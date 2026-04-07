19 человек попали в мир, где все дорого-богато, и набрали историй на фолиант

Шведский стол) Как-то летним месяцем, подрабатывала официанткой в столовой санатория "Кубань", у чёрного моря. Был доступ на кухню и видела, как там готовят и раскладывают еду. У многих посетителей, тоже бы аппетит пропал. Трогали еду в чужих тарелках, пальцы облизывали, помощник повара, накладывала салат руками, типа "на ощупь определяла порцию", а в перчатках "неудобно". На меня наорали, что отказалась нести одну из тарелок (там на столиках выкатывали много тарелок сразу), когда обронили кусок рыбы, подняли, подули и положили обратно. Никакие правила там не соблюдались от слова "совсем". А мне заявили "У нас у всех мед.книжки". Будто это оправдание. Не утверждаю, что везде так. Наверняка, где-то нормально работают.
«Не жили богато, нечего и начинать», — наверняка сказала бы ваша умудренная жизнью бабуля. Но иногда так и хочется хоть одним глазком заглянуть в мир, где люди живут в роскошных отелях и летают исключительно бизнес-классом. Правда, эти попытки могут закончиться пониманием, что богачи — такие же люди, как и все остальные, высокой кухней не особо наешься, а в элитном ЖК могут отключить лифты за неуплату.
- Как-то отдыхала с ухажером в пятизвездочном отеле. Какой же там шведский стол был! Стою, выбираю суп. Вдруг ко мне подходит роскошная дама, улыбается. Думаю, может, спросить что-то хочет. И тут она делает такое, что у меня аппетит до конца отдыха пропал. Она наклоняется к супнице и аккуратно опускает туда свою ложку. Пробует. Задумывается. Потом второй раз зачерпывает — и снова пробует. В общем, я потом питалась только тем, что мне по заказу приготовит повар. И еще апельсинами — они хотя бы в кожуре были.
- Когда мне было 19, за мной ухаживал 40-летний богач. И один раз он пригласил на ужин. Я согласилась, хотелось поесть нормально (каюсь, но у меня стипендия была 1500, а родители жили в деревне и отправляли мне 5000 в месяц). Сказал, что вызвал мне такси. Выхожу из своей общаги и вижу красивый «Мерседес». Хочу его обойти, но оттуда выходит человек, здоровается, говорит: «Я ваш водитель», — и открывает мне дверь. Ну я и уселась туда под изумленными взглядами других студентов.
- Приехала я однажды на Мальдивы. Все как на фото: белый песок, вода всех оттенков синевы. Ну просто красотища! Я, довольная, забегаю в воду, а у меня от ног отплывают, отползают, отбегают морские обитатели, и я быстрыми прыжками скачу в обратную сторону. Весь оставшийся отпуск провела у бассейна. Понимаю, что дикая природа и живность — это круто, но у нас дома такого нет, я не привыкла.
- Купил я обычный билет на самолет. А в аэропорту мне повезло. Я немного доплатил и попал в бизнес-класс. Важно надуваюсь, сажусь в комфортное кресло. Мол, я тут каждый день бываю. Заказываю благородное блюдо от шефа. И вдруг из эконома врывается стюардесса и всучивает заказанную мной ранее курочку — мне еще дома пришло предложение от авиакомпании добавить к билету еду с хорошей скидкой. Хотел было сказать: «Вы, кажется, обознались». Потом махнул рукой и начал есть.
- Сидим на первом свидании в Доминикане. Шикарный отель, ресторан, лобстеры. Мужчина приличный, миллионер. А мне скучно сижу, лобстера жую. И тут я вспомнила старую шутку про котика и, не произнося ее вслух, начала сотрясаться. Но держусь же! Мои щеки раздуваются, глаза кавалера лезут на лоб. И тут я не выдержала, и расхохоталась, расплевывая недожеванные куски по столу.
Смеюсь, не могу остановиться. «Все, это наше первое и последнее свидание», — думаю. Извиняюсь, говорю, что это неконтролируемый смех. В общем, мы уже почти 4 года хохочем вместе. На очередной годовщине я его спросила: «А когда ты понял, что я твоя будущая жена?» Он сообщил: «Когда ты меня в Доминикане лобстером от смеха обплевала».
Незамужние девушки, вот и новый лайфхак! Смех не только продлевает жизнь, но и помогает найти мужа) Особенно, если что-то жуёшь в этот момент))
- Был у меня когда-то период частых командировок. Однажды мне повезло, и я попал в бизнес-класс. Удобные кресла, отдельное меню. А я в руках верчу пенал с принадлежностями, которые раздают при посадке в самолет. Там всякая мелочь типа зубной щетки, обувной ложки. Думаю: «Надо сыну забрать. Машинки будет складывать туда».
Тихонько зову бортпроводника: «Я могу этот набор использовать не только в самолете?» А девушка на весь салон: «Вы хотите его забрать с собой? Да, конечно!»
Ну все. Теперь все солидные люди знают, что я позарился на дешевый пенал. Полет подошел к концу. И тут мужчина рядом со мной протягивает свой пенал впереди сидящему парню, как я понял, его сыну: «Сказали, можно забирать. Бери, говорю. Пригодится».
У меня такой набор из самолёта) 😅 Был в мягком пенале с логотипом авиакомпании.
- Заканчиваю комплектацию в жилом комплексе бизнес-класса с оттенком элит и премиум. Надо перенести две розетки. Решили попросить местных электриков, которые тут между делом устраняют недостатки от застройщика. Задача простая, выезжать не нужно — ну, думаю, договоримся. А нам присылают смету на 160 000 рублей. Я тоже хочу на Мальдивы, но имейте совесть!
- Есть у меня старинный друг. До 47 лет дожил холостяком. У него прибыльный и спокойный бизнес. А потом женился, и эта женщина призналась ему, что мечтала всю жизнь побывать на Мальдивах. И друг повез ее в свадебное путешествие. Жили они на острове в бунгало. Пальмы, море, еще пару десятков бунгало, ресторан, магазинчик и ларек с сувенирами. Короче, пойти некуда.
И вот день на пятый райской жизни сидит он вечером на веранде и смотрит на опостылевший закат. На веранду заходит мужик, садится рядом. Наконец, разговорились. Оба пожаловались на скуку, и оба признались, что все терпят это только ради любимых женщин. Познакомились. Мужик оказался дважды чемпионом автогонок класса «Формула 1».
- У нас элитный жилой комплекс, плачу космические деньги за аренду. Вышел с утра, чтобы к завтраку закупиться — не работает лифт. Спускаюсь в наш двор с пальмами и фонтанами, пятеро охранников стоят и репу чешут. Спрашиваю их, почему лифт не работает. В ответ: «Свет в подъездах отключили, задолженность большая». Вот такие соседи в элитном ЖК.
- Мы с семьей переехали в элитный дом, в квартиру в стиле артхаус. Квартира вся голубая, много порогов, у родителей — круглая кровать, у нас с сестрой в комнате будто звездное небо. Прямо мечта всей семьи. Уже через неделю квартира всем надоела. Все вечно спотыкаются о пороги, круглая кровать неудобная, из-за синего цвета в квартире как будто холодно. И в ней нет углов. Когда младшая сестра провинилась, мама сказала, что та пойдет в угол, а сестра гордо ответила: «Ну-ну, попробуй».
Давно сформулировала для себя цель и пришла к ней: жить в столице/в крупном городе в просторной но сталинке с хорошим ремонтом, балконом, на спокойной улице без небоскребов и с парком, но возле метро. Третий год на душе спокойно
- В первый раз сходил в ресторан со звездой Мишлен в Будапеште. Запись за неделю, дресс-код, только дюжина посадочных мест. Восемь смен блюд величиной с наперсток. Красивая подача, половина даже была вкусной, но из-за стола я встал голодным и за углом съел вкуснющий донер.
Реально и у меня конкретно в Будапеште был такой опыт, только ещё с винной дегустацией. На следующий день (а в этот голодная и пьяная без удовольствия, потому что лучше пить одно любимое вино много, чем 10-15 сортов по грамулечке) с похмельем и расстройством желудка
Это повар, с грязными ногтями, укладывает на ваше блюдо, или как там это называется, последний цветочек для красоты.
- Я до сих пор в изумлении, насколько полет на частном самолете развеял мои представления о роскоши. Никакой особой еды, старенький самолет. Он взлетел с нашего небольшого аэродрома и долетел до крошечного аэропорта, где нам нужно было приземлиться. Интересно, что сначала им управляли вышедшие на пенсию пилоты авиакомпаний. А на обратном пути летчики были совсем молодыми — они только набирали часы перед переходом на крупные коммерческие авиалайнеры.
Ну, и от врачей в частной клинике можно до сих пор быть в изумлении и написать практически то же самое.
- В моей компании есть частный самолет для топ-менеджеров, и однажды мне довелось полетать с ними. Там оказались вещи, о существовании которых я даже не подозревал. В журналах были статьи о местах, о которых я никогда не слышал, и реклама одежды, которая была мне совершенно незнакома.
Пилот подкатил самолет прямо к двери. Никакого досмотра — я просто вышел на взлетную полосу и сел в самолет. По прибытии меня уже ждала машина. Когда я попытался показать этим ребятам паспорт, они сказали: «Ничего не нужно — мы знаем, что это вы».
Вот с одеждой прям заинтриговали! Что это за вещи такие должны быть, которые автору даже не знакомы??? На инопланетян, что ли, шили?
- Летела на отдых. В бизнес-классе, когда вставала, случайно столкнулась с молодым человеком лет 18. Он сказал мне с усмешкой: «Я привык, что поклонницы пытаются привлечь мое внимание». Предложил автограф и фото, а я отказалась, так как не знаю, кто он такой. Он посмеялся и попросил не притворяться, что я его не знаю. Прилетев, обшарила весь интернет, но так и не узнала его. То ли он пошутил, то ли он действительно какой-то кумир подростков.
- Мы только что вернулись из 10-дневного частного сафари в Кении и Танзании. Нам со второй половинкой хотелось роскоши без толп туристов. Туроператор предложил цену в 11 200 долларов на человека, включая все услуги, и выполнил все обещания. Мы жили в прекрасном отеле в колониальном стиле, а во время всей поездки нас сопровождал водитель-гид Джозеф.
Джозеф точно знал, где обитают львы, а однажды мимо нас прошли слоны. Ночные поездки по заповеднику были разрешены, и мы увидели двух леопардов и сервала. Мы также посетили деревню масаи, где старейшины за чаем рассказали о своих традициях. Думаю, эта поездка стоила потраченных денег.
- Ходили как-то под парусами в Хорватии. Подходим в порт, паркуемся и вдруг задеваем нашим катамаранчиком огромную дорогущую яхту.
Стоим. Молчим. Калькулируем в голове стоимость. Через полчаса появляется капитан той яхты: хорват, рост два метра.
Говорит нашему капитану спокойным баритоном:
«Напиши, что случилось. Я позвоню в страховую. Все решим».
Женская часть экипажа стекла за борт. Дамы шепчутся, как взять номерок. Я говорю: «Девочки, я вас понимаю, но только что ему звонил сын узнать, где мячик, а он ответил: «Спрашивай у мамы». Вот так мое знание сербского разбило мечты о скалы.
- Два года назад я летала частным рейсом. Мне просто нужно было взять с собой питомца в салон. Самое удобное в таком путешествии — возможность приехать в аэропорт незадолго до вылета, толкаться в толпе и проходить досмотр. Высадка тоже обычно проходит без огромных очередей на паспортном контроле. А вообще в первом классе летать удобнее, еда примерно такая же и обслуживание не особо отличается. Поскольку я летела с небольшой группой пассажиров, мой частный рейс в одну сторону обошелся в 15 000 долларов.
- Работала я в салоне красоты. Заходили туда и знаменитые личности, и просто девушки с лакшери аккаунтами в соцсетях. Запомнилось, как одна из таких девиц в процессе наведения красоты сидела и с подружкой болтала по телефону. Мол, поеду в Милан, нужно сумочку и туфли купить. А потом стояла и скидку у нас выпрашивала.
- Мы с мужем поехали на Гоа. Отель 5 звезд, номер люкс. Утром по холодку выхожу на балкон. И вдруг подпрыгиваю из-за чужого хохота. Смотрю вниз, а там трое сотрудников отеля стоят у бассейна и за чем-то наблюдают. Еще один бегает с огромным сачком, а в воде вразмашку плавает непонятная живность, здорово похожая на крысу. Паренек ловко вылавливает ее, показывает коллегам и выпускает в ближайшие кусты. Смотрю на это шоу и думаю: «Ну здравствуй, утро в люксе».
Как то оказалась в прекрасном отеле из 125 номеров в Тае одна... Невероятно, но чистая правда. Одна гостья в отеле. Выяснилось это утром, на завтраке, когда все официанты выстроились и с интересом все за мной наблюдали) Сначала было странно и смешно, потом освоилась. Одна в бассейне, одна на пляже, одна на территории. За все две недели только однажды прибыли два чудесно раскрашенных автобуса, битком набитые модно и очень стильно, нарядно одетыми молодыми китайцами, и среди них потрясающе красивые жених и невеста. Отпраздновали в банкетном зале шумную, вкусно пахнущую свадьбу, вечером все умчались.
Гид отельный, Иван, молодой мальчик, помню, сказал, ух ты, вы прям как Людмила Александровна отдыхаете) не сразу поняла...
Прекрасная кухня, первозданная тишина, вышколенный персонал, идеальная чистота, вспоминаю, сама себе завидую...
Было это на границе двух сезонов, высокого и низкого, видимо, поэтому и так получилось
Обещала хозяину отеля, привезу всю семью) и кумовьев и родню, понравилось очень
Продолжим читать истории обо всем на свете? Вот статья про 17 человек, которые отважно преодолели жизненные испытания. И их истории реально вдохновляют.