А потом я проснулась! (Чтобы позвонили из крупной компании и предложили должность - нужно сначала получить образование соответствующего профиля, искать работу, разместить резюме. А не так - с бухты-барахты свалилась шикарная работа с потрясающей зарплатой).
17 человек, которые отважно преодолели жизненные испытания, и их истории вдохновляют
Пожалуй, в жизни каждого из нас были моменты, когда казалось, что уже пора опускать руки — ничего не получалось, никто не поддерживал. Но стоило поверить в себя и начать действовать, как все складывалось наилучшим образом — поступали предложения о работе, откуда-то находились деньги на жилье, а рядом появлялся любимый человек. Примерно так и произошло у героев этой статьи.
- Переехала я к парню в другой город, уже больше трех лет мы вместе. Ничего не ладилось, он так и не полюбил меня по-настоящему. С трудом, но решила расстаться. И тут неожиданно начинается самое интересное: работы нет, жилья нет. Но я, как в кино, вдруг случайно встречаю на улице идеального парня. Подруга уезжает надолго за границу и оставляет мне ключи от своей квартиры. А потом мне звонят из крупной компании и предлагают должность арт-директора с огромной зарплатой. И это не кино! Всего-то и надо было — расстаться с человеком, который меня не любил.
- Буквально за два дня до моего дня рождения парень вдруг заявляет, что хочет расстаться. Мол, разлюбил. Собираю вещи и понимаю: приличной работы и денег на съем квартиры у меня нет. И тут в голову прилетает невероятная мысль. Думаю: надо срочно брать билеты и лететь куда-то нормально отмечать свой праздник. Снимаю последние деньги, покупаю билеты в Турцию и хватаю в охапку подругу. Дня через три встретила на пляже мужчину — такого же туриста, как и мы. Слово за слово, знакомимся, а у нас полно общих интересов, как оказалось. На прощание обменялись контактами. Я особо ничего не ждала, но через три месяца он приехал ко мне в город. Тогда-то я и поняла, что может выйти что-то серьезное. Постепенно еще лучше узнали друг друга, сейчас уже два года вместе. Так что, девочки, никогда не бойтесь менять свою жизнь!
- Моя мама ушла из жизни, и все изменилось в худшую сторону. Я перестала общаться с отцом, так как он завел новую женщину. Развелась с супругом, переехала жить в съемную квартиру. Потом встретила мужчину, перебралась к нему жить. Вы думаете, настало прекрасное время? А нет! С ним оказалось еще сложнее. Друзья и родственники отвернулись полностью. Купила сама одна квартиру, чтобы там жить спокойно и счастливо, переехала туда. Сделала ремонт, закупила технику, посуду. И я на этом не остановлюсь. Я знаю, что могу больше и добьюсь своего!
- Познакомился с девушкой, с которой мы вместе играли в приложении, началась переписка. Она рассказала, что ее бросил муж. Я пытался всячески ее поддерживать, убеждал, что она обязательно встретит своего принца. Но потом как-то разошлись пути, у самого работа и семья, более двух лет не переписывались. А вот месяц назад она написала мне всего четыре слова: «Спасибо тебе за все». Зашел на ее страницу, а она замужем. Изменилась до неузнаваемости. Все-таки поддержка, хоть и словесная, многое значит.
- С детства винила только себя во всех горестях, считала себя недоразумением. Моя жизнь изменилась, когда я в 18 лет ушла из дома. Работа, квартира, машина, муж, ребенок, путешествия — полный набор счастья без чьей-либо помощи. И вот мне 30 лет, и мама вдруг выдает: «Надеюсь, ты меня когда-нибудь простишь за твое детство».
- Я сказал в свой день рождения: «Живу в ветхом жилье, работаю на низкооплачиваемой работе, машины нет и водить не умею, английский не выучил, программистом не стал». Представил, что так и будет в 40, 50 лет.
Взялся и начал действовать. Продал скромное жилье, влез в долги и купил квартиру получше. Стал учиться программированию, поменял 2 работы. Отучился в автошколе, взял в долг тачку. Записался на курсы английского, начал с самого нуля — было тяжело.
Прошло 4 года усердной работу. Теперь я программист, зарплата нормальная, английский B1-B2. Водить умею, машину продал — уставшая очень была. Долги за квартиру выплатил.
У меня все, спасибо.
Мне этот опус напомнил один рассказ. Молодая женщина в гостях у свекров в российской глубинке с грустью смотрела на свинью под деревом. И она приложила множество усилий изменить свою жизнь - развелась, училась, уехала в Германию, устроилась на работу, вышла замуж за немца. А потом поехала в деревню к его родителям и увидела свинью под деревом. Правда, фарфоровую, в красной юбочке.
- Чисто случайно купила козленка. Жизнь изменилась на 200%. Отстроили с мужем дом, купили внедорожники, приобрели четырех собак. Квартиру в столице сдали. Коза уже большая, бегает, радуется, и мы с мужем и сыном счастливы. А началось-то все с покупки козленка на рынке. Кто бы мог подумать.
Ну вряд ли прям с этого началось. Чтоб купить козлёнка нужно было переехать из города в деревню и купить там дом. А уже потом можно заводить козлёнка.
- Я много работала, муж дома за компом играл целыми днями. В силу специальности у него была масса вариантов заработать за тем же компом, но то лапки, то «ты же понимаешь, это не мое». Жили мы в квартире его мамы.
Наконец, он сам дозрел до переезда на съемную квартиру. Но слов о том, что он будет зарабатывать, я так и не дождалась. Я прожила с мужем еще год — длинный, безденежный. И ушла. Когда я его вижу, у меня всплывает в памяти разговор после развода. Он заявился ко мне на работу и выдал: «А я знаю, почему мы развелись!» Я замерла в ожидании. Он продолжил: «Ты просто меркантильная. Тебе слишком нужны деньги. Мы разные. Я не такой». Я даже спорить не стала и ответила: «Да, ты прав».
У истории хороший конец с продолжением. Бывший начал ходить в качалку, полгода назад позвал меня на кофе, чтобы рассказать, что нашел хорошую работу. У меня тоже все хорошо и все другое.
- Мы жили вместе пять лет, два года из них — в браке. Жена постоянно ревновала к работе, коллегам, всем женщинам. Решились на поход к психологу. Она подкинула нам тему для разбора и просто наблюдала за нами. В какой-то момент начались взаимные упреки. От психолога уехали на нервах, не разговаривали три дня. Я на тот момент был уверен, что это крах. Выход один — развод.
Через пару дней мне позвонила психолог и попросила приехать одному. Я был рад ее звонку, потому, что очень хотел выговориться. А она сказала: «У меня для вас кое-какой материал», — и включила на экране ноутбука видео нашего разговора с женой с прошлой встречи. Я просмотрел его с начала до конца. Увидел себя со стороны. Понял, что я кричу на жену первый. Увидел, как не слышу вопросов психолога и продолжаю свой монолог, как перебиваю жену. Взгляд на ситуацию со стороны для меня был неожиданностью.
К психологу ходил я один. Работа над собой привела к тому, что «жена-скандалистка» исчезла из нашей жизни. А ведь изначально я был уверен, что проблема в ней.
- У одной моей знакомой муж решил показать характер и типа ушел от нее на 2 недели. А когда вернулся, оказалось, что там уже другой мужчина живет. Просто, пока он свой гонор показывал, она случайно списалась с бывшим одноклассником. Тот говорит: «Надо встретиться». Она поддерживает: «Да, давайте всем классом соберемся». Он такой: «Нет, с тобой лично. Я же в школе влюблен в тебя был». Короче, они фактически сразу стали жить вместе. Он айтишник, без материальных проблем, все необходимое есть. Им обоим 40+ было. Так что пошел — иди, только потом ничему не удивляйся.
- Я работал простым агрономом в холдинге, где к разнорабочим уважительнее относились, чем ко мне. Но сменить место работы было нелегко. С одной стороны — стабильная, хоть и небольшая зарплата, а с другой — вот такое отношение руководителей. И в один прекрасный момент мне предложили уйти в только что открытую семеноводческую фирму. Раздумывать я не стал и ни разу еще не пожалел об этом решении. На данный момент работаю там же, зарплата выше, чувствуется уважительное отношение ко всем сотрудникам и сильный корпоративный дух.
- Развелась с мужем в 37 лет, ушла от него с тремя детьми. Вышла еще раз замуж в 40 лет. Получила второе высшее в 41, родила четвертого ребенка в 42. В 43 со всеми детьми, включая младенца, уехала в Португалию. Здесь купила квартиру и помогла переехать сюда же бывшему мужу. В 44 года освоила новую профессию и нашла работу. Сейчас мне 45. Сегодня сдала экзамен по португальскому языку на уровень B2.
А второй муж в последующих передвижениях участвовал? А то выглядит будто все сама сама.
- Муж твердил, что я после работы сижу по часу в машине перед тем, как зайти в дом, и наверняка «с мужиком по телефону разговариваю». А я вдруг осознала, что действительно после работы не иду домой. Слушаю музыку, зависаю в соцсетях.
Я просто отдыхала перед второй работой. Готовит плита, моет раковина, стиральная машина сама снимает постельное, собирает носки по полу и потом развешивает. Кот сам убирает за собой. Пес сам себя выгуливает. А почему, собственно, это все делаю я? Пес у мужа был до меня. Кота он принес, не советуясь со мной. Муж с работы приходит раньше. Почему мы не делим обязанности?
Потом у нас был разговор. Муж начал подсчитывать, кто сколько зарабатывает. Я получаю на 7 000 меньше, чем он, и выходит, что я должна отрабатывать вторую смену дома.
И я вдруг поняла, что меня ничего не держит. В общем, развелись. Я купила на деньги после раздела наших ипотечных хором маленькую студию. Здесь нет ни котов, ни собак, ни мужа. Эхо есть, потому что из мебели только матрас и ноутбук. И я счастлива. Просто счастлива.
Козлина. Если так - то пусть жена не работает на работе, содержи ее дома.
- Моя массажистка рассказала, как вышла замуж за шведа лет на 30 старше себя. Она тогда не могла работать, а он выдавал ей около 100 евро в месяц на личные нужды. Ей приходилось во всем себе отказывать, но возвращаться домой не хотелось. И тогда она прошла курсы тайского массажа, открыла кабинет и, мило улыбаясь, дождалась паспорта. А после помахала скряге ладошкой на прощание. Сейчас она встречается со шведом на 12 лет младше себя — заботливым, чутким и ухоженным мужчиной, который сдувает с нее пылинки, и они очень даже счастливы.
- Изначально я психолог, отработала больше десяти лет, наступило профессиональное выгорание. Параллельно с этим было хобби — ювелирное дело, ходила на мастер-классы, делала и даже продавала украшения. Потом сама стала проводить мастер-классы. Решила получить образование, отучилась два года в колледже и работаю теперь ювелиром. Занятие, конечно, не особо легкое, но уже восьмой год никак не могу привыкнуть, что иду на работу с легким сердцем, делаю, что нравится, а мне за это еще и деньги платят вполне адекватные.
Со шведом - отличный бизнес-план. Помудрее чем в слезливых сериалах про поиск принца.
- Я всегда не любила фотографироваться. Как-то раз решила сделать себе макияж и прическу на мероприятие по работе, записалась к стилисту. Она восхищалась моей внешностью и говорила, что я очень красивая. Через несколько дней позвонила мне и сказала, что делает рекламу, и хотела бы, чтобы я была ее моделью. Я! Моделью! Этот человек заставил меня поверить в себя. Я счастлива, моя жизнь изменилась. Безумно ей благодарна.
- Мой жених отменил свадьбу за два с половиной месяца до нее. Я взяла деньги, отложенные на свадебное платье, и на них уехала в отпуск с подругой. Прямо перед отпуском познакомилась с парнем в интернете. После моего возвращения из путешествия мы с ним встретились — и вот мы женаты 21 год, у нас трое детей, мы счастливы. А тот «жених» еще год потом ходил к моей маме, переживал и хотел все вернуть. Что ни делается — все к лучшему для вас.
Я никогда не пойму людей, которые покупают свадебное платье стоимостью в отпуск
А у вас в запасе есть вдохновляющие истории, которые начинались с переживаний, зато завершились на удивление хорошо?
Сменим тему и полистаем подборку с забавными снимками? Вот как раз 18 залипательных фото, которые наглядно покажут, что такое большая разница.