3 классе, нас посадили за одну парту. Расставались, встречались. Но 30 лет назад все таки решили зарегистрировать брак»
- Мне было 13 лет, мама с папой взяли нас с сестрой на курорт. Это была такая деревня, а вокруг озера и поросшие соснами сопки. Сказочное место. Мы сняли комнату в каком-то частном доме, как и все курортники. А потом я влюбился. Она была местной девочкой, у нее была длинная коса, и каждое утро она приходила к дому напротив за свежим молоком. Я долго не решался к ней подойти и познакомится. Мучительно пытался придумать повод. Но примерно через две недели неожиданно для самого себя, когда она возвращалась с бидоном молока, просто подошел и начал разговор. Все как-то легко получилось. Она не удивилась и не смутилась. Мы шли с Катей по пыльной деревенской улице, о чем-то болтая, как старые знакомые. Я был на седьмом небе от счастья. А потом, внезапно, с пронзительным грохотом, вокруг нас начали кружится мопеды и какие-то легкие мотоциклы. Они выписывали круги, вздымая пыль и едко дымя. Увидя мое изумленное и растерянное лицо, Катя лучезарно улыбнулась и сказала: «Это наши, деревенские, нельзя мне с тобой вот так по улице гулять. Меня тут главной красавицей считают. Тронуть они тебя не тронут, не бойся. Вы, курортники, у нас снимаете квартиры и вообще вся деревня приезжими в сезон живет. Узнают взрослые, что приезжего обидели, ребятам мало не покажется. Ты уж извини, ты мальчик хороший, видно — городской. А мы тут сами...» Махнула рукой, да и пошла себе восвояси.
Написал, и как будто обратно в конец семидесятых попал. А вокруг галечные и песчаные пляжи, улитки на поросших мхом валунах и терпкий прохладный воздух, замешанный на смолистом запахе сосен. И вся жизнь впереди.
«Здесь нам по 20. В целом хочу сказать, что очень люблю свою жену»
- Мне было 14, и я был уверен, что знаю, как покорить девчонку. План был простой и, как мне казалось, беспроигрышный: выучить ее любимую песню на гитаре и сыграть во дворе. Три недели втайне тренировался, натер мозоли, соседи сделали замечание. И вот торжественный момент — она выходит, я начинаю играть. Она улыбается, подходит ближе, садится рядом. Я, думал, мол, ну все, покорил. А она говорит: «Здорово играешь. Димке тоже понравится — он как раз хочет научиться, поможешь ему?» Научил. Они до сих пор вместе.
- Моя первая любовь накрыла в 1991 году, когда мне было 15 лет. Мамина подруга из Молдавии приехала в гости с дочкой-одногодкой. Открывается дверь, она заходит. И все. Мир вокруг перестал для меня существовать.
Я думал о ней каждый день на протяжении трех лет. Потом решился: написал письмо в другую республику девушке, которая уже даже не помнит о нашей встрече. Раза три или четыре писал, рвал и писал снова. Отправил. Стало как-то легко на душе.
Она ответила. У меня реально тряслись руки, когда вскрывал конверт. На Новый год она приехала. Захожу в комнату, она стоит у окна, улыбается: Наталья. Мы проболтали весь вечер.
Потом купил кольцо в коробочке в виде розы. Она стала на диван, чтоб быть одного роста со мной, я открываю бутон: «Выйдешь за меня замуж?» Она ответила: «Да!» Мы вместе уже 24 года, двое детей.
В 1994 году почти любая девушка из Молдавии ответила бы "да" юноше из России,т.к.там люди просто голодали и выживали,а не жили. В России было намного сравнительно лучше...
«Первая фотка в день знакомства, а вторая — спустя 19 лет. Даже сын спросил: „Вы друг другу не надоели еще?“»
- Лет 12 мне было. На занятии в бассейне самая красивая девочка нашего класса утопила свои очки и объявила, что поцелует того, кто их достанет. Никто из альфа-самцов не смог достать до дна. А я — пухляк — очки достал. Уже всплывая, я приготовил свои губы для поцелуя. Подаю ей очки, а она говорит, что это не ее. И уходит в раздевалку. Я снова нырять, но других очков на дне не было. Плохо я нырял.
Я точно не была популярной девочкой в классе, но когда я утопила шапочку в бассейне, самый спортивный и симпатичный мальчик класса нырнул и достал. Просто так. Потому что мог.
- Мне было 12 лет. Я активно занималась дзюдо. И вот он — на год старше меня, самый сильный, всех в спаррингах побеждал, ну в общем — влюблена я по уши в него. Он никому не уступал и не поддавался, даже девушкам. Я перед ним не могла даже рта открыть, стеснялась дико и смущалась, лишний раз в глаза даже не посмотрю. И вот мне в постоянную пару для тренировок ставят его! Хоть он и тяжелее в полтора раза, но тренер посчитал нужным сделать именно так. И вот на очередной тренировке каким-то чудом я его чисто бросаю на лопатки. Весь зал замер, потому что никто до этого его так и не смог побороть. В зале молчание, он лежит в недоумении. Через минуты две все ожили, начинают меня хвалить, я краснею, а он встает тихо, берет за руку и тащит в коридор, прижимает к стенке и говорит: «Ну, теперь я точно в тебя влюбился!» — и обратно тащит в зал тренироваться. Эх, первая любовь.
«В апреле 2009 года я написала понравившемуся по фото в профиле незнакомцу „привет“. Через недельку он мне ответил, и мы стали общаться в аське»
«В мае мы стали встречаться. В этом году мы отпраздновали 15 лет. У нас два прекрасных котика».
- В 12 лет я понял важную вещь про женщин, когда моя первая любовь из 6 Б класса разбила мне сердце. На перемене я гордо протянул ей жвачку Love is, а она демонстративно выкинула ее в урну и ушла с другим пацаном. Через 20 лет на встрече выпускников она призналась, что была влюблена в меня, но я давал жвачку всем девочкам подряд, а ей хотелось быть особенной.
Видимо,родители давали сыну приличную сумму карманных денег, если он мог покупать много жвачек. Что в этом плохого? Мальчик из состоятельной семьи и не жадный ...Девочка была,вероятно ,излишне ревнивой.
- Первая любовь случилась в 18. Был однокурсник, перед которым штабелями укладывалось все женское население нашей группы. Но не я. Мы чуть ли не недолюбливали друг друга.
Я решила устроить поход в кино с компанией, но что-то отвалились все, кроме него и меня. Не решив, какой фильм смотреть, отправились гулять. И гуляли 9 часов в 25-градусный мороз. Не могли наговориться.
И вот начались наши каждодневные «дружеские» прогулки — не могли друг от друга оторваться, но усиленно изображали «своих в доску корешей». В один прекрасный день в кафе я спросила: «Я тебе кто — товарищ или друг?» Он посмотрел и сказал: «Я думаю, что я тебя люблю». Я ответила, что тоже. И город вдруг стал ярко раскрашенным и чуть ли не с салютами.
Вместе больше 10 лет, иногда шутим: «10 лет прошло, а по ощущениям — как вчера».
«Февраль 2009, приходит сообщение от незнакомца, интересуется книгой, которая у меня есть. И вот мы уже давно женаты»
- Было мне 16 лет, первая любовь был парень из деревни. Нравился давно, и вот наконец-то предложил встречаться, я вся счастливая хожу, встречались полгода, и тут под конец лета он зовет меня к себе. Я, естественно, радостная привела себя в порядок, оделась красиво. Прихожу, а он мне говорит: «Это что это ты так нарядилась?» Оказывается, он звал меня к себе картошку копать.
О! Сейчас расскажу про деревенские неписанные правила🤣 У нас дача была прям далеко от города в деревне-деревне. Неплохая по тем временам, большая деревня. Это сейчас и она вымирает. Сплетни и слухи - на уровне. Сказанешь что-нибудь, оно потом тебе через пару дней в такооом виде через пару дней с другой стороны вернется...
С нами, мелкими, сидели летом мама или бабушка, женщины довольно городские.
Зайти к соседу/знакомому мужику, попросить его за копейку/бутылку что-то починить - по деревенским понятиям не зазорно. В принципе, чай попить в гостях тоже. А вот однажды такой крендель, который нам что-то чинил, попросил в замен прополоть клубнику у него, а то руки все не доходят, не успевает. Радость не большая, но что делать, действительно помогает же... Но оказалось, что он бабушку этим крупно подставил! Потому что если женщина у одинокого мужчины в огороде работает, то это прям демонстрация отношений и сожительства🤣 и возраст тут неважен.
Так и тут скорее всего. Ну да, если у них всё серьёзно, то предполагается, что она будет работать у него в огороде, а как?
- Первая любовь настигла меня в лагере. Было нам лет 12 обоим. Увидела его и с первого взгляда влюбилась. Оказалось, взаимно. Любовь у нас была просто бешеной. Тогда не было ни интернета, ни сотовых, обещали переписываться письмами. Приехав из лагеря, ужасно скучала, места себе найти не могла. Этим же летом он нашел меня в огромном городе. Была безумно счастлива. Все спрашивала, как он меня нашел, говорит, сердце подсказало. Мне уже 48. Счастлива в браке.
«Первое совместное фото, мы — студенты первого и второго курса!»
- Конец 70-х. Мне 16 лет. Я жила в небольшом городке, в обычном дворе, где было много ребят-сверстников. Однажды одному из мальчиков, Боре, дядя привез из Румынии солнцезащитные очки. Он в них ходил аккуратно, нехотя давал померить. Хотя Боря был невзрачным и неинтересным для девчонок, в очках он стал завидным женихом. Я даже мечтала за него выйти замуж. И корыстная цель — чтобы эти очки лежали у нас дома в серванте и в любое время я могла бы их померить или пройтись в них по улице. Вот настолько были ценные и недоступные для простого люда эти солнцезащитные очки. С Борисом мы уже 40 лет вместе. Вырастили детей, растим внука. Очки в серванте.
- В детском садике была влюблена в Вовку, играя с ним в песочнице, хватала его за руку. В первом классе написала ему записку и носила в кармане, не зная, как отдать, а мама, проверяя карманы перед стиркой, ее нашла, рассказала отцу, и они долго подшучивали надо мной (маме я никогда больше не доверяла). Так и не призналась Вовчику. А в пятом классе я влюбились в другого одноклассника. Вовчик пошел в училище, и я увидела его на 35-летие окончания школы. Постарел, но такой родной, так хотелось подержать его за руку, как в детстве. А потом почти на всех фото почему-то он смотрел на меня. Вовчик, вот встретимся на 50-летие окончания школы, я тебе признаюсь — нельзя оставлять незаконченные дела.
«Октябрь 2008, через неделю начали встречаться»
- За моей дочерью (16 лет) ухаживает парень (17 лет). Красиво, искренне, без давления и не требуя ничего взамен. Делает комплименты, посвящает стихи, бегает на подработки, чтобы подарить цветы или пригласить в кино, пишет сценарии для своих короткометражек, посвященные ей. Влюбился по уши. И каждый раз, когда заходит за ней, обязательно тащит шоколадку и мне. Дочери он тоже очень нравится. Говорит: «Есть, о чем поговорить, с ним интересно, тепло и спокойно».
- В 1988 году я работал в студенческом театре, и в нашу труппу пришла новенькая. Я сразу понял, что пропал, но виду не подавал — изображал опытного и невозмутимого. Полгода мы репетировали рядом, я носил ее сумку с реквизитом, провожал после репетиций и старательно делал вид, что мы просто друзья. Однажды режиссер остановил прогон и сказал на весь зал: «Так, вы двое — хватит друг на друга смотреть, все давно все видят, разберитесь наконец и вернемся к работе». Разобрались прямо в антракте. В этом году 40 лет вместе.
«Лето 2009 года. Она — известная радиоведущая, а я — студент 4 курса»
«Сейчас воспитываем дочь. Поменяли уже 3-й город. А буквально неделю назад родилась еще одна красотка».
- Когда была в 5 классе, нравился мне мальчик из 6 класса. Очень нравился! Я даже узнала, где он живет, и специально из школы домой шла через его дом, чтобы хоть мельком его увидеть. И вот школьная дискотека, начинается медляк, он подходит ко мне с приглашением на танец, а я (боже, до сих пор не пойму, почему!) сказала ему еще так категорично: «Нет, ты мне не нужен!» До сих пор жалею об этом.
Похоже, у каждого в сердце есть тот самый «Вовчик» или «Наталья», письмо которым мы когда-то боялись отправить. И неважно, закончилась ли эта история свадьбой или рваными джинсами на конной прогулке — она навсегда осталась частью нас. А какой нелепый или трогательный поступок стал началом вашей первой большой любви?
