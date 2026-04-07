19 человек попали в мир, где все дорого-богато, и набрали историй на фолиант

Как то оказалась в прекрасном отеле из 125 номеров в Тае одна... Невероятно, но чистая правда. Одна гостья в отеле. Выяснилось это утром, на завтраке, когда все официанты выстроились и с интересом все за мной наблюдали) Сначала было странно и смешно, потом освоилась. Одна в бассейне, одна на пляже, одна на территории. За все две недели только однажды прибыли два чудесно раскрашенных автобуса, битком набитые модно и очень стильно, нарядно одетыми молодыми китайцами, и среди них потрясающе красивые жених и невеста. Отпраздновали в банкетном зале шумную, вкусно пахнущую свадьбу, вечером все умчались.

Гид отельный, Иван, молодой мальчик, помню, сказал, ух ты, вы прям как Людмила Александровна отдыхаете) не сразу поняла...

Прекрасная кухня, первозданная тишина, вышколенный персонал, идеальная чистота, вспоминаю, сама себе завидую...

Было это на границе двух сезонов, высокого и низкого, видимо, поэтому и так получилось

Обещала хозяину отеля, привезу всю семью) и кумовьев и родню, понравилось очень